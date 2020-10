Anmeldelse: Nvidia GeForce RTX 3080

Nvidia GeForce RTX 3080 er et grafikkort med en helt fænomenal styrke, og den må siges at repræsentere en genereationsskifte inden for GPU-historien. De, som er vilde med 4K-gaming, bør virkelig tage et ekstra kig på dette grafikkort - selvom fordelene måske er helt så tydelige ved lavere opløsninger.

Nvidia GeForce RTX 3080 er den længeventede opføgler op den ellers kontroversielle Nvidia Turing-serie, og den kommer med en noget forbedret ydeevne, men dog helt uden at hæve prisen.

Dengang, hvor RTX 2080 og RTX 2080 Ti blev lanceret, var Nvidia nemlig ellers centrum for masse kontroverser, da de frigav dem til en langt højere pris end på tidligere modeller. Derfor forventede mange, at Nvidia havde tænkt sig at lave samme stunt denne gang.

Med Nvidia GeForce RTX 3080 får vi derimod et massivt boost på mellem 50-80%, når man kigger på ydeevne i sammenligning med RTX 2080, men til mere eller mindre den samme pris, eller et boost på 20-30% i styrke, når man sammenligner med RTX 2080 Ti, som dengang blev solgt til næsten den dobbelte pris.

Og selvom vi jo selvfølgelig gerne så, at prisen faldt helt ned til samme niveau som modellerne fra Pascal-10-serien, så kan vi dog stadig bekræfte, at der her er tale om et ægte generationsskifte inden for pc-grafik på en måde, som vi ikke har set i mange år, hvis overhovedet.

Pris og tilgængelighed

Nvidia GeForce RTX 3080 er tilgængelig fra den 17. september, hvor Founders Edition kommer til at lægge i et prisleje på omkring 6000 kroner. Desuden er det sådan ved alle større lanceringer af grafikkort, at der kommer en god håndfuld varianter fra producenter som MSI, Asus, Zotac og mere.

Du skal dog være opmærksom. Mange af disse grafikkort kommer nemlig til at koste en del mere i pris end Founders Edition, hvilket, de siger, er baseret på ting som forbedrede kølesystemer og fabriksindstillet overclocking. Men alle RTX 3080-modellerne, som Nvidia lancerer, ser dog ud til at være konkurrencedygtige.

Funktioner og chipset

Nvidia GeForce RTX 3080 er bygget på på den nye Ampere-grafikarkitektur, som Nvidia har skabt, og som kommer med enorme forbedringer af både rå præsentation og effektivitet af strømforbrug. Kombinationen af mere effektivitet i strømforbrug og en langt bedre ydeevne gør enhver sammenligning med Nvidia Turing-grafikkort unødvendig.

Der er lavet åbenlyse forbedringer på RT- og Tensor-kernerne - vi er på 2. og 3. generation - men måske har den største forbedring været rastermotoren.

Gennem en vis smart optimering har Nvidia kunne fordoble mængden af ​​CUDA-kerner på hver Streaming Multiprocessor (SM) og sikre, at begge datastier på hver SM kan håndtere Floating Point 32 (FP32). Det er en enorm forbedring i forhold til Turing, hvor en datastien var dedikeret udelukkende til heltalsbelastninger. Man skal dog stadig huske på, at en fordobling af FP32-kvaliteten for hver kerne, stadig ikke kan overføres direkte til dobbelt billedhastighed i dine yndlingscomputerspil - eller det er hvert fald ikke tilfældet i de fleste situationer.

Det betyder, at mens Nvidia GeForce RTX 3080 kun har 46% flere SM'er end RTX 2080 ved 68, mere end fordobler antal CUDA-kerner fra 2.944 til 8.704. Dette giver næsten tre gange den teoretiske FP32-kapacitet fra omkring 10 teraflop til 29,7 teraflop - hvilket må siges at være et enormt spring mellem bare to generationer af produkter.

Når du kombinerer de forhøjede antal CUDA-kerner med de utrolige boosts, vi ser hos cache-hukommelse, teksturenheder og hukommelsesbåndbredde (da de er gået fra GDDR6X til 320-bit bus), så får du en spillepræstation, som der ikke er set i årevis. Nogle er dog muligvis skuffede, hvis de forventede den "2x ydeevne", som den ikke når at leve helt op til. Men kommer vi nærmere ind på senere.

