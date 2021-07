Paras turvakamera 2021: vertailimme tämän hetken parhaat langattomat valvontajärjestelmät

Mikä on halvin turvakamera? (Image credit: WyzeCam) Tämän hetken paras todella halpa turvakamera on Wyze Cam, jonka saa tilattua Amazonista 26 dollarilla. Sen ominaisuudet eivät ole kummoiset, mutta hintaan nähden saat laitteen, jonka kohdalla pienelle sijoitukselle saa hyvän vastineen.

Parhaat turvakamerat tuovat mielenrauhaa. Olitpa sitten töissä, kaupoilla tai reissussa, näet kameran avulla kaiken mahdollisen liikehdinnän kotiovesi liepeillä.

Monilla meistä saattaa tulla ajatuksesta ensimmäisenä mieleen perinteiset valvontakamerat, jotka tallentavat kuvaa tietokoneelle sekavan piuhasotkun avulla tai vaativat kalliin yritystilauksen. Onneksi tilanne on muuttunut vuosien saatossa. Tämän listan langattomat turvakamerat tallentavat videokuvaa pilvipalveluun reaaliajassa, minkä lisäksi saat erilliset videoklipit kameran tunnistaessa liikehdintää. Materiaalin saa halutessaan joko pilvipalveluun tai microSD-muistikortille.

Kamera ei ole kuitenkaan irrallinen osa älykotia. Jos olet jo hankkinut älykaiuttimen tai älynäytön, saat ilmoituksen vierailijasta suoraan laitteistoosi. Halutessaan voit liittää järjestelmään myös muita älykkään kodin laitteita, kuten vaikkapa älyvalot. Tällöin sensoreiden hälytys sytyttää valot, jolloin toivottu vieras näkee reitin etuovelle tai epätoivottu kelmi lähtee säikkyen lipettiin.

Markkinoilla riittää erilaisia malleja ja vaihtoehtoja. Olemmekin käyneet läpi eri valmistajien tuotteet etsiessämme parasta mahdollista turvakameraa. Samalla kannattaa myös perehtyä parhaisiin älylukkoihin sekä parhaisiin älyovikelloihin.

Paras turvakamera 2021

(Image credit: Eufy)

Anker Eufycam 2 on turvakameroiden markkinoilla tunnettu hinta-laatusuhteestaan. Se tarjoaa varsin huokeaan hintaan laadukkaan ratkaisun, jossa on kattavasti ominaisuuksia. Se ei valitettavasti mahdollista ympärivuorokautista valvontaa, mutta toisaalta et joudu myöskään maksamaan kuukausitilausta. Eufyn malli on IP67-luokiteltu, joten se kestää säässä kuin säässä. Samalla akkukeston luvataan riittävän koko vuodeksi. Videonauhoitukset taltioituvat mukana tulevalle 16 Gt:n BaseStation-kovalevylle. Anker Eufycam 2 on mielestämme tämän hetken paras vaihtoehto niille, jotka eivät halua pulittaa maltaita, mutta joille turvallisuus ja käytännöllisyys ovat kaikki kaikessa. Lue arvostelu: Anker Eufycam 2

(Image credit: Arlo)

Jos turvakamera yltää Full HD -resoluutiota parempaan tarkkuuteen, saa se taltioitua yksityiskohdat erittäin tarkasti myös isommalla näkökentällä. Monien mieleen saattaakin nousta jopa 4K-resoluutioon yltävä lippulaivamalli Arlo Ultra, mutta mielestämme Arlo Pro 3 on hintansa puolesta järkevämpi valinta. 2K-tarkkuus riittää nimittäin käytännössä jokaisen tarpeisiin riittävän hyvin. Full HD-tarkkuuteen yltäneen Arlo Pro 2 -turvakameran seuraaja on erittäin monipuolinen ja kattava järjestelmä. Se toimii valinnasta riippuen joko akulla tai verkkovirralla. Lisäksi vedenkestävä rakenne tekee mallista turvallisen vaihtoehdon myös Suomen sääolosuhteisiin. Jotta saat 30 päivän tallennusarkiston sekä muut herkut irti Arlo Pro 3 -valvontakamerasta, joudut maksamaan Arlo Smart -tilauksesta vajaat kolme euroa kuukautta kohden. Tämä kuitenkin kannattaa, sillä älykäs järjestelmä tunnistaa liikkeen kohteen erittäin hyvin. Et siis saa turhia autoksi tulkituista eläimistä tai muista tapahtumista. Lue koko arvostelu: Arlo Pro 3

