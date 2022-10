Arvostelussa Nanoleaf Lines

Ne ovat yksinkertaisia taustavalaistuja tikkuja, mutta asennettuna Nanoleaf Lines on mielestämme valmistajan paras modulaarinen valojärjestelmä tähän mennessä. Värit ovat eläväisiä, efektit lumoavia ja asennus on helppoa, kunhan mukana on asennuskaveri. Järjestelmään saa myös vaihtoehtoisia ulkokuoria, jotta valot eivät sammutettuina näytä tylsiltä muovikepeiltä. Ainoa kauneusvirhe syntyy Nanoleafin hallintasovelluksesta, joka ei vielä päivitysten jälkeenkään ole yhtä mukava käyttää kuin edellinen versio.

Pika-arviossa Nanoleaf Lines

Nanoleaf on tehnyt älyvalojen parhaimmistoa, mutta Lines on selkeä voittaja. Se heittää arvostelijamme suosikkivalot Nanoleafin Canvaksen orreltaan iskevillä väreillään sekä kauniilla efekteillään. Se on myös Nanoleafin ensimmäinen setti, joka ei välttämättä satu silmään sammutettuna.

Tikkuihin saa vaihtokuoria, joiden avulla ne muuttuvat geometrisiksi taideteoksiksi ja uusien lisävarusteena myytävien liitoksien avulla niitä voi laajentaa pinnalta toiselle. Ilman lisukkeitakin Lines näyttää sammutettuna varsin hyvältä. Kyllä, ne näyttävät edelleen muovinpaloilta, mutta solakka muotoilu lättänöiden palikoiden sijaan tekee niistä edeltäjiään paremman näköisen.

Päälle laittaessa taustavalaistus on suorastaan lumoava ja värit salpaavat hengityksen. Esimerkiksi sovelluksesta saatava päivänvalo-asetus saa huoneen näyttämään siltä kuin aurinko paistaisi seitinohuen verhon läpi. Värivalot ovat eläväisiä ja jokaisessa valotikussa on kaksi valoaluetta, joten alueisiin saa eloa ja liikettä.

Asennus on helppoa, mutta vaatii apukäsiä. Nanoleaf suosittaa, että suunnitelma levitetään kokonaisuudessaan ensin vaakapinnalle, sitten apuun pyydetään kaveri ja kokonaisuus lätkäistään kerralla seinälle. Näin varmistetaan liitoskappaleiden ja valotikkujen napsahtaminen oikeisiin paikkoihin. Toki homman voi hoitaa myös yksin kiinnittämällä varovasti yhden osion kerrallaan.

Nanoleafin yhdistäminen tukisovellukseen, Applen HomeKitiin tai Google Homeen on helppoa. Toisin kuin Nanoleaf Essential, Lines tukee myös Amazonin Alexaa.

Lines toimii myös Thread-reitittimenä. Kun olet siis asentanut Linesin, huomaat mahdollisten omistamiesi Essentials-sarjalaisten älyvalojen sekä valonauhan toimivan paljon jouhevammin. Et tarvitse Applen HomePod minin kaltaista erillistä Thread-reititintä.

Ainoa valituksen aiheemme liittyy edelleen hallintasovellukseen. Nanoleaf on päivittänyt sovellustaan vastaamaan Linesin tarpeisiin, mutta se ole yhtä intuitiivinen kuin alkujaan Nanoleaf Light Panelsin sekä Canvaksen tullessa. Sovellus toimii, mutta siihen totuttelu kestää, mikäli olet uusi Nanoleafin maailmassa.

Valkoinen hehku luo rauhallista tunnelmaa huoneeseen. (Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Hinnat kotimaisissa verkkokaupoissa alkaen 164 €

Komea ja toimiva Nanoleaf Lines ei ole sieltä valosarjojen halvimmasta päästä. Yhdeksän valoa sisältävä peruspakkaus lähtee halvimmillaan 164 eurolla. Samaan hintaluokkaan asettuvat myös Nanoleaf Shapesin sekä Nanoleaf Elementsin aloituspaketit. Lines antaa rahoille kuitenkin enemmän vastinetta paremmalla ulkomuodollaan sekä toimimalla Thread-reitittimenä.

