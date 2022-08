Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold 4 näyttää ja tuntuu entistä enemmän vain "tavalliselta" lippulaivapuhelimelta. Se on ohuempi, kevyempi ja siinä on valtava näyttö, jotka saavat miltei unohtamaan puhelimen olevan oikeasti taitettava. Kamerat vastaavat Galaxy S22:ta, mutta hinnan puolesta tason olisi suonut olevan S22 Ultraa.

Kolme vuotta sitten Samsung toi markkinoille alkuperäisen Samsung Galaxy Foldin, joka oli vallankumouksellisuudestaan huolimatta hyvin puutteellinen. Tilanne korjattiin Samsung Galaxy Z Fold 2:lla, jossa oli isompi näyttö suojakuorella ja uusittu sarana.

Viime vuonna julkaistu Samsung Galaxy Z Fold 3 hioi saranaa entisestään, päivitti materiaalit kestävämmäksi ja hyödynsi Galaxy S21 -sarjan puhelinten muotoilua.

Galaxy Z Fold 4 tuo mukanaan vain maltillisia, mutta silti tärkeitä parannuksia niin muotoiluun, taitettavuuteen, ulkoiseen näyttöön, kameroihin kuin myös siihen saranaan. Lopputuloksena on syntynyt taitettava puhelin, joka näyttää entisestään kuin miltä tahansa lippulaivalta mutta joka sisältää tehokkaan ja hauskan yllätyksen.

Olemme testanneet käytännössä kaikkia Galaxy Fold- ja Z Fold -sarjan puhelimia, eikä yksikään niistä ole tuntunut niin "tavalliselta" puhelimelta kuin uusin malli. Näyttö on edelleen kapeampi kuin Samsung Galaxy S22 Ultrassa oleva 6,8-tuumainen, ja taitettuna Z Fold 4 on paksumpi kuin muut markkinoilla olevat puhelimet.

Samsung on kuitenkin onnistunut pienentämään näytön reunoja ja kaventamaan saranoita, jolloin näyttöä on onnistuttu laajentamaan 2,7 millimetrillä. Toisin sanoen näyttö tarjoaa nyt laadukkaan adaptiivisella 120 Hz virkistystaajuudella olevan kokemuksen.

Puhelimen selkämyksessä sijaitsevat S22-tasoiset kamerat, mikä on pienoinen pettymys. Tässä hintaluokassa Z Fold 4:ltä olisi odottanut S22 Ultran tasoista varustelua, mutta suurelle osalle käyttäjistä tarjolla oleva setti riittää varmasti.

Tablettileveydessään 7,6 tuuman taittuva näyttö on viehättävä ja käytännöllinen, joskin sen poikki menevä taittojälki on edelleen havaittavissa. Näyttöä ei voi yksinkertaisesti saada niin tasaiseksi, ettei keskellä oleva pieni kohouma tasaantuisi. Onneksi puhelinta käyttäessä taittojälki poistuu nopeasti mielestä.

Taittokohtaa lukuun ottamatta näyttöä on vaikea kuvitella taittuvaksi, sillä se tuntuu ja näyttää kaikin puolin tavalliselta. Samsung on onnistunut piilottamaan jopa selfie-kameran näytön alle, ja kameraa käyttäessä sen paljastaa valkoinen LED-valo sen ympärillä.

Galaxy Z Fold 4:stä saa varautua vain maksamaan runsaasti, sillä se on kevyesti yksi monipuolisimmista markkinoilla olevista mobiililaitteista. Se on riittävän ohut ja kevyt toimiakseen tavallisena lippulaivapuhelimena, mutta taittuva 7,6 tuuman näyttö tekee siitä myös erinomaisen ja monikäyttöisen tabletin. Erikseen ostettava S Pen -kynä tekee käytöstä vielä monipuolisemman.

Aiemmat Foldit eivät tunnu levinneen kovin laajalle laajemman yleisön käytössä, mutta odotamme muutoksen tapahtuvan Galaxy Z Fold 4:n kohdalla.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung esitteli yhtiön uusimmat taitettavat puhelimet 10. elokuuta järjestetyssä Unpacked-tapahtumassa. Samsung Galaxy Z Fold 4:n lisäksi tapahtumassa esiteltiin Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro ja Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Galaxy Z Fold 4 saapuu myyntiin 26. elokuuta, ja se on saatavilla Suomessa kahtena eri vaihtoehtona:

12 Gt RAM / 256 Gt: 1 879 €

12 Gt RAM / 512 Gt: 1 999 €

12 Gt RAM / 1 Tt: Ei saavu Suomeen

Värivaihtoehtoja on tarjolla puolestaan kolme: harmaa, musta ja beige.

