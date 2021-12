Arvostelussa Oura 3

Kolmannen sukupolven Oura-älysormus parantaa merkittävästi edeltäjästään. Parantunut sykemittaus, seitsemän kehon lämpötilamittaria sekä uusi SpO2-anturi tarjoavat aiempaa kattavamman kuvan terveystilanteesta. Suurimmat ongelmat koskevat ominaisuuksia, jotka eivät ole vielä julkaisussa valmiita tai käytössä, mutta tämän pitäisi parantua ajan saatossa. Lisäksi uusi maksullinen palvelu saattaa hyvinkin karkottaa kiinnostuneita käyttäjiä. Tältä osin kotimaisen valmistajan on kyettävä osoittamaan, että se todella on kuukausittaisen hintansa väärti.

Kolmannen sukupolven Oura-älysormus parantaa merkittävästi edeltäjästään. Parantunut sykemittaus, seitsemän kehon lämpötilamittaria sekä uusi SpO2-anturi tarjoavat aiempaa kattavamman kuvan terveystilanteesta. Suurimmat ongelmat koskevat ominaisuuksia, jotka eivät ole vielä julkaisussa valmiita tai käytössä, mutta tämän pitäisi parantua ajan saatossa. Lisäksi uusi maksullinen palvelu saattaa hyvinkin karkottaa kiinnostuneita käyttäjiä. Tältä osin kotimaisen valmistajan on kyettävä osoittamaan, että se todella on kuukausittaisen hintansa väärti.

Pika-arvio

Kolmannen sukupolven Oura-älysormus näyttää ulkoisesti samalta kuin edeltäjänsä, mutta laitteen sisuksissa on merkittäviä parannuksia. Nämä uudistukset tekevät laitteesta merkittävästi tarkemman työkalun päivittäisen aktiivisuuden seurantaan.

Mikäli suomalaistaustainen Oura ei ole vielä tuttu, on hyvä kerrata muutamat taustatiedot. Valmistaja on erikoistunut älysormuksiin, joiden sisällä on erilaisia antureita mittaamassa aktiivisuutta ja lepoa. Koska sormus ei itsessään sisällä näyttöä, on käytössä turvauduttava erilliseen puhelinsovellukseen. Vastavuoroisesti sormesta mittaaminen antaa tarkempia lukemia kuin ranteesta tarkkailevat älykellot, sillä sormessa olevat verisuonet ovat lähempänä sensoria.

Uusin Oura 3 julkaistiin marraskuussa 2021. Laite sisältää uuden optisen sykemittarin, joka seuraa elimistön tapahtumia ympäri vuorokauden. Tämän ansiosta voit tarkistaa pulssin milloin tahansa saadaksesi tarkemman kuvan päivän tapahtumista. Puhelinsovellus kerää tiedot luodakseen kattavan kuvan vinkkeineen ja tilastoineen.

Uusi SpO2-sensori hyötyy yhtä lailla sormessa olevista verisuonista. Sama koskee myös seitsemää kehon lämpötilaa mittaavaa anturia.

(Image credit: Future)

Oura-mobiilisovellus analysoi tiedot selkeäksi ja konkreettiseksi tietopaketiksi, jossa kaikki yksityiskohdat ovat sidoksissa toisiinsa. Vaikka etenisit valikoissa niin syvälle kuin mahdollista, ovat kuvaajat ja taulukot aina perusteltuja. Tulosten ohella saat erilaisia vinkkejä siitä, kuinka voit parantaa levon ja aktiivisuuden suhdetta parempaan suuntaan. Kohonnut syke saattaa kertoa stressistä, jolloin rauhoittumishetki saattaa olla paikallaan. Tai kenties REM-unen puute vihjaa turhan myöhäiseen kahvihetkeen.

Oura 3 sai kyytipojakseen maksullisen Oura-tilauspalvelun. Se tarjoaa kuukausihintaa vasten ylimääräisiä työkaluja. Uuden sormuksen ostaja saa kaupan päälle puolen vuoden testijakson, minkä lisäksi Oura 2 -älysormuksen omistajat saavat elinikäisen jäsenyyden vaihtaessaan uudempaan malliin.

Ennen kuin säntään Ouran verkkokauppaan ostamaan uutta mallia, kannattaa huomioida osan ominaisuuksien loistavan vielä poissaolollaan. Esimerkiksi automaattinen treeniseuranta ei ole vielä Android-käyttäjien ulottuvilla, minkä lisäksi harjoitusten aikainen sykemittaus on saapumassa alkuvuodesta 2022. Lisäksi valtaosa Ouran tilausominaisuuksista on vielä kehityksessä.

