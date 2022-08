Ensiarviossa Samsung Galaxy Watch5

Samsung esitteli Unpacked 2022 -tapahtumassa joukon uusia tuotteita, joihin lukeutui kaksi uutta älypuhelinta, Z Flip4 ja Z Fold4, Galaxy Buds2 Pro -kuulokkeet sekä kaksi uutta älykelloa: Samsung Galaxy Watch5 ja Watch5 Pro.

Siinä, missä Watch5 Pro on täysin uusi urheiluun erikoistunut kestävä älykello, Galaxy Watch 5 tuntuu tarjoavan maltillisemman päivityksen arkikäyttöön uutta älykelloa kaipaaville käyttäjille. Se soveltuu erityisesti heille, jotka jättivät Galaxy Watch 4:n välistä ja etsivät nyt uutta kumppania Android-laitteille.

Päällisin puolin Watch5 ei tunnukaan kovin kummoiselta parannukselta viime vuoden malliin verrattuna. Se on edelleen saatavilla kahdessa eri koossa ja tarjoaa Samsungin omalaatuisen näkemyksen Wear OS:stä. Käyttäjät voivat siten nauttia rikkaasta käyttökokemuksesta niin Samsungin kuin Googlen tarjoamana.

Hinta ja saatavuus

Samsung esitteli Watch5:n ja Watch5 Pron Samsung Unpacked 2022 -tapahtumassa 10. elokuuta. Molemmat mallit saapuivat samana päivänä ennakkomyyntiin, kun virallinen myynti käynnistyy 26. elokuuta.

Hinnat ovat nousseet aavistuksen edellisvuoden malleista, mikä johtuu todennäköisesti maailmanlaajuisesti talous- ja logistiikkaongelmista. Kummatkin mallit on lisäksi saatavilla joko Bluetooth- tai 4G-versiona.

Samsung Galaxy Watch5 (40 mm)

Bluetooth = 299 €

Bluetooth / 4G = 349 €

Samsung Galaxy Watch5 (44 mm)

Bluetooth = 330 €

Bluetooth / 4G = 350 €

Muotoilu ja näyttö

Isoin ero aiempiin vuosiin tänä vuonna on perinteisen Classic-mallin uupuminen. Watch5 Pro tarjoaa sen sijaan täysin uuden muotoilun, kun taas Watch5:n hillitty ulkoasu on tuttu ja turvallinen yhtiön älykellojen ystäville. Siinä ei siten tänäkään vuonna ole pyöriteltävää reunusta.

Muutoin ulkoasu jatkaa puhtaan sileillä linjoilla, jota koristaa alumiininen musta runko. Rannekkeen voi niin ikään irrottaa ja vaihtaa halutessa toiseen.

Pienempi 40 mm malli saapuu harmaana, hopeisena tai pinkkinä. Isompaa 44 mm mallia saa puolestaan pinkkinä ja vaaleansinisenä.

Kooltaan Watch5 ei ole muuttunut juuri lainkaan Watch 4:stä, mutta siinä on aavistuksen isompi akku. Tämä tekee siitä samalla noin 3 grammaa painavamman. Silti muutosten vähyys on verrattain vakuuttavaa.

Näyttönä toimii niin ikään sama 1,19 tuuman tai 1,39 tuuman ruutu älykellon koosta riippuen. Super AMOLED -paneelin pikselitiheys on 330 ppi:tä, joten ne on aavistuksen terävämmät kuin Apple Watch 7.

Vaikka näytön resoluutio ja tarkkuus on pysynyt samana, varsinaiseen lasiin on saatu tuntuvampi päivitys. Lasi on tehty kestävämmästä safiirikristallista, jonka Samsung väittää olevan 60 % kestävämpi kuin Watch 4:ssä ollut vastaava.

Watch 5:ssä on lisäksi IP68-luokitus, joten se on pöly- ja vesitiivis. Uimisen kannalta siinä on myös 5 ATM- ja MIL-STD-810H-luokitus, joten laite on testattu äärimmäisissä olosuhteissa. Sen pitäisi siten kestää kovia kolhuja, pudotuksia ja äärilämpötiloja.

