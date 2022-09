Samsung Galaxy S23 pitäytymässä verkkaisessa latausnopeudessa

Teknologiayhtiöt joutuvat käymään läpi useiden eri maiden säännöstelyihin liittyviä tarkastuksia ennen kuin tuotteet saadaan myyntiin. Näin on asiain laita myös Samsung Galaxy S23 -puhelimen kohdalla. Tunnetun valmistajan seuraava lippulaivamalli on esiintynyt kiinalaiset 3C-tarkastajan syynistä, joka paljastaa samalla kiinnostavan yksityiskohdan Android-puhelimen ominaisuuksista.

SamMobile (opens in new tab) ja Ice Universe (opens in new tab) uutisoivat asiasta ensimmäisenä. Heidän tietojen mukaan 3C:n tarkistuksen ajankohta viittaa odotusten mukaan siihen, että puhelimen julkaisu odottaa lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä pidämme helmikuuta 2023 kaikista todennäköisimpänä julkaisuhetkenä.

Ainoa vuodosta paljastunut kiinnostava yksityiskohta koskee langallista latausta, joka näyttäisi olevan edeltävän Samsung Galaxy S22:n tavoin 25 W. Tätä ei voi enää pitää erityisen vakuuttavana ominaisuutena, sillä esimerkiksi OnePlus 10T yltää jopa 150 W latausnopeuteen.

Hiljaa hyvä tulee

Vaikka Samsung on erityisesti kamerapuhelimien saralla puskemassa tekniikkaa jatkuvasti eteenpäin, latausnopeuden suhteen tilanne on toinen. Esimerkiksi Samsung Galaxy Z Fold 4 tarjoaa niin ikään vain 25 W langallisen latauksen ja 15 W langattoman latauksen.

Samsungin halu pelata varman päälle saattaa juontaa juurensa Galaxy Note 7 -mallien ongelmaan. Kyseiset mallit syttyivät nimittäin aikanaan tuleen. Tämä oli kuitenkin jo vuonna 2016, joten nykyään kuluttajilla on lupa ja syy odottaa enemmän.

Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä vielä laittaa jäitä hattuun, sillä tarkastuksessa mainitaan yksinomaan Samsung Galaxy S23 -perusmalli. Onkin mahdollista, että Galaxy S23 Plus ja Galaxy S23 Ultra tarjoavat latausnopeuden suhteen enemmän.

Onko latausnopeudella väliä?

Vaikka latausnopeus ei ole itsessään puhelimen tärkein tekninen yksityiskohta, on sillä merkittävä vaikutus kännykän käyttöön. Jos tyhjentyneen akun saa täyteen noin vartissa, ei akkukestolla itsessään ole niin paljoa merkitystä kuin toista tuntia lataavan puhelimen kohdalla.

Ennen kaikkea latausnopeus vaikuttaa arjen yllättävissä käänteissä. Kun joutuu lähtemään yllättäen ja akku on tyhjillään, on vikkelä latausteho omiaan lieventämään stressiä. Sen avulla jo muutaman minuutin odottelu antaa käyttöaikaa useaksi tunniksi, mikä on monesti riittävästi.

Samsung on jäänyt latausnopeudessa monien Android-valmistajien jalkoihin, mutta tähän ei ole kiinnitetty liiaksi huomiota. Merkittävin kilpakumppani Apple on nimittäin yhtä lailla varsin verkkainen tällä saralla. Vasta iPhone 14 nosti lataustehon 30 wattiin, mikä on vain marginaalisesti Samsung-puhelimien yläpuolella.

Jos Samsung saa tuotua vuoden 2023 lippulaivamallistoonsa merkittäviä uudistuksia, ei latausnopeus välttämättä kerää hirveästi huomiota. Ja näin todennäköisesti käykin, sillä tulevan puhelinmalliston povataan saavan merkittävästi lisää suorituskykyä.