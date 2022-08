Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung korjaa Galaxy Z Flip 3:n suurimmat puutteet tämän odotetussa seuraajassa. Pienestä koosta huolimatta Flip 4:ään on saatu mahdutettua entistä isompi akku, joten uutukaisen hinta-laatusuhde on kasvanut entisestään.

Samsung esitteli yhtiön vuosittaisessa Unpacked-tapahtumassa uuden Galaxy Z Flip 4:n yhdessä isosisarensa Galaxy Z Fold 4:n kanssa.

Kummatkin taitettavat puhelimet muistuttavat ulkoisesti edeltäjiään, ja Z Flip 4:n kohdalla se näkyy tutussa simpukkamaisessa rakenteessa, kahdessa takakamerassa ja ulkoisessa näytössä. Onko puhelimessa ylipäätään mitään uutta?

Fold 4:n ja Flip 4:n muutokset näyttävät jääneen suurilta osin vain pienempiin parannuksiin. Tämä tuntuu erityisesti koskevan sisaruksista pienempää, joka pikavilkaisulla näyttää ja käytännössä tuntuu identtiseltä viime vuoden Samsung Galaxy Z Flip 3:n kanssa.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Samsung esitteli Galaxy Z Flip 4:n virallisesti 10. elokuuta 2022 järjestetyssä Samsung Unpacked -tapahtumassa. Samassa tilaisuudessa nähtiin myös Galaxy Fold 4, Galaxy Watch 5 -älykello sekä uudet Galaxy Buds2 Pro -kuulokkeet.

Samsung Galaxy Z Flip 4:n ennakkomyynti käynnistyi 10. elokuuta, ja virallisesti puhelin saapuu myyntiin 26. elokuuta.

Hinnat ovat nousseet aavistuksen edeltäjistä, mikä johtunee osittain maailmanlaajuisesta taloustilanteesta ja logistiikkaongelmista. Nämä ovat vaikuttaneet useiden muidenkin tuotteiden hinnannousuun.

128 Gt = 1 149 €

256 Gt = 1 199 €

512 Gt = 1 329 €

Korkeammasta hintalapusta huolimatta Flip 4 näyttäisi olevan hinta-laatusuhteeltaan paras taitettava simpukkamalli markkinoilla. Tänä vuonna kauppoihin tuodaan lisäksi isommalla tallennustilalla varustettu malli.

Joissain maissa käyttäjät voivat ostaa puhelimesta erillisen Z Flip 4 Bespoke Edition -version, joka tarjoaa 75 erilaista vaihtoehtoa puhelimen ulkoasun osalta. Nämä ovat tarjolla Samsung.comin kautta tai yhtiön omissa Experience Store -kaupoissa.

Muotoilu ja näyttö

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Jos olet nähnyt Z Flip 3:n aiemmin, uuden Samsung Galaxy Z Flip 4:n muotoilu ei varmasti hätkähdytä.

Ulkoisesti se näyttää samalta suorasivuisine reunoineen ja yläreunaa komistavan mustan visiirin kera. Jälkimmäinen sisältää puhelimen kaksi takakameraa sekä ulkoisen näytön. Muu osa selkämyksestä on vuorattu Gorilla Glass Victus -pinnoitteella ja samaa väriä edustavalla Aluminum Armor -kehyksellä.

Image 1 of 3 Oman Z Flip 4 Bespoke Edition kokoaminen Samsungin Regent Streetillä sijaitsevassa kaupassa. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Käyttäjät voivat valita useita eri kuoria ja värivaihtoehtoja. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3 Yhteensä 75 erilaista Bespoke Edition -vaihtoehtoa on tarjolla heti julkaisussa. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd ) Image 1 of 3

Julkaisussa puhelimen värivaihtoehdot ovat harmaa, pinkki, purppura ja sininen. Bespoke Edition -malleissa näitä värejä voi sekoittaa keskenään mieleisekseen.

