Samsung Galaxy S23: kaikki mitä tiedämme ja haluamme uudesta puhelimesta

Vaikka Samsung Galaxy S23 julkaistaan vasta talvella 2023, tulevat Android-puhelimet ovat esiintyneet jo useissa huhuissa. Tämä on myös ymmärrettävää, sillä odotukset ovat korkealla Samsung Galaxy S22 -sarjan menestyksen vuoksi.

Tulevat Samsung-puhelimet julkaistaan todennäköisesti vasta alkuvuodesta 2023. Olemme kuitenkin jo kuulleet ensimmäisiä huhuja ja havaintoja puhelimiin liittyen. Tämän vuoksi keräämme yksityiskohdat, väittämät sekä tietovuodot tähän artikkeliin. Lisäksi päivitämme tätä koontijuttua aktiivisesti aina malliston julkaisuun asti.

Toistaiseksi monet yksityiskohdat ja ominaisuudet ovat yhä hämärän peitossa. Olemme tämän vuoksi koostaneet loppuun vielä toiveemme, joilla Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ja Galaxy S23 Ultra nousisivat edeltävän Samsung Galaxy S22 -malliston yläpuolelle.

Tuorein tieto Tietovuodon perusteella (opens in new tab) Samsung Galaxy S23 Ultra hyödyntää samaa näyttöä ja akkua kuin Galaxy S22 Ultra. Lisäksi ulkoiset mitat ovat tiettävästi pysymässä ennallaan.

Mikä on Samsung Galaxy S23?

Mikä se on? Samsungin seuraavat lippulaivapuhelimet

Samsungin seuraavat lippulaivapuhelimet Milloin se julkaistaan? Todennäköisesti alkuvuodesta 2023

Todennäköisesti alkuvuodesta 2023 Paljonko se maksaa? Todennäköisesti alkaen 899 €

Milloin Samsung Galaxy S23 ilmestyy ja paljonko se maksaa?

Samsung Galaxy S23 -mallisto esitellään todennäköisesti helmikuussa 2023. Arvio perustuu tällä hetkellä historiaan, sillä vaikka huhut eivät ole kertoneet ajankohdasta mitään, on Samsung julkistanut puhelimensa tyypillisesti nimenomaan helmikuussa. Ainoan poikkeuksen muodostaa Samsung Galaxy S21, joka esiteltiin tammikuussa 2021.

Mikäli pitäisi povata vielä tarkempaa päivämäärää, kääntäisimme katseen kuun jälkimmäiselle puoliskolle. On kuitenkin syytä huomata, että koska esittelytilaisuuden ajankohta on aiemminkin vaihdellut, saattaa tilanne elää myös ensi talvena. Pidämme joka tapauksessa vuoden 2023 ensimmäistä kvartaalia lähes varmana ajankohtana.

Samsung Galaxy S23 -malliston hinta pysynee lähellä edeltäjän vastaavaa. Sekä Samsung Galaxy S21 että Samsung Galaxy S22 julkaistiin Suomessa 899 euron suositushintaan. Jos hinta muuttuu johonkin suuntaan, on se todennäköisesti aavistuksen verran ylöspäin.

Hintojen puolesta olemme vielä pelkkien valistuneiden arvioiden varassa. Ennusmerkkeinä voidaankin pitää viimevuotisia malleja. Malliston muut puhelimet ovat hiukan perusmallia tyyriimpiä, sillä Samsung Galaxy S22 Plus kustansi halvimmillaan 1 099 € ja Samsung Galaxy S22 Ultra 1 299 €.

Samsung Galaxy S23 maksanee julkaisussaan saman verran kuin Galaxy S22. (Image credit: Future)

Mitä tiedämme Samsung Galaxy S23 -mallistosta?

Korviimme on kantautunut runsaasti erilaisia huhuja koskien tulevaa puhelinmallistoa. Väitteiden mukaan Samsung Galaxy S23 Ultra saattaa sisältää 200 MP pääkameran. Huhun uskottavuutta lisää sen kertonut lähde, jonka osumaprosentti on ollut viimeisten vuosien aikana hyvinkin tarkka. Lisäksi Samsung on jo esitellyt 200 MP kameran. Koska väittämä 200 MP kennosta on toistettu jo kolmeen kertaan, pidämme sitä hyvin uskottavana.