Samsung Galaxy Z Fold 4:ssä on hieman isompi ulkonäyttö. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Muotoilu ja näyttö

Muotoilun osalta Z Fold 3:a ja Samsung Galaxy Z Fold 4:ää on lähes mahdoton erottaa toisistaan. Mutta vaikka emme ole ennättänee testata uutta mallia hirveän kauaa, Fold 4 tuntuu kädessä paljon puhelinmaisemmalta kuin aiemmin.

Tarkoitamme tällä sitä, että siinä on aavistuksen isompi ulkoinen näyttö, 0,1 mm ohuempi muotoilu ja aavistuksen piilotetumpi sarana, mikä saa Samsung Galaxy Z Fold 4:n näyttämään enemmän tavanomaisemmalta. Sormenjälkitunnistin on sijoitettu puhelimen toiselle sivulle, mutta emme päässeet testaamaan sitä vielä testilaitteella.

Edeltäjänsä lailla puhelimessa on IPX8-luokitus, joten se kestää 1,5 metrin syvyyteen upotuksen 30 minuutin ajaksi.

Samsung Galaxy Z Fold 4:n sarana on hieman huomaamattomampi kuin aiemmissa malleissa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kooltaan (67,1 mm x 155,1 mm x 15,8 mm) se on käytännössä identtinen aiemman Foldin kanssa. Yhtiö on onnistunut sivaltamaan pieniä paloja pois sieltä täältä ja sarana on tosiaan huomaamattomampi. Näiden johdosta laite on aavistuksen kevyempi, 263 grammaa verrattuna edellisen 271 grammaan. Eron yllättäen tuntee, mikä on hieman outoa.

Näyttöjen osalta muutoksia on tehty kumpaankin. Ulkona lepää edelleen näyttävä 6,2 tuuman Super AMOLED -näyttö. Siinä on adaptiivinen virkistystaajuus (48 - 120 Hz), ja se on kooltaan 2,7 mm leveämpi kiitos aavistuksen ohuempien reunojen. Lisätila tekee näytöstä heti käytännöllisemmän ja saa sen näyttämään normaalilta puhelimelta.

Samsung Galaxy Z Fold 4:n 7,6 tuuman näyttö on riittävän tilava moniajoon. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Puhelimen päätahti on kuitenkin taittuva 7,6 tuuman näyttö, jonka resoluutio on 2 176 x 1 812 ja jossa on adaptiivinen virkistystaajuus (1 - 120 Hz). Fold 3:ssa resoluutio oli vastaavasti 2 208 x 1 768.

Avattuna laite on kooltaan 130,1 mm x 155,1 mm x 6,3 mm, eli jälleen aavistuksen ohuempi kuin Z Fold 3. Saranan liikkuvuus on entistä sulavampi, mutta samasta käytetystä teknologiasta huolimatta kaikki on onnistuttu saamaan mahtumaan aavistuksen pienemmän kuoren sisälle.

Galaxy Z Fold 3:n lailla näyttöön ei ole tuotu mitään ylimääräistä, ja jopa selfie-kamera on piilotettu näytön alle. Kameran sijainnin paljastaa ainoastaan sen ympäröimät LED-valot, kun kamera on käytössä.

Samsung sanoo näyttöpaneelin olevan kestävämpää taittuvaa lasia. Näkyvää ja sormella tuntuvaa taittokohtaa lukuun ottamatta näyttö on iso, houkutteleva ja käytännöllinen. Emme voineet asentaa puhelimeen sovelluksia, katsoa videoita tai pelata pelejä, joten kattavampi kokemus jää varsinaiseen arvosteluumme. Pääsimme tosin selailemaan verkkoa ja käyttämään S Pen -kynää. Jälkimmäistä ei tueta ulkonäytön osalta.

Alustavan tuntuman mukaan kyseessä on responsiivinen ja lähes tablettia muistuttava ihastuttava kokemus.

Samsung Galaxy Z Fold 4:n selkämystä komistavat S22-laatua vastaavat kamerat. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kamerat ja akkukesto

Tältä näyttää Samsung Galaxy Z Fold 4:n 50 megapikselin laajakulmakameralla otettu kuva. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Jos haluat lyhyen version Z Fold 4:n kameroista, ne vastaavat Samsung Galaxy S22:ssa olevia. Takaa löytyy siten 50 megapikselin laajakulma, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 10 megapikselin 3-kertaisella optisella tarkennuksella varustettu kamera.

Fold 3:ssa olleeseen kolmeen 12 megapikselin kennoon verrattuna parannukset ovat melko merkittävät, ja siihen verrattuna Samsung väittää uuden mallin kykenevän tuottamaan 23 % kirkkaampia kuvia isomman kennon ansiosta.

Yritimme parhaamme testata kaikkia kameroita esittelytilaisuudessa. Näihin lukeutuvat kolme takakameraa, 10 megapikselin selfie-kamera ulkonäytössä ja piilotettu 4 megapikselin selfie-kamera päänäytössä. Kontrolloidussa ympäristössä jälki näytti kohtalaisen hyvältä.