Galaxy Z Flip 4:n näyttö on kooltaan sama kuin edeltäjässä, mutta tästä huolimatta Samsung on onnistunut tekemään uudesta mallista aavistuksen pienemmän. Kokoon taitettuna logon sisältävä sarana ei tule ulos niin paljoa kuin Flip 3:ssa, minkä ansiosta puhelimen korkeus taitettuna on 1,5 mm lyhyempi. Myös näytön reunat ovat aavistuksen pienemmät ja antaneet tilaa isommalle akulle.

(Image credit: Future)

Sivusta tarkasteltaessa puhelimeen jää selkeä rako sen ollessa taitettuna, joten pölyn kerääntyminen on edelleen riski. Puhelin ei ole pölytiivis, mutta edeltäjän IPX8-luokitus takaa vesikestävyyden. Tämä on erityisen vakuuttava saavutus ottaen huomioon, ettei yksikään kilpailija pysty tarjoamaan samaa omissa taitettavissa malleissa.

Puhelimessa on sama 6,7 tuuman Full HD+ (2 640 x 1 080) Dynamic AMOLED 2X -paneeli, jossa on sulava 120 Hz virkistystaajuus. Tämä on tiputettavissa yhteen hertsiin akun säästämiseksi.

(Image credit: Future)

Ruudun terävyys on loistava tarjottuun resoluutioon nähden, eikä näytön taitoskohtaa näe tai juuri tunne sormella. Käytettävyys on siten käytännössä vastaava kuin missä tahansa muussa älypuhelimessa, joskin näyttö on hivenen epätyypillisessä 22:9-suhteessa.

Muotoilu johtaa siihen, että puhelinta joutuu käyttämään totuttua useammin kahdella kädellä, mutta samalla se mahdollistaa myös jaetun ruudun moniajon, sekä pelaamisen tai videoiden katselun laajakulmassa

Päänäyttö on lisäksi suojattu Samsungin uudella UTG 2.0:lla (ultra-thin glass), jonka yhtiö väittää olevan 20 % kestävämpi kuin aiemmin. Emme voi kuitenkaan sanoa mitään näytön kestävyydestä tai suojauksesta näin varhaisessa vaiheessa.

Ulkoinen näyttö on säilynyt niin ikään samana, joten tarjolla on 1,9 tuuman Super AMOLED -näyttö 260 x 512 -resoluutiolla ja 60 Hz virkistystaajuudella.

Ohjelmisto

Samsung on laajentanut ulkoisen näytön toiminnallisuutta lisäämällä uusia käteviä ominaisuuksia sekä yhtenäistämällä sen päänäytön kanssa Galaxy Themes -teemaa käyttäessä. Uusiin ominaisuuksiin lukeutuu SmartThings-ohjauspaneeli, Samsung Wallet -pääsy, laajennetut pikavastaukset ja lisää muita pika-asetuksia.

Flex Mode tekee niin ikään paluun ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden asetella Samsung Galaxy Z Flip 4:n kestävältä tuntuvan saranan useaan eri asentoon, jolloin käyttöönsä saa useita erilaisia jaetun ruudun tiloja.

(Image credit: Future)

Yhtiö on lisäksi parantanut YouTuben ja Google Duon kaltaisia ohjelmia, sekä tuonut Meta Messagingin kaltaisia sovelluksia Flex Mode -tuen piiriin. Usean näytön tilaa on niin ikään optimoitu paremmaksi Flex Mode -tilaa varten, ja sen voi aktivoida kätevästi pyyhkäisemällä ruudun alaosasta.

Näiden lisäysten ja päivitysten lisäksi ohjelmistolta voi odottaa tutunoloista One UI -kokemusta, joka pohjautuu Android 12:een.

Toisin sanoen Google Play Storen ja Google Payn rinnalla nähdään yhtiön oma Galaxy Store ja Samsung Wallet. Ja vaikka osa Android 12:n omista ominaisuuksista toimiikin, ne eivät ole yhtä yhteensopivia taittuvan näytön kanssa kuin Samsungin omat vastaavat viritelmät.