Nvidia RT-kerner er også tilbage. Det kunne man næsten have sagt sig selv, da det netop er derofr, at RTX-navnet er kommet tilbage. Men som sagt så har det gennemgået utrolige forbedringer. Nvidia Ampere-kort, inklusive RTX 3080, inkluderer anden generation af RT-kerner, som fungerer på samme måde som den første generation af RT-kerner, men dobbelt så effektivt.

Hvis du fx gør brug af strålesporing (også kendt ray tracing), skyder SM en digital lysstråle in i scenen, som bliver gengivet eller opbygget, og derefter tager RT-kernen over i processerne. Den udfører så de nødvendige beregninger og finder ud af, hvordan lysstrålen reflekteres og opfører sig, og rapporterer denne information tilbage til SM. På den måde får SM lov til at koncentrere sig om at gengive resten af scenen.

Tensor-kernerne også 2 gange så kraftfulde her, og det betyder, at Nvidia kun har 4 i hver SM i stedet for de 8, som du fandt i SM på Turing-modellen. Når du medregner det faktum, at der nu er flere SM'er rgenerelt, få ydeevnen for DLSS også et massivt boost.

Denne generation af grafikkort handler ikke kun om spil, og Nvidia kommer derfor også med flere nye funktioner, som kan komme stort set alle med et RTX-kort til gode.

Her hos os var vi allerede ret store fans af RTX Voice, og Nvidia er endelig gået videre fra betaversionen og skabt en fuldt udstyret broadcastingapp. Mens RTX Voice kunne filtrere baggrundsstøj væk fra din mikrofon, kan du konfigurere Broadcaster til at filtrere baggrunde væk fra dit webcam - eller endda bare anvende en form for sløring.

Delen omkring video er stadig i beta, og vi opdagede et par fejl, men det er langt bedre end nogen anden løsning derude, hvis du gerne vil kunne blokere din baggrund uden en greenscreen.

Nvidia RTX I/O er en af de funktioner, som vi er allermest begejstrede for at se i den nye model. Det er en API, der fungerer sammen med Microsofts DirectStorage API, og som videreføre data direkte fra din SSD til dit grafikkort. I nye spil er dette ikke kun med til at massivt at reducere tiden, som det tager at loade, men det afspejler tilmed den banebrydende I/O-ydeevne, som der tales om, at der kommer med PS5 og Xbox Series X. Denne spilteknologi er langt mere end fantastisk høje billedhastigheder eller smuk grafik - den er kritisk vigtig for fremtiden.

Desværre er dette en teknologi, der stadig skal implementeres af spiludviklere i deres spil fremover, og vi kunne faktisk ikke se, hvilken forskel den gør i den virkelige verden. Vi kommer dog aktivt til at teste teknologien, når den først er implementeret i vid udstrækning, men da konsollerne snart vil komme ud med samme teknologi, tror vi, at hele udviklingen vil komme til at gå hurtigere, end det gjorde med strålesporing.

Nvidia er gået efter et helt nyt og cool design til køleren til Founders Edition-grafikkortet, som er langt mere praktisk end noget, som vi har set før. Virksomheden brugte en kortere printkort med flere lag for at have den bageste ende af kortet bare til at være alt køleplade. På bagsiden er monteret en blæse, der suger kølig luft gennem kølelegemet, som går op over og ud af kabinettet.

Da vi først så luftkølerdesignet, var vi en smule nervøse for, at det ville påvirke CPU- og RAM-temperaturer, fordi den blæser varm luft direkte over disse komponenter. men vi kunne se i vores egen maskine, hvor vi har en Noctua NH-12UA-luftkøler på en AMD Ryzen 9 3900X , at der ikke var en rigtig forskel i ydeevne. Vi tænker, at det nok hjælper, at de fleste computerspil ikke rigtig stresser både GPU og CPU til deres maksimum - hvert fald ikke endnu.

