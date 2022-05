PlayStation VR 2: tekniset tiedot, ominaisuudet ja kaikki uutiset Sonyn VR-laitteesta

PSVR 2 on seuraavan sukupolven VR-laite, jonka parissa Sony parhaillaan työskentelee. Se toimii ainoastaan PlayStation 5:llä ja seuraa alkuperäisen vuonna 2016 julkaistun PSVR:n jalanjäljissä.

Tulokkaasta on tihkunut nippu tietoa jo tämän vuoden puolella. PlayStation Blog -sivusto paljasti jo laitteen virallisen nimen, joka on Playstation VR2, sekä uuden Playstation VR2 Senseksi nimetyn ohjaimen.

CES 2022 -messuilla Sony toimitti lisää tietoa virtuaalipäähineestään ja PlayStation Blogissa paljastettiin laitteen ulkonäkö. PSVR 2 muistuttaa edeltäjäänsä, mutta uudet ominaisuudet tekevät siitä paljon mukavamman pidempiä pelisessioita silmällä pitäen.

Sonyn mukaan PSVR 2 vie VR-pelaamisen ”kokonaan uudelle tasolle”, minkä lisäksi laitetta on parannettu runsaalla kädellä. Parannuksien ansiosta ”VR-teknologian tunne on vahvempi”, jotta pelaajat voivat ”paeta pelimaailmoihin ennennäkemättömällä tavalla”.

Virtuaalipäähineen uuden tekniikan sekä PlayStation VR 2 Sense -ohjaimen haptinen palaute ja mukautuvat liipaisimet tarjoavat ”laajentuneen skaalan aistimuksia, jollaista ei ole ennen koettu”, mikä kuulostaa vähintäänkin lupaavalta.

Alle olemme koostaneet kaiken, mitä tiedämme Sonyn tulevasta virtuaalilaitteesta mukaan lukien ulkonäkö, mitä pelejä odotamme innolla sekä koosteen tähän asti selvinneistä teknisistä tiedoista, ja mitä voimme mahdollisesti vielä odottaa.

PSVR:n seuraaja lupaa suuren loikan eteenpäin edeltäjäänsä verrattuna. PSVR 2 ei hyödynnä pelkästään PS5:n tehokkaampaa rautaa, vaan se tarjoaa paremman resoluution, nopeamman ruudunpäivityksen, laajemman näkökentän sekä parannetun liikkeenseurannan ja palautteen.

PSVR 2 vaatii toimiakseen erityiset laitteet, joiden pelkistetyn moderni ulkonäkö on kerännyt kiitosta. (Image credit: Sony)

Aiemmat huhut uumoilivat, että PSVR 2 sisältää OLED-näytön, joka yltää jopa 4 000 x 2 040 -resoluutioon (2 000 X 2 040 silmää kohden, mikä on hieman enemmän kuin kilpailija Oculus Quest 2:ssa). Näkökenttää on huhujen mukaan 110-asteen verran, minkä lisäksi itse päähineessä olisi jonkinlainen aistimustoiminto ja kuvassa hyödynnettäisiin foveated rendering -tekniikkaa (tekniikka, joka renderöi vain tiettyjä osia kuvasta).

Kävi ilmi, että huhut olivat totta. Sonylta on jo vahvistettu 4K HDR, 110-asteen näkökenttä, foveated rendering sekä 90/120 Hz -virkistystaajuus.

Päähineessä on myös sisäinen seuranta, jonka ansiosta PSVR 2 seuraa sinua ja ohjaintasi kuulokkeisiin integroitujen kameroiden kautta. Liikkeesi ja suunta, johon katsot, näkyvät pelissä ilman ulkoista kameraa.

