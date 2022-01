CES 2022:n puhelimet: Samsung Galaxy S21 FE, OnePlus 10 Pro, Vivo V23, TCL ja Nokia

Vuosittain järjestettävä teknologiamessu CES 2022 järjestettiin tänä vuonna pitkästä aikaa fyysisesti, joskin iso osa tapahtumasta pidettiin edelleen virtuaalisesti. Myös pahentunut pandemiatilanne johti lopulta viime hetken vetäytymisiin joidenkin valmistajien osalta. Silti CES 2022:ssa nähtiin useita uusia puhelinjulkistuksia.

Olemmekin koonneet alapuolelle kaikki tapahtuman isoimmat puhelinjulkistukset. Yksi näistä oli muun muassa odotettu Samsung Galaxy S21 FE, mutta vastaavasti näimme myös yllätyksiä esimerkiksi Vivon uuden malliston osalta.

Emme kuitenkaan nähneet tapahtumassa Realme GT 2:ta tai Realme GT 2 Prota, vaikka nämä julkaistaan jo tammikuun alussa. Emme myöskään kuulleet mitään Samsungin tulevista lippulaivamalleista, joten joudumme odottamaan hieman pidempään kuullaksemme lisää Samsung Galaxy S22:sta.

Mutta jos haluat tietää, mitä kaikkea CES 2022:ssa julkistettiin puhelinten osalta, olemme listanneet nämä alapuolelle.

Samsung Galaxy S21 FE

(Image credit: Samsung)

Lähes vuosi Galaxy S21:n jälkeen markkinoille saapuva Samsung Galaxy S21 FE näyttäytyi viimein kunnolla. Odotettu uutuuspuhelin saapuu Suomessa myyntiin sekä 779 € (6 / 128 Gt) että 849 € (8 / 256 Gt) hintaan, joten se on nykyisen S21-sarjan keskihintainen sisarus.

Siinä on 6,4 tuuman eläväinen FHD+-näyttö, jossa on 120 Hz virkistystaajuus. Pääkameraksi on asennettu 12 megapikselin linssi sekä ultralaajakulma, kun taas S21:ssä oleva 64 megapikselin telelinssi on korvattu 8 megapikselin vastaavalla. Etukamera on puolestaan nostettu 32 megapikseliin.

Laitteen järjestelmäpiirinä myös Suomessa toimii Snapdragon 888. Akku on puolestaan 4 500 mAh, jonka voi ladata langattomasti. Puhelimen käyttöjärjestelmänä toimii Android 12, jonka päälle on kehitetty Samsungin oma One UI -käyttöliittymä.

Voit lukea lisää Samsung Galaxy S21 FE:n arvostelustamme.

OnePlus 10 Pro

(Image credit: OnePlus)

OnePlus 10 Pro julkistettiin CES 2022:ssa, mutta eurooppalaisten ei kannata vielä hyppiä ilosta. Yhtiö paljasti samassa yhteydessä puhelimen saapuvan ainoastaan Kiinan markkinoille 11. tammikuuta, eikä OnePlus kertonut puhelimelle vielä tarkempaa maailmanlaajuista julkaisuikkunaa. Aikaisempina vuosina puhelimet on julkaistu yleensä maalis-huhtikuussa, joten oletamme saman tapahtuvan myös tänä vuonna.

Uudessa mallissa on kolme takakameraa sekä LED-valaisin. Emme kuitenkaan tiedä kameroiden tarkempia speksejä, mutta niissä on Hasselbladin logo yhtiöiden aiempaa yhteistyötä mukaillen.

Kamerajärjestelmän vieressä on myös uusi säädin sekä virtapainike, mitkä viittaisivat siihen, että äänenvoimakkuudensäädin on siirretty toiselle puolelle. Tiedämme asiasta luultavasti tarkemmin, kun puhelin julkaistaan virallisesti Kiinassa.

Kaikki, mitä tiedämme OnePlus 10:stä

TCL 30 V 5G

(Image credit: TCL)

TCL julkisti kaksi uutta edullista älypuhelinta, TCL 30 V 5G:n sekä TCL 30 XE 5G:n. Näistä juuri TCL 30 V 5G tuntuu olevan kaksikosta kiinnostavampi.

TCL 30 V 5G:ssä on 6,67 tuuman 1080p näyttö ja 60 Hz virkistystaajuus, 5 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrolinssi. Edessä on 16 megapikselin selfie-kamera. Sisällä jyllää heikompitehoinen Snapdragon 480 -järjestelmäpiiri, jossa on 4 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa.

Puhelinten hintoja ei kuitenkaan vielä julkistettu, mutta yllä olevan perusteella kyseessä pitäisi olla varsin edullinen malli. Malli on tarkoitus tuoda Eurooppaan helmikuun aikana.

TCL 30 XE 5G:ssä on suunnattu tätäkin edullisempaan hintapisteeseen, joten siinä on 720p näyttö, 13 megapikselin pääkamera sekä makrolinssi ja syvyystunnistin. Edessä on 8 megapikselin pääkamera. Järjestelmäpiirinä toimii MediaTek Dimensity 700, jonka rinnalle saadaan 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa.