(Image credit: Future)

Hinta ja julkaisupäivä

Ilmestyi marraskuussa 2021

Hinta pysynyt ennallaan

Maksullinen tilauspalvelu tuo lisäominaisuuksia

Oura 3 julkaistiin 16. marraskuuta 2021. Älysormus maksaa 314 euroa, joten hinta on pysynyt samana kuin edeltävän Oura 2 -mallin kohdalla. Tarjoushintoja etsivien kannattaa kuitenkin huomata, että malli on saatavissa ainoastaan Ouran nettikaupasta, josta se on tilattavissa ympäri maailman.

Hintaan sisältyy kuuden kuukauden Oura-jäsenyys. Kun testijakso on umpeutunut, kustantaa palvelu 5,66 euroa kuukaudessa. Mikäli sormessasi on Oura 2, saat elinikäisen jäsenyyden ilmaiseksi päivittäessäsi uuteen malliin.

Vertailun nimissä on mainittava, että kilpailevat Apple Fitness Plus ja Fitbit Premium maksavat kuukaudessa 9,99 euroa. Nämä eivät kuitenkaan ole Suomessa suoraan saatavissa, mutta samalla niiden ominaisuuslista on selvästi Ouran vastaavaa kattavampi. Onkin kiinnostava nähdä, mihin suuntaan suomalaisvalmistajan palvelu on suuntaamassa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Tyylikkään yksinkertainen

Neljä erilaista värivaihtoehtoa

Uudistunut muotoilu

Oura 3 näyttää ulkoisesti tavalliselta metalliselta sormukselta. Tarkempi syynäys kuitenkin paljastaa sormea vasten olevat anturit.

Ennen kuin tilaat sormuksen, toimittaa Oura testiä varten muovisia mittausvälineitä, joilla saa varmistettu sormuksen koon. Tämä on myös keskeistä käyttömukavuuden ja tarkkuuden takaamiseksi. Valmistaja on nimittäin suositellut käyttämään älysormusta nimenomaan muussa sormessa kuin peukalossa. Sopivan koon löytämällä saakin taattua paitsi mukavuuden kellon ympäri mutta myös mittaustulosten totuudenmukaisuuden.

(Image credit: Future)

Tarjolla on neljä erilaista värivaihtoehtoa: hopea, musta, stealth-nimellä kulkeva mattamusta sekä kulta. Valittu väri kattaa lähes koko sormuksen, sillä vain sormea vasten oleva pieni tasainen osuus erottuu joukosta. Tämä tuo kokonaisuuteen sinettisormusta muistuttavan olemuksen, mutta samalla se on mahdollistanut kehittäjille pienen lisätilan. Painossa tämä ei onneksi näy. Oura 3 on kooltaan 4-6 grammaa.

USB-kaapelilla yhdistettävä laturi on musta, jonka valkoiset LED-valot ilmoittavat sormuksen lataamisesta.

Ominaisuudet

Parantunut sykemittaus

Seitsemän lämpöanturia

Uusi SpO2-mittaus

Älysormuksen vahvuus älykelloon nähden on sen sijoittuminen sormeen, jossa verisuonet ovat lähempänä antureita. Tämän ansiosta sykemittaus on älysormuksessa verrokkia tarkempi. Tältä osin onkin luonnollista, että Oura 3:n suurin parannus koskee optista sykemittausta. Se pitää kirjaa pulssista ympäri vuorokauden.

Edellinen Oura 2 oli erinomainen työkalu uniseurantaan, mutta aktiivinen sykemittaus sekä päivällä että nukkuessa tarjoaa entistä kattavamman kuvan aktiivisuudesta, hyvinvoinnista ja palautumisesta.

(Image credit: Future)

Uudessa sormuksessa on myös seitsemän ihon lämpötilaa mittaavaa anturia. Ne seuraavat elimistön muutoksia treenatessa, stressitilanteissa sekä kuukautiskierron eri vaiheissa. Viimeksi mainittu on arvostelun kirjoitushetkellä vielä beetatestissä iOS-laitteilla. Android-päivityksen on määrä saapua lähiaikoina.

Lopuksi on vielä nostettava esiin veren happipitoisuutta mittaava SpO2-sensori, joka tarkastelee kropan tapahtumia myös öisin. Aivan kuten sykemittari, myös SpO2-anturi hyötyy sijainnistaan sormessa. Tämän ansiosta lähempänä olevat verisuonet antavat tarkemman kuvan elimistön tilanteesta kuin älykello.