PSVR 2:n uudet sensoriset ominaisuudet, kuten Sony sitä kutsuu, yhdistävät katseen seurannan, päähineen palautteen, 3D-äänen ja PSVR 2 Sense -ohjaimen luomaan syvemmän immersion tunteen. Kuulokkeiden sisäänrakennettu moottori lisää ylimääräisen kosketuselementin, joka voi toistaa pelaajan pulssia jännittyneinä hetkinä tai pään ohi syöksyvät esineet.

Katseenseurannan lisäys on erityisen ilahduttava uutinen VR-harrastajille, sillä sen avulla PSVR 2 voi seurata silmiesi liikettä. Katso vain tiettyyn suuntaan ja päähine luo lisäpalautteen pelihahmollesi. Lopputuloksena on intuitiivisempi sekä luonnollisempi kokemus.

Katseenseurantakamera voi kuitenkin myös johtaa viivästyksiin ja korkeampaan hintalappuun. Viimeaikaisten raporttien mukaan Sony ei ole vielä päässyt sopuun kameravalmistaja Tobiin kanssa. Tobiin kamerat ovat erittäin tehokkaita laitteita eivätkä ne varmasti irtoa halvalla.

Tobiin Eye Tracker 5 maksaa halvimmillaan noin 220 euroa, kun alkuperäinen PSVR maksoi julkaisuhetkellä 399 euroa. Kun mukaan heitetään 4K HDR-näyttö, 120 hertsin virkistystaajuus sekä parannetut ohjaimet ja muut Sonyn mainostamat uudistukset, voi Sonyn tuleva virtuaalilaitteisto olla huomattavasti edeltäjäänsä kalliimpi.

On myös mainitsemisen arvoista, että PSVR 2 ei tule olemaan langaton, vaan kytketään yhdellä kaapelilla konsoliin.

Mikä on PSVR 2?

Mikä? PlayStation VR:n seuraava versio

PlayStation VR:n seuraava versio Milloin se tulee? Mahdollisesti vuonna 2022 tai myöhemmin

Mahdollisesti vuonna 2022 tai myöhemmin Kuinka paljon se maksaa? Luultavasti 500 euron kieppeillä. Hinta tarkentuu myöhemmin.

PSVR 2:n julkaisupäivä

Sony ei ole antanut vielä virallista päivää julkaisulle. Loppuvuosi 2022 näyttää kuitenkin todennäköiseltä vedolta (eli joulumyyntiin marraskuun ja joulukuun välisenä aikana). Tämä tukee Bloombergin tuoreessa raportissa esitettyjä huhuja.

PS5:n toimitusvaikeudet viittaavat kuitenkin siihen, että tuotantokapasiteetti keskitetään vielä konsoliin ja julkaisu voi viivästyä ainakin seuraavalle vuodelle. Lykkääminen mahdollistaisi pelaajakannan laajentamisen ja PS5:n saamisen mahdollisimman monen ihmisen pelattavaksi ennen PSVR2:n julkaisua.

Paljonko PSVR 2 maksaa?

Hintaa ei vielä tiedetä, mutta muiden VR-laitteiden hinnoista voimme saada jonkinlaisen käsityksen, mitä odottaa.

VR-teknologia mahdollistaa uudenlaisia moninpelihetkiä. (Image credit: Sony)

Nykyinen Playstation VR -aloituspakkaus maksaa halvimmillaan noin 300 euroa. Suosittu kilpailija Oculus Quest 2 puolestaan on tällä hetkellä alimmillaan 399 euroa. On kuitenkin huomioitava, että PSVR on jo useamman vuoden vanha ja hintakin on pudonnut useampaan otteeseen.

PSVR-paketin hinta julkaisuhetkellä oli 399 euroa, mikä voi tuntua kalliilta niille, jotka ovat juuri investoineet uuteen PS5-konsoliin

Korkeampi hinta tuntuu kuitenkin järkevältä, mikäli Sony käyttää hienoa tekniikkaa. Esimerkiksi ”korkealuokkainen” HTC Vive Pro -paketti maksaa tällä hetkellä reilusti yli tuhat euroa.