Når det kommer til strømforsyningen, er der et 12-pin strømstik, som vi har lidt blandede følelser omkring. Det er naturligt, at Founders Edition-kortet har brug for dette mindre stik for at få denne nye køler til at fungere, men vi havde gerne set, at den tilhørende dongle, som konventerer 2 x 8-pin PCIe til 1 x 12-pin, var en smule længere. Som det er nu, kan det være svært at gemme den væk på en måde, hvor den ikke er meget synlig, men i det mindste bruger ikke eftermarkedskort det med det samme. Det skal dog nævnes, at Nvidia gør det 12-pin strømstikdesign tilgængeligt for alle producenter, som gerne vil gøre brug af det - endda AMD.

Founders Edition har også tre DisplayPort og en HDMI 2.1-udgange til skærme, hvilket er godt. Vi er dog ikke så vilde med, at Nvidia har fjernet USB-C-udgangen her, da indholdsproducenter uden tvivl stadig gerne vil gøre brug af dette utroligt kraftfulde kort, og mange professionelle skærme derude er faktisk USB-C-skærme.

På trods af vores små problemer med Founders Edition - og på trods af, at vi ikke synes, at den var særligt flot, da vi så den første gang - så må man sige, at det er et attraktivt stykke hardware, når man virkelig kommert tæt på. RTX 3080 kommer helt i sort med sølv nuancer, så det virkelig ligner et professionelt stykke hardware.

Det er kun logoet 'GeForce RTX' på siden af grafikkortet, som lyser op i hvidt, hvilket helt sikkert vil falde i god jord ved alle anti-RGB-bruger derude. Spillere, som virkelig gerne vil gå all-out, med oplysning i regnbuens farver har stadig den mulighed hos kort fra tredjepart.

Ydeevne

Specifikationer for testmaskinen Da vi testede Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition, brugte vi følgende system: CPU: AMD Ryzen 9 3950X (16-core, up to 4.7GHz)

CPU-køler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,600MHz

Bundkort: X570 Aorus Master

Lagring: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Strømforsyning: Phanteks RevoltX 1200

Kabinet: Praxis Wetbench

Efter at have set Nvidias markedsføring, forventede vi, at RTX 3080 ville blive et ekstremt hurtigt grafikkort - men at kalde det "hurtigt" er lidt af en underdrivelse. Fra det øjeblik, hvor vi fik åbnet kassen og smidt det i vores egen personlige maskine, har vi kørt alt fra Final Fantasy XIV til Control. Vi tog det kun ud og satte det i testmaskinen til at køre de faktiske tests.

Før 3080 havde vi en Nvidia GeForce RTX 2080 Ti i maskinen, og som udgangspunkt var forskellen virkelig nem at mærke. Det var endda, før vi overhovedet var begyndt at måle ydeevnen på mere teknisk vis. Et af de spil, vi spiller mest, er bl.a. Final Fantasy XIV, og især i den sidste version af spillet er det faktisk problemer med, at RTX 2080 Ti til tider ville falde under 60 fps ved 4K. Det sker ikke med RTX 3080. Faktisk kører spillet typisk et sted imellem 75-100 fps ved 4K-opløsning med de maksimale grafikindstillinger, hvor vi med RTX 2080 Ti typisk ville få ca. 60 fps. Det er et kæmpe spring i ydeevne til halvdelen af prisen.

Historien gentog sig selv igen og igen - og det var ligegyldigt, hvilket spil vi spillede. Metro Exodus med maksimerede indstillinger, strålesporing og DLSS? Der opnås stadig 60 fps ved 4K-opløsning. Control med de alle effekterne fra strålesporing? Så let som ingenting. Selv Final Fantasy XV med alle de underlige valgfri grafkindstillinger holdt sig ret stabilt på 60 fps ved en 4K-opløsning. Man må sige, at 4k-spil ved 60 fps nu endelig er tilgængeligt - selvom vi bruger ordet "tilgængeligt" en smule løst her.

Selvom temperaturerne i testen ikke viste noget specielt spændende, skal du skrive dig bag øret, at de blev målt i vores fristående maskine uden kabinet. I vores lukkede tårn med to 240 mm-blæsere, der fungerer som indtag, så vi temperaturer på maks. 60°C. Det er køligere end de 80°C , som vi normalt ville se med RTX 2080 Ti Founders Edition.