Jos rahasta ei ole tiukkaa, suosittelemme hommaamaan suoraan 15-osaisen pakkauksen, joka köyhdyttää noin sata euroa enemmän. Lisäksi valaistustaan voi elävöittää kolmen valotikun lisäosalla, joka lähtee halvimmillaan 50 euron hintaan.

Kuten jo mainitsimme, Nanoleaf Linesiä voi muokata erikseen ostettavilla vaihtokuorilla. Kuoria saa tällä hetkellä vain mustina ja pinkkeinä ja hinta 9 kappaleen paketilla on noin 20 euroa.

Nanoleaf Linesiä sekä sen lisäosia saa tällä hetkellä useista kotimaisista verkkokaupoista.

Nanoleaf Lines näyttää valaisemattomanakin melko hyvältä. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Yksinkertainen muotokieli

Kuusisuuntaiset liittimet

Erillinen prosessoriyksikkö

Nanoleaf Lines on todella erilaista aiempiin malleihin verrattuna. Sammutettuna valot eivät enää näytä lättänöiltä valkoisilta muovinpalasilta. Lines koostuu solakoista patukoista, jotka näyttävät sammutettuina enemmänkin taideteokselta. Vaihdettavilla kuorilla ne näyttävät vielä hienommilta.

Muotojen luomisen helpottamiseksi liitoskappaleet on suunniteltu kokonaan uusiksi. Ne ovat kuusikulmaisia palikoita, jotka tarttuvat seinään kaksipuoleisella teipillä. Jokaisella liitokappaleella on kokonaisuuteen sopiva kuori, joka napsahtaa mukavasti paikalleen. Liitoskappaleiden pohja lähtee irti, jolloin kiinnitysteipin pinta paljastuu ja palikan voi irrottaa seinästä. Pohjassa on myös reiät ruuveja varten, joita suositellaan käytettäväksi kattokiinnityksissä.

Irrotettuna liitoskappale sekä valotikku näyttävät tältä. (Image credit: TechRadar)

Yksi liitoskappaleista toimii ohjaimena ja sen pinnassa on nappulat kirkkauden säädölle sekä musiikkitilan aktivoimiselle. Palikka yhdistyy piuhalla virtamoduuliin, joka pitää sisällään Thread-reitittimen. Tämä puolestaan yhdistyy tanakkaan seinäadapteriin, Linesin ainoaan osaan, joka ei ole virtaviivainen.

Jokainen valotikku on noin 28 cm pitkä liitospäiden kanssa, vaikkakin vain 26 senttimetriä jää näkyviin. Osat ovat höyhenenkeveitä, vain pari senttiä leveitä ja juuri niin paksuja, että LED-valot mahtuvat sisään. Valot näkyvät juuri ja juuri läpikuultavan pinnan läpi.

Jokaisella palikalla on kaksi valoaluetta, jotka voivat näyttää eri värejä yhtäaikaisesti. Nanoleafin tuotteiden tapaan myös Lines tukee 16:ta miljoonaa värisävyä.

Hallintayksikössä on nappulat perustoiminnoille. (Image credit: TechRadar)

Ominaisuudet

Toimii myös Thread-reitittimenä

Tukee dynaamisia teemoja

Reagoi musiikkiin

Kaksi valoaluetta mahdollistaa värikkäiden teemojen rakentamisen. Ne voivat olla staattisia tai dynaamisia ja voit valita mieleisesti Nanoleafin sovelluksen valmiista kirjastosta tai sitten luoda omasi.

Canvaksen ja Shapen tapaan Lines sisältää mikrofonin, joka nappaa ympäristön ääniä musiikkitilan ollessa päällä. Näin ollen valot voivat vilkkua musiikin tahtiin. Huomasimme kuitenkin, että vain Nanoleafin Linesiä varten suunnittelemat valmiit rytmiasetukset toimivat. Aina kun yritimme valita asetusta yhteisön luomasta valikoimasta, saimme ilmoituksen, että sitä ei voi käyttää. Siitä huolimatta valmiit asetukset, kuten Cotton Candy, Beat Drop sekä Jalapeno Heat lisäävät discofiilistä huoneeseen.