Voisi kuvitella, että Sony tähtää uutukaisensa samoihin hintaluokkiin kuin edeltäjäkin, mikäli se haluaa laitteensa menestyvän. Hintaspekulaatioissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon hienomman tekniikan kalliimmat komponentit. Kuten mainittua, alkuperäinen PSVR ei sisältänyt katseenseurantaa ja kyseisen toiminnon lisääminen seuraajaan ei ole halpaa.

PSVR 2 -ohjaimet

Tulevat PlayStation VR2 Sense -ohjaimet ovat huomattavasti paremmat niin toiminnaltaan kuin muotoilultaan kuin edeltäjänsä.

Uudet ohjaimet muistuttavat enemmän kilpailija Oculus Quest 2:n ohjaimia kuin alkuperäisen PSVR:n ohjaimia.

PSVR 2:n ohjaimissa on sauvamainen kahva, jonka ympärillä on muovinen pallomainen rakenne. Ne hyödyntävät myös samoja mukautuvia liipaisinominaisuuksia kuin PlayStation 5:n DualSense-ohjaimet. Tämä tuo aivan uudenlaista herkkyyttä pelaamiseen.

Uudet ohjaimet hyödyntävät pallomaista rakennetta. (Image credit: Sony)

Ohjaimissa on myös haptinen palaute ja sormikosketuksen tunnistus, joka kertoo pelille sormien sijainnin, ilman että tarvitsee painaa painiketta. PlayStationin alustasuunnittelusta vastaavan Hideaki Nishinon mukaan nämä ominaisuudet tarkoittavat, että voit "tehdä luonnollisempia eleitä käsilläsi pelin aikana".

Tekniset tiedot

Sony paljasti täydet tekniset tiedot CES 2022 -messuilla, vaikkakin odotamme edelleen, miltä laite näyttää ja paljonko se painaa. Tässä erittely PSVR 2:n teknisistä tiedoista:

PSVR 2 tekniset tiedot Näytön tyyppi OLED Paneelin resoluutio 2 000 x 2 040 per silmä Paneelin virkistystaajuus 90 Hz, 120 Hz Linssien erotus Säädettävä Näkökenttä Noin 110 astetta Sensorit Liiketunnistin: Kuusiakselinen liikkeentunnistusjärjestelmä(three-axis gyroscope, three-axis accelerometer)) Kamerat 4 kameraa päähineen ja ohjaimen seurantaan, IR-kamera katseen seurantaan kummallekin silmälle Palaute Värinä päähineessä Kytkentä konsoliin USB-C Ääni Sisäänrakennettu mikrofoni, Stereoliitäntä

Sony on myös lisännyt tuuletusaukon, jotta pelaaminen olisi mukavampaa.

"Yksi alueista, joihin halusin keskittyä ensin, oli idea luoda päähineeseen tuuletusaukko ilman ulospäästämiseksi. Se tuo mieleen PS5-konsolin tuuletusaukot, jotka mahdollistavat ilmavirran", taidejohtaja Yujin Morisawa kirjoitti blogikirjoituksessaan. "Insinöörimme keksivät tämän idean hyvänä tapana mahdollistaa ilmanvaihto ja välttää linssin huurtumista pelaajien ollessa uppoutuneina VR-peleihinsä."

PSVR 2 on myös hieman kevyempi ohuemman suunnittelun ansiosta. Molempien ominaisuuksien pitäisi tehdä pidemmistä pelisessioista mukavampia.

Uutiset ja huhut

Ensikatsaus ulkoasuun

Virallisen PSVR 2:n julkistuksensa jälkeen Sony on paljastanut, miltä uuden sukupolven laitteisto näyttää. Vaikka laite muistuttaa alkuperäistä PSVR:n suunnittelua, Sony on tehnyt muutoksia saattaakseen sen linjaan PlayStation 5:n ulkoasun kanssa.