Når man ser resultaterne fra vores test, så er man ikke i tvivl om, at Nvidia GeForce RTX 3080 er i en klasse for sig selv, som overgår selv RTX 2080 Ti. Bare ved at tage et kig på 3DMark Time Spy Extreme ser du, at RTX 3080 er hele 63% hurtigere end RTX 2080 og 26% hurtigere end 2080 Ti. Det er et enormt spring mellem de to modeller, når man tænker på, at RTX 2080 kun var 40% hurtigere end GTX 1080, da vi anmeldte den i 2018.

Det er dog ikke med Time Spy Extreme, at vi ser alt, som RTX 3080 kan præstere. I Red Dead Redemption 2, hvor vi satte stort set alle indstillinger på maksimalt niveau (foruden multi-sample anti aliasing (MSAA), som er dyrt og ikke det værd, så vi en forbedring på 87% til sammenligning med sidste model.

Det er mindre end det spring på den dobbelt ydeevne, som der blev snakket om til lanceringen af RTX 3080, men vi må også indrømme, at den er tættere på resultatet, end vi faktisk troede, at den ville være. Sammenlagt er RTX 3080 omrking 50 til 80 % bedre end modellen RTX 2080. Faktisk falder den kun under dette niveau ved Frie Strike Ultra, hvor præstation nåede op på en 29% forøgelse.

Disse helt enorme forbedringer i ydeevne lægger man egentlig kun mærke til ved 4K-opløsninger. Der er mange andre tilfælde i vores testudvalg, der ikke kan følge med RTX 3080, og det gælder bl.a. AMD Ryzen 9 3950X med 64 GB RAM, som kører 3600 MHz. Det er grunden til, at RTX 2080 Ti og RTX 3080 yder stort set ens, når det kommer ved 1080p-opløsning i Metro Exodus, mens ydeevnen forbedres 19 procent ved 4K-opløsning.

Det er netop præcis af denne grund, at vi anbefaler, at du ikke køber grafikkortet Nvidia GeForce RTX 3080, hvis du ikker gamer i 4K-opløsning eller i ultrawide-format som fx 3400 x 1440. De store fordele, som man ser ved høje opløsninger, er simpelthen bare ikke til stede ved lavere opløsninger, og derfor kan man i stedet lige så godt vente på, at Nvidia GeForce RTX 3070 kommer på markedet.

Den fantastiske ydeevne, som Nvidia GeForce RTX 3080 nu tilbyder, er med til at gøre forskellen mellem de to topproducenter AMD og Nvidia endnu større. Med Nvidia får du nu mere to gange så høj ydeevne, som hos AMD's bedste kort til alment forbrug, Radeon RX 5700 XT. Hvert fald ifølge flere test. AMD Big Navi har noget af en udfordring i sigte, hvis AMD gerne vil rive tronen væk under RTX 3080 nye grafikkort til 4K-opløsning.

Køb, hvis...

Du vil have den bedste 4K-ydeevne

4K-gaming er utroligt vanskeligt at køre, men RTX 3080 er det bedste grafikkort endnu til at håndtere netop det. Du kan maksimere indstillinger for ethvert spil, som du overhovedet kan tænke på, og nyde tæt på 60 fps.

Du vil have præsentation til den nyeste teknologi

Med den næste generation af spil i horisonten har kravene til ydeevne aldrig været højere. RTX 3080 har betydelig mere styrke (i det mindste på papiret) end GPU'erne i enten PS5 eller Xbox Series X.

Du har et ældre grafikkort

Hvis man skiftede fra Nvidia Pascal og Nvidia Turing-grafikkort var ændringerne små, og derfor beholdte mange mennesker på deres kort fra 10-serien. Hvis du har et af disse ældre grafikkort, vinder du dog en hel del på nu at skifte til RTX 3080.

Køb ikke, hvis...

Dine spil er i en lavere opløsning

Nvidia GeForce RTX 3080 er et 4K-grafikkort, og du behøver virkelig ikke vælge dette grafikkort, hvis du egentlig gamer i en lavere opløsning. Du vil opleve problemer med selv de stærkeste CPU'er på markedet.