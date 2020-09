Arvostelussa Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 on näytönohjainten uusi tehomylly, joka tuo tullessaan yhden suurimmista suorituskyvyn harppauksista näytönohjainten saralla koskaan. Kaikkien 4K-pelaamisesta kiinnostuneiden kannattaa kiinnittää huomio tähän näytönohjaimeen, joskin alhaisemmilla resoluutioilla hyöty jää pienemmäksi.

Nvidia GeForce RTX 3080 on seuraava malli Nvidian ristiriitaisen Turing-malliston jälkeen. Uuden mallin myötä näytönohjaimen suorituskyky paranee roimasti ilman, että myös hinta nousee samalla.

RTX 2080:n ja RTX 2080 Ti:n julkaisussa Nvidia herätti keskustelua nimenomaan näiden mallien hinnoilla, jotka alkoivat Suomessa 869 eurosta. Tämän vuoksi myös uusien 3080-mallien pelättiin nostavan hintoja entisestään.

Sen sijaan uusi Nvidia GeForce RTX 3080 parantaa suorituskykyä massiiviset 50-80 % verrattuna RTX 2080:aan, mutta on hinnaltaan yhtä kallis. Kyseessä on myös noin 20-30 % tehokkaampi näytönohjain kuin RTX 2080 Ti, jota myydään tällä hetkellä lähes tuplasti kalliimmalla.

Ja vaikka odotamme nykyisten mallien hinnan tippuvan alaspäin samalla lailla kuin Pascalin 10-sarjalaisten kohdalla, voimme nyt kuitenkin vahvistaa sen, että kyseessä on suurin sukupolvien välinen harppaus PC-grafiikassa vuosiin – ja kenties koskaan.

Hinta ja saatavuus

Nvidia GeForce RTX 3080 saapuu myyntiin 17. syyskuuta ja hinnat lähtevät Suomessa 739 eurosta Founders Editionin osalta. Kuten aiempien näytönohjainjulkaisujen kanssa, markkinat täyttyvät lähiviikkoina myös muiden yhtiöiden, kuten MSI:n, Asuksen ja Zotacin, variaatioilla.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että osa muiden valmistajien näytönohjaimet saattavat maksaa huomattavasti enemmän kuin Founders Edition, sillä niihin lisätään yleensä toisenlaisia jäähdytysjärjestelmiä ja nostetaan kellotaajuutta. Jokaisen RTX 3080:n pitäisi olla kuitenkin suorituskyvyltään vähintään yhtä hyvä kuin Nvidian omat.

Ominaisuudet ja järjestelmäpiiri

Nvidia GeForce RTX 3080 perustuu uuteen Nvidia Ampere -näytönohjainarkkitehtuuriin, joka tuo mukanaan valtavat parannukset puhtaaseen suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Ottaen huomioon, että Nvidia on onnistunut lisäämään suorituskykyä niin paljon RTX 2080:aan verrattuna sekä tekemään näytönohjaimen sähkönkulutuksesta ylipäätään tehokkaamman, RTX 3080 nousee paljon korkeammalle kuin mikään Nvidia Turing -kortti on ylipäätään yltänyt.

Parannuksia on luonnollisesti tehty RT- ja Tensor-ytimiin – näiden osalta kyseessä on toinen ja kolmas sukupolvi – mutta ehkäpä suurin parannus on saatu rasterointimoottoriin.

Erinomaisen optimoinnin seurauksena Nvidia on pystynyt tuplaamaan CUDA-ytimien määrän jokaisessa Streaming Multiprocessorissa (SM) avaamalla molemmat dataväylät jokaisessa SM:ssä käsittelemään Floating Point 32 (FP32) -työtaakkoja – valtava parannus Turingiin, jossa ainoastaan yksi dataväylä oli siunattu kokonaislukujen prosessoinnille. Tämän seurauksena FP32:n ytimen puhdas läpivienti käytännössä tuplaantuu, joskaan tämä ei käänny suoraan PC-pelaamisessa tuplasti suurempaan ruudunpäivitykseen – ainakaan kovin monen pelin osalta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Nvidia GeForce RTX 3080:ssa on vain 46 % enemmän SM:iä kuin RTX 2080:n 68:ssa, siinä on yli tuplasti enemmän CUDA-ytimiä, jotka kasvavat 2 944:stä 8 704:ään. Tämä kääntyy lähes kolminkertaiseen teoreettiseen FP32:n läpivientiin, eli kasvua on noin 10 TFLOPista 29,7 TFLOPiin – eli valtavan massiivinen sukupolvien välinen loikka.