Tekniset tiedot julkaistiin virallisesti CES 2022 -messuilla

Sony paljasti PSVR 2:n tekniset tiedot CES 2022 -messuilla ja julkisti myös laitteen sekä sen seuraavan sukupolven VR-ohjaimen viralliset nimet: PlayStation VR2 ja PlayStation VR2 Sense. Tuotannossa on myös uusi peli, Horizon Call of the Mountain, joka on VR-versio Guerilla Gamesin suositusta Horizon-sarjasta.

Massatuotanto saattaa alkaa pian

Laitteiston massatuotanto saattaa alkaa Kiinassa pian. Laitteistoanalyytikko Brad Lynch huomasi, että arvostettu kiinalainen toimitusketjun analyytikko jakoi uutisen, että valmistaja Goertek tulee vastaamaan PSVR 2 -laitteiden valmistuksesta ja että massatuotanto voisi alkaa pian.

Mahdollinen ensinäkymä PSVR 2:sta?

Sonyn patenttihakemus antaa osviittaa PSVR 2:n ulkonäöstä. Vaikka yksityiskohdat ovat hieman vajaita, DistroXR:n löytämä patentti esittelee päähän kiinnitettävää näyttöä, joka muistuttaa vahvasti PSVR-kuulokkeiden suunnittelua, vaikkakin muutamalla nykyaikaisella päivityksellä.

Patentit eivät kuitenkaan ole missään nimessä virallinen vahvistus, joten vaikka PSVR 2 saattaa näyttää samalta kuin patentissa näemme, saatamme myös saada jotain aivan muuta.

PSVR 2 voi olla taaksepäin yhteensopiva

ResetEran uusi vuoto on vihjannut, että PSVR 2 -laitteella olisi pääsy suureen kirjastoon taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta, jolloin käyttäjät voisivat pelata jokaista nykyistä PSVR-peliä uudella laitteistolla.

Väitteet ovat toki vasta huhujen asteella, mutta olisi yllättävää, jos PSVR 2 ei olisi taaksepäin yhteensopiva. Muuten pelaajat jäisivät paitsi joistakin parhaista PSVR-nimikkeistä ja heillä ei olisi juuri mitään pelattavaa, kun järjestelmä tulee myyntiin.

Ei virallisia ilmoituksia näköpiirissä?

Sony on vahvistanut virallisen PlayStation-blogin kautta, että PSVR 2 -ilmoituksia ei julkaista 9. syyskuuta 2021 järjestettävän PlayStation Showcasen aikana. Vaikka paljon uusia ja julkistettuja PS5-pelejä näytetään esityksen aikana, PSVR 2 -fanit joutuvat odottamaan hieman kauemmin ennen kuin VR:n tulevaisuus paljastetaan Sonyn nykyisen sukupolven koneelle.

Etupuolella voisi olla toinen näyttö

Elokuussa 2021 löydetyn patentin mukaan PSVR 2:ssa saattaa olla toinen näyttö päähineen etupuolella.

Patentti (jonka VR Focus havaitsi ensimmäisenä) kuvaa, kuinka ulkoinen, eteen asennettu näyttö voisi auttaa VR-pelaajaa katsovia ymmärtämään, mitä laitteen käyttäjä näkee reaaliajassa. Tämä olisi yksi tapa kiertää eristävää VR-kokemusta, ja ainakin se lisäisi VR-laitteeseen hieman enemmän scifi-ilmettä.

Laitteen pinnassa näyttäisi olevan pienenä yksityiskohtana tuttuja PS-ikoneita. (Image credit: Future)

Suuntaako Sony kohti sosiaalisia virtuaalimaailmoja?

Heinäkuussa 2021 jätetty tavaramerkkihakemus viittaa siihen, että Sony voisi harkita PlayStation Home -palvelunsa tuomista takaisin.

