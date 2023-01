De 15 bästa prylarna från CES 2023: TV-apparater, laptops, wearables och mer

TechRadar-teamet har befunnit sig på plats på den enorma teknikmässan CES 2023 och har fått chansen att testa några riktigt coola nya teknikprylar, som sträcker sig från fantastiska utvecklingar av befintliga produkter till spännande nya innovationer.

I den här artikeln har vi samlat ihop de absolut bästa teknikprylarna vi fått se under mässan. Teknikprylarna du hittar i denna topplista är antingen banbrytande uppdateringar av tidigare produkter eller något helt nytt som vi aldrig tidigare sett.

Det presenteras en enorm mängd suveräna teknikprylar under mässan och det är svårt att välja ut ett fåtal favoriter. Om du vill läsa om alla teknikprylar vi hunnit kika på under helgen, kan du kolla in vår kompletta täckning av det här (Öppnas i ny flik). Men här kommer i alla fall våra favoriter från CES 2023.

Bästa TV: Samsung MicroLED CX

Samsung bjöd på den mest spännande TV-nyheten under CES 2023. (Image credit: Samsung)

Det här TV-sortimentet var en av de stora överraskningarna under CES 2023 – mikro-LED-TV-apparater har funnits ett tag, men det såg ut som om vi var år ifrån att de skulle vara tillräckligt små för att passa i det genomsnittliga hemmet. Tja, plötsligt är vi inte år borta – om Samsung uppfyller sitt löfte att leverera mikro-LED-TV som börjar från 50 tum, med en 76-tumsmodell som visas på mässan. Det är ett banbrytande tekniskt genombrott, eftersom mikro-LED är framtiden för alla de bästa TV-apparaterna (Öppnas i ny flik).

Micro-LED-teknik ger det bästa av både LED-TV och OLED-TV. Pixlarna är självemitterande som OLED, vilket innebär att du får den ultimata kontrasten; men de kan också bli mycket ljusare än OLED, med ett ännu bredare färgspektrum. De är bra för gaming och andra användningsområden också, då Samsungs TV-apparater erbjuder en uppdateringsfrekvens på 240 Hz. Men som vi nämnde tidigare trodde vi inte att tekniken ens var i närheten av att komma till mindre storlekar.

Vi fick se MicroLED CX-sortimentet på CES och det ser otroligt ut – vi var tvungna att inkludera detta i vår topplista för kvaliteten och hur förvånade vi är över att Samsung har lyckats få till tekniken så här snabbt.

Vi måste också nämna Samsung S95C TV med QD-OLED, som vi beskrev som den bästa TV-apparaten från CES som konsumenter mest sannolikt kommer att köpa (priserna MicroLED CX-modellerna kommer förmodligen att vara minst sagt höga). Vi vill också nämna Samsungs Relumino Mode-teknik i år, som kan lägga till högkontrastkonturer till formerna på saker du tittar på för att hjälpa människor med synproblem att se saker tydligare. Det är imponerande och värdefull teknologi.

Bästa TV-innovation: LG M3

LG bjuder på spännande innovation med sin nya LG M3. (Image credit: Future)

De nya OLED-TV-apparaterna från LG i år är mestadels subtila uppgraderingar av fjolårets modeller, men en ny modell bjöd på något vi aldrig sett förut: trådlös 4K 120 Hz videoöverföring, vilket innebär att du inte behöver ansluta något annat än ström till själva TV-apparaten. Detta ger dig inte bara mer design- och positioneringsfrihet utan är också – och vi kan inte betona detta tillräckligt – extremt coolt.

Genom att använda en extern "Zero Connect"-box som har anslutningar som HDMI-portar, använder M3 en del unik teknik som LG har utvecklat speciellt för ändamålet och när vi tittade på LG M3 kunde vi inte se någon skillnad i kvalitet från videon som sändes trådlöst istället för inkopplat.

Själva TV-apparaten kommer att släppas i storlekarna 77-tum, 83-tum och 97-tum, så den blir relativt nischad – men det är ett rejält steg framåt för att få trådlös video utan att kompromissa med upplösning, HDR-standarder eller gamingprestanda. Det är den första i sitt slag, men vi skulle älska att se denna teknologi i alla de bästa OLED TV-apparaterna (Öppnas i ny flik) från LG.

Bästa soundbar: JBL Bar 1300X

JBL Bar 1300X har ett riktigt maffigt ljud. (Image credit: Future)

Detta är den mest ultimata Dolby Atmos-soundbaren hittills. Den levererar 11.1.4-kanalsljud, men de fyra Atmos-höjdkanalerna är faktiskt uppdelade mellan sex olika drivrutiner, vilket är mer än alla andra system vi har sett hittills. Fler höjdkanaler kan innebära ännu mer klarhet och noggrannhet i placeringen av ljud, så "kupolen" av ljud som gör Atmos så bra blir ännu mer dramatisk.

