Samsung Galaxy S21 FE vs Samsung Galaxy S20 FE: kumpi kannattaa valita?

Samsung Galaxy S21 FE julkaistiin merkittävästi odotettua myöhemmin. Viivästymiset aiheuttivat myös runsaasti ennakkotietoja, sillä useat vuodot paljastivat laitteen tiedot jo hyvissä ajoin. Ennen kaikkea tammikuun alun julkaisu tekee mallista erikoisen väliinputoajan, sillä Samsung Galaxy S22 -mallisto julkaistaneen jo lähiviikkojen aikana.

Myöhäinen julkaisu on merkittävä ero vuoden 2020 Samsung Galaxy S20 FE -malliin, joka sai runsaasti kiitosta sopivasta saapumisajankohdastaan. Tuolloin ylisanojen takana oli erityisesti tuoreus sekä kilpailukykyinen hinta.

Nyt kun uusi ja kalliimpi S21 FE on myynnissä, on aika laittaa kaksikko vertailuun. Kumpi malli on parempi valinta alkuvuodesta 2022?

Hinta ja saatavuus

Mitä sitä kiertelemään ja kaartelemaan: tammikuun alussa ilmestynyt Samsung Galaxy S21 FE julkaistiin aivan liian myöhään. Mallia odotettiin lähes puoli vuotta aiemmin, sillä alkuperäinen Galaxy S21 on ollut myynnissä jo peräti 11 kuukautta ennen FE-mallin saapumista.

S21 FE maksaa Suomessa julkaisuhetkellään 779 € tai 849 € riippuen muistin ja tallennustilan määrästä. Tarjolla on kuuden gigatavun RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla oleva edullisempi versio sekä kalliimpi 8/256 Gt -versio. Hinta onkin hiukan korkea, sillä esimerkiksi OnePlus Nord 2 ja useat muut keskihintaiset mallit tarjoavat vähemmällä lähes yhtä paljon.

Samsung Galaxy S20 FE ilmestyi lokakuussa 2020. Hinta oli tuolloin samalla viivalla kuin uudella S21 FE:llä, mutta sittemmin loppusumma on valunut alaspäin. Tämän vertailun kirjoitushetkellä S20 FE on myynnissä 4G-versiona 499 eurolla ja 5G-tuella 599 eurolla. Lisäksi tarjolla on alennuksia, jotka pudottavat hintaa satasella alaspäin.

Muotoilu

Samsung Galaxy S21 FE on veistetty pitkälti samasta puusta kuin muutkin S21-mallit. Ainoa merkittävämpi ero koskee Contour Cut -kameralohkoa, jonka aiempi metallinen rakenne on korvattu FE-mallissa muovilla.

Myös Galaxy S20 FE kävi samanlaisen muodonmuutoksen. Laite muistuttaa lähes täysin muita Galaxy S20 -puhelimia, mutta rakenne on muovisempi kuin veljesmalleilla.

Samsung mainostaa molemmissa yhteyksissä Glasstic-rakennetta, joka tarkoittaa käytännössä lasimaista muovia. Lopputulemana molemmat mallit tuntuvat kädessä hiukan muovisilta ja täten halvoilta, mutta samaan aikaan ne ovat erittäin kestäviä.

Molemmat puhelimet on IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviinä.

Kuva 1/2 Samsung Galaxy S21 FE (Image credit: Samsung) Kuva 2/2 Samsung Galaxy S20 FE (Image credit: Samsung)

S21 FE vetää kokonsa puolesta pidemmän korren. Uutuusmalli on 155,7 x 74,5 x 7,9 mm koollaan aavistuksen edeltäjäänsä ohuempi. Lisäksi painoa on vain 177 grammaa, joten vaakalukemasta on saatu karsittua jopa 13 grammaa.

Sen sijaan värivaihtoehdot ovat vuonna 2022 rajallisemmat. Galaxy S21 FE on saatavissa valkoisena, mustana, pinkkinä ja vihreänä. Edeltävä Galaxy S20 FE tarjoillaan vastaavasti pinkkinä, oranssina, punaisena, sinertävän vihreänä, valkoisena sekä tummansinisenä.

