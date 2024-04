Oura Ring 4: kaikki mitä tiedämme seuraavasta suomalaisesta älysormuksesta

Kun puheeksi nousevat tämän hetken parhaat älysormukset, markkinoiden kärkinimien joukossa on ehdottomasti kotimainen Oura. Valmistajan tämän hetken lippulaivamalli Oura 3 julkaistiin lokakuussa 2021, jolloin ylistimme erityisesti sen uniseurantaa, sykemittausta sekä tyylikästä muotoilua.

Oura 4 nähtäneen tämän vuoden aikana, joten olemme kääntäneet jo katseet sitä koskeviin huhuihin sekä ennakkoarvioihin. Kilpailusta tulee selvästi aiempaa kovempaa, sillä Samsung Galaxy Ring saapuu myyntiin tämän vuoden loppupuolella. Vaikka Samsung ei ole vielä paljoakaan paljastanut älysormuksestaan, lienee se satavarmasti Ouran ykköskilpailija.

Kuten mainittua, Oura 4 on vielä julkistamatta. Todennäköisesti kuulemme siitä lähikuukausien aikana, mutta sitä odotellessa on tyydyttävä niihin huhuihin ja vuotoihin, jotka olemme tähän artikkeliin kasanneet. Lopuksi kerromme vielä omista toiveistamme.

Oura Ring 4 - Hinta ja julkaisupäivä

Oura Ring 3 kaipaisi jo seuraajaa. (Image credit: Future)

Toisin kuin älykellojen ja puhelimien saralla on muodostunut käytännöksi, Oura ei ole lähtenyt vuosipäivityksiin. Tästä huolimatta voimme tehdä varsin loogisen johtopäätöksen edellisen kolmen älysormuksen osalta. Ensimmäinen Oura julkaistiin 2015, seuraava 2018 ja tuorein versio 2021. Kun julkaisuväli on ollut tähän mennessä aina kolme vuotta, tuntuisi 2024 hyvinkin loogiselta ajankohdalta.

Vaikka vuosi 2024 on jo hyvässä vauhdissa, valmistaja ei ole vielä kertonut mahdollisesta uutuussormuksesta mitään. Yhtiön toimitusjohtaja Tom Hale kertoi Tom's Guidelle tänä vuonna saapuvista "uusista ominaisuuksista", mutta laitteista ei puhuttu mitään. Niin ikään huhut julkaisuajankohdasta ovat vielä karttaneet tutkamme.

Oura 3:n hinta lähtee tällä hetkellä liikkeelle 329 eurosta. Toivomme seuraajan sujahtavan samaan hintaluokkaan, mutta maailmalla jylläävä inflaatio voi pakottaa valmistajan nostamaan hintapyyntiä jonkin verran.

Oura Ring 4 - Uutiset ja huhut

Emme ole kuulleet vielä kovinkaan paljoa erilaisia huhuja tai vuotoja koskien Oura 4 -sormusta. Joitakin yksityiskohtia on silti mainittu, kuten yhtiön maaliskuussa 2023 paljastunut satsaus etämaksamiseen. Käykö Oura 4 lompakon korvikkeesta? Mahdollisesti!

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi päivittäisiä uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, analyyseja, tarjouksia ja paljon muuta tekniikan maailmalta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta

Vaikka tämä ei ole varmaa, Oura on vastikään käynnistänyt betaohjelman uusien ominaisuuksien kokeilusta kiinnostuneille. Oura Labs -niminen ohjelma on tällä hetkellä tarjolla vain iOS:lle, mutta yhtä kaikki se osoittaa valmistajan olevan kiinnostunut käyttäjien toiveista.

Samsung Galaxy Ring on ensimmäinen todellinen haastaja Oura-älysormuksille. (Image credit: Samsung)

Testattujen ominaisuuksien joukossa on Symptom Radar -työkalu, joka nimensä mukaisesti kartoittaa useita kerättyjä biometrisiä tietoja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Mikäli sormus huomaa käyttäjän olevan uupunut, suosittelee se lepäämään enemmän. Tämä ominaisuus lienee Oura 4:n keskeisimpiä myyntivaltteja.