Suorituskyky

Pitkäaikaiskäyttö takaa tulosten luotettavuuden

Tiedot selitetään ja esitetään selkeästi

Treeniseuranta on vielä kehitysvaiheessa

Aivan alkuun on syytä mainita, että Oura-älysormusta on käytettävä vähintään muutaman viikon ajan ennen kuin tulokset ovat luotettavia. Tämän ajanjakson aikana luodaan pohjatiedot arjesta ja aktiivisuudesta. Mitä pidempään sormusta käyttää, sitä kattavamman kuvan se käyttäjästään antaa.

Oura 3 pyrkii edeltäjänsä tavoin löytämään tasapainon lepäämisen ja aktiivisuuden välille. Älysormuksen vinkkien avulla saa liikuttua treenikunnon parantamiseksi sekä mentyä riittävän ajoissa unimaan, jotta seuraavana päivänä on taatusti puhtia.

Sormus yhdistyy Ouran älypuhelinsovellukseen, joka on saatavissa sekä Android- että iOS-laitteille. Biometriset tiedot synkronoituvat pitkin päivää selkeästi esitellyille infoikkunoille. Tiedot on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: valmiuteen (readiness), lepoon (sleep) sekä aktiivisuuteen (activity). Näistä kaikista on saatavissa perusnäkymän takaa kattavammat kuvaajat osa-alueen tilanteesta.

(Image credit: Future)

Sovellus antaa käyttäjälle levon ja aktiivisuuden välistä suhdetta kuvaavan arvosanan päivän valmiusasteesta. Lisäksi sovellus kertoo loppupäivälle varatusta energiatasosta. Kilpailijoista Fitbit on lisännyt vastaavan ominaisuuden maksullisen Premium-tilauspalvelunsa jäsenille, mutta Ouran lukemat pohjautuvat eri metriikoihin Fitbitiä kattavammin.

Kuten valtaosa aktiivisuusrannekkeista ja älykelloista, myös Oura kertoo unenlaadusta käyttäjän herätessä. Tuloksista kerrotaan selkeällä prosenttiluvulla sekä puoliympyräkuvaajalla. Lukemat pitävät sisällään paitsi unen keston mutta myös eri univaiheet (kevyt uni, syvä uni ja REM) sekä syketiedot.

Dashboard-näkymä esittelee myös aktiivisuustavoitteen, johon olisi syytä pyrkiä ennen päivän päättymistä. Sovellus kertoo ikään, sukupuoleen ja valmiuteen perustuvan poltettavan kalorimäärän. Saat jopa arvion siitä, kuinka pitkä kävely saisi kaivatun energiamäärän kulutettua. Pyöräily, juoksu ja muut intensiiviset lajit luonnollisesti kuluttavat palkin nopeammin tyhjäksi.

Oura kerää ensimmäisten päivien aikana yleiskuvan aktiivisuudesta, unirytmistä, sykkeestä ja ihon lämpötilasta. Tämän jälkeen sormus ja sovellus osaavat vinkata, mikäli jokin lukema poikkeaa normaalista esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

(Image credit: Future)

Oura-sovellus ei ainoastaan kerro mitattuja lukemia. Kerätty informaatio prosessoi tiedot ymmärtääkseen päivittäisiä rutiineja. Esimerkiksi syketiedoista on nähtävissä erillinen lukema, joka kertoo sekä mielen että kropan saamasta levosta. Jos syke pysyy matalalla ja käsien lämpötila on kohdillaan, tulkitsee älysormus käyttäjän ottaneen oikeasti aikaa rentoutumiseen.

Vakuutuimme testijakson aikana älysormuksen kykyyn erotella nukkumiseen sekä sängyssä pötköttelemiseen vietetty aika. Tämä on monille uniseurantasovelluksille tekemätön paikka. Niin ikään lyhyiden torkkujen tunnistaminen osui kohdilleen, eikä sormus sekoittanut silmien ummistamista yöuniin. Toisinaan tilanne voi olla hiukan epäselvä, jolloin sovellus vielä vahvistaa päikkärit käyttäjältä ennen kuin tieto synkronoidaan osaksi unianalyysiä. Torkkuihin osataan myös suhtautua asianmukaisella järjellä: niiden edut tunnistetaan, mutta huonoja yöunia ei haluta paikattavan myöhäisillan päiväunilla.

Testijakson aikana ainoa heikompi osa-alue koski aktiivisuuden seurantaa. Oura 3 tunnisti ja mittasi varsinaiset kuntoiluhetket kuten kuuluikin, mutta toisinaan päivätavoitteen ylittämiseen vaaditun mittarin kerryttämiseen riitti hiusten harjaaminen tai kokkaaminen.