Näyttö

Samsung Galaxy S21 FE (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 FE on ruudun osalta hiukan pienempi kuin edeltäjänsä. Tällä kertaa näyttö on 6,4 tuumaa, kun taas S20 FE luotti vielä 6,5-tuumaiseen näyttöön.

Molemmissa malleissa on Dynamic AMOLED -näyttö mainiolla 120 Hz virkistystaajuudella. Samsung on vuosien aikana maineensa ansainnut, eikä S21 FE tällä osin poikkeusta. Näyttö on erittäin laadukas ja miellyttävä katseltava.

Tältä osin nyökyttelemme tyytyväisenä molempien puhelimien kohdalla. Värit, kontrasti ja kirkkaus osuvat maaliinsa. Olipa käytössäsi S20 FE tai S21 FE, videosisällön katselu sekä pelaaminen hemmottelevat silmiäsi.

Muilta osin näytöt ovat niin ikään samalla viivalla. Molempien ruutujen yläosassa on ympyrämäinen näyttölovi etukameraa varten. Lisäksi kumpikin malli luottaa tasapintaiseen näyttöön.

Yksi merkittävä Galaxy S21 FE:n kehitysaskel koskee Gorilla Glass Victus -suojalasia. Näyttö on täten kestävämpi kuin heikompaa Gorilla Glass 3 -suojusta hyödyntävässä Galaxy S20 FE:ssä.

Kamera

Samsung Galaxy S20 FE (Image credit: Future)

Galaxy S21 FE tarjoaa lähes saman kamerakokonaisuuden kuin veljesmallit S21 ja S21 Plus. Ainoa heikennys koskee telelinssiä. Sen sijaan Galaxy S20 FE tarjoaa käytännössä identtisen kokonaisuuden muihin Galaxy S20 -perusmalleihin nähden.

Tämä voi kuulostaa niskalenkiltä S21 FE:n suuntaan, mutta todellisuus ei ole aivan näin mustavalkoinen. Koska Galaxy S21 ja S21 Plus käyttävät pitkälti samaa kamerakokonaisuutta kuin edeltävät mallit, ei harppaus ole kummoinen.

Molemmissa FE-malleissa on 12 MP pääkamera, 8 MP telelinssi sekä 12 MP ultralaajakulmakamera 123 asteen katselukulmalla. Samalla viivalla ollaan siis.

Kumpikaan budjettimalli ei siis ole saanut isoveljiensä 64 MP telekameraa. Sen sijaan kumpainenkin hyödyntää mainiota 32 megapikselin etukameraa.

Kuvissa näkyvät hienovaraiset muutokset juontavat juurensa puhelimen järjestelmäpiirin sekä Samsungin omien algoritmien suuntaan. Käytännössä molemmat puhelimet napsivat kirkkaita, eloisia ja joidenkin makuun ylisaturoituja kuvia. Olosuhteilla ei ole kummoista vaikutusta lopputulemaan.

Samsungin vahvuuksiin lukeutuu kameroiden tasavahvuus. Kaikki kolme kameraa nappaavat tyyliltään samankaltaisia kuvia, jotka eivät erotu liiaksi toisistaan. Tämä on selkeä plussa, sillä monilla kilpailijoilla värisävyt ja lopputulokset voivat heitellä radikaalistikin.

Molemmat mallit hyödyntävät Samsungin omia kuvaustyökaluja, joiden joukosta 'Yksi otos' (Single Take) sekä 'Kaksoistallennus' (Dual Recording) nousevat eniten esiin. Esimerkiksi jälkimmäinen videokuvaa samanaikaisesti etu- ja takakameralla, mikä tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia.

Sekä S20 FE että S21 FE mahdollistavat 4K/60fps-videokuvauksen etu- ja takakameralla.

Suorituskyky

Samsung Galaxy S21 FE:n suurin valtti edeltäjäänsä verrattuna on suorituskyky.

Asia tuskin yllättää monia, sillä uudempi S21 FE hyödyntää tehokasta Snapdragon 888 -järjestelmäpiiriä. Edeltävä Galaxy S20 FE puolestaan pyörii vanhemmalla Snapdragon 865 -suorittimella tai 4G-mallien tapauksessa Exynos 990 -prosessorilla.