Paras turvakamera sisätiloihin 2021

(Image credit: Future)

Ring Indoor Cam on erinomainen lisä suositun valmistajan älykotilaitteiden katalogiin. Se on edullisesta hinnastaan huolimatta laadukas vaihtoehto ominaisuuksien ja suorituskyvyn suhteen. Pidimme erityisesti mallin kustomoitavuudesta, minkä ansiosta se sopii mihin tahansa tilaan. Kameraa voi hallita mobiililaitteella, minkä lisäksi tilanteen voi tarkistaa näppärästi verkkosovelluksen avulla. Myös käyttöönotto on vaivaton, sillä tukisovellus esittelee kattavasti erilaisia kiinnitystapoja. Jos haet sisätiloihin laadukasta turvakameraa, voit lopettaa etsintäsi Ring Indoor Camiin. Lue koko arvostelu: Ring Indoor Cam

(Image credit: Blink)

Blink Mini on markkinoiden pienimpiä ja halvimpia sisätilojen turvakameroita. Se on tästä huolimatta myös laadukas vaihtoehto. Nauhoititpa videota valoisalla tai pimeällä, Full HD -kuvanlaatu on miellyttävän selkeää. Lisäksi tykästyimme kovasti kameran helppoon käyttöönottoon sekä hallintaan. Videokuvan voi tarkistaa pilveen tai paikalliselle kovalevylle, joskin jälkimmäinen vaatii erillisen lisämoduulin hankkimisen. Toisaalta taas pilvipalvelu on ilmaista vain hetken aikaa, minkä jälkeen hinta pompsahtaa noin 3 euroon kuukaudessa. Ring Indoor Cam päihittää Blink Minin henkilötunnistuksen avulla. Mikäli kuitenkin haluat mahdollisimman pienikokoinen ja huomaamattoman laitteen kotiisi, saattaa Blink Mini livahtaa listaykkösen edelle. Lue koko arvostelu: Blink Mini

(Image credit: Arlo)

5. Arlo Essential Indoor camera Paras sisätilojen turvakamera yksityisyyttä kaipaavalle Tekniset tiedot Resoluutio: Enintään 1080p HD Nauhoitusten tallennus: Jopa 30 päivää tilauksella Audio: Kaksisuuntainen ääni PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 126,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Prime 129,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Osta, koska + Selkeä ja yksityiskohtainen kuva + Yksityisyyden suljin Älä osta, koska - Ei HomeKit-tukea - Kallis

Monet ovat huolissaan yksityisyydestään turvakameroita miettiessä. Jos et halua valvontajärjestelmän seuraavan jokaista liikettäsi, on Arlo Essential Indoor Camera erinomainen valinta. Yksityisyyden suljin aktivoituu automaattisesti, kun laitteen kytkee pois päältä. Tällöin kamera ja mikrofoni ovat taatusti suljettuna, etkä joudu pelkäämään toimiesi ikuistumista. Testiemme perusteella Full HD -videokuvanlaatu on selkeää päivin ja öin. Valitettavasti valtaosa ominaisuuksista kuitenkin vaatii Arlo Smart -kuukausitilauksen, joka maksaa muutaman euron kuukautta kohden. Tällöin saat oheen tuen Alexa- ja Google Assistant -virtuaaliavustajille, mikä on turvakameroiden markkinoilla poikkeuksellista. Arlo Essential on harmillisesti markkinoiden kalliimpaa puoliskoa, joten malli vaatii kilpailijoita isomman satsauksen alkuun päästäkseen. Lue koko arvostelu: Arlo Essential Indoor Camera