Chat-huoneen ja Sims-tyyppisen suunnittelusovelluksen yhdistänyt PlayStation Home suljettiin vuonna 2015. Tavaramerkki kuitenkin viittaa sen paluuseen, ja sosiaalisten VR-tilojen lisääntyessä ei olisi yllätys, jos tällä tulisi olemaan suuri rooli Sonyn virtuaalisten laitteiden tulevaisuudessa.

PSVR 2 -pelit voisivat toimia TV-kokemuksenakin

YouTube-kanava PSVR Without Parolen raportin mukaan PSVR 2 -pelit voisivat siirtyä pois VR:n eksklusiivisista kokemuksista. Sen sijaan Sony saattaisi panostaa "hybridinimikkeisiin", joita voidaan pelata PSVR 2 -laitteen kanssa tai ilman.

Raportissa kerrotaan, että PSVR 2 -yhteensopivista nimikkeistä voisi olla kaksi versiota: perinteisempi TV-pohjainen kokemus sekä VR:ssa toimiva versio. Tämä tarkoittaisi, että pelaajien ei tarvitsisi ladata kahta versiota pelistä, vaan he voisivat valita itselleen sopivimman version.

PSVR 2:n tekniikka voi olla jopa vielä parempaa

Digital Foundryn teknisten asiantuntijoiden mukaan PSVR 2:lla voisi olla teknisesti jopa parempi kuin aiemmin on kuultu.

Eräässä Digital Foundry Weeklyn jaksossa teknologiatoimittaja Richard Leadbetter sanoi, että "olemme nähneet joitain vuotaneita PSVR 2 -tietoja ja ne näyttävät hyvältä", mutta lisäsi, että "olemme nähneet myös vuotamattomia tietoja, jotka saavat sen näyttämään vielä paremmalta."

Odotamme edelleen kuulevamme lisää PSVR 2:n teknisistä tiedoista, mutta siinä huhutaan olevan Oculus Quest 2:ta korkeampi resoluutio, valitsin objektiivin säätöön, katseen seurantaa ja päähineessä oleva moottori, jota voidaan käyttää haptisen palautteen tuottamiseen. Se voisi myös käyttää OLED-paneeleja molemmille silmille LCD-näytön sijaan.

Haptinen palaute?

LetsGoDigitalin hiljattain löytämä patentti viittaa siihen, että haptinen palaute voisi hyvinkin olla mukana PSVR 2:ssa. Patentti haettiin jo vuonna 2016, mutta se myönnettiin vasta marraskuussa 2020 ja se tutkii ensisijaisesti tapoja, joilla VR- tai AR-laitteista voitaisiin tehdä mukavampia käyttää.

Patentissa ehdotetaan useita sisäänrakennettuja antureita (paine-, liike- tai venytysantureita), jotka voivat lähettää signaaleja. Jos kuulokkeet eivät ole oikeassa asennossa, käyttäjä voisi saada vihjeitä sen korjaamiseksi, jolloin ohjeita kerrotaan näytöllä tai puheella sisäänrakennettujen kaiuttimien kautta.

Haptinen palaute PSVR 2:ssa yhdistäisi sen sulavasti PS5:n DualSense-ohjaimen ominaisuuksiin. Kuten kaikkien patenttien kohdalla, ei ole mitään takeita siitä, että tässä kuvatut asiat koskaan pääsevät Sonyn julkaisemaan tuotteeseen.

Patentti liikepahoinvoinnin vähentämiseksi

Vuonna 2019 jätetty ja WIPO:ssa vuonna 2020 julkaistu patentti viittaa Sonyn pyrkimyksiin vähentää liikepahoinvointia. Patentti kuvailee erilaisia tapoja vähentää teknologialle ominaista pahoinvointia.

Patentti esittää potentiaalisen ratkaisun pahoinvointiin, joka johtuu "erosta katselupisteen liikkeen ja käyttäjän tunteen välillä tilanteessa, jossa näytöllä näkyy liikkuvaa kuvaa”. Patentti esittää ratkaisua, joka vaikuttaisi sisältävän tärinää tai värähtelyä.