Valitettavasti uutuusmallin kohdalla juhlat ovat osittain pilattuna, sillä uusi Samsung Galaxy S22 -mallisto on huhujen mukaan vain viikkojen päässä. Vuoden 2022 lippulaivamallisto hyödyntää tehokasta Snapdragon 8 Gen 1 -suoritinta, joka tarjoaa merkittävän suorituskykyloikan Snapdragon 888 -piiriin verrattuna.

Galaxy S21 FE on siis edistyneempi kuin Galaxy S20 FE, mutta uutuusmalli ei ehtinyt edes julkaisussaan loistamaan tehoillaan.

Galaxy S20 FE on Suomessa myynnissä vain 6 Gt RAM-muistilla. S21 FE on tarjolla sekä 6 että 8 gigatavun muistimäärällä. Molemmat mallit ovat saatavissa 128 tai 256 gigatavun tallennustilalla. On kuitenkin hyvä huomata, että vain vanha S20 FE sisältää paikan microSD-muistikortille. Tältä osin siis selvä plusmerkki vanhemmalle puhelinmallille.

On kuitenkin selvää, että Galaxy S21 FE on kaksikosta tehokkaampi. Lisäksi se on tuettuna pidempään, joten tietoturvapäivitykset sekä muut lisät pitävät sen nopeampana pidempään.

S21 FE on kaikissa tapauksissa 5G-tuellinen, kun taas S20 FE on tarjolla sekä 4G- että 5G-versiona.

Akkukesto

Sekä Samsung Galaxy S21 FE että Galaxy S20 FE hyödyntävät 4 500 mAh akkua. Paperilla tilanne näyttää hyvältä, mutta käytännössä tilanne on hiukan harmillisempi.

Molemmat puhelimet jaksavat peruskäytöllä koko päivän ajan, mutta viimeiset tunnit ovat monesti kituuttamista. Aktiivisempi käyttäjä joutuukin lataamaan kännykkäänsä ennen nukkumaanmenoa.

Samsung tarjoaa varsin hyvät työkalut virransäästöön. Näiden käytön soisi kuitenkin olevan harvinaisempaa kuin nykyisellään on tarpeen.

Lisäksi latausnopeus jättää toivomisenvaraa. Molemmat luurit hyödyntävä 25 watin langallista latausta, mikä jää selvästi kilpailijoista jälkeen. Esimerkiksi Xiaomi 11T Pro on nostanut oman vauhtinsa peräti 120 wattiin, jolloin Samsungin edukkaammat puhelimet eivät mahdu samaan lauseeseen. Lisäksi laturit eivät kuulu myyntipakettiin.

Kumpikin malli tarjoaa 15 watin langattoman latauksen sekä hitaahkon käänteisen latauksen. Nämä ovat mukavia lisäyksiä joskaan eivät suoranaisia valttikortteja.

Yhteenveto

Samsungin FE-mallit ovat hyvin samanlaisia muotoilun, näytön ja kameroiden osalta.

Uudempi Samsung Galaxy S21 FE vetää pidemmän korren suorituskyvyn saralla, mutta tästä huolimatta viivästynyt julkaisu on vesittänyt tästä parhaan terän. Malli tuntuu auttamatta vanhentuneelta kunhan Galaxy S22 -mallisto pian julkaistaan. Tältä osin Galaxy S20 FE onnistui paremmin, sillä se oli markkinoiden terävintä kärkeä useiden kuukausien ajan.

Vaikka on vielä liian aikaista katsoa puhelinten vaikutusta historiaan, on S21 FE on todennäköinen väliinputoaja. Se on kaksikosta parempi, mutta samalla sen tarkoitus jää kysymysmerkiksi. Mitä luultavimmin S20 FE painautuu monien mieliin merkittävästi paremmin.

Ennen kaikkea Galaxy S20 FE on selvästi seuraajansa halvempi. Tämän vuoksi pidämme sen hinta-laatusuhdetta tällä hetkellä parempana. Tilanne kuitenkin muuttunee nopeasti, kunhan Galaxy S21 FE saa ensimmäiset hinnanpudotuksensa.