(Image credit: Eufy)

6. Eufy Indoor Security Camera 2K Erinomainen turvakamera paikallista tallennusta suosivalle Tekniset tiedot Resoluutio: Jopa 2K Nauhoitusten tallennus: Ilmainen paikallinen tallennus tai 30 päivää pilvessä Audio: Kaksisuuntainen ääni PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Selkeä ja yksityiskohtainen kuva + Tallennus paikallisesti ja pilveen Älä osta, koska - HomeKit-tuki ei toimi 2K-resoluutiolla - microSD-kortti ei kuulu pakettiin

Edullinen Eufy Indoor Security Camera 2K mahdollistaa tallennuksen microSD-kortille että tilauksen avulla pilvipalveluun, joten malli soveltuu käytännössä jokaiseen mahdolliseen tarpeeseen. Käyttöönotto on helppoa, kamera yltää 2K-resoluutioon ja kuva osoittautuu tarkaksi niin valoisalla kuin pimeälläkin. Mukana on tuki Alexa-, Google Assistant- ja HomeKit-järjestelmille, joten isoimmat älykotisysteemit on huomioitu. Tosin on syytä huomioida, että HomeKit-järjestelmässä kuvanlaatu on rajattu Full HD -resoluutioon. Lue koko arvostelu: Eufy Indoor Security Camera 2K

(Image credit: Michael Hicks / Future)

7. Wyze Cam v3 Halpismalli tarjoaa rahalle hyvän vastineen Tekniset tiedot Resoluutio: 1080p HD Nauhoitusten tallennus: Ilmainen pilvitallennus Audio: Kaksisuuntainen PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 59,54 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Osta, koska + Tehokas väri- ja IR-kuvaus + MicroSD-tuki paikallista tallennusta varten Älä osta, koska - Henkilötunnistus maksumuurin takana - Epäluotettava äänitunnistin - Saatavuus Suomessa

Tämä huippuedullinen malli tarjoaa Full HD -kuvaa 130 asteen katselukulmalla, minkä lisäksi mukana on 14 päivän ilmainen pilvitallennus. Jos siis etsit todellista budjettimallia, olet löytänyt etsimäsi. Monet kilpakumppanit satsaavat parempaan resoluutioon tai selkeämpään kuvaan. Wyze sen sijaan näkee nopean lataamisen oleellisemmaksi. Vaikka verkkoyhteys olisi heikko, saat kuvan siirrettyä tarkasteltavaksi vaivattomasti. Ainoa selkeä miinus käyttömukavuudessa on verkkovirtavaatimus, sillä Wyze Cam v3 ei tue ladattavaa akkua. Edullista turvakameraa etsivä saa pienellä sijoituksella mainion kapistuksen. Valitettavasti mukana on kuitenkin myös maksullinen kuukausitilaus, joka rajaa monia ominaisuuksia sen taakse. Mikäli haluat käyttää laitetta ilman tilausta, saat säännöllisesti vääriä hälytyksiä. Lue koko arvostelu: Wyze Cam v3

8. Nest Cam IQ Paras turvakamera kasvontunnistuksella Tekniset tiedot Resoluutio: 4K-sensori, 1080p HDR striimaukseen Nauhoitusten tallennus: Vaatii tilauksen Audio: Kaksisuuntainen HD-ääni PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Rakenne + Kuvanlaatu Älä osta, koska - Melko kallis - Kuukausitilaus

Nest Cam IQ on listamme älykkäin vaihtoehto. Se ei pelkästään havaitse liikehdintää, vaan tunnistaa myös sen kohteen. Ja kaikista parasta on, että kamera tunnistaa vieläpä henkilön. Ilmoitukset eivät jakaudu pelkästään ihmisiin ja eläimiin, vaan myös tuttuihin ja tuntemattomiin henkilöihin. Nest Cam IQ taltioi kuvan Full HD -laadulla ja HDR-tuella. Mikäli joku liikkuu kotonasi, saat erittäin tarkan kuvan tilanteesta. Ainoa merkittävä ongelmakohta on hinta. Kyseessä on paitsi kallis laite itsessään, mutta valtaosa ominaisuuksista vaatii Nest Aware -kuukausitilauksen. Mikäli kuitenkin haluat saada vain parasta, on Nest Cam IQ todennäköisesti paras valinta. Lue koko arvostelu: Nest Cam IQ