Kun CUDA-ydinten määrän yhdistää merkittäviin parannuksiin Cachen, Texture Unitien ja Memory Bandwidthin osalta – kiitos nopeampaan 320-väyläiseen GDDR6X-muistiin siirtymisen – pelisuorituskyvyssä nähdään yksi suurimmista sukupolvien välisistä harppauksista vuosiin. Se ei yllä silti aivan monien toivomaan kaksinkertaiseen suorituskyvyn nousuun.

Nvidia RT -ytimet tekevät myös paluun – siksi Nvidiassa on RTX-nimi – ja niissä nähdään myös merkittäviä parannuksia. Nvidia Ampere -näytönohjaimissa, mukaan lukien RTX 3080:ssa, on toisen sukupolven RT-ytimet, jotka toimivat samalla tavalla kuin edeltäjänsä, mutta ainoastaan tuplasti tehokkaammin.

Säteenseurannassa SM lähettää valosäteen renderöitävään kohtaukseen, ja RT-ytimet jatkavat tästä ja tekevät tarvittavat laskennat sen suhteen, miten valo heijastuu, ja raportoi lopputuloksen takaisin SM:lle. Toisin sanoen SM renderöi kohtauksen muut yksityiskohdat itsekseen. Emme kuitenkaan ole vielä siinä pisteessä, jossa säteenseurannan aktivointi ei näkyisi myös suorituskyvyn laskemisessa, mutta kenties joskus.

Tensor-ytimet ovat myös kaksi kertaa tehokkaampia tällä kertaa, minkä myötä Nvidia on lisännyt niitä vain neljä kappaletta per SM verrattuna kahdeksaan, joita käytetään Turingin SM:ssä. Ottaen lisäksi huomioon, että SM:iä on yleisesti ottaen enemmän, tämä näkyy myös DLSS-suorituskyvyn merkittävänä parannuksena.

Tämän sukupolven näytönohjaimet eivät ole kuitenkaan suunniteltu ainoastaan pelaamiseen, vaan Nvidia on lisännyt niihin muutaman uuden ominaisuuden, jotka parantavat miltei kaikkien RTX-korttien omistajien elämää.

Olimme jo entuudestaan RTX Voicen suuria ystäviä, ja nyt Nvidia julkaisee sen virallisesti ja yhdistää sen täystoiminnoilla varustetuksi lähetyssovellukseksi. Siinä, missä RTX Voice filteröi ainoastaan mikkiin kantautuvan taustamelun, Broadcaster pystyy myös filteröimään webbikamerassa olevan taustan tai lisäämään sinne sumennuksen.

Videotoiminto on vielä betassa ja huomasimme testeissä joitain virheitä, mutta se on silti paljon parempi ratkaisu kuin monet muut vaihtoehdot blokata tausta, ellei vihreää taustaa lasketa.

Yksi odotetuimmista ominaisuuksista on sen sijaan Nvidia RTX I/O, joka on Microsoftin DirectStoragen ohjelmointirajapinnan kanssa keskenään toimiva ohjelmointirajapinta. Se siirtää SSD-asemalta saapuvan datan suoraan näytönohjaimeen, minkä pitäisi seuraavan sukupolven peleissä näkyvän entistä nopeammissa latausajoissa. Lisäksi sen pitäisi vastata samoja hehkutuspuheita I/O-suorituskyvyn osalta, joita konsolivalmistajat ovat hehkuttaneet kilpaa PS5:n ja Xbox Series X:n osalta. Toisin kuin korkea ruudunpäivitys tai näyttävät grafiikat, juuri tämä teknologia on kriittisen tärkeä tulevaisuuden pelaamisen kannalta.