Vivo V23 Pro

(Image credit: Vivo)

Vivo tuo selfie-kuvien ottajille uuden Vivo V23:n ja V23 Pron, joista etenkin jälkimmäinen tuntuu varsin viehättävältä tuttavuudelta. Siinä on kaksi etukameraa, joista toinen on 50 megapikselin pääkamera ja toinen 8 megapikselin ultralaajakulma. Ensiksi mainittu on suurimmalla pikselimäärällä varustettu etukamera yhdessäkään puhelimessa.

Kyseisellä kameralla voi lisäksi tallentaa 4K-videoita erillisellä kuvatilalla, joka ehostaa kohteitaan.

Takakameroina toimivat puolestaan 108 megapikselin päälinssi, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Näyttönä nähdään 6,56 tuuman FHD+-ruutu 90 Hz virkistystaajuudella, joten sen pitäisi soveltua myös videoiden katseluun. Suorituskyvystä vastaa puolestaan 5G:tä tukeva MediaTek Dimensity 1200 -järjestelmäpiiri.

Aavistuksen edullisempaa kastia edustava Vivo V23 tarjoaa vastaavanlaisen kokemuksen, mutta hivenen edullisemmilla komponenteilla varustettuna. Edessä on niin ikään kaksi kameraa, 50 megapikselin päälinssi ja 8 megapikselin ultralaajakulma. Takana megapikselit tippuvat puolestaan 64 megapikseliin. Lisäksi puhelimessa on pienempi 6,44 tuuman näyttö sekä heikompi MediaTek Dimensity 920 -järjestelmäpiiri.

Puhelin julkaistaan toistaiseksi ainoastaan Intiassa ja sen jälkeen 50 muussa maassa. Suomessa Vivon puhelimia ei ole kuitenkaan toistaiseksi nähty.

Lue ensituntumamme Vivo V23:sta

Nokia G400

Nokian uusi puhelinmallisto CES 2022:ssa (Image credit: HMD Global)

HMD Global esitteli CES 2022:ssa peräti viisi uutta puhelinta, mutta näistä Nokia G400 näyttäytyi meidän silmiin kiinnostavimmilta.

Viisikon laadukkaimmassa mallissa on 6,6 tuuman Full HD+ -näyttö, jossa on 120 Hz virkistystaajuus. Muilta spekseiltään takana komeilee 48 megapikselin pääkamera, 5 000 mAh akku, 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Lisäksi puhelin tukee 5G:tä.

Hinnaksi puhelimelle annettiin 239 dollaria, joka on suoraan käännettynä noin 212 euroa. Emme ole kuitenkaan päässeet testaamaan puhelinta vielä, mutta yllä olevan valossa olemme varovaisen kiinnostuneita puhelimesta. Julkaisuikkunan odotetaan olevan vuoden 2022 ensimmäinen puolisko.

Nokialta on tulossa tämän ohella myös muutama muu uusi malli, jotka ovat kaikki suunnattu edullisempaan hintapisteeseen. Nokia G100 maksaa 149 dollaria ja tarjoaa 6,5 tuuman HD+ -näytön, takana olevan sormenjälkitunnistimen, kolme kameraa ja 5 000 mAh akun. Tätäkin edullisemmassa Nokia C200:ssa on 6,1 tuuman HD-näyttö ja 4 000 mAh akku, joka maksaa 119 dollaria.

Ja kaikkein edullisin on Nokia C100 99 dollarin hintalapullaan. Siinä on 5,45 tuuman näyttö ja 8 megapikselin etu- ja takakamera.

Lisäksi yhtiöltä on tulossa oma vanhanajan simpukkamalli, Nokia 2760 Flip, 79 dollarin hintaan. Siinä on hätäpainike onnettomuuksia varten, pieni ulkoinen näyttö ja KaiOS-käyttöjärjestelmä.

Puhelimet saapuvat toistaiseksi ainoastaan Yhdysvaltain markkinoille.

Astro Slide

(Image credit: Planet Computers)

Odotatko edelleen luvattua 5G BlackBerry-puhelinta? CES 2022:ssa esiteltiin tälle mielenkiintoinen korvike, jossa on fyysinen näppäimistö ja 5G-tuki: Astro Slide.

Puhelin voi olla jo osalle tuttu aiemmasta Kickstarter-kampanjasta, mutta puhelinta esiteltiin virallisesti CES 2022:ssa. Sen kerrottiin samalla ilmestyvän pian kaikille ennakkotilaajille.

Astro Slidessa on taustavalaistu fyysinen näppäimistö, jonka painikkeet voi muokata mieleisekseen. 5G:n ohella siinä on 48 megapikselin pääkamera, kaksi USB-C-liitäntää, kuulokeliitäntä, 4 000 mAh akku ja Dimensity 800 -järjestelmäpiiri.

Yhtiön omasta verkkokaupasta puhelinta saa tällä hetkellä 1 056 € hintaan. Toimitusten odotetaan saapuvan maaliskuussa 2022.