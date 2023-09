Las TVs OLED son cosa del pasado: las QD-OLED son la nueva tendencia

Los paneles OLED normales se encuentran a menudo entre los mejores televisores por su excelente calidad de imagen, su extraordinario contraste y sus negros más profundos: la tecnología OLED puede ofrecer un contraste mucho mejor que el que jamás podrían alcanzar las pantallas LED. Pero siempre ha habido un inconveniente: el brillo. Por lo general, los televisores OLED siempre han tenido problemas para sacar el máximo partido de esta impresionante calidad de imagen, y los reflejos de la pantalla han sido un problema.

Samsung trató de cambiar esto en 2022 con el lanzamiento de la TV S95B, presentando al mundo la tecnología QD-OLED. Esta tecnología combinaba los negros profundos de un televisor OLED con el brillo de la tecnología QLED utilizada en los televisores Samsung para ofrecer una imagen más brillante y vibrante. Y la S95B lo conseguió. Su brillo máximo es de 1.060 nits, lo que supera al OLED normal más brillante del mercado, el LG G2, que tiene un brillo máximo de 960 nits.

El Sony A95K, un televisor con una calidad de imagen increíble que es fácilmente uno de los mejores televisores OLED del mercado, es otro gran ejemplo de las capacidades de próxima generación de QD-OLED. Es cierto que no alcanza los niveles de brillo del S95B, pero se puede pasar por alto fácilmente por su increíble imagen.

Pero no todo fueron buenas noticias para las QD-OLED. Samsung calculó que había vendido 350.000 unidades frente a su objetivo de 600.000 (según Sammobile). ¿A qué se debe esta decepcionante cifra? Pues básicamente al precio, especialmente en el caso del Sony A95K que se lanzó por un precio de partida de 2.999€ para su variante de 55 pulgadas, lo cual es mucho en comparación con su rival más cercano, el LG G2, que en el lanzamiento tenía un precio de 1.900€ para el mismo tamaño.

El LG G2 se lanzó en marzo de 2022, mientras que el Sony A95K se lanzó en junio de 2022, por lo que LG pudo rebajar aún más el precio del televisor. Sin embargo, independientemente del precio, los televisores OLED normales seguían siendo la primera opción para la gente.

En 2023, Samsung presentó dos nuevos televisores: el S90C y el S95C. Cuando las probamos, medimos el brillo máximo de estos dos televisores en 1.100 y 1.400 nits, respectivamente. Probablemente, un factor algo más importante era que ambos tenían imágenes y características impresionantes que igualaban sin problemas a los televisores W-OLED (OLED blanco, el panel OLED normal que carece de la capa de puntos cuánticos que se encuentra en los televisores QD-OLED) de LG.

El S95C tiene el precio elevado que se espera de un QD-OLED, así que ¿significa esto que el W-OLED es seguro? Pues no. En marzo de 2023, dijimos que se acercaba el fin de las OLED normales y, ahora, ese momento ha llegado. Los televisores QD-OLED son los televisores que estábamos esperando.

Samsung S90C: el precursor de la W-OLED

Como ya hemos dicho, el Samsung S90C no tiene la misma luminosidad que el S95C (o incluso que muchos televisores mini LED), pero alcanza un punto óptimo. El S90C es lo bastante luminoso como para solucionar muchos de los problemas de reflejos que sufren los W-OLED. Los 1.100 nits medidos en el S90C son muy superiores a los de uno de sus OLED rivales, el LG C3, que medía 830 nits de brillo máximo.

Si te gusta ver la tele en condiciones más oscuras, algunas personas pueden preferir el "aspecto ligeramente más suave y menos explosivamente dinámico" del S90C en comparación con el S95C o, digamos, un televisor mini-LED mucho más brillante. El S90C cubre realmente muchas condiciones de iluminación y, con un montón de funciones para juegos, se sitúa entre los mejores televisores gaming.

Y no sólo eso, sino que el S90C ofrece una imagen refinada y rica con colores vibrantes que muchos televisores sólo podrían soñar con conseguir. Gracias a la mejora del brillo y el detalle del S90C, supera incluso al alabado S95B.

Ahora bien, ¿por qué el S90C es el "presagio de la perdición" para el OLED tradicional y no el S95C o el sensacional Sony A95K? Todo se reduce a la relación calidad-precio. El S90C es significativamente más barato que cualquiera de estos modelos, así que te llevas una pantalla QD-OLED con un precio más bajo, y eso es exactamente lo que buscamos.

Ver para creer

Fuimos testigos de la llegada de QD-OLED y de su impacto en el mercado de los televisores. Antes de que llegaran las pantallas QD-OLED, la W-OLED era la clara favorita de los clientes. La lealtad a la marca decidía a menudo por qué tipo de OLED se decantaba la gente, ya fuera LG, Sony, Panasonic o Philips, pero la tendencia estaba clara: la tecnología OLED era a lo que aspiraba la gente.

Entonces, el Samsung S95B y el Sony A95K llegaron en 2022 y trajeron la era QD-OLED. La gente se sintió atraída por estos televisores porque la imagen lo equilibraba todo muy bien. No creíamos que la cosa pudiera mejorar, pero en 2023 llegó el Samsung S95C.

Al montar el S95C de 77 pulgadas en la pared, se veía muy elegante, gracias a su cuerpo finísimo. Inmediatamente, probamos todo tipo de películas en él, como Top Gun: Maverick, Batman y Star Wars. La imagen era sensacional y captaba todas las mejores partes que la QD-OLED de 2022 había puesto sobre la mesa y las amplificaba.

¿Lo mejor está por llegar?

La tecnología QD-OLED se encuentra todavía en una fase relativamente temprana, por lo que es de esperar que solo pueda mejorar a partir de ahora. Ya estamos viendo cómo marcas de televisores económicos como TCL se suben al carro de la tecnología QD-OLED, pero no utilizando esta tecnología en su gama de televisores 2023. En su lugar, los televisores QD mini-LED lanzados recientemente por la marca toman prestado el término "QD". No obstante, cabe destacar que se trata simplemente de mini televisores LED y no utilizan la tecnología de pantalla QD-OLED.

Cuando probamos el Sony A95L, nos sorprendió su calidad de imagen. Aunque sólo se podía ver en el modo de imagen Vivid, a menudo impreciso y exagerado, pensamos que el detalle de la imagen, como era de esperar, era excelente, y la nueva A95L parece incluso superar al modelo del año pasado (A95K) en este parámetro. El A95L parece haber llevado las cosas al siguiente nivel, y estamos impacientes por probarlo a fondo.

Aunque técnicamente la tecnología W-OLED aún no está muerta, ya que Samsung incluso ha llegado a un acuerdo con LG para utilizar sus paneles OLED, esta tecnología ya está teniendo que evolucionar. El LG G3 utiliza un panel Micro Lens Array (MLA) para aumentar su brillo hasta un 70%, según LG. Y es que LG sabe que tiene que competir con la tecnología QD-OLED. Por si sirve de algo, creo que el QD-OLED ya ha ganado. Tiene una calidad de imagen superior a la que los viejos OLED sólo podían soñar. Creemos que el OLED ha muerto, ¡viva el QD-OLED!