Linesillä onnistuu helposti vaikkapa sateenkaariväritys. (Image credit: TechRadar)

TV:n tai tietokoneen läheisyyteen kytkettynä Linesin kanssa voi käyttää näytön peilausta. Tämä vaatii Nanoleafin työpöytäsovelluksen asennettuna koneelle ja ominaisuus toimii vain sen koneen kanssa.

Mahdolliset muut asunnossa olevat Nanoleafin valot voi kytkeä samaan ryhmään ja kokonaisuuteen voi tehdä ajastettuja asetuksia sovelluksen kautta. Linesiä on helppo hallita myös Sirin, Google Assistantin tai Alexan kautta.

Kuten jo mainittua, Lines toimii myös Thread-reitittimenä (aivan kuten Apple HomePod mini), joten muut Thread yhteensopivat valot tai älylaitteet toimivat paljon jouhevammin Linesin kanssa kytkettynä. Kytkös tapahtuu automaattisesti hallintasovelluksen kautta. Huomioitavaa tässä on, että Lines itse ei käytä Threadia yhdistymiseen, vaan se kytketään kodin 2,4 gigahertsin Wi-Fi-yhteyteen.

Ainoa puuttuva ominaisuus Nanoleaf Linesissä on kosketustoiminto. Moinen ominaisuus on Canvasissa sekä Shapesissa, joilla voi pelata tai lisätä valoefektejä kosketuksella. Linesin solakkuuden ja keveyden huomioiden, tämä ei ole todellinen menetys, sillä voit silti nauttia dynaamisista teemoista sekä musiikkitilasta.

Linesin liitoskappaleiden sisusta peitetään irtokuorella. (Image credit: TechRadar)

Asennus ja hallintasovellus

Helppo asentaa, mutta saattaa vaatia apukäsiä

Hallintasovellus kaipaa hieman viilausta

Helppo hallita äänikomennoilla

Joka kerta kun saamme paketin Nanoleafilta, mietimme, onko asennus mutkikasta, mutta ei se koskaan ole. Sovelluksen avulla suunnitelman luonti käy näppärästi, minkä jälkeen valot täytyy vain kiinnittää. Rakennelma kannattaa ensin latoa hahmotelmaksi vaikka lattialle ennen seinään kiinnittämistä.

Myös Linesin asennus on helppoa, mutta Nanoleaf suosittelee kaverin hommaamista asennukseen, jolloin koko valokuvion voi saada kerralla seinälle. Apukäsien hommaaminen ei ole välttämätöntä, mutta näemme, miksi se voi olla tarpeen. Jos liitoskappaleet ovat edes hieman vinossa, koko suunnitelma voi mennä plörinäksi. Onneksi valot voi kiinnittää seinään osioissa. Esimerkkinä oma suunnitelmamme, jossa olisimme voineet kiinnitellä jokaisen timantin yksitellen.

Nanoleafin hallintasovellus on monipuolinen. (Image credit: TechRadar)

Sovellukseen yhdistetään langattoman verkon kautta, mutta se toimii vain 2,4 GHz:n kaistanleveydellä. Useimmat nykypäivän modeemit toimivat laitteen kanssa moitteetta. Skannaa vain QR-koodi Linesin virtayksiköstä (tai syötä koodi) ja homma lähtee alulle. Yhdistäminen vaati muutaman yrityksen, mutta käytimme beta-versiota, mikä saattaa selittää ongelmat.

Tukisovellus auttaa luomaan mieluisen sommitelman. Voit selata valmiita vaihtoehtoja tai liikutella paloja yksitellen, kunnes olet tyytyväinen. Sovellus antaa vaihtoehtoja valaistuksiin, mutta niitä voi selailla myös hallintayksikön nappuloista. Sovellus vaaditaan kuitenkin aikataulujen, uusien yhdistelmien luomiseen tai etsimiseen.

Valoja on kätevä säätää Nanoleafin sovelluksen kautta. (Image credit: TechRadar)

Sovellus ei kaatunut testatessamme Nanoleaf Linesia, mutta emme silti ole olleet sen faneja. Käyttöliittymä ei ollut kovin intuitiivinen Essentialin kanssa, ja se saattaa edelleen aiheuttaa harmaita hiuksia ensikertalaisille.