Utöver det är det en otroligt kraftfull soundbar med ett uppslukande surroundljud och precis som med många andra soundbars (Öppnas i ny flik) från JBL är de bakre högtalarna löstagbara batteridrivna enheter, så att du kan ha dem bakom dig ibland och sedan koppla tillbaka dem till huvudsoundbaren vid andra tillfällen.

Bästa hörlurar: JLab Work Buds

JLab Work Buds är en riktigt smart idé som förbättrar samtal med earbuds. (Image credit: Future)

Du vet den där känslan när man ser något som inte känns så speciellt vid första anblick, men ändå kan du inte sluta tänka på det? Det var fallet för oss med JLab Work Buds. Dessa är ett par äkta trådlösa öronproppar med en valfri mikrofon som du kan fästa på båda knopparna för avsevärt förbättrad samtalskvalitet jämfört med alla andra öronproppar. De kommer att lanseras till ett pris på cirka 70 dollar (cirka 700 kronor direkt omvandlat), från ett företag som gör några av de bästa billiga hörlurar (Öppnas i ny flik) som finns.

Detta är en av produkterna som presenterades under CES 2023 som vi faktiskt kan tänka oss att köpa. Om du sitter i många samtal och du inte gillar att ha på dig de tjocka öronkuddarna i ett vanligt headset, om du inte vill förstöra frisyren under dag full av möten eller om du bara behöver något mindre att bära med dig för samtal är de idealiska. Det är något helt nytt, det är smart och vi vill faktiskt köpa det – vad mer kan man begära?

Bästa smartprodukt: Roborock S8 Pro Ultra

Roborock S8 Pro Ultra är den smartaste robotdammsugare vi sett hittills. (Image credit: Roborock)

Detta är förmodligen den smartaste robotdammsugaren (Öppnas i ny flik) vi har sett hittills. Roborock S8 Pro fungerar dubbelt som en golvrengörare, med både dammsugning och moppning inbyggd i enheten (som både kan göra en snabbstädning – eller så kan den dammsuga och sedan moppa för en djupare rengöring). Men förutom det kan den hantera ytterligare fem uppgifter genom att tömma sin egen behållare, tvätta sina egna moppdynor, torka sina moppdynor, rengöra sin egen brygga och fylla på sin egen vattenförsörjning!

Den har också extremt smart och exakt kartläggning och har ett system för att öka suget när den upptäcker att den är på mattor för att plocka upp mer hår (30% mer, enligt Roborock). Den höjer till och med sina borstar och moppar när den är klar för att säkerställa att skräpar ned igen efter allt hårt arbete med rengöring. Det låter som en absolut dröm-robotdammsugare som vi ser fram emot att testa.

Bästa köksapparat: GE Profile Smart Mixer

Denna smartmixer från GE Profile hjälper dig att få till den perfekta degen varje gång. (Image credit: Allison PR)

Vi brukar inte ägna oss allt för mycket åt köksapparater, men vi blev riktigt imponerade av denna nya Smart Mixer från GE. Den har en enkel men unik säljpunkt som vi tycker är riktigt smart: du talar om vilken typ av deg du blandar, så kan den använda sensorer för att upptäcka "förändringar i textur och viskositet" för att automatiskt säkerställa att den inte under- eller överblandar din deg. Det anpassar mixningen allt eftersom, så du inte behöver hålla stenkoll på det själv.

Den har dessutom andra smarta funktioner som en inbyggd våg, Alexa och Google Assistant-stöd och en digital skärm som ger dig massor av användbar information. Detta känns som typen av pryl man inte trodde att man behövde, men nu när man vet att det finns kan man inte tänka sig att baka utan den.

Bästa kamera: Panasonic Lumix S5II

Panasonic presenterade en ny, prisvärd fullformatskamera under CES 2023. (Image credit: Panasonic)

Detta är förmodligen den mest prisvärda hybridkamera i fullformat (Öppnas i ny flik) du kan köpa. Tillägget av en hybrid fasdetekterande autofokus är den stora nyheten här, som placerar Panasonics spegellösa kamera i nivå med det bästa från Nikon och Canon. Det borde göra den enormt förbättrad för snabb fotografering, särskilt i kombination med den nya processorn som kan komma upp i 30 fps stillbilder (i elektronisk slutarläge). Dess OLED EVF kommer dessutom att göra det ännu lättare att fånga bilderna du vill ha.

