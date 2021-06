Arvostelussa Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on totta ja se sijaitsee Nvidian näytönohjainten kohdalla hyvin oudossa paikassa. Yhtiö julkaisi RTX 3080:n noin yhdeksän kuukautta sitten, joten ajallisesti RTX 3080 Ti:n kaltainen päivitys olisi paikallaan. Valitettavasti viimeinen vuosi on ollut kaikkea muuta kuin perinteinen Nvidialle ja AMD:lle.

Maailmanlaajuisen puolijohdepulan vuoksi tuhannet ihmiset ovat yrittäneet saada itselleen yhden parhaimmista näytönohjaimista, joita on saapunut jälleenmyyjille tuskallisen pienissä erissä kysynnän ylitettyä tarjonnan. Tässä valossa Nvidian uusi näytönohjain näyttää perin kummalliselta, etenkin, kun yhtiön sille asettama 1 249 € suositushinta nousee todellisuudessa varmaan välittömästi miltei tuplaten.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on itse asiassa hieman trimmatumpi versio samasta grafiikkapiiristä, jota myös RTX 3090 käyttää, mutta siinä on tuplasti vähemmän VRAM-muistia. Joten huolimatta markkinoiden nykytilanteesta, RTX 3080 Ti on äärimmäisen tehokas näytönohjain, joka kykenee pyörittämään käytännössä mitä tahansa peliä 4K-resoluutiolla ja 60 ruudun kuvataajuudella. Sen sijaan suorituskyvyn melko maltillinen nousu RTX 3080:aan verrattuna ja vastaavasti paljon suurempi hintalappu tekee siitä vaikeasti kaupattavan, kun markkinatilanne joskus palautuu ennalleen.

Hinta ja saatavuus

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti saapuu myyntiin 3. kesäkuuta. Suomessa näytönohjaimen suositushinta on 1 249 €, mutta todellisuudessa hinnat nousevat todennäköisesti useita satoja euroja korkeammaksi. Lisäksi juuri Nvidian omaa Founders Editionia ei ole saatavilla Suomen verkkokaupasta.

Ottaen huomioon, että syyskuussa 2020 julkaistu RTX 3080 maksoi Suomessa 739 €, uudesta RTX 3080 Ti -mallista joutuu pulittamaan miltei tuplasti enemmän. Tätä vastaan itselleen saa vain 2 gigatavua enemmän VRAM-muistia sekä 17 % CUDA-ytimiä, jolloin lähes 100 % hinnannousua voi olla vaikea niellä.

Toisaalta kyseinen malli tarjoaa miltei saman suorituskyvyn kuin tuolloin 1 589 € arvoinen Nvidia GeForce RTX 3090, joten suorituskykyä pelaamiseen etsivät saavat uudesta mallista noin 300 edullisemman vaihtoehdon markkinoiden tämän hetken tehokkaimmasta pelinäytönohjaimesta.

Piirisarja ja ominaisuudet

Muiden Nvidia GeForce RTX 30 -sarjalaisten lailla RTX 3080 Ti on rakennettu yhtiön Ampere-arkkitehtuurin päälle. Siten se tarjoaa samat parannukset kuin yhtiön aiemmat kortit, mutta onneksi sillä on myös muutamia muita etuja.

Maaliskuussa julkaistun GeForce RTX 3060:n lailla uudessa mallissa on rautapohjainen rajoitin kryptovaluuttojen louhintaan, minkä pitäisi ainakin teoriassa tehdä kortista heikomman vaihtoehdon louhintaan. Emme kuitenkaan testanneet louhimisnopeuksia TechRadarin testissä, joten emme tiedä, kuinka toimiva asetettu hash rate -rajoitin on. Kannattaa tosin muistaa, että RTX 3060:n rajoitin poistettiin vahingossa Nvidian oman näytönohjainpäivityksen myötä, joten emme ole täysin vakuuttuneita siitä, että tämä pelkästään rajottaisi louhijoita hamstraamasta pelikäyttöön suunniteltuja RTX 3080 Ti -kortteja.

Tämän ohella GeForce RTX 3080 Ti on paljon tehokkaampi kuin alkuperäinen RTX 3080, mistä voimme pitkälti kiittää lisääntyneiden ydinten määrää sekä muistikaistan leveyttä.

