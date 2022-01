Arvostelussa Samsung Galaxy S21 FE

Jump To:

Pika-arvio

Samsung Galaxy S21 FE on elävä esimerkki sanaparresta "parempi myöhään kuin ei milloinkaan". Se saapui myyntiin viitisen kuukautta oletettua myöhemmin ja peräti 11 kuukautta alkuperäisen S21-malliston jälkeen. Vastaavasti seuraava Galaxy S22 -sukupolvi on todennäköisesti vain noin kuukauden päässä.

Kyseessä on S21-puhelinkatraan budjettimalli, joka tarjoaa muista malleista tutut huippuominaisuudet sekä hyvän suorituskyvyn. Hintaa on puolestaan laskettu muutamilla hienovaraisilla kompromisseilla, joiden ei kuitenkaan pitäisi näkyä käyttökokemuksessa.

Sinänsä suunnitelma tuntuu toimivalta, sillä viimevuotinen Galaxy S20 FE onnistui samalla konseptilla mainiosti.

Tällä kertaa hinta on kuitenkin iso ongelma. S21 FE -uutuuden on määrä olla budjettimalli, mutta sen myöhäinen julkaisu vesittää suunnitelman. Muut mallit ovat olleet myynnissä jo lähes vuoden, joten ne ovat tarjousten ansiosta saatavissa jopa satasia halvemmalla. Etenkin Galaxy S21 -perusmalli on hinnan puolesta herkästi houkuttelevampi. Ja tässä taistossa kakkostila ei anna aihetta juhlinnalle.

Hinnan aiheuttama ongelma on sääli, sillä muutoin kyseessä on varteenotettava vaihtoehto. Samalla suorittimella, näytöllä ja kameralla varustettuja puhelimia on kuitenkin saatavissa edullisempaan loppuhintaan.

Hintalapun euromäärä ei ole ainoa ongelma. Vaikka mukana on langaton lataus, on piuhallinen akuntäyttö harmillisen hidas. Niin ikään akkukesto jää vajaaksi. Aktiivisempi käyttäjä tarvitsee laturia jo ennen yöunien alkamista.

Lisäksi Samsungin oma käyttöliittymä on hetkittäin hitaanpuoleinen. Tämä korostuu valikkoja selatessa ja sovelluksia avatessa. Tämä yllätti meidät, sillä suoritin, näytön virkistystaajuus sekä RAM-muisti ovat paperilla enemmän kuin kunnossa. Toivottavasti valmistaja saa paikattua One UI -ohjelmistonsa tältä osin kuntoon.

On korostettava, että Samsung Galaxy S21 FE ei ole millään tavoin huono puhelin. Tämän vuoksi myös arvosanamme osuu hiukan keskimaastoon. Etenkin kirkas ja terävä näyttö vakuuttavat, minkä ansiosta sarjojen ja elokuvien katselu on silkkaa nautintoa. Niin ikään suoritin pärjää pelatessa ja kamera kuvatessa.

Samsung Galaxy S21 FE on julkaisussaan vaikea suositeltava. Kunhan hinta kuitenkin putoaa, tilanne muuttuu nopeasti. Teknisesti kaikki on nimittäin kunnossa, mutta hintalappu ei vain pärjää vertailussa edes valmistajan omalle Galaxy S21:lle.

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S21 FE on saatavana kahtena versiona. Edullisemmassa mallissa on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, jolloin suositushinta Suomessa on 779 €. 8 gigatavun muistilla ja 256 Gt:n tallennuskapasiteetilla varustettu malli kustantaa puolestaan 849 €.

Vertailun vuoksi alkuperäinen Samsung Galaxy S21 ilmestyi alkuvuodesta 2021 879 euron suositushintaan, mutta mallia on ollut tarjousten ansiosta saatavissa merkittävästi edullisemmin.

Samalla on sanottava, että markkinoilla on runsaasti keskihintaisia malleja, jotka tarjoavat merkittävästi edullisempaan hintaan vertailukelpoisen kokemuksen. Etenkin Suomessa iPhone SE (2020) on kategoriassaan suosittu.

Tämän vuoksi Samsung Galaxy S21 FE tuntuu alkuun varsin hintavalta vaihtoehdolta, kun Galaxy S21 on saatavissa monissa yhteyksissä huokeampaan hintaan.

