Arvostelussa Nanoleaf Shapes

Irrallisista valopaneeleista koostuva Nanoleaf Shapes on vapaasti muotoiltava älyvalaisin. Rakennelman luominen ei ole halpaa lystiä, mutta saat rahallesi vastineeksi jotain todella ainutlaatuista ja leikkisää.

Minuutin pika-arvio

Nanoleaf Shapesin kohdalla vain mielikuvitus on rajana. Se on upealla tavalla leikillinen ja samalla tyylikäs. Aloituspaketti vaikuttaa lähinnä lelulaatikolta, mutta kun ymmärtää sen mahdollisuudet, saa se aikuisetkin innostumaan. Älyvalaistus tekee kodistasi persoonallisen ja mielenkiintoisen. Tämä saakin korkean hintalapun tuntumaan perustellulta.

Tarjolla on kolme erilaista vaihtoehtoa: kuusikulmio, kolmio sekä minikolmio. Voit yhdistellä eri muotoja vapaasti keskenään.

Shapes ei ole valmistajan ensimmäinen älyvalaisin (tutustuhan Nanoleaf Canvasiin samalla), mutta se on toistaiseksi paras malli. Omalle luomukselle on helppo hymyillä, kun saat sovelluksen avulla kehitettyä persoonallisen valoshow'n. Etenkin näin pandemian pakottamana etäaikana on helppo arvostaa kodin pientä leikillisyyttä.

Saimme arvosteluun kolme suurta ja viisi pientä kolmiota. Palaset saa yhdistettyä toisiinsa pienillä muovikiinnittimillä. Asennusvaihetta voi helpottaa sovelluksen avulla, jolla saa hahmoteltua kuvion valmiiksi. Käytännössä yhdellä virtalähteellä voi kasata jopa 21 paneelin kokonaisuuden, mutta tämä toki vaatii lisäpalasten hankkimista. Ja se taasen maksaa lisää.

Asennus vaatii paneelien yhdistämisen toisiinsa muoviliittimillä. Tämän jälkeen levyt saa seinään kiinni kaksipuolisella teipillä, mikä puolestaan mahdollistaa vapaavalintaisen rakennelman luomisen. Kiinnikepalaset itsessään tuntuvat hieman huterilta, mutta asennukseen on tarjolla erilaisia avusteita ja levyjä prosessin helpottamiseksi. Nämä tosin täytyy hankkia erikseen.

Kun paneelit ovat paikallaan, tukisovellus opastaa käyttöönotossa. Muutaman klikkauksen kestävä operaatio päättyy hämmästyttävän kirkkaisiin valoihin. Maksimikirkkaus onkin yleensä liioiteltu, mutta se osoittaa mallin laadukkuuden. Valopaneelit tukevat elekomentoja sekä erilaisia kustomointeja. Siinä missä lapset pitävät erien valopelien pelaamisesta, aikuisille lamppujen yhdistäminen osaksi älykodin muita elementtejä on mielenkiintoinen lisä. Sovellus tarjoaa lähes rajattoman määrän erilaisia mahdollisuuksia. Mitä enemmän niihin jaksaa perehtyä, sen paremman vastineen rahalleen saa.

Osa yksityiskohdista jättää kuitenkin toivomisenvaraa. Osa sovelluksen ominaisuuksista on piilotettu epäloogisiin paikkoihin, mikä turhauttaa omaa visiota toteuttaessa. Tästä huolimatta Nanoleaf Shapes on erinomainen vaihtoehto leikkisempää älyvalaisua etsivälle.

Hinta ja saatavuus

Heksagonista eli kuusikulmaisesta mallista pitävät pääsevät älyvalaistukseen helpoiten käsiksi aloituspakkauksella. Yhdeksän paneelia sisältävä setti maksaa Suomessa noin 150 euroa. Tarjolla on myös isompi 15 paneelin paketti, jolloin hinta kapuaa noin 230 euroon. Ja jos vähemmän on enemmän, pienin viiden paneelin pakkaus on saatavissa noin 110 eurolla.

Mikäli isot kolmionmuotoiset valopaneelit ovat enemmän mieleen, on niitäkin tarjolla kolme erilaista pakettia. Tarjolla on neljän, yhdeksän ja 15 paneelin paketit. Näiden hinta alkaa 85 eurosta.

Pienempiä "mini-kolmioita" sisältävät paketit sisältävät viisi tai kymmenen paneelia. Näiden hintalappu lähtee 90 eurosta.