Uudessa mallissa on paitsi 12 Gt VRAM-muistia, eli kaksi gigaa enemmän kuin alkuperäisessä mallissa, muistiväylä on myös paljon nopeampi 384-bittinen. Toisin sanoen muistikaista on Ti-mallissa 912 Gt/s verrattuna RTX 3080:n 760 Gt/s:iin. Nopeamman ja useamman VRAM-muistin ansiosta RTX 3080 Ti suoriutuu tulevaisuuden 4K-pelaamisesta todennäköisesti paljon paremmin.

RTX 3080 Ti on lisäksi yksinkertaisesti tehokkaampi. Siinä on 10 240 CUDA-ydintä jaettuna 80 eri CU-yksikköön, kun vastaavasti RTX 3080:ssa on 8 704 CUDA-ydintä. Kasvua on siten 17 %, mutta tämä ei suoraan käänny 17 % nousuun suorituskyvyssä.

Lisäksi uusi kortti tukee Nvidian ohjelmiston erilaisia ominaisuuksia, jotka eivät rajoitu ainoastaan pelaamiseen.

Pidämme edelleen Nvidia Broadcastista, joka on suunniteltu striimaajia ja sisällöntuottajia varten mutta toimii myös arkisissa videopuheluissa. Olemmekin käyttäneet sitä paljon niin työpaikan palavereissa, Discordin keskusteluissa kuin muissa sosiaalisissa puheluissa, jolloin se eliminoi vakuuttavasti kaiken ylimääräisen taustahälyn.

Lisäksi näytönohjain tukee Deep Learning Super Samplingia, eli DLSS:ää. Kyseinen teknologia käyttää Tensor-ytimiä, joita näytönohjaimessa on 320 kappaletta. Niiden avulla alhaiset resoluutiot skaalataan ylöspäin näytön natiiviresoluutioon saakka. DLSS:n ideana on antaa käyttäjille mahdollisuus hyödyntää hienoja grafiikanparannusominaisuuksia, kuten säteenseurantaa, ilman että se vaikuttaisi merkittävästi ruudunpäivitykseen. Tämä pätee eritoten 4K-resoluutiolla pelatessa.

Muotoilu

Arvostelemamme Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on yhtiön Founders Edition -malli, joka näyttää samalta kuin kaikki aiemmat 30-sarjan Founders Edition -mallit. Värimaailma on tyylikäs musta ja metallinen, minkä lisäksi Nvidia- ja RTX 3080 Ti -brändäykset on kaiverrettu suoraan metalliin. Näitä ei luonnollisesti huomaa enää näytönohjaimen ollessa koneessa, mutta se antaa kortille silti luonnetta.

Kooltaan RTX 3080 Ti on täsmälleen samankokoinen ja -painoinen kuin alkuperäinen RTX 3080. eli se on kahden korttipaikan korkuinen ja 28,5 cm pitkä. Sen pitäisi siten sopia suurimpaan osaan koteloista.

Näytönohjaimen päällä on kaksi tuuletinta, kuten RTX 3080:ssa ja RTX 3090:ssa, joista toinen on etu- ja toinen takapuolella. Järjestely imee ilmaa sisäänsä näytönohjaimen etupuolelta, puhaltaa tämän kortin lävitse ja sitten puhaltaa ilman lopulta ulos kortin takaosasta. Asettelusta riippuen kuuma ilma pusketaan todennäköisesti suoraan kopan yläritilästä ulos.

Jäähdytysjärjestelmänä kyseessä on äärimmäisen tehokas tapa jäähdyttää RTX 3080 Ti, jonka korkein virrankulutus on 350 W. Lämpötilojen osalta kortti kuumenee korkeimmillaan 78,9 asteeseen, joka on huomattavasti korkeampi kuin vastaavalla virrankulutuksella varustetun RTX 3090:n 72 asteen maksimilämpö.

Silti lämpötilojen pitäminen näinkin likellä on kunnioitettava saavutus, sillä Nvidia on onnistunut pakkaamaan näytönohjaimen kahden korttipaikan korkuiseksi, siinä missä RTX 3090 Founders Edition söi peräti kolme paikkaa.

Lopuksi Nvidia käyttää 12-pinnistä virtaliitäntää. Toisin sanoen jotkut käyttäjät joutunevat käyttämään Nvidia GeForce RTX 3080 Ti:tä varten erillistä adapteria, joka tulee onneksi myyntipakkauksen mukana.