Muotoilu

Galaxy S21 FE näyttää kokoa lukuun ottamatta identtiseltä kuin S21-perusmalli tai kookkaampi S21 Plus. Tämän vuoksi ulkoisesti laitteiden sekoittaminen toisiinsa on täysin luonnollista.

Uudessa FE-mallissa on sama kolmoistakakamera Contour Cut -kohoumassa. Ainoa pieni ero koskee takakameroiden ympäröivää kehystä. S21 FE luottaa tältä osin muoviin, kun taas muut S21-perheen puhelimet käyttävät metallia.

S21 FE onkin hyvin muovinen puhelin, joskin Samsung käyttää ennemmin Glasstic-kuvausta. Ratkaisussa on hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta rakenne tekee luurista lasimalleja kestävämmän ja helpommin kädessä pidettävän. Vastaavasti käyttökokemuksen kannalta muovisuus tekee tuntumasta hiukan halvan ja... niin, muovisen.

Kuten S21:n tapauksessa, myös tällä kertaa virtapainike sekä volyymisäätimet ovat oikeassa yläreunassa. Testijakson aikana huomasimme niiden olevan mukavasti sormien ulottuvilla. Mukana on luonnollisesti USB-C-liitäntä, mutta harmillisesti 3,5m-kuulokeliitäntä on tässäkin tapauksessa poissa. Joudutkin käyttämään langattomia kuulokkeita tai vaihtoehtoisesti erillistä adapteria.

Kokonaisuus tuntuu kädessä hyvin ohkaiselta. Paksuus onkin samalla viivalla S21:n kanssa. Vaikka FE on kooltaan hiukan verrokkiaan suurempi, tuntuu se kädessä erittäin miellyttävältä. Lisäksi on korostettava puhelimen tyylikkyyttä, jonka kruunaavat silmiä hivelevän ohkaiset reunukset.

Puhelin on myynnissä neljässä eri värivaihtoehdossa, jotka ovat musta, valkoinen, pinkki ja vihreä.

Näyttö

Galaxy S21 FE sujahtaa 6,4-tuumaisen näyttönsä ansiosta S21:n 6,1- ja S21 Plussan 6,7-tuumaisen näytön välimaastoon. Kuten veljesmalleissaan, myös tällä kertaa tarjolla on 1 080 x 2 400 -resoluutio ja 120 Hz kuvataajuus.

Tuttua on niin ikään Dynamic AMOLED 2X -näyttöteknologia, joka on käytännössä markkinointitermi Galaxy S20 -puhelimissa ensiesiintyneelle AMOLED-näytölle. Käsitteitä ei kannata kavahtaa, sillä kuva on erittäin kirkas ja eloisa.

Näyttö on Galaxy S21 FE:n suurimpia valtteja. Värit, kontrasti ja kirkkaus tekevät vaikutuksen. Huomasimme testijakson aikana nauttineemme erityisesti TV-sarjojen katselusta sekä pelaamisesta.

Näytön rikkoo pieni kameralovi, joka on keskellä puhelimen yläosaa. Se on onneksi kooltaan niin pieni, ettei se häiritse katselukokemusta.

Kamera

Vaikka teknisellä puolella on joitakin eroavaisuuksia, kamerakokonaisuus on pitkälti vertailukelpoinen S21:n ja S21 Plussan kanssa. Käytännössä yhtäläisyydet jättävät erot varjoonsa.

12 MP pää- sekä 12 MP ultralaajakulmakamera ovat S21:n perintöä. Sen sijaan alkuperäisen mallin 64 MP telelinssi on korvattu ainoastaan 8 megapikselin vastaavalla.

S21 FE:n telekamera ei tarkkuudessa pärjääkään S21:lle, mutta vastaavasti mukana on 1,1-kertainen optinen tarkennus sekä 3-kertainen hybridizoom. Käytännössä pieni heikennys jää siis valtaosalla käyttäjistä huomaamatta.

Puhelimet etupuolella on 32 megapikselin kamera, joka on merkittävä loikka muiden S21-mallien 10 MP selfiekamerasta. Tässäkin kohtaa on kuitenkin sanottava, ettei pelkkä resoluutio tee kummoista eroa.

Testijakson aikana napatut kuvat sävähdyttivät värikkyydellään, mikä onkin perinteinen elementti Samsung-puhelimilla kuvatessa. Erityisesti on hienoa nähdä, että värioptimointi ei ylisaturoi otoksia. Etenkin hyvässä valossa napsitut kuvat ovat jo sellaisenaan julkaisuvalmiita.