Panasonics skicklighet inom video finns också med i paketet, med 6K-video (med LUT-stöd för proffs) tillgängligt – och Panasonic säger att den kan spela in video på obestämd tid till extern lagring, tack vare ett smart kylsystem. Denna kamera är riktigt spännande och kan mycket väl bli en utmärkt foto- och videoenhet.

Bästa AR/VR: Lumus Z-Lens

Lumus Z-Lens imponerar med sin hårdvara för smartglasögon. (Image credit: Jeremy Kaplan / Future)

Det fanns massor av AR-glasögon på CES i år, men den hårdvara som imponerade mest på oss var från Lumus, för även om den använder teknik som liknar andra glasögon, är dess unika tillvägagångssätt helt klart vad alla dessa glasögon bör satsa på framöver.

Alla AR-glasögon använder vågledarlinser för att du ska kunna se "skärmen" på glaset. Det betyder att de faktiska pixlarna är instoppade i glasögonens ram, men format glas riktar ljuset till dina ögon, så det verkar som om bilden är framför dig. Lumus har gjort den enda typen av AR-objektiv som använder "reflekterande" vågledare istället för "diffraktiva" vågledare och detta innebär ljusare (och mer synliga) bilder, samt potentiellt lägre strömförbrukning (så att ramen kan ha mindre batterier). Vi testade dem och blev riktigt imponerade.

Vi vill även passa på att nämna TCL RayNeo X2-glasögonen, som vi också fick möjlighet att prova. De ger det bästa argumentet hittills för varför någon skulle vilja ha AR-glasögon ur mjukvarusynpunkt. De kommer närmast en produkt som faktiskt känns vettig hittills, men Lumus visade oss vad framtiden för hårdvara för AR-glasögon bör satsa på.

Bästa mobil: Lenovo ThinkPhone av Motorola

Lenovo ThinkPhone är en ny, tålig mobil med fokus på företag. (Image credit: Lenovo | Motorola)

Sedan BlackBerrys död har idén om en "affärsmobil" gått något förlorad. Men Lenovo och dess dotterbolag Motorola vill ta tillbaka det genom att lägga till en del av DNA från företagets ThinkPad-laptops till en mobil (Öppnas i ny flik) – och vi gillar resultatet. Kärnfunktionerna är ganska bra (en 144 Hz OLED-skärm och ett kamerasystem med flera objektiv), men den har en tåligare konstruktion än de allra flesta, med metall, Gorilla Glass Victus och kolfiber. Det har resulterat i att den kommit upp i en MIL STD 810H-klass, med 1,25 meters fallmotstånd.

Den har dessutom det dedikerade Moto KeySafe-säkerhetschippet och programvaran AI Threat Defense för att se till att ditt företags hemligheter förblir säkra; enkla verktyg för enhetshantering för företag att hantera många ThinkPhones samtidigt; fantastiska plattformsoberoende funktioner med ThinkPads och Red Key. Detta programmerbara kortkommando kan visa genvägar eller appar som du själv väljer, så att du kan se till att det du behöver mest bara är en sekund bort.

Bästa surfplatta: TCL Nxtpaper 12 Pro

Den nya surfplattan från TLC är riktigt skonsam för ögonen. (Image credit: TCL)

Detta är en 12-tums Android-surfplatta (Öppnas i ny flik) med ett trick som är unikt för TCL: Nxtpaper-skärmen. Den här skärmen använder en ganska traditionell LCD-panel med beläggningar som gör några riktigt användbara saker: de tar bort en enorm mängd av det blå ljuset från skärmar; de minskar kraftigt på reflektioner, vilket gör saker på skärmen mer synliga i flera olika typer av situationer; och slutresultatet är subtil textur som känns lite som papper, vilket är riktigt trevligt att rita på med dess tillhörande stylus.

Det är en fascinerande lösning och kan hjälpa denna surfplatta (Öppnas i ny flik) att sticka ut från mängden – den är skonsammare för dina ögon och är roligare att rita/skriva på. Nxtpaper-skärmen ser mjukare ut (alltså mindre skarp) än en vanlig skärm, men det finns fortfarande gott om detaljer från upplösningen på 2160x1440. Den skiljer från alla andra surfplattor vi har sett, men på ett sätt som känns genuint användbart och unikt.

Bästa dator-innovation: Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo Yoga Book 9i är oerhört mångsidig. (Image credit: Future)

Du vet vad som är bättre än en vikbar OLED-skärm i en laptop? Två OLED-skärmar som inte viks ihop, utan kan kombineras med ett separat tangentbord till en enhet som kan användas i ett löjligt antal användbara konfigurationer. När vi provade det noterade vi att det vid första anblick kan verka som en gimmick-design byggd, men vi upptäckte snabbt att den är mycket mer praktiskt än man kan tro.