Patenttihakemuksessa lukee "HMD (12) on varustettu näyttöyksiköllä (38), joka asetetaan käyttäjän silmien eteen, kun käyttäjä käyttää HMD:tä (12). Ravistusyksikkö (42) voi ravistaa HMD:tä (12) käyttävän käyttäjän päätä.

Viihdelaite (14) saa näyttöyksikön (38) näyttämään liikkuvaa kuvaa, joka edustaa näkymää näkökulmasta katsottuna. Viihdelaite (14) ohjaa täristysyksikön (42) tärinää näyttöyksikön (38) näyttämän liikkuvan kuvan näkökulman kiihtyvyystilan mukaisesti.”

Yleisenä tavoitteena näyttäisi olevan yhdistää paremmin se, mitä pelaaja näkee PSVR-laseissa ja mitä he tuntevat sen ulkopuolella. Patentit eivät ole koskaan takuita lopullisesta tuotteesta, mutta tämä voi olla näkemys ongelmista, jotka Sony haluaa ratkaista tulevissa PSVR-laitteissaan.

Voisiko PSVR 2 olla langaton?

LetsGoDigital on kaivanut esiin patentin seuraavan sukupolven virtuaalitodellisuuslaitteistolle. Sen mukaan PlayStation VR 2 on langaton ja siinä on sisäänrakennetut kamerat sekä läpinäkyvyystila, jonka avulla voit nähdä ympäröivän maailman päähineen näyttöjen kautta.

Patentti esittelee virtuaalitodellisuuslaitteistoa, jossa on kolme sisäänrakennettua kameraa – kaksi edessä ja yksi takana – sekä liikkeentunnistustekniikka. Lisäksi näyttää siltä, että PSVR 2 voisi olla myös langaton. Siinä olisi sisäänrakennettu virtalähde, mikrofoni ja oma video-/äänisignaalilähde. Toisin sanoen laitetta ei enää tarvitsisi kytkeä piuhalla konsoliin.

Tämä olisi suuri muutos nykyiseen PSVR-laitteistoon, joka on langallinen ja josta puuttuu sisäänrakennettu kaiutin sekä mikrofoni.

Erilaiset patentit antavat osviittaa siitä, minkälaisilla keinoilla valmistajat pyrkivät kehittämään järjestelmää. (Image credit: USPTO/Sony)

Hyviä uutisia silmälasipäisille?

Upload VR:n havaitseman patentin mukaan Sony työstää "silmälaseja, joissa on katseenseuranta ja sähkö-optinen signaali päähän kiinnitettävälle laitteelle".

Nämä Sonyn kehittämät silmälasit suunnitellaan käyttäjälle räätälöitynä, ja VR-laitteet pystyisivät havaitsemaan katseen koodatun anturin kautta. Toisin sanoen silmälasien käyttäjät voisivat käyttää VR-laitteita paljon helpommin. Emme odota näiden lasien olevan halpoja, mutta silmänseurantaohjelmiston toteutus vihjaa, että saatamme nähdä ominaisuuden saapuvan PSVR 2:lle.

Uusi OLED-näyttö

Sony Technology Day -tapahtumassa paljastettiin, että Sony on työstänyt uutta päähän kiinnitettävää näyttöä, joka käyttää OLED-mikronäyttötekniikkaa tuottamaan entistä realistisemman kuvan. Ei ole varmistettu, että tämä aiotaan lisätä PSVR 2:een. Mielenkiintoista on kuitenkin, että näytön parantamisen lisäksi uusi laite sisältää myös matalan latenssin kompensoinnin, mikä tarkoittaa, että sen pitäisi estää käyttäjiä saamasta liikepahoinvointia, mikä on yleinen valitus VR-pelaamisesta.