Olipa Ouralla halua julkaista uusi malli tai ei, ulkoinen paine voi olla tänä vuonna liian kova. Samsung Galaxy Ring julkaistaan todennäköisesti heinäkuussa 2024, ja sen prototyyppi on paljastanut edistynyttä uniseurantaa. Olisi luontevaa, että Oura lähtisi vastaamaan haasteeseen omalla mallillaan tämän vuoden aikana.

Oura Ring 4 - Mitä haluamme nähdä?

Oura Ring 3 on eittämättä hyvä, mutta parannuskohteita on silti havaittavissa. (Image credit: Oura)

Olemme TechRadarilla käyttäneet Oura 3:sta useamman vuoden ajan, joten tunnistamme sen vahvuudet sekä parannuskohteet. Jos seuraavilla osa-alueilla nähdään parannuksia, olisivat ne enemmän kuin tervetulleita uudistuksia kokemuksen parantamiseksi.

1. Helpompi valitseminen

Jos olet hankkimassa ensimmäistä Oura-älysormusta, huomaat hankintaprosessin olevan perusteknologiaa hankalampaa. Saat ensimmäiseksi muovisia testikappaleita oikean koon varmistamiseksi.

Onneksi Oura itsekin tietää tämän olevan turhan hankalaa, joten yhtiö on vahvistanut "etsivänsä parannuskeinoja" kokemuksen hiomiseksi. Esimerkiksi AR-työkalu puhelimessa voisi hyvinkin olla konsti ratkaista tämä murhe?

2. Lisää tarkkuutta

Vaikka motkotukset jäivät Oura 3:n arvostelussa taka-alalle, laitteen kyky erehtyä treenin tunnistamisessa aiheuttaa joskus harmaita hiuksia. Emme esimerkiksi pidä kokkailua riittävänä korvikkeena liikunnalle, vaikka sormus on toista mieltä. Toivottavasti päiväkohtaiset mittarit tarkentuvat seuraavassa mallissa vastaamaan suoritettuja aktiviteetteja.

3. Lisää tietoa

Oura Ring 3 antaa kattavat tiedot sykkeestä ja unenlaadusta, mutta näiden tarkkuus ei aina yllä samalle tasolle parhaiden urheilukellojen kanssa. Tämä onkin iso haaste Ouran kehityspoppoolle, jotta tilanne saadaan käännettyä päälaelleen.

4. Uudistunut muotoilu

Siitä ei pääse mihinkään, että älysormus on perusarjessa tai nukkuessa huomaamattomampi kuin älykellot tai edes aktiivisuusrannekkeet. On silti tunnustettava, että Oura 3 on muotoilultaan melko kookas. Toivottavasti seuraaja on hieman kevyempi, ohuempi ja kestävämpi.

5. Halvempi jäsenyys

Oura tietenkin tavoittelee taloudellista menestystä, mutta erilaiset kuukausittain maksettavat palvelut alkavat muodostaa yllättävän isoja kulueriä. Jos haluat Oura 3:n ominaisuuksista kaiken irti, on jäsenyydestä maksettava 5,99 € per kuukausi. Hinta ei ole kohtuuton, mutta olisihan tälle yli 70 euron vuosipotille muutakin käyttöä.

Ratkaisu voisi myös olla esimerkiksi vuositilaus, jonka päälle saisi muutaman ilmaisen irtokuukauden. Jo tämä sitouttaisi sekä tuottaisi samalla pientä säästöä.

Tokikaan emme ole kohtuuttomia, joten on syytä muistaa Oura 3:n saaneen kyytipoikana puolen vuoden ilmaisen jäsenyyden. Toivottavasti tästä pidetään kiinni myös Oura 4:n kohdalla.