Toinen kameravuoto vihjaa etukameran yltävän vastaisuudessa 12 MP tarkkuuteen. Tämä olisi pieni mutta miellyttävä loikka S22-malliston 10 MP selfiekamerasta. Sen sijaan toisen vuodon perusteella emme näe vielä tulevassa mallissa näytön alle sijoitettua kameraa.

Olemme kuulleet toisaalla, että Samsung Galaxy S23 ja Samsung Galaxy S23 Plus saattavat käyttää samaa 10 MP telelinssiä kuin S22-edeltäjätkin. Myös Galaxy S23 Ultra vaikuttaisi tarjoavan vanhan periskooppikameran.

Kamerakokonaisuus ei ole ainoa huhuttu osa-alue. Lähteen tietojen perusteella Samsung Galaxy S23 Ultran näyttö saattaa kaareutua kaikilta neljältä suunnalta. Väite vaikuttaa toistaiseksi kuitenkin hyvin epävarmalta, joten tämän suhteen haluamme kuulla vielä lisää.

Ennusmerkkien perusteella Galaxy S23 Ultra on pysymässä turhankin tutunlaisena kokonaisuutena. Vuodon mukaan puhelimet mitat ovat 163,4 × 78,1 × 8,9 mm eli lähes identtiset edeltäjän kanssa. Myös 6,8-tuumainen näyttö 1 440 x 3 088 -tarkkuudella sekä 5 000 mAh akku ovat huhun mukaan pysymässä ennallaan.

Hieman erikoisempi huhu vihjaa Samsungin harkitsevan MediaTek-suorittimen hyödyntämistä. Tämä ei todennäköisesti ole ajankohtaista ainakaan koko maailmassa, mutta pidämme väitettä silti epätodennäköisenä. Aiemmin Samsung on nimittäin käyttänyt Snapdragon- ja Exynos-prosessoreita.

Kahden muun lähteen perusteella MediaTek ei ole ainakaan enää suunnitelmissa.

Olemme sittemmin kuulleet, että Samsung saattaa siirtyä yksinomaan Qualcommin Snapdragon-prosessorien käyttöön, joten Euroopassa ei tarvitsisi vastaisuudessa enää tyytyä yhtiön omaan Exynos-järjestelmäpiiriin. Ratkaisulla pyritään vapauttamaan resursseja oman uuden suorittimen kehittämiseen, jonka varaan tulevaisuuden Galaxy S -puhelimet rakennetaan.

Väite on saanut lisävahvistuksen yhdeltä tämän hetken parhaista puhelinanalyytikolta. Myös Qualcomm on vihjannut piiriensä olevan S23-puhelimissa maailmanlaajuisesti, joskin sanamuoto jättää jonkin verran sijaa tulkinnalle. Joka tapauksessa pidämme tässä vaiheessa todennäköisenä, että Galaxy S23 -puhelimet rakentuvat Snapdragon 8 Gen 2 -prosessorin ympärille.

Onpa Snapdragon 8 Gen 2 -piiri mainittu erikseenkin.

Galaxy S23 Ultra saattaa ottaa selvän parannusloikan kamerassaan. (Image credit: Future)

Vaikka asiasta ei ole pahemmin huhuja liikkeellä, uskomme Samsungin esittelevän myös tällä kertaa kolme puhelinta. Malliston muodostavat todennäköisesti Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus ja Samsung Galaxy S23 Ultra. Näistä viimeksi mainittu sisältänee edeltäjänsä tavoin S Pen -tuen.

Mitä toivomme Samsung Galaxy S23 -sarjalta?