Kaikki kamerajärjestelmän kolme linssiä tarjoavat hyvin samankaltaisen värimaailman. Tämä on yllättävän harvinaista, sillä monien kilpailijoiden kohdalla värikkyys ja kirkkaus muuttuvat linssiä vaihtaessa. S21 FE:llä napsituissa otoksissa sävyt eivät paljastaneet käytettyä kameraa.

Monet valo- ja videokuvaustilat ovat niin ikään tuttuja aiemmista Samsung-puhelimista. Mukana ovat muun muassa useaa linssiä samanaikaisesti käyttävä 'Yksi otos' (Single Take) sekä etu- ja takakameralla videota kuvaava 'Kaksoistallennus' (Dual Recording).

Etukameran kuvat ovat kirkkaita ja yksityiskohtaisia jopa hämärissä olosuhteissa. Huomasimme kuitenkin välttelevämme Muotokuva-tilan käyttöä, sillä sen taustaa sumentava bokeh-efekti häiritsi koko otosta. Parhaimmillaan se onnistui kuitenkin valottamaan ja luomaan toivotunlaisen kontrastin.

Suurin moitteemme kamerakokonaisuuden osalta kohdistuu takakameran automaattiseen tarkennukseen. Sen toimivuus on hetkittäin vähän niin ja näin, kun kohteet ovat erittäin lähellä. Myös etäällä olevat lemmikit tuntuivat jäävän monesti aavistuksen epätarkoiksi. Tätä pystyy korjaamaan manuaalisella asettamisella, mutta etenkään nelijalkaiset ystävät eivät tahdo malttaa odottaa tämän lisävaiheen vaatimaa aikaa.

Sekä etu- että takakamera yltävät 4K/60fps-videokuvaukseen. Pääkameran osalta tämä ei ole enää vuonna 2022 kummoinen ihme, mutta etukameran tapauksessa voidaan puhua harvinaisuudesta. Aktiiviset videokuvaajat saattavat kuitenkin pettyä 8K-videokuvauksen puuttumiseen, sillä se oli vielä Galaxy S21:ssä mukana.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/5 Pääkamera ulkotiloissa (Image credit: Future) Kuva 2/5 Sama otos ultralaajakulmakameralla (Image credit: Future) Kuva 3/5 Pääkamera onnistui joulukuusen ikuistamisessa (Image credit: Future) Kuva 4/5 Etukameralla saa selfiet onnistumaan (Image credit: Future) Kuva 5/5 Pääkamera ei onnistunut tarkentamaan lähellä olleisiin kasveihin järin onnistuneesti (Image credit: Future)

Suorituskyky

Samsung Galaxy S21 FE jäänee historiaan yhtenä viimeisistä Snapdragon 888 -järjestelmäpiiriä käyttäneistä puhelimista. Suoritin oli QualCommin lippulaiva vuoden 2021 puhelimissa, mutta sittemmin julkaistu Snapdragon 8 Gen 1 on ottanut jalansijaa jo tuoreimmissa huippupuhelimissa.

Snapdragon 888 on 5G-valmis piiri, joten uuden sukupolven verkkoyhteydet onnistuvat ongelmitta. Lisäksi puhelimessa on mallista riippuen joko 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia.

Vaikka suoritin ei ole enää uusin mahdollinen, on se erittäin tehokas. Sovellukset, pelit sekä yleinen käyttö rullaavat arjessa ongelmitta ja nykimättä.

Kokeilimme testijakson aikana puhelimella pelaamista, emmekä huomanneet tämän aikana minkäänlaisia haasteita. Edes graafiikka-asetusten hilaaminen kovimmille asetuksille ei aiheuttanut köhimistä.

S21 FE pärjää siis hyvin pelikäytössä, mutta myös videotoisto ansaitsee täydet pisteet. Ainoa pieni ongelma koskee kaiuttimia, jotka peittyvät helposti puhelimen ollessa vaaka-asennossa. Kuulokkeet ovatkin suotava lisähankinta luurin oheen.