Ohjelmisto

Samsung luopui viime vuonne Tizen OS -käyttöjärjestelmästään siirtyessään Googlen Wear OS -alustalle. Vaikka Wear OS etsii edelleen markkinarakoa älykellojen joukosta, juuri Watch 4 ja nyt Watch5 johtavat pitkälti käyttöliittymän hyökkäystä. Toki kyseinen rynnäkkö on naamioitu Samsungia mukailevaan esteettisyyteen ja One UI:n toiminnallisuuteen.

Watch5:n ohjelmistona toimii One UI Watch 4.5, joka on tehty Wear OS 3.5:n pohjalta. Kyseinen versio esiteltiin itse asiassa jo heinäkuussa ja sisältää muun muassa parannellun käyttökokemuksen ja helpomman pääsyn kellotauluihin.

Uuden mallin osalta yhtiö näyttäisi keskittyneen ensisijaisesti Watch5:n hyvinvointiominaisuuksien korostamiseen sekä unenseurannan parantamiseen.

Uusi unenseuranta tarjoaa entistä syvällisemmän opastuksen ja lupaa tarjota kattavamman analyysin käyttäjän nukkumisesta. Se tarjoaa myös 28 päivää kestävän unisuunnitelman, jonka tarkoituksena on pyrkiä parantamaan käyttäjän unenlaatua.

Erillinen SmartThings-integraatio yhdistää unenseurannan käyttäjän muihin älylaitteisiin, jolloin valot ja muut laitteet sammuvat automaattisesti kellon tunnistaessa käyttäjän menevän nukkumaan.

Toinen viime vuonna esitelty ominaisuus on yhtiön BioActive Sensor, joka saadaan myös Watch5:een. Sen ja muun muassa unenseurannan, sykemittauksen, happisaturaation, ECG:n ja kehonkoostumuksen avulla älykello pystyy arvioimaan käyttäjän luuston vahvuutta sekä veden säilyvyyttä kehossa.

Suorituskyky ja akkukesto

Samsungin älykellot ovat harvoin joutuneet kritiikin kohteeksi näiden suorituskyvyn osalta, mutta tästä huolimatta yhtiö päätti esitellä viime vuonna entistä tehokkaamman 5 nm Exynos W920 -sirun Watch 4:ään.

Galaxy Watch5:ssä on sama tehokas W920-siru, jonka rinnalle on saatu 1,5 Gt RAM-muistia ja 16 GT-tallennustilaa, joten tehoista ei ole pulaa. Suorituskyky onkin ensitestiemme perusteella riittävä ja pitäisi riittää myös vuosiksi eteenpäin.

Uuden mallin pitäisi myös kestää aavistuksen pidempään, sillä sen akkukapasiteettia on kasvatettu kautta linjan. Watch5:n 40 mm mallissa akku kasvaa 247 mAh:sta 284 mAh:iin, ja vastaavasti 44 mm mallissa 361 mAh:sta 410 mAh:iin.

Lisäksi uuden USB-C-laturin pitäisi ladata älykello 30 % nopeammin.

Emme voi kuitenkaan varmistaa väitteitä todeksi ennen perustavanlaatuista testiä, joten tätä varten suosittelemme odottamaan meidän lopullista arvostelua.

Yhteenveto

Vaikka Samsung Galaxy Watch5 ei tunnu kovin suurelta harppaukselta viime vuonna julkaistuun Watch 4:ään verrattuna, yhtiö tuntuu puuttuneen juuri edeltäjän suurimpiin kritiikkeihin. Lopputuloksena näyttäisi olevan entistä kattavampi ja kilpailullisempi älykello Apple Watchille.

Vaikka osa uusista ominaisuuksista tuodaan varmasti myös nykyisille Galaxy Watch 4:n omistajille, Samsungin päätös kytkeä älykello osaksi kodin muita älylaitteita on ilmeinen, mutta silti oudon vähän hyödynnetty ratkaisu. Vastaavaa ei löydy moniltakaan kilpailijoilta.

Emme kuitenkaan osaa sanoa tässä vaiheessa, ovatko Galaxy Watch 5:n parannukset lopulta niin merkittäviä kuin toivoisi. Aiomme testata vielä laitetta perusteellisemmin ja ajaa sen läpi meidän tuttujen testien ennen kuin voimme antaa sille lopullisen arvosanan.