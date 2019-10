Red Dead Redemption 2 til PC d. 5. november

Efter flere måneders speculation har Rockstar endelig bekræftet, at Red Dead Redemption 2 PC-versionen findes og kan købes fra d. 5. november. Bekræftelsen kom først via Rockstars Twitter-side. Vi ved dog endnu ikke ret meget andet end at det kommer, og at det er meget snart.

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8October 4, 2019

Red Dead Redemption 2 ser allerede fantastisk ud på PS4 og Xbox One, så vi regner med, at det kun kommer til at fremstå endnu mere fantastisk på en kraftig PC.

Forudbestil fra d. 9. oktober

Ifølge Rockstars hjemmeside kan du forudbestille Red Dead Redemption 2 til PC igennem Rockstar Games Launcher fra d. 9. oktober. Hvis du downloader Rockstar Games Launcher før d. 8. oktober får du desuden det klassiske Grand Theft Auto: San Andreas med gratis.

Idet der er tale om det første Red Dead Redemption-spil, som vil udkomme til PC, lader det til, at Rockstar vil gøre et stort nummer ud af det og tilføre en række tekniske forbedringer, så spillet vil se bedre ud end nogensinde.

Der vil desuden blive tilføjet helt nyt indhold til historien, herunder nye Bounty Hunting-missioner, gemmesteder til banderne, våben og mere.

Bestiller du før d. 22. oktober, kan du desuden vælge to gratis spil fra denne liste.

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Bestiller du igennem Rockstar Games Launcher får du samtidig gratis opdateringer til Premium-udgaven af Red Dead Redemption 2, ligesom Special og Ultimate-udgaverne begge er sat ned med 20 dollars.

Du får dertil følgende bonusser ved at forudbestille igennem Rockstar Games Launcher:

Outlaw Survival Kit for Story Mode

War Horse for Story Mode

Treasure Map for Story Mode

Cash Bonus for Story Mode

50 Gold Bars for Red Dead Online

Red Dead Redemption 2 PC Online

PC-gamere får også adgang til at spille online med Red Dead Online, som vil indeholde de samme opdateringer, som er udkommet til konsollerne.

Bedst af alt og ulig PS4 og Xbox One-udgaverne behøver du dog ikke betale for at spille online. Red Dead Online er helt gratis på PC.

Kan købes i andre butikker fra d. 23. oktober

Red Dead Redemption 2 PC kommer også til andre online-butikker, herunder Epic Games Store, Greenman Gaming og Humble store d. 23. oktober.

Vil du købe spillet via Steam, kommer du til at vente endnu længere, da det først lander på Valves platform til december.

Spillet vil på sig også komme til spil-streaming-platformen Google Stadia.

Vi opdaterer jer, når vi ved mere.