Valitettavasti tätä teknologiaa pitää tukea kehittäjien kautta heidän omissa peleissä, joten emme päässeet lopulta näkemään, onko siitä käytännön hyötyä. Aiomme kuitenkin palata testaamaan sitä, kunhan sitä ryhdytään hyödyntämään enemmän peleissä. Ja koska myös tulevat konsolit käyttävät vastaavaa ratkaisua, uskomme sen saapuvan peleihin nopeammin kuin säteenseuranta.

Mitä Founders Edition -näytönohjaimeen tulee, Nvidia on tuonut täysin uuden jäähdytysratkaisun, joka on paljon käytännöllisempi kuin aiempien mallien ratkaisu. Yhtiö käyttää lyhyempää ja monitasoista piirilevyä, jolloin kortin takaosa voidaan siunata pelkästään jäähdytyselementeille. Tämän seurauksena Nvidia on pystynyt lisäämään näytönohjaimen perälle tuulettimen, joka imee kylmää ilmaa jäähdytyselementtien läpi ja puhaltaa sen ulos kotelosta.

Olimme aluksi hieman huolestuneita, kun näimme tuuletinmuotoilun, ja epäilimme sen vaikuttavan suorittimen ja RAM-muistien lämpöihin, sillä se puhaltaa kuuman ilman suoraan näiden päälle. Siltikään meidän omassa testikoneessa, jossa on Noctua NH-12UA -jäähdytin ja AMD Ryzen 9 3900X, emme huomanneet mitään vaikutuksia suorituskykyyn. Epäilemme tämän johtuvan siitä, ettei monikaan PC-peli oikeastaan pistä samanaikaisesti sekä näytönohjainta että suoritinta äärimmilleen – ainakaan vielä.

Virranhallinnan suhteen uusi 12-pinninen virtajohto aiheuttaa hieman kaksijakoiset fiilikset. Founders Editionin uusi piirilevyn muotoilu vaatii pienemmän liitännän, jotta uusi tuuletinratkaisu toimisi, mutta toivoisimme mukana tulevan 2 x 8-pinninen PCIe - 12-pinninen -dongeli olisi vain hieman pidempi. Nykymuodossaan se on käytännössä mahdoton sitoa mihinkään, joten se jää rumasti näkyviin. Kannattaa kuitenkin huomioida, että Nvidia antaa 12-pinnisen virtaliitännän muotoilun käytettäväksi kaikille valmistajille, jopa AMD:lle, jos he haluavat hyödyntää sitä komponenteissaan.

Founders Editionissa on ainoastaan kolme DisplayPortia ja yksi HDMI 2.1 -ulostulo näytöille, mikä on hyvä. Emme kuitenkaan pidä siitä, että Nvidia luopui USB-C-liitännästä, koska monet luovat käyttäjät haluaisivat varmasti liittää tähän omat USB-C-näytöt hyötyäkseen tehokkaan kortin ominaisuuksista.

Huolimatta aiemmista nurinoistamme Founders Edition on viehättävän näköinen näytönohjain. Sen täysin musta ja hopeisin koristein somistettu väritys saa RTX 3080:n näyttämään todella laadukkaalta komponentilta. Ainoa valaisuefekti on kyljessä oleva GeForce RTX -logo, joka miellyttää varmasti kaikkia, jotka eivät halua korttiinsa RGB-valoja. Muille käyttäjille markkinoille on saapumassa iso liuta valittavaksi RGB-valollisia vastineita.