Pääkameran potrettikuva oli erityisesti vakuuttava, kun taas 3-kertaisella tarkennuksella otetut kuvat näyttivät niin ikään hyvältä. Galaxy S22:n lailla digitaalinen tarkennus on rajoitettu 30-kertaiseksi, mutta emme voineet testata sitä kunnolla ahtaan testitilan vuoksi.

Vastaavasti Samsung Galaxy Z Fold 4:n selfie-kamerakuva jaettuna koko näytölle. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Akku on säilynyt samana, joten sitä on tarjolla 4 400 mAh edestä. Odotamme siten puhelimen kestävän kokonaisen päivän, joskin käyttöaika riippuu pitkälti puhelimen käyttöaktiivisuudesta. Tiedämme akunkeston tarkemmin, kun pääsemme testaamaan puhelinta kunnolla varsinaista arvosteluamme varten.

Puhelin tukee nopeaa langatonta latausta, jonka Samsung lupaa tarjoavan 50 % latauksen 30 minuutissa. Sitä voi käyttää myös muiden tuettujen laitteiden lataukseen.

Suorituskyky ja ominaisuudet

Samsung Galaxy Z Fold 4:n sisällä jyllää Qualcommin uusin Snapdragon 8 Plus Gen 1 -siru, joka saa rinnalleen vakuuttavat 12 Gt RAM-muistia. Käytön pitäisi siten olla nopeaa tilanteesta riippumatta. Hyvä suorituskyky on tämän mallin kohdalla entistä oleellisempi, sillä Fold 4:n isoa näyttöä voi hyödyntää moniajossa täysin eri tavoilla kuin perinteisiä puhelimia.

Moniajo onkin yksi Z Fold 4:n tärkeimpiä ominaisuuksia. Pääsimme testaamaan uutta ruudun alalaidassa sijaitsevaa sovellustelakkaa, josta haluttuja sovelluksia pystyi raahaamaan eri puolille näyttöä. Pystyimme avaamaan kolme sovellusikkunaa, joista kahdessa oli käynnissä sama sovellus.

Emme voineet ajaa benchmark-testejä, mutta Qualcommin mukaan 8 Plus Gen 1 on 10 % nopeampi kuin edeltävä Snapdragon 8 Gen 1 ja noin 30 % energiatehokkaampi. Jälkimmäisen pitäisi tietää hyvää akunkestolle.

Samsung Galaxy Z Fold 4:n taittuvuus käytännössä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Taittuva näyttö takaa monipuoliset käyttömahdollisuudet, ja lyhyen testimme aikana sille on todellakin katetta.

Sovellusten moniajo on todella helppoa, ja huomasimme käyttävämme puhelinta kuin pientä kannettavaa. Flex-tilassa selaimen hakupalkkia painaessa pieni näppäimistö ilmaantuu näytön vaakasuorassa olevalle puolelle, jolloin se toimii käytännössä näppäimistönä. Mitä useampi sovellus tukee tätä tilaa, sitä käytännöllisemmäksi se muodostuu.

Puhelimelle piirtely oli niin ikään hauskaa S Penin avulla, ja näyttö tuntui rekisteröivän kynän sujuvasti.

Puhelinta voi käyttää tarvittaessa pienenä kannettavana. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Yhteenveto

S Pen -tuki löytyy ainoastaan ison näytön osalta. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy Z Fold 4 ei ole enää taittuva poikkeus, vaan tehokas Android-älypuhelin, joka näyttää ulkoisesti tyypilliseltä lippulaivamallilta. Avattuna sen sisältä paljastuu kuitenkin käytännöllinen, hauska ja tuottelias pieni tabletti.

Puhelimessa olevat kamerat eivät ole parhaat mahdolliset, mutta ne ovat silti todella hyvät ja kelvannee valtaosalle. Olemme erityisen kiinnostuneita Z Fold 4:n potentiaaliin suorituskyvyn ja moniajon osalta, minkä lisäksi elokuvien katsominen 7,6 tuuman näytöltä on varmasti kokemus. Vaikka taitoskohdan voi nähdä ja tuntea, sitä ei oikeasti enää rekisteröi pienen käytön jälkeen.

Kyseessä on kuitenkin yksi markkinoiden kalliimmista älypuhelimista, joten siitä joutuu maksamaan maltaita. Toisaalta hyvin harva puhelin tarjoaa käytännössä kaksi kokonaista 120 Hz SUPER AMOLED -näyttöä yhdessä laitteessa.

Emme ole silti valmiita suosittelemaan tätä puhelinta, vaan haluamme testata sen ensin perusteellisesti ja elää sen kanssa hieman pidemmän aikaa. Kerromme lopullisen mietteemme varsinaisessa arvostelussamme.