Om du placerar den upprätt får du en dubbel porträttskärm, vilket är utmärkt för produktivitet. Du kan även välja att vrida den 90 grader, så får du en skärm ovanpå en annan i landskapsläge med ett fysiskt tangentbord under. Det här är otroligt användbart för att exempelvis ha en YouTube-tutorial uppe på skärmen högst upp och samtidigt följa med i en uppgift på den nedre skärmen. Du kan även vika in skärmarna något till ett V för att få en användbar videospelare. Eller lämna tangentbordet hemma och använd den nedre skärmen som ett virtuellt tangentbord i ett laptopläge. Det är så otroligt mångsidigt, där varje läge har ett genuint användningsområde.

Bästa datorkomponent: Nvidia RTX 4090 Mobile

Den nya Nvidia RTX 4090 är löjligt kraftfull. (Image credit: Future)

Här är en mycket enkel förklaring till varför den här grafikprocessorn har fått en placering i vår topplista: TechRadar har laddat upp en video (du ser en stillbild från den ovan) som visar vår amerikanska datorredaktör som spelar en racingsimulator med tre 4K-videoskärmar och kör supersmidigt - från en enda laptop. Det ser ut att behöva någon löjlig setup någonstans för att kunna köra allt detta, men det körs alltså från en svart liten laptop på ett bord bredvid.

Nvidia tillkännagav också 4070- och 4080-modeller, men det är 4090 som imponerade mest på oss. Det är som att någon satt en Bugatti Chiron-motor i en Fiat 500 och det har fått en del av vårt team att ifrågasätta framtiden för stationära datorer om det är möjligt att få så mycket kraft i en gaminglaptop (Öppnas i ny flik).

Bästa skärm-innovation: Acer SpatialLabs TrueGame 3D Ultra Mode

Gaming i 3D utan något behöv för glasögon? Ja, tack! (Image credit: Future)

Det är "3D Ultra Mode" i den här skärmen som har gett den en plats i vår topplista. Acers SpatialLabs TrueGame-teknik fanns redan för att ge 3D-gaming utan något behov för glasögon, men med 3D Ultra Mode är det mer övertygande än någonsin.

Genom att använda kameror för att spåra dina ögon skapar den en 3D-effekt som är riktad mot dig, så att du får bästa möjliga djupeffekt. Alla andra runt omkring kommer att se en dubbel bild, men för dig är det som att du tittar genom ett fönster in i en värld med övertygande djup. Det lägger till en påtaglig extra nivå av "wow" till redan imponerande spel och det är precis den typen av ny teknik vi vill se.

Bästa hälsoteknik: Withings U-Scan

Nu kan du analysera ditt urin för ännu bättre koll på din hälsa. (Image credit: Withings)

Den här puckliknande enheten placeras i din toalett och kan faktiskt analysera ditt kiss för att avgöra om du har några hälsoproblem. Den kan upptäcka pH-balans, såväl som nivåer av kolhydrater, C-vitamin och hydrering. Den kan till och med utföra hormonanalyser, för att hjälpa människor som vill bli gravida, eller bara vill ha mer information för förutsägelse av menstruationscykeln. Den kan tydligen till och med upptäcka vem som kissar, tack vare sin lågenergi radarsensor.

Uppenbarligen är det inte samma sak som att få ett prov testat på sjukhus och Withings är tydliga med att vi inte ska se det som en medicinsk diagnostikenhet – men informationen som den skickar till den medföljande appen kan hjälpa dig att förstå varför du känner dig trött eller sliten, utan att du behöver göra något annat än att göra din dagliga rutin.

Bästa wellness-teknik: BHeart Smart Band

Ett smart armband som du kan fästa på din vanliga klocka? Så smart! (Image credit: Future)

Det finns två saker vi verkligen gillar här. För det första är den här pulssensorn designad för att fungera som bandet på en vanlig klocka, så att du kan få fördelarna med hjärtspårning samtidigt som du behåller en design du gillar. Det är dock inte den första enhet som erbjuder det – men det kan vara den bästa, på grund av det andra vi verkligen gillar.

Den är nämligen designad för att driva sig själv genom solenergi och energin som skapas av din kroppsvärme. Ingen laddningsrutin och inga sladdar att tänka på. Du byter bara ut det mot ditt gamla armband medan resten förblir som det var tidigare, förutom att du nu har fått extra tränings- och hälsostatistik. Det är precis vad vi vill ha av den här typen av teknik: något som gör det enklare att hålla sig frisk, men som inte kräver att byter ut alla dina befintliga prylar.