3DMark Time Spy Extreme (Korkeampi luku on parempi)
3DMark Fire Strike Ultra (Korkeampi luku on parempi)
3DMark Port Royal (Korkeampi luku on parempi)
Metro Exodus Ultra Settings @ 1080p
Metro Exodus Ultra Settings at 1440p
Metro Exodus Ultra Settings at 4K
Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 1080p
Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 1440p
Metro Exodus Ultra Settings w/ ray tracing at 4K
Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 1080p
Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 1440p
Total War: Three Kingdoms at Ultra Settings at 4K
Grand Theft Auto V Max Settings at 1080p
Grand Theft Auto V Max Settings at 1440p
Grand Theft Auto V Max Settings at 4K
Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 1080p
Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 1440p
Horizon Zero Dawn Ultimate Quality at 4K
Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 1080p
Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 1440p
Red Dead Redemption 2 Max Settings (no MSAA) at 4K
Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 1080p
Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 1440p
Final Fantasy XV canned benchmark, High settings at 4K
Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 1080p
Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 1440p
Assassin's Creed Odyssey Ultra Settings at 4K
Far Cry 5 Ultra Settings at 1080p
Far Cry 5 Ultra Settings at 1440p
Far Cry 5 Ultra Settings at 4K
Minimi virrankulutus
Maksimi virrankulutus
Minimi lämpötila
Maksimi lämpötila

Suorituskyky

Koneen tekniset tiedot Tällaisella koneella testasimme Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Editionin: Suoritin: AMD Ryzen 9 3950X (16-ytiminen, max 4,7 GHz)

Suorittimen jäähdytin: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3 600 MHz

Emolevy: X570 Aorus Master

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1 Tt

Virtalähde: Phanteks RevoltX 1200

Kotelo: Praxis Wetbench

Pelkästään Nvidian omien mainospuheiden vuoksi odotimme RTX 3080:n olevan nopea näytönohjain, mutta sen kutsuminen "nopeaksi" on vähättelyä. Siitä lähtien, kun aukaisimme myyntipakkauksen, se on lisätty koneeseemme, jolla pelasimme kaikki pelit Final Fantasy XIV:stä Controliin lähtien, ja poistettu siitä ainoastaan erilliseen testipenkkiin, jolla ajoimme benchmark-tulokset.

Ennen 3080:aa samalla paikalla sijaitsi Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, ja eron huomaa välittömästi jo ennen kuin suorituskykyä aletaan mittaamaan laskettavissa oleville tavoilla. Yksi suuresti pelaamistamme peleistä on Final Fantasy XIV, jonka viimeisimmän laajennuksen myötä laajennus on tiputtanut RTX 2080 Ti:n ruudunpäivityksen toisinaan alle kuudenkymmenen 4K-resoluutiolla. RTX 3080:lla peli pyörii 4K-resoluutiolla sen sijaan 75-100 ruudun kuvataajuudella maksimiasetuksilla, kun taas RTX 2080 Ti pysytteli 60 tietämissä – siis massiivinen hyppy puolet edullisemmalta kortilta.

Sama tarina todettiin uudestaan ja uudestaan pelistä riippumatta. Metro Exodus maksimiasetuksilla, säteenseurannalla ja DLSS:llä? Silkinpehmeää lukittuna 60 fps:lle ja 4K:lle. Control ja sen lukemattomat säteenseurantaefektit? Silkinpehmeää. Jopa Final Fantasy XV ja sen oudot grafiikka-asetukset suoriutuivat tasaisella 60 ruudun kuvataajuudella 4K:lla. Saavutettavissa oleva 4K60-pelattavuus on tässä tärkein avainsana, vaikka käytämmekin saavutettavissa-sanaa löysästi.

Vaikka lämmöt eivät näyttäneet testituloksissa kovin mielenkiintoisilta, kannattaa huomioida, että ne tehtiin täysin avoimessa testiympäristössä. Suljetussa kopassa, jossa on kaksi 240 mm tuuletinta, lämmöt olivat korkeimmillaan noin 60°C – paljon viileämmät kuin RTX 2080 Ti Founders Editionilla, jolla ne pyörivät jossain 80 asteen puolivälissä.

