Samsung Galaxy S23 saattaa ilmestyä neljässä värivaihtoehdossa

Samsung Galaxy S22 Ultra on saatavissa kolmessa eri värissä

Kun Google Pixel 7:n julkistustilaisuus on onnistuneesti takana, seuraava horisontissa siintävä lippulaivapuhelin on Samsung Galaxy S23. Viimeisimmät huhut antavat jonkinlaisen käsityksen tulevista värivaihtoehdoista.

Mobiilialan ennusteissa usein oikeassa olevan analyytikko Ross Youngin mukaan (Avaa uuteen ikkunaan) vuoden 2023 alkupuolella ilmestyvät puhelimet on saatavilla beigenä, mustana, vihreänä ja vaaleanpunaisena.

Valikoima on hieman rajallinen verrattuna Samsung Galaxy S22 -mallistoon, jonka mallit S22, S22 Plus ja S22 Ultra ovat saatavilla valkoisena, mustana, ruusukultaisena, vihreänä, grafiitinharmaana, sinisenä, violettina, kermansävyisenä, viininpunaisena, punaisena ja nyt myös violettina.

Vaihtuvat sävyt

On myös mielenkiintoista verrata värivalikoimaa hiljattain julkaistuihin taitettaviin älypuhelinmalleihin Galaxy Z Fold 4 ja Galaxy Z Flip 4. Galaxy Z Fold 4 on saatavilla vihreänä, mustana, beigenä ja viininpunaisena. Galaxy Z Flip 4 on puolestaan poimittavissa purppurana, grafiitinharmaana, ruusukultana, sinisenä, keltaisena, valkoisena, laivastonsinisenä, khakinvärisenä ja punaisena.

Värivaihtoehtoja saatetaan lisätä myöhemmin tai kenties Young viittaa vain tavalliseen S22-malliin. Jos kyse on jälkimmäisestä, siinä tapauksessa vaaleanpunainen on korvaamassa ruusukullan, valkoinen väistyy beigen tieltä ja violetti sävy jää kokonaan pois valikoimasta.

Nämä värivaihtoehdot voivat myös vaihdella riippuen alueesta. Kaikki merkit viittaavat Galaxy S23 -sarjan julkaisuun helmikuussa, mikä tarkoittaisi samaa ajankohtaa kuin Galaxy S22 -sarjan kohdalla. Saamme siis odottaa vielä muutaman kuukauden ennen kun näemme omilla silmillämme Samsungin työn jäljet.

Värillä on väliä

Puhelimen väri eivät välttämättä heti vaikuta tärkeimmältä esteettiseltä valinnalta muuhun suunnitteluun verrattuna. Monille puhelimien suorituskyky sekä muut komponentit ovat merkittävästi keskeisempiä perusteita hankintapäätökselle.

Voidaan myös sanoa, etteivät värit ole aina kiinnostavin ominaisuus puhelimissa. Valkoinen ja musta ovat lähes aina mukana. Niiden lisäksi valmistajat eivät näytä olevan halukkaita leikittelemään eri sävyillä.

Värivalinnalla voi kuitenkin olla suuri merkitys kuluttajille ja ylipäätään puhelimien houkuttelevuuden näkökulmasta. Erityisesti vihreä iPhone 13 antaa syyn olettaa, että puhelinvalmistajat saattavat ryhtyä hulluttelemaan väreillä aiempaa rohkeammin.

Google Pixel 7 sekä Google Pixel 7 Pro tarjoavat myös rohkeita värivaihtoehtoja, ja haluaisimme nähdä niitä lisää tulevaisuudessa. Toivotaan, että Samsungilla on joitain lisävärejä Galaxy S23:lle tässä mainitsemiemme lisäksi.