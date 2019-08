Anmeldelse: AMD Radeon RX 5700 XT

AMD Radeon RX 5700 XT er ganske enkelt et fremragende grafikkort. Selv om der er hårdere konkurrence blandt grafikkort end vi nogensinde har set før, formår dette grafikkort at skille sig ud.

AMD Radeon RX 5700 XT kommer i en tid, hvor virksomheden dominerer CPU salget. Processore r som AMD Ryzen 7 2700X og den spritnye Ryzen 9 3900X har givet AMD muligheden for et dramatisk comeback til high-end CPU markedet. Noget, som ingen ville have troet muligt for bare få år siden.

Men selv med afsløringen af AMD Radeon VII, der blev afsløret på CES 2019 , har AMD haft svært ved at komme ud med et grafikkort, der har været lige så godt til at fange folks opmærksomhed, som deres CPU'er. AMD Radeon RX 700 XT, og i mindre grad Radeon RX 5700, tager den nye RDNA grafikkort arkitektur til sig og håber på at blive et hit i verden efter Nvidia Turing .

Og ja, dette grafikkort er en succes. AMD Radeon RX 5700 XT overgår Nvidia GeForce RTX 2070 og leverer en fremragende gaming performance og kommer samtidig med en masse nye features. Selv sammenlignet med den nye Nvidia GeForce RTX 2060 Super kan AMD Radeon RX 5700 XT tåle mosten.

Pris og tilgængelighed

AMD Radeon RX 5700 XT kan købes i Danmark nu og koster cirka 3.499 kr. Dermed ligger kortet i samme prisklasse som Nvidia GeForce RTX 2070 og Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Nvidia Geforce RTX 2060 Super er lidt billigere i Danmark, så det er nok de to AMD Radeon RX 57090 XT og Nvidia Geforce RTX 2060 Super, der for alvor skal slås om topplaceringen.

Lige nu er de i direkte konkurrence, og resultaterne er svingende. Nogle gange vinder det ene kort, nogle gange de andet. Det kommer helt an på, hvilken test man kører. Det betyder, at AMD Radeon RX 5700 XT bestemt er dine penge værd, men den rager ikke højt op over konkurrenterne.

Funktioner og chipset

AMD grafikkort i Navi-serien er ikke de første offentligt tilgængelige grafikkort til at børe brug af 7nm arkitekturen, men de er de første kort, som bliver bygget fra bunden med gaming for øje. AMD håber på at kunne booste rasteriseringsydelsen ved at udvikle grafikkort med arkitektur, der er bygget direkte til gaming – i stedet for at bruge kort fokus på computerydelsen som f.eks. AMD Radeon VII.

Det betyder i praksis, at AMD Radeon RX 5700 XT takket være sin nye RDNA arkitektur kan klare sig lige så godt som Radeon VII, selv om førstnævnte teknisk set kører med en svagere GPU. RDNA arkitekturen bør kunne levere 1,25 gange højere performance ved samme clock speed som den tidligere GCN eller Graphics Core Next. Oven i performanceboost per clock får man også fordelen af en optimeret strømstyring takket være rykket til 7nm.

Der er også mange vigtige software features AMD Radeon RX 5700 XT.

Det ser ud til at AMD har tænkt sig at gå direkte op imod Nvidia, med Radeon Image Sharpening-funktionen (RIS). Funktionen gør ting skarpere på en intelligent måde i stedet for bare at gøre alt skarpt. RIS holder øje med kontraster i billedet, så man ikke ender med sære artefakter eller teksturer i komplicerede scener. Det bedste er, at der ikke nødvendigvis er behov for at udviklerne kommer ind over, for at virke med de fleste spil.

Men hvis udviklerne kommer med indover, kan de aktivere Contrast Adaptive Sharpening eller CAS via FidelityFX systemet. Det er et open source bibliotek over teknikker til forbedring af billeder, og det bør i teorien fungere med de fleste GPU'er. I hvert fald i nærmeste fremtid. Effekterne vil klart fungere bedst med AMD processorer.

AMD Radeon RX 5700 har også funktioner rettet imod e-sports holdene, der har mindre fokus på billedkvalitet og som bare vil have rå performance. Her bør funktionen AMD Radeon Anti-lag give dem meget lavere latens. Funktionen gør basalt det, at den siger til processoren, at den skal vente til GPU'en er klar, før den sender nye frames til GPU'en. På den måde undgår man, at der ligger en buffer af billeder/frames som venter på at blive vist. Det kan nemlig ende med input lag i nogle spil som f.eks. Counter-Strike: Global Offensive.

Test system specs CPU: 3.8Ghz AMD Ryzen 9 3900X (12-kerner, 70MB cache, op til 4.6GHz)

RAM: 16GB G.Skill TridentZ Royale DDR4 (3,400MHz) Motherboard: ASRock Taichi X570

Power Supply: Corsair RM850x

Storage: 2TB Gigabyte Aorus M.2 SSD (NVMe PCIe 4.0 x4) Case: Corsair Crystal Series 570X RGB

Operating system: Windows 10

Performance

Uanset hvilke smarte software funktioner, der følger med AMD Navi, så er den vigtigste funktion (især efter Nvidia Turing) den rå performance. Og AMD Radeon RX 5700 XT er et 1440p monster.

Det er en total fornøjelse af spille spil som Metro Exodus og World War Z i 1440p med AMD grafikkort, og vi kan ikke få øje nogen forringelser i ydelsen, uaset hvor krævende spillet er. AMD Radeon RX 5700XT skal anstrenge sig lidt, når man skruer opløsningen op til 4K, men her skal man huske, at kortet ikke er designet til at trække så høj opløsning.

Den gode performance går igen, når vi benchmark-tester kortet. I vores 3DMark Timespy Extreme tests har AMD Radeon RX 5700 XT med en score på 4.119 ingen problemer med at matche resultatet fra Nvidia GeForce RTX 2060 Super, der scorede 4.117 i samme test.

Den endelige dom

AMD Radeon RX 5700 XT er uden tvivl det bedste AMD grafikkort, vi nogensinde har set. Det giver en fremragende 1440p gaming ydelse, og kortet har mange features, der vil opgradere din gaming-oplevelse fra første dag.

Men man er nødt til at forholde sig til, at de nye GeForce RTX 2070 Super og RTX 2060 Super vil påvirke AMDs værdi. Hvis AMD kan reducere prisen på sit grafikkort med nogle hundrede kroner, så vil AMD Radeon RX 5700 XT være et nemt førstevalg. Men indtil da er det lidt sværere at anbefale.