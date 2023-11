He probado una TV OLED Ambilight y me he emocionado como un niño en Navidad

Los televisores Ambilight de Philips siempre han sido increíblemente llamativos. Con esas tiras de LED que tienen alrededor del marco, los televisores Ambilight proyectan luces de distintos colores por la parte trasera que rebotan en la pared de detrás para añadir una capa extra de inmersión a la experiencia visual. Como los televisores en general siguen progresando y evolucionando, el Ambilight también lo ha hecho.

Hay muchas opciones para usar Ambilight, desde seguir el vídeo en pantalla, es decir, que los colores de detrás cambien constantemente junto con la imagen, hasta configurarlo en colores sólidos para crear un ambiente o adaptarlo a la estética de la habitación. Incluso hay una opción para seguir el audio si estás transmitiendo música a través del televisor.

Para algunos, el Ambilight es imprescindible, ya que proporciona ese factor sorpresa adicional que buscan al comprar uno de los mejores televisores. Para otros, es una parafernalia que, por suerte, se puede desactivar. Siendo sincera, yo me sentía bastante indecisa al respecto. Mi mejor amiga trabaja en una tienda en la que venden TVs, y me había enseñado varias veces los televisores Philips Ambilight, dejándome probarlos, pero lo cierto es que el Ambilight nunca me cautivó. Me parecía una función curiosa, pero no influyó en mi opinión sobre el televisor en sí.

Hace poco tuve la oportunidad de probar el televisor OLED Ambilight de Philips de su gama de precio medio de 2023, el OLED808. Cuando monté y probé el televisor, quedé muy impresionada con su calidad general. Luego, me puse con el Ambilight. Vi diferentes series de televisión y escenas de películas y pensé: "Oye, esto está muy bien". Pero entonces probé el Ambilight en condiciones de poca luz y oscuridad y fue cuando me di cuenta: me había convertido en una creyente del Ambilight.

El Philips OLED808 me dejó maravillado al ver Star Wars: Los últimos Jedi en la pantalla (Image credit: Future)

Me he quedado impresionada con los colores

Como fan de Star Wars, suelo utilizar escenas de películas y series de la franquicia para poner a prueba diferentes cualidades de las TVs que analizo, como el color, los niveles de negro, la nitidez, el contraste, etc., ya que las imágenes son muy impactantes. Los sables láser, en particular, son una excelente prueba de color. Por eso, cuando seleccioné varios duelos de sables láser de distintas películas y series de Star Wars, como El Despertar de la Fuerza y Ahsoka, estaba deseando ver qué haría el Ambilight, y no me decepcionó.

Los colores del Philips OLED808 ya son ricos y vivos de por sí, a la altura de los mejores televisores OLED, y con el Ambilight iluminando la pared de detrás, cualquier sable láser o láser parecía saltar de la propia pantalla. Los colores parpadeantes y deslumbrantes bailaban alrededor de la pantalla y, mientras observaba, sentí una sensación de asombro que me hizo sentir como un niño en Navidad; estaba inmersa y me encantaba cada segundo. Al ver algunas de las películas más antiguas de Star Wars, volví a mi infancia, sintiendo la misma sensación de asombro que había sentido la primera vez que vi estas películas.

Otra película a la que el Ambilight le dio un toque especial fue Godzilla vs. Kong. La escena perfecta para ello fue cuando Godzilla causa el caos en Tokio mientras se abre paso por las calles empapadas de neón lanzando su llama azul. Con el Ambilight al máximo, me encontré con un torbellino de color que añadía aún más dinamismo a la escena. En las oscuras condiciones de mi habitación, el color de la OLED808 inundó la sala y me sentí completamente absorta.

El Philips OLED808 proporcionó un nuevo nivel de inmersión al ver The Batman en condiciones de oscuridad. (Image credit: Future)

¿Cómo queda el OLED808 en comparación con la competencia?

Así pues, el Philips OLED808 es un televisor maravilloso, pero ¿dónde queda en comparación con su competencia? Su rival más cercano, el LG C3 OLED, tiene especificaciones muy similares en todos los aspectos, pero supera al OLED808 en valor, con un precio ligeramente inferior en el momento de escribir estas líneas. Ahora bien, el LG OLED C3 no tiene Ambilight. Otro rival del OLED808 es el Samsung S90C, al que recientemente nombramos televisor del año. El Samsung S90C es un televisor excepcional y probablemente se lleve la palma con sus niveles de brillo más altos y su mejor sistema de sonido. Pero... el S90C tampoco tiene Ambilight... Ves el patrón, ¿no?

Otro rival sería el Sony A80L, que se impone al Philips OLED808 en el apartado de sonido, con un sistema de sonido más potente y sofisticado. Pero, seguro que lo has adivinado, el A80L tampoco tiene Ambilight. Puedo seguir hablando del Ambilight, pero realmente me sorprendió lo mucho que hizo que mi experiencia visual fuera más envolvente y, lo que es más importante, más divertida. Incluso si no te gusta el Ambilight, que es una función que se puede desactivar fácilmente, el Philips OLED808 sigue siendo un televisor brillante por derecho propio.

Soy consciente de que me ha dejado bastante flipada y estoy sorprendida como una niña, pero te animo a que vayas a ver un televisor Ambilight a ver si te pasa lo mismo. Hay que verlo para creerlo. Puede que no te quedes tan maravillado como yo, pero te garantizo que te divertirás.