Jos kodissasi sattuu esimerkiksi olemaan muiden valmistajien älyvaloja, ne ilmestyvät automaattisesti Nanoleafin sovellukseen ja järjestyvät huoneiden mukaan, halusit tai et. Tämän lisäksi uutta valaistusta musiikkitilaa varten ladatessa, ruudulle ilmestyy viesti, jonka mukaan tarvitset erillisen rytmimoduulin. Tämä on ristiriitaista, sillä Linesissä pitäisi olla rytmimoduuli sisäänrakennettuna. Olemme ottaneet yhteyttä valmistajaan selityksen toivossa ja palaamme asiaan saatuamme selityksen.

Kuusikulmaiset liitoskappaleet istuvat kokonaisuuteen hienosti. (Image credit: TechRadar)

Suorituskyky

Eläväiset värit

Taustavalaistus näyttää hienolta

Yksittäisen valotikun maksimikirkkaus on 20 lumenia, joten yhdeksän sarjan asennuksesta tulee vain 180 lumenia, mikä ei ole kovin kirkas, kun huoneen valonlähteitä ajatellaan. 1 200 ja 6 500 Kelvinin välille asettuva värilämpötila kuitenkin tarkoittaa, että valkoinen väriteema voisi olla riittävä vaikkapa pieneen makuuhuoneeseen.

12 valon testikokoonpanollamme "päivänvalo"-asetus oli sen verran kirkas, että se riitti testitilamme ainoaksi valonlähteeksi näyttäen ohuiden verhojen läpi suodattuvalta auringolta. Jopa "lukuasetus" oli tarpeeksi kirkas koko huoneelle 50 prosentin kirkkaudella. Silti täytyy sanoa, että Nanoleaf Lines on suunniteltu tunnelmavaloksi eikä varsinaiseksi valonlähteeksi.

Värit ja efektit ovat kauniita, kuten olemme toistuvasti maininneet Nanoleaf-tuotteiden arvioissamme. Lines on Nanoleafin parasta antia tähän mennessä, koska taustavalaistus näyttää paljon hienommalta kuin aiemmissa paneeleissa, ja valotikut myös näyttävät vähemmän ikäviltä sammutettuina.

Ajastetut teemat toimivat odotetulla tavalla, jopa sammumaan ajastettuna. Valoja ei voi tosin asettaa häivyttymään pikkuhiljaa, kuten esimerkiksi Philipsin Huella voi tehdä. Kaikki muutokset valoihin tapahtuu välittömästi, käyttipä sitten sovellusta tai fyysisiä näppäimiä. Lopputulos näyttää hyvältä ja toimii kuten pitääkin!

Kannattaako Nanoleaf Lines ostaa?

Valot näyttävät todella komeilta pimeässä. (Image credit: TechRadar)

Osta, jos…

Haluat todella hienot valot tunnelman luomiseksi

Värit näyttävät eläväisiltä ja voivat olla jonkun makuun liian kirkkailta joillain asetuksilla. Efektit kuitenkin näyttävät kauniilta ja lumoavia yhdistelmiä on tolkuton määrä.

Haluat hyödyntää Thread-ominaisuutta

Nanoleaf Linesin asentaminen tarkoittaa asunnon valmistelua tulevaisuutta varten. Myöhemmin asennetut Thread-yhteensopivat älylaitteet yhdistyvät Linesiin ja ovat heti käytettävissä.

Jos haluat tehdä seinistäsi tai katosta siistimmän

Tämä voi kuulostaa toistolta, mutta tässä on kyse paljon muustakin kuin tunnelmasta. Musiikkitila on hauska ja tuo klubitunnelmaa bileisiin. Rehellisesti sanottuna valot eivät näytä sammutettunakaan pahalta, mutta silti Nanoleaf tarjoaa vaihdettavia kuoria ulkonäön parantamiseen.

Älä osta, jos…

Valvot budjettiasi tiukasti

Essentials-sarja on melko kohtuuhintainen, mutta yhtäkään Nanoleafin modulaarisista valosarjoista ei voi varsinaisesti kutsua halvaksi. Muutamalla strategisesti sijoitetulla älyhehkulla tai valonauhalla voi saada lisättyä kodin tunnelmaa huomattavasti halvemmalla.