Valitsitpa minkä tahansa aloituspakkauksen, ei ratkaisun tarvitse olla lopullinen. Voit nimittäin laajentaa kokoelmaasi millä tahansa muodoilla.

Muotoilu

Kunhan avaat myyntipaketin, paljastuu sen syövereistä palapeliä muistuttava nippu muovipaneeleita. Ensifiilis on eittämättä pettymys, sillä valaisemattomat palaset eivät näytä itsessään kummoiselta. Näiden selustasta paljastuvat kaksipuoliset teipatut pehmusteet sekä kääntyvä pidike. Liitäntämekanismi mahdollistaa paneelin helpon irrottamisen seinästä. Erillisen kiinnikkeet mahdollistavat valopaneelien yhdistämisen kiinni toisiinsa. Tämä onkin Nanoleaf Shapesin tärkein elementti, sillä valopaneeleista saa luotua todella upeita taideteoksia. Lisäksi mukana on virtalähde sekä ohjain.

Ohjain tarjoaa monipuoliset työkalut valojen sytyttämiseen ja sammuttamiseen sekä kirkkauden hallintaan. Laite on miellyttävän huomaamaton, joten sen voi kiinnittää hyvällä omatunnolla seinälle paneelin kylkeen. Se ei nimittäin hyppää ikävällä tavalla silmille.

Asennus

Kuulutko siihen ihmisryhmään, jonka mielestä ohjeet on tarkoitettu niille, jotka eivät osaa? Ei se mitään, kyllä mekin olemme joskus hakanneet päätä seinään aivan suotta. Sama koskee Nanoleaf Shapesia, jonka palaset voi asetella seinälle yrityksen ja erehdyksen kautta. Pääset kuitenkin merkittävästi helpommalla, jos hyödynnät asennusvaiheessa Nanoleafin sovellusta. Sen avulla voit hahmotella järjestyksen sekä tämän jälkeen seurata vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita.

Valitsitpa avustavan sovelluksen tai jääräpäisyyden, asennus itsessään on todella helppoa. Palaset loksahtelevat toisiinsa erityisten kiinnikkeiden avulla. Liitos voi tuntua aavistuksen heikolta, mutta testimme perusteella homma toimii juuri kuten toivoimmekin. Mikäli palanen kuitenkin hajoaa, saat hankittua korvaavia palasia erikseen. Yhdeksän liittimen pakkaus maksaa noin 9 euroa.

Kolmiopalasten asennus seinälle on helppoa. Kunhan Nanoleaf oli sopivalla kohdalla, nappasimme taustalla olevan teipin pois ja painoimme paneelin tukevasti seinään. Valmistaja ei suosittele tuotteen asennusta tapetoidulle seinälle tai muulle erikoispinnalle, joka saattaa heikentää kiinnitystä. Tätä varten tarjolla on erilaisia kiinnikelevyjä, jotka toimivat myös epätasaisilla ja huokoisilla pinnoilla. Lopputulemana valoseinä on selvästi vakaampi.

Ensimmäisen paneelin kohdalla havaitsee hieman hankaluuksia, sillä johto sekä hallintapainikkeet painavat varsin paljon. Kunhan muut palaset saa paikalleen, on lopputulos todella vakaa ja miellyttävä.

Kunhan viimeisetkin palaset on asetettu seinälle, voit aloittaa niiden kanssa leikittelyn. Sovelluksen käyttöönotto onnistuu muutamassa sekunnissa. Kun laitteisto on viimein päällä, voit ryhtyä muokkaamaan valoja sekä muita efektejä.

Testijakson aikana emme huomanneet minkäänlaisia ongelmia valopaneelien kustomoinnissa tai hallitsemisessa.

Käyttökokemus

Käyttökokemus

Nanoleaf Shapes on malliesimerkki runsaudenpulasta. Yksinkertaisimmillaan paneelit näyttävät kiinteitä värejä, joiden kirkkaus riittää huoneen valaisemiseen.

Yhteen väriin jumiutuminen raapaisee kuitenkin vain pintaa. Nanoleafin paneelit osaavat nimittäin kuunnella tilaa ja reagoida sen mukaan soivaan musiikkiin tai muihin tapahtumiin. Ominaisuus kenties kuulostaa hifistelyltä, mutta se on todellisuudessa erittäin cool. Olohuoneesi muuttuu paneelien avulla lähes yökerhomaiseksi tilaksi.