Jos tarkastellaan varsinaisia benchmark-tuloksia, Nvidia GeForce RTX 3080 on kokonaan omassa luokassa ja reilusti edellä jopa RTX 2080 Ti:tä. Heti ensimmäisessä testissämme 3DMark Time Spy Extremessä RTX 3080 saavutti huikeat 63 % paremman suorituskyvyn kuin RTX 2080 ja 26 % paremman kuin 2080 Ti – jälleen valtava sukupolvien välinen loikka, jos otamme huomioon, että RTX 2080 oli ainoastaan 40 % nopeampi kuin GTX 1080.

Time Spy Extreme ei ole kuitenkaan edes paras esimerkki RTX 3080:n tehoista. Red Dead Redemption 2:ssa käytännössä täysillä asennuksilla – pois lukien MSAA, joka on kallis ja usein ei sen arvoinen ratkaisu – pääsimme hulppeaan 87 % parempaan suorituskykyyn.

Tämä ei yllä silti täysin vihjailtuun kaksinkertaiseen parannukseen, joka mainittiin RTX 3080:n julkistuksessa, mutta se on silti lähempänä kuin uskalsimme toivoa. RTX 3080 on keskimääräisesti noin 50-80 % nopeampi kuin RTX 2080 jääden tästä ainoastaan Fire Strike Ultrassa, jossa se oli ainoastaan 29 % parempi.

Valtavat erot koskevat tosin lähes yksinomaan 4K-resoluutiota, jotka ovat muille näytönohjaimille pullonkauloja. Osassa testeissä meidän oma testikokoonpano, joka on kuitenkin AMD Ryzen 9 3950X, 64 gigan 3 200 Mhz RAM-muistilla varustettu, pidätteli RTX 3080:aa saavuttamasta potentiaaliaan. Siten esimerkiksi RTX 2080 Ti ja RTX 3080 ovat käytännössä identtisen Metro Exoduksessa 1080p-pelattavuudessa, mutta kasvaa noin 19 % nousuun 4K:ssa.

Siten emme oikeastaan suosittele ostamaan Nvidia GeForce RTX 3080:aa, ellei tarkoituksena ole pelata nimenomaan 4K:na, tai mahdollisesti ultralaajakulmana 3 400 x 1 440 -resoluutiossa. Saatavat edut eivät ole vain alhaisemmilla resoluutioilla riittävän hyvät, jolloin hyödyn saa paremmin tulevan Nvidia GeForce RTX 3070:n kanssa.

Nvidia GeForce RTX 3080:n suorituskyky laajentaa myös Nvidian ja AMD:n kalliimpien näytönohjainten eroa entisestään, ja suorituskyky on lähes tuplasti tehokkaampi kuin AMD:n kaikkein tehokkaimmassa kuluttajille suunnatussa näytönohjaimessa, Radeon RX 5700 XT:ssä. AMD:n Big Navilla onkin tekemistä, jos se aikoo viedä RTX 3080:n nappaaman 4K-kruunun itselleen.

Osta jos...

Haluat parhaan mahdollisen 4K-suorituskyvyn

4K-pelaaminen vaatii paljon, mutta RTX 3080 on paras näytönohjain sen saavuttamiseksi. Kortin avulla voit huoletta nostaa lähes kaikkien pelien asetukset täysille ilman huolia alhaisista ruudunpäivityksistä.

Haluat valmiudet seuraavalle sukupolvelle

Seuraavan sukupolven pelien odotellessa horisontissa, suorituskykyvaatimukset ovat aikeissa nousta taivaisiin. RTX 3080 on ainakin paperilla merkittävästi tehokkaampi kuin kumpikaan PS5- tai Xbox Series X -konsoleista.

Sinulla on vanha näytönohjain

Koska erot Nvidia Pascalin ja Nvidia Turingin välillä jäivät melko vähäisiksi, monet pysyttelivät 10-sarjan korteissa. Jos pelaat edelleen näillä, saat merkittävät parannukset pelaamiseen RTX 3080:n avulla.

Älä osta jos...

Pelaat alhaisilla resoluutioilla

Nvidia GeForce RTX 3080 on 4K -näytönohjain, eikä sitä siten kannata ottaa esimerkiksi 1080p-pelaamista varten, sillä se toimii pullonkaulana jopa tehokkaiden suorittimien kanssa.