Ohjelmisto

Galaxy S21 FE pyörii Android 12 -käyttöjärjestelmällä, jonka päälle on asennettu Samsungin oma One UI 4 -käyttöliittymä. Ensin mainitun uutuus-Androidin keskeisimmät lisät koskevat muokattavuutta. Etenkin valikoiden ja ikonien värimaailman vapaa säätäminen tekevät kokemuksesta henkilökohtaisemman.

Puhelimen muisti, suoritin sekä näytön virkistystaajuus eivät valitettavasti tee käytöstä niin sulavaa kuin saattaisi olettaa. Sivujen vaihtamisessa, sovellusten avaamisessa sekä puhelimen avaamisessa on hetkittäin pientä hitautta. Etenkin eleohjaus tuntuu toimivan välillä ailahtelevasti. Sama koskee sovelluksen etsimistä hakupalkin avulla.

Hidastelu on pientä, eikä se todennäköisesti haittaa valtaosaa käyttäjistä. Lisäksi on korostettava, että S21 FE ei ole millään tavalla hidas tai tehoton. Olisimme vain teknisten tietojen osalta odottaneet hiukan enemmän. Olisi vaikea kutsua itseään laitearvostelijaksi, jos tämä jäisi mainitsematta.

Lisäksi on vielä mainittava, että mainittu ongelma koski vain puhelimen valikkoja. Muilta osin suorituskyky on halutulla tasolla.

Akkukesto

Samsung Galaxy S21 FE hyödyntää 4 500 mAh akkua, joka on kooltaan siis perustasoa. Tästä huolimatta akkukesto ei yltänyt toivottuun tasoon.

Sosiaalisen median käyttöä, verkkoselailua, musiikinkuuntelua ja kuvaamista sisältäneen peruskäytön aikana akkukesto riitti hädin tuskin koko päiväksi. Ahkeralle luurinräplääjälle tulee lataustarve jo ennen nukkumaanmenoa.

Tässä kohtaa onkin hyvä miettiä omia käyttötottumuksia. Peruskäyttäjälle akku ajaa asian, muiden kohdalla tilanne on valitettavasti toinen.

Myös lataus jättää sijaa mutinoille. S21 FE saa lisäpuhtia 25 watin laturilla, joka ei pärjää kilpailussa muihin kärkimalleihin. Esimerkiksi Xiaomi 11T Pro yltää jopa 120 watin langalliseen lataukseen.

25 watin lataus tarkoittaa puhelimen vaativan noin 90 minuuttia täyttyäkseen nollasta sataan. Vaadittu aika on keskellä päivää melko kohtuuton, mutta yöllä lataavat eivät tästä harmistu.

Kun huomaa heikon langallisen latauksen, ovat mukana olevat 15 watin langaton lataus sekä 4,5 watin käänteinen lataus miellyttäviä yllätyksiä. Nämäkään eivät ole vauhtihirmuja, mutta ero huippumalleihin jää pieneksi.

Yhteenveto

Osta, jos...

Arvostat ulkonäköä ja keskikokoista näyttöä

Vaikka Samsung Galaxy S21 FE on teknisesti sisarmalliensa tasolla, on sen näyttö mukava kompromissi S21:n ja S21 Plussan välissä.

Haluat Galaxy S21:n kamerat

Pienet muutokset eivät poista sitä tosiasiaa, että S21 FE sisältää lähes identtisen kamerakokemuksen kuin Galaxy S21.

Haluat ohuen puhelimen

Samsung Galaxy S21 FE tuntuu kädessä todella miellyttävältä. Sen ohkainen ja kevyt rakenne tekevät arkikäytöstä todella miellyttävää.

Älä osta, jos...

Galaxy S21 on saatavissa halvemmalla

Samsung Galaxy S21 on teknisesti hiukan parempi, ja tarjousten ansiosta se on vieläpä monesti halvempi. Niin ikään todennäköisesti pian julkaistava Galaxy S22 on varteenotettava vaihtoehto.

Haluat nopean latauksen

FE hyödyntää vain 25 watin langallista latausta, joka on auttamatta hidas. Jos tarvitset lisäpuhtia puhelimeen mahdollisimman nopeasti, ei tahti yksinkertaisesti riitä.

Akkukesto on lähellä sydäntäsi

Galaxy S21 FE tarjoaa peruskäyttäjälle noin päivän kestävän akkukeston. Jos puhelin on aktiivisesti käytössä, joudut latauspuuhiin turhan usein.

Arvosteltu tammikuussa 2022.