Suorituskyky ja akkukesto

Vaikka Flip 4 keskittyy kannettavuuteen Z Fold 4:n tuotteliaisuuden sijaan, se ei suinkaan jää suorituskyvyltään vajaaksi. Sisällä jyllää Qualcommin uusin Snapdragon 8 Plus Gen 1 -siru, joka löytyy tällä hetkellä lähes kaikista uusimmista Android-lippulaivamalleista.

Muistin osalta kylkeen on saatu 8 Gt RAM-muistia, kun taas Samsung Galaxy Z Fold 4:ssä määrä on kasvatettu kahteentoista.

(Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Snapdragon tuodaan tällä kertaa myös Eurooppaan, eikä yhtiön taitettavat saavu lainkaan Samsungin omalla Exynos-sirulla. Suorituskyvyn pitäisi siten pysyä samana maasta riippumatta. Snapdragonin ja Exynosin kaksintaistelussa jälkimmäinen on jäänyt usein altavastaajaksi, joten niin suorituskyky kuin esimerkiksi kamerat ovat olleet aavistuksen heikommat meillä Euroopassa.

Akun osalta milliampeereja on onnistuttu kasvattamaan edeltäjässä olleesta 3 300:sta Flip 4:n 3 700 mAh:iin. Tiedämme akkukeston paremmin päästyämme testaamaan puhelinta kunnolla, mutta alustavasti siinä pitäisi riittää virtaa päivän menoja varten.

Lataus on pysynyt samana, eli tarjolla on 25 W langallinen ja 15 W langaton lataus.

Kamerat

Samsung Galaxy Z Flip 4:ssä on kolme kameraa, jotka vaikuttavat hyvin samankaltaisilta kuin Z Flip 3:ssa olleet.

Taitettavassa näytössä on keskellä sijaitseva 10 megapikselin F/2,4 punch-hole-kamera, ja ulkoisen näytön vieressä sijaitsevat kuvanvakaimella varustettu 12 megapikselin f/1,8-pääkamera sekä 12 megapikselin f/2,2-ultralaajakulma.

(Image credit: Future)

Alustavat testimme eivät löytäneet Flip 4:n kameroista mitään merkittäviä parannuksia kuvanlaadullisesti, mutta emme päässeet myöskään testaamaan niitä kunnolla esittelytilaisuudessa. Tutustumme kameroihin paremmin varsinaista arvosteluamme varten.

Samsung lupaa valokuvien ja videoiden olevan jopa 65 % kirkkaampia, kiitos 12 megapikselin pääkennon isompien pikseleiden (1,8 µm aiempaan 1,4 µm verrattuna). Joten vaikka muut kamerat tuntuvat säilyneen samana, jotain muutoksia on tapahtunut.

(Image credit: Future)

Lisäksi yhtiö on parantanut optista kuvanvakainta (OIS) ja digitaalista kuvanvakainta (VDIS), joista etenkin jälkimmäinen on kätevä uuden FlexCam-ominaisuuden myötä. Sen avulla puhelimen käyttöliittymä kääntyy automaattisesti, kun puhelin on taitettuna 90-asteen kulmaan ja sitä pidetään kädessä kuin vanhaa videokameraa.

Ulkoisen näytön käyttökokemusta on niin ikään laajennettu, joten sen kautta voi säätää kuvasuhdetta, napata kuvia ja videota. Puhelimen avaaminen ei myöskään katkaise nauhoitusta.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 4 näyttää ja tuntuu edeltäjältään, mutta useat pienet parannukset todistavat yhtiön kuunnelleen käyttäjiä.

Vaikka nykyisten Z Flip 3:n omistajien ei välttämättä kannata huolestua aiheesta, muille taitettavaa puhelinta etsiville Z Flip 4 näyttäisi tarjoavan parhaan hinta-laatusuhteen simpukkamallien osalta.

Seuraavaa mallia varten Samsungilla riittää kuitenkin parannettavaa, sillä käyttäjille varmasti kelpaisi niin isommat kamerapäivitykset, paremmat näytöt, pölynkestävyys kuin nopeampi lataus.