Suorituskyky

Tekniset tiedot Tällaisella kokoonpanolla testasimme Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition -näytönohjaimen: Suoritin: Intel Core i9-11900K (8-ytiminen, jopa 5,3 GHz)

Jäähdytys: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

Muisti: 64 Gt Corsair Dominator Platinum @ 3 200 MHz

Emolevy: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Phanteks RevoltX 1200

Kotelo: Praxis Wetbench

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on PC-pelien kohdalla periaatteessa yhtä nopea kuin RTX 3090, vaikka siinä on puolet vähemmän VRAM-muistia. Puhtaasti pelikäyttöä ajatellen RTX 3080 Ti päihittää siis kalliimmaan isosisaruksensa, mutta jos näytönohjain on tulossa pääasiallisesti raskaaseen työkäyttöön, kuten Blenderin tai Resolven pyörittämiseen, tällöin RTX 3090 on parempi vaihtoehto.

Ja kun sanomme suorituskyvyn olevan täsmälleen sama, tarkoitamme sitä. Kaikki benchmark-tuloksemme asettivat RTX 3080 Ti:n yleensä noin yhden tai kahden fps:n päähän RTX 3090:sta. Suurin ero näiden mallien välillä oli Dirt 5:ssä 1440p-resoluutiolla pelatessa, jolloin RTX 3080 Ti saavutti 139 fps:ää ja RTX 3090 146 fps:ää. Mutta jos pelaat Dirt 5:tä, et luultavasti huomaa noin 5 % parannusta suorituskyvyssä.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti päihittää lisäksi AMD Radeon RX 6900 XT:n kaikissa muissa paitsi kahdessa testissä: Fire Strike Ultrassa ja Assassin's Creed Valhallassa. Vaan silloinkin 4K-resoluutiolla pelatessa RTX 3080 Ti yltää samaan suorituskykyyn kuin RTX 3090, joten tehojen osalta uusi malli ei petä käyttäjiään.

Muissa peleissä AMD Radeon RX 6900 XT on noin 7-26 % heikompi suorituskyvyltään kuin RTX 3080 Ti, joten Assassin's Creed Valhalla ei ole suinkaan normi. Pelkästään suorituskyvyn osalta Nvidian uutta näytönohjainta olisikin helposti suositella AMD:n vastaavan sijaan, mutta näiden suositushintojen ero on myös noin 200 euroa edullisempi AMD:n eduksi. Toki todellinen hintaero on jotain ihan muuta, kun saatavuuspula iskee kortteihin.

Mutta pelikäytössä Nvidia GeForce RTX 3080 Ti suoriutuu käytännössä mistä tahansa pelistä täysillä asetuksilla 4K-resoluutiolla ja säteenseurannan kera, joten pelaajille kyseessä on loistava valinta.

Osta jos...

Et halua tehdä kompromisseja pelaamisen suhteen

Koska RTX 3080 Ti tarjoaa käytännössä saman suorituskyvyn kuin RTX 3090 hieman edullisempaan hintaan, tämä on tällä hetkellä paras vaihtoehto pelaamista varten.

Sinulla on pätäkkää

Jo ilman todennäköisesti nousevia hintoja Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on todella kallis näytönohjain. Se on tosin myös parhaimmista parhain ja hinta heijastaa mielestämme tätä. before accounting for aftermarket price increases, the Nvidia GeForce RTX 3080 Ti is an expensive graphics card. But, it is the best of the best, and we think it’s worth the price if you can afford it.

Haluat DLSS:n ja säteenseurannan

Nvidia GeForce RTX 3090:n ohella Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on markkinoiden paras näytönohjain tällä hetkellä, jos kaipaat säteenseurantaa ja DLSS:ää.

Älä osta, jos...

Etsit edullisempaa näytönohjainta

Kaikki vuonna 2021 saatavat näytönohjaimet ovat kalliita, mutta Nvidia GeForce RTX 3080 Ti on silti yksi kalliimmista vaihtoehdoista.

Sinulle on alhainen virtalähde

RTX 3080 Ti:n korkein virtahuippu on noin 350 W, joten suosittelemme vähintään 800 W virtalähdettä. Joudut siis päivittämään myös virtalähteen, jos sinulla on heikompitehoinen nykyisessä kokoonpanossa.