Paras turvakamera ulkotiloihin 2021

Netatmo Presence on valvontakamera sanan varsinaisessa merkityksessä. Sen kookas musta rakenne ei jää keneltäkään huomaamatta, mikä on sekä hyvä että huono asia. Se on eittämättä varsin ruma kapistus, mutta toisaalta epätoivotut henkilötkään tuskin pyrkivät murtautumaan kotiisi tämän osuessa silmään. Laite sisältää kirkkaan LED-valaisun, jonka kirkkauden voi itse määritellä. Kamera on puolestaan IPX7-luokiteltu, joten se kestää myrskyt ja muut kovatkin olosuhteet ongelmitta. Voit säätää ilmoitusasetukset mieluisiksi. Saat siis itse päättää mikäli haluat hälytyksiä ihmisistä, eläimistä ja/tai autoista. Käyttömukavuutta rajoittaa laitteen Wi-Fi-yhteys. Kamera on siis oltava kodin verkon ulottuvissa, mikä rajaa sijoituskohteita melkoisesti. Toisaalta mukana on microSD-lukija, joten et joudu maksamaan kuukausitilausta tai muitakaan epämiellyttäviä yllätyksiä. Lue koko arvostelu: Netatmo Presence

10. Nest Cam Outdoor Fantastinen kamera on rosvojen suosikkikohde Tekniset tiedot Resoluutio: 1080p HD Nauhoitusten tallennus: Vaatii tilauksen Audio: Kaksisuuntainen ääni PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Low Stock 265 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Check Amazon Osta, koska + Älykotilaitteiden tuki + Sovellus Älä osta, koska - Nauhoitus vaatii tilauksen - Kiinnitys

Nest Cam Outdoor on Googlen luomus turvakameroiden markkinoille. Se on samalla valmistajan edullisin säänkestävä malli. Kuten Googlen tapauksessa sopii olettaa, Nest Cam Outdoor tarjoaa erinomaisen videokuvanlaadun sekä tukisovelluksen. Se tunnistaa liikehdinnän eri alueilla, joten voit itse päättää miten lähelle eläimet ja ihmiset saavat tulla ennen hälytyksen käynnistymistä. Valitettavasti mukana on muutamia ongelmia. Ensinnäkin tarvitset oheen kuukausimaksullisen Nest Aware -tilauksen. Toinen ärsyttävyys koskee mallin kiinnittämistä, joka tapahtuu magneetilla. Nest Cam Outdoor onkin varsin löyhästi kiinni, joten malli on tunnetusti lähtenyt turhan usein pitkäkyntisten matkaan. Lue koko arvostelu: Nest Cam Outdoor

Image Credit: Swann (Image credit: Swann)

11. Swann Spotlight Outdoor Security Camera Swann tarjoaa varman valinnan Tekniset tiedot Resoluutio: 1080p HD Nauhoitusten tallennus: Ilmaiseksi 7 päivää Audio: Kaksisuuntainen ääni PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 131,36 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Osta, koska + Hinta-laatusuhde + 1080p-resoluutio + Sisäänrakennettu hälytin ja valaisin + Wi-Fi- ja Ethernet-tuki Älä osta, koska - Tukisovellus - Vaatii verkkovirran - Vain 7 päivän pilvitallennus