Paneelit toimivat myös lasten leikkikaluna. Nanoleaf on sisällyttänyt kokonaisuuteen useita eri pelejä, jotka hyödyntävät kosketuseleitä. Mukana on muistipelin sekä Whack-A-Mole-naputtelun kaltaisia ajanvietteitä. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia, mutta lapset voivat viihtyä näiden parissa yllättävänkin hyvin. Kirkkaat värit, elektroniikalla leikkiminen sekä ikoniset pelikokemukset tapaavat olla varsin onnistunut kokonaisuus jälkikasvun silmissä.

Philips Hue ja muut tämän hetken parhaat älyvalot on yhdistettävissä televisioon tai muuhun näyttöön, eikä Nanoleaf Shapes tee poikkeusta. Tällöin valot heijastavat ruudun tapahtumia paneeleihin. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus silloin, kun valot sijoitetaan esimerkiksi television taakse.

Nanoleaf Shapes tukee myös monia muita älylaitteita. Puheohjauksen piirissä ovat Google Assistant sekä Apple Homekit. Tämän lisäksi voit luoda paneeleille monenlaisia IFTTT-ominaisuuksia, jolloin valot reagoivat toivottuihin tilanteisiin juuri haluamallasi tavalla.

Sovellus

Nanoleaf Shapesin runsas ominaisuusvalikoima näkyy sovelluksessa. Vaikka applikaation hyödyntäminen ei ole suoranaisesti vaikeaa, ei kokemusta voi myöskään ylistää liian helppokäyttöiseksi. Esimerkiksi testijakson aikana jouduimme kahlaamaan valikoita muutamaan kertaan aivan liian pitkään ennen sopivan asetuksen löytymistä.

Sovelluksessa on runsaasti esiasetuksia eri tilanteisiin. Lisäksi voit halutessasi ladata muiden käyttäjien luomia asetuksia, jotka ovatkin erinomainen tapa tutustua valopaneelien mahdollisuuksiin. Myös omien rakennelmien väsääminen onnistuu. Kunhan alkuun pääsee, tämä osoittautuu yllättävän koukuttavaksi puuhaksi.

Mielenkiintoisin ominaisuus koskee aikatauluttamista. Asetimme valopaneelit syttymään ja kirkastumaan vähitellen ennen herätyskellon väistämätöntä pirahdusta. Kikka on etenkin pienten lasten huoneessa omiaan, sillä kukapa haluaisi käydä repimässä jälkikasvun peiton alta kukonlaulun aikaan? Parhaimmillaan valot saavat mukulat heräämään omatoimisesti.

Sovelluksessa on tarjolla kattavia oppaita monimutkaisempien ominaisuuksien läpikäyntiin. Kokonaisuutena Nanoleaf Shapesin käyttöönotto on juuri niin hankalaa kuin haluat sen olevan. Halutessasi pääset vauhtiin todella nopeasti, mutta monipuolisemmat valoshow't ottavat aikansa.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat tehdä kodistasi modernin

Aivan kuten upeat huonekalut, myös Nanoleaf Shapes voi tehdä huoneestasi modernin ja tyylikkään. Pieni yksityiskohta luo yllättävän suuren vaikutuksen.

Haluat pelillistää ja leikillistää kotisi

Valopaneelien monipuolisuus sekä pelivalikoima on etenkin lasten mieleen. Voit luoda huoneisiin hienoja yksityiskohtia, jotka saavat jälkikasvun repeämään riemusta.

Haluat erilaisen valaistuksen

Älyvalaistus on kehittynyt viimeisten vuosien aikana räjähdysmäisesti, ja Nanoleaf Shapes tuntuu tekniikan huipennukselta. Myös asennus on miellyttävän vaivatonta.

Älä osta, jos...

Budjettisi on tiukalla

Nanoleaf Shapes ei ole kallis, mutta lisäpaneelien kanssa loppusumma nousee helposti varsin korkeaksi. Vaikka kokonaisuus tuntuu laadukkaalta, on se myös monelle turhan kallis.

Seinäsi on tapetoitu

Jos seinäsi on koristeltu tapetilla tai muilla erikoispinnoilla, saattaa se vaurioitua paneeleja kiinnittäessä. Tällöin kannattaa hankkia erillisiä kiinnityslevyjä vahinkojen minimoimiseksi.

Haluat täysin automatisoidun valaisun

Nanoleaf Shapes toimii perusasetuksillaan hyvin, mutta tällöin jäät paljosta paitsi. Kannattaakin säätää sovellusta säännöllisin väliajoin erilaisten vaihtoehtojen hyödyntämiseksi. Käytännössä malli vaatii myös käyttäjältään pientä leikillisyyttä.

Arvosteltu syyskuussa 2021.