Aina on hyvä hetki unelmoida ja haaveilla! Kun vielä odotamme lisäuutisia ja -huhuja Samsung Galaxy S23 -mallistosta, voimme toistaiseksi toivoa muutamia selkeitä parannuskohteita. Nämä parannukset tekisivät Galaxy S23 -mallistosta entistä vahvemman kandidaatin parhaiden puhelimien listallemme.

1. Isompi akku Samsung Galaxy S23 -perusmalliin

Samsung Galaxy S22 sisältää 3 700 mAh akun. Vaikka puhelin itsessään on 6,1-tuumaisella näytöllään varsin kompakti, toivoisimme tulevalta mallilta parempaa akkua. Malliston muissa puhelimissa tilanne on hiukan parempi, sillä Galaxy S22 Plussassa on 4 500 mAh ja S22 Ultrassa 5 000 mAh akku. Nämäkään eivät silti ole markkinoiden parhaimmistoa.

Toivommekin kaikkien tulevien puhelimien sisältävän kookkaamman akun, mutta erityisesti tämä korostuu Galaxy S23 -perusmallissa.

2. Snapdragon-piiri myös Suomeen

Samsung on aiemmin tuonut Galaxy S -lippulaivapuhelimensa myyntiin erilaisilla järjestelmäpiireillä markkina-alueesta riippuen. Koska prosessorit eivät ole identtisiä, niiden suorituskyky vaihtelee. Tämän vuoksi Suomessa myynnissä ollut Exynos-piirillinen puhelin ei ole yhtä nopea kuin Pohjois-Amerikan Snapdragon-prosessorilla varustettu malli.

Tämä on kuluttajille sekavaa, sillä monet arvostelut eivät siis käsittele saatavilla olevan mallin ominaisuuksia. Etenkin Suomessa ja Euroopassa on täten jääty lapsipuolen asemaan.

Toivottavasti Samsung siis todella hylkää Exynos-piirit ja tuo Suomeenkin Snapdragonin varaan rakennetun Samsung Galaxy S23 -puhelimen.

3. Uudistettu perus- ja Plus-malli

Uusittu muotoilu tekisi puhelimista kiinnostavampia. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S22 ja Galaxy S22 Plus ovat lähes identtisiä edeltäjiinsä nähden. Uusi suoritin sekä pienet kameraparannukset ovat kivoja lisäyksiä, mutta kokonaisuudessa on hieman vuosipäivityksen makua.

Toivommekin Samsung Galaxy S23 -malliston ottavan rohkeamman irtioton aiempaan. Esimerkkiä ei tarvitse hakea viimevuotista Samsung Galaxy S22 Ultraa kauempaa, sillä se toi tuoreita ominaisuuksia sekä uuden muotoilun. Nämä tekivätkin mallista sarjansa kiinnostavimman tuotteen.

4. Nopeampi ohjelmisto

Harmittelimme viimevuotisten Galaxy S22 -puhelimien arvostelussamme Samsungin käyttöliittymää, joka ei ole aivan yhtä nopea kuin OnePlussan tai Xiaomin vastaavat.

Vaikka Samsungin One UI -käyttöliittymä ei ole suoranaisesti hidas, pientä töksähtelyä on havaittavissa aika ajoin. Tämä ei ole tonnin lippulaivapuhelimelle soveliasta käytöstä, joten toivomme valmistajan tekevän tarvittavat korjaavat toimenpiteet ennen seuraavan puhelintrion julkistusta.

5. Uudet kamerat Ultra-malliin

Samsung Galaxy S22 Ultrassa on erinomaiset kamerat, mutta ne ovat käytännössä identtiset Samsung Galaxy S21 Ultran kanssa. Toivommekin seuraavaan sukupolven selkeämpiä eroavaisuuksia.

Aikaiset S22 Ultra -huhut mainitsivat jakuvan optisen tarkennuksen, joka olisi mahdollistanut minkä tahansa zoomin väliltä 1x ja 10x. Tätä ei lopulta saatu, vaan S22 Ultrassa vaihtoehdot ovat edelleen 3x ja 10x.

Jos huhut 200 MP pääkamerasta pitävät paikkansa, toivomme myös tarkennuksen ottavan askeleen eteenpäin.