Jos Netatmo Presence varastaa huomion kookkaalla muotoilullaan, on Swannin malli huomattavasti tyylikkäämpi kokonaisuus. Se sisältää kaksi kohdevaloa, jotka syttyvät kameran tunnistaessa liikettä tai lämpöä. Turvakamera ei pelkästään säikäytä epätoivottuja vieraita, vaan se valaisee ympäristön varmistaakseen tarkan kuvan myös pimeissä olosuhteissa. Taltioitu materiaali ikuistetaan pilvipalveluun ilmaiseksi, joten et joudu pulittamaan ärsyttävää kuukausihintaa lähtöhinnan oheen. Valitettavasti Swannin tukisovellus on varsin hankala ja ongelmallinen, joten käyttöönotto vaatii pitkää pinnaa. Tämän jälkeen kamera onneksi takaa sujuvan arjen, jonka kanssa kodin voi jättää yksikseen turvallisin mielin. Lue koko arvostelu: Swann Spotlight Outdoor Security Camera

Näin testasimme turvakameroita

Olemme kokeilleet kaikkia listan turvakameroita eri osa-alueilla mitattuna. Tarkkailimme muotoilua, suorituskykyä sekä erityisesti käytännöllisyyttä, jotta saimme laitteet paremmuusjärjestykseen.

Arvioimme jokaisen kameran kuvanlaadun osalta niin valoisalla kuin pimeälläkin. Samalla varmistimme, että kaksisuuntainen ääniyhteys todella toimii kuten kuuluukin. Käyttöönoton vaivattomuus oli luonnollisesti arvioitava kriteeri, minkä ohella kokeilimme liiketunnistuksen toimivuutta ihmisillä, kulkuneuvoilla ja eläimillä.

Osa malleista vaati akkukeston testaamista, kun taas jotkut malleista kytkeytyvät verkkovirtaan. Akkukesto, kirkkaus sekä mahdollinen äänekkyys vaativat luonnollisesti omat huomionsa. Aivan lopuksi tarkastimme vielä laitteiden kestävyyden sekä kiinnitettävyyden, sillä nämä ovat erityisesti Suomen olosuhteissa elintärkeitä asioita.

Miten turvakamera toimii?

Kodin turvakamera toimii käytännössä samalla tavalla kuin video-ovikellotkin. Laite yhdistyy kodin langattomaan verkkoon, jotta se voi antaa ilmoituksen tunnistaessaan liikehdintää. Kun sovelluksen avaa, näet puhelimesi tai tietokoneesi avulla suoran kuvayhteyden kameraan. Voit tämän jälkeen hyödyntää ääniyhteyttä ja puhua kameran välityksellä mahdolliselle vieraalle.

Turvakamerat tallentavat videokuvaa tunnistaessaan liikettä, minkä jälkeen voitkin katsoa nauhalta tilanteen tapahtumat. Tarvittaessa voit toki myös katsoa nauhan välittömästi älypuhelimeltasi.

Monet turvakamerat vaativat maksullisen kuukausitilauksen, joka kustantaa yleensä muutamia euroja kuukaudessa. Tämän avulla saa pilvipalvelun tallennuksille sekä muita lisäherkkuja. Toisaalta osa malleista hyödyntää microSD-muistikorttia, jolloin et tarvitse kuukausitilausta.

Vaatiiko turvakamera verkkovirtaan yhdistämisen?

Kaikki turvakamerat eivät vaadi verkkovirtaan yhdistämistä. Mikäli mallissa on akku, voit luottaa sen varaukseen hyvillä mielin. Toki akun loppumisen jälkeen kamera sammuu, joten verkkovirtaan yhdistettävä malli saattaa olla joillekin parempi ratkaisu.

Akkukestoon vaikuttaa monet asiat, kuten kameran aktiivisuus, liiketunnistuksen hyödyntäminen sekä tukisovelluksen käyttäminen. Yleensä virtaa piisaa kuukausien ajan, ja yltääpä osa malleista jopa kokonaiseen vuoteen. Kannattaa myös kiinnittää huomiota akkuratkaisuun, sillä osassa akku vaatii erillisen latauksen, kun taas joissakin malleissa voit vain vaihtaa patterit.

Lisäksi on syytä mainita, että turvakamerat saattavat rajata joitakin ominaisuuksia pois ilman verkkovirtaa. Esimerkiksi tunnistusalueet kuluttavat virtaa niin paljon, että näitä ei pattereita tai akkua käyttäessä ole syytäkään hyödyntää.