(Image credit: Future)

Oura toi automaattisen treenitunnistuksen iOS-käyttäjille helmikuussa 2021, mutta ominaisuutta ei ole vielä saatu lisättyä Android-versioon. Sovellus havaitsee intensiivisemmät harjoitukset ja laskee ne päivittäiseen tavoitemittaukseen. Jos kuitenkin haluat tarkemmat tiedot treenihetkestä, täytyy se käynnistää manuaalisesti. Tämä onnistuu sovelluksen etusivun painikkeella, jonka jälkeen merkitään aloitusajankohta, kesto sekä lajimuoto. Tämän jälkeen sovellus laskee poltetut kalorit ja erottelee lukemat arjen peruskulutuksesta.

Automaattinen treenitunnistus olisi hyvä saada Android-versioon mahdollisimman pian. Samalla haluaisimme nähdä sen parantuvan nykyisestä. Aina kun iOS-sovellus tunnistaa treenin, pyytää se käyttäjää vahvistamaan turhankin aktiivisesti tietojen oikeellisuuden. Tätä käytetään mittauksen parantamiseen.

Oura on tuomassa alkuvuodesta 2022 treenin aikaiseen sykemittaukseen sekä harjoituksen vaiheiden seurantaan. Tätä ei siis ole vielä päästy testaamaan, mutta esimerkiksi GPS-paikannus on mitä ilmeisimmin luvassa. Etenkin lenkkeilijät lienevät iloisia lisäyksestä.

Oura-jäsenyys

Taustamusiikkia unelle

Valtaosa sisällöstä vasta tulossa

Oura-puhelinsovellus sai merkittävän päivityksen uuden älysormusmallin julkaisun yhteydessä. Samalla mukaan lisättiin useampia lisätyökaluja maksullisen palvelun jäsenille. Toistaiseksi mukana on unenlaatuun ja rentoutumiseen liittyvä parannuksia, mutta valmistaja lupaa lisäysten olevan tulossa. Tähtäimessä on "alati kasvava valikoima ominaisuuksia, seurantatyökaluja, suosituksia, ääniohjattuja treenejä, tieteeseen pohjautuvia sisältöjä sekä paljon muuta".

Lyhykäisyydessään palvelu pyrkii haastamaan Fitbit Premiumin, Apple Fitness Plussan sekä Amazon Halo Fitnessin. Maailmalla tilanne on tasaväkisempi, mutta Suomessa kilpailijoiden puute tarjoaa Ouralle mahdollisuuden nosta markkinoiden kärkivaihtoehdoksi.

Sovellus tarjoaa esimakua tulevasta. Oura-sovelluksen valikoissa on erillinen "Sleep sounds" -valikko, jossa on tarjolla meditointiin sekä rentoutumiseen tarkoitettuja ohjelmia. Toistaiseksi valikoima on hyvin rajallinen, mutta maistiaiset ovat selkeitä ja hyvin suunniteltuja. Halutessaan taustalle saa soimaan erilaisia ääniä, kuten sateenropinan tai aaltojen liplatuksen. Kaikkinensa Ouran palvelu tuntuu kiehtovalta päänavaukselta, jonka kohdalla lähikuukausien laajennukset kertovat meille lisää potentiaalin lunastamisesta.

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Energiatasojen ylläpito tuottaa haastetta

Jos huomaat puhdin loppuvan liian aikaisin tai olevasi turhan pirteä illan päätteeksi, tarjoaa Ouran älysormus erinomaista tietoa elintapojen parantamiseen. Sen pienet vinkit muodostavat merkittävän kokonaisuuden, joiden avulla jaksamista on helppoa parantaa.

Haluat parantaa untasi

Oura on parhaimmillaan yöllä. Kolmannen sukupolven älysormus antaa kattavan kuvan eri univaiheista. Uniseuranta on kokonaisuutena parhaita testaamiamme laitteita, joten sen avulla on helppoa tehdä korjaavia toimenpiteitä levon parantamiseksi.

Älä osta, jos...

Haluat treenityökalun juoksuharrastukseen

Treeniseurannan työkalut ovat suunnitelmissa ja mitä ilmeisimmin luvassa on GPS-paikannuksen kaltaiset työkalut. Jos kuitenkin haluat juoksutuloksia parantavan lisälaitteen, kannattaa hankkia ennemmin urheilukello. Tällöin voit myös tarkastaa vauhdin, juoksuajan sekä muut tiedot näppärästi suoraan ranteestasi.

Et halua maksullista tilauspalvelua

Oura-jäsenyys ei ole pakollinen, mutta se saattaa kehittyessään syrjäyttää Fitbit Premiumin ja Apple Fitness Plussan kaltaiset palvelut. Tällä hetkellä työ on kuitenkin kesken eikä potentiaalia ole lunastettu. Mukana tuleva kuuden kuukauden ilmainen testijakso antaa esimakua siitä, saako kuukausihinnalle riittävän vastineen.

Arvosteltu joulukuussa 2021.