El iPad mini podría ser la próxima tablet de Apple en tener una pantalla OLED - y creo que tiene mucho sentido

Un nuevo rumor sugiere que el próximo iPad mini podría tener una pantalla OLED

Esto lo convertiría en el segundo iPad en obtener la actualización, después del iPad Pro

El rumor es escaso en detalles, y Apple no lo ha reconocido

Cuando el iPad Pro M4 salió a la venta en 2024, Apple causó sensación al equipar su principal tablet de gama alta con una impresionante pantalla OLED, la primera en un modelo de iPad.

Desde entonces, nos hemos estado preguntando qué iPad será el siguiente en dar el salto de la antigua tecnología LCD a la mayor precisión de contraste y color de OLED, y un nuevo rumor sugiere que un candidato poco probable podría ser el siguiente.

El conocido medio Digital Chat Station (vía GSMArena) ha publicado un post en Weibo en el que sugiere que «iPad está evaluando un OLED pequeño» en el contexto de la producción de tablets de 8,8 pulgadas por parte de las principales empresas tecnológicas.

Es cierto que no es mucho, pero Digital Chat Station tiene un historial bastante decente y se considera uno de los informadores más fiables de las plataformas chinas.

El iPad mini actual, que saldrá a la venta a finales de 2024, tiene una pantalla de 8,3 pulgadas. El post no es lo suficientemente claro como para saber si Digital Chat Station está insinuando un aumento de tamaño de pantalla para el iPad mini, así como la nueva tecnología OLED.

Nuestras pruebas del iPad mini (2025) revelaron que la tablet es muy impresionante en general, pero una mejora de la pantalla OLED sería más que bienvenida, teniendo en cuenta que el iPad mini es el segundo modelo de iPad más barato por precio de salida.

Esto dejaría a los modelos iPad Air equipados con LCD entre el iPad mini y el iPad Pro en la escala de precios de Apple, pero aunque pueda parecer una opción extraña, creo que esta estrategia podría ser realista.

¿Por qué un iPad mini OLED podría tener sentido?

Aunque el iPad mini se sitúa entre el iPad y el iPad Air en la escala de precios de las tablets de Apple, no es exacto considerarlo una opción intermedia entre ambos.

Es más realista pensar que el iPad, el iPad Air y el iPad Pro forman una línea de productos contigua dirigida a los principales consumidores, mientras que el iPad mini ofrece una experiencia similar a un nicho de mercado de aficionados a las tablets pequeñas.

La tendencia en todos los dispositivos móviles durante la última década han sido las pantallas más grandes. El iPhone ha pasado de 4,7 a 6,9 pulgadas, y el iPad de 9,7 a un máximo de 13 pulgadas de tamaño de pantalla.

El iPad mini es único en el sentido de que sólo ha aumentado muy ligeramente en el mismo periodo de tiempo, de 7,9 a 8,3 pulgadas, la mayor parte de lo cual puede atribuirse a la adopción del lenguaje de diseño modernizado del iPad de pantalla completa.

Todo esto viene a decir que las personas que compran un iPad mini probablemente lo hacen porque tiene una pantalla pequeña, no porque busquen ahorrar dinero frente a un iPad Air o un iPad Pro.

Como tal, tiene sentido que Apple comience a extender algunas de esas características de gama alta al iPad mini, ya que su público objetivo probablemente nunca las experimentaría de otra manera.

Y dado que el iPad mini goza de popularidad en ciertos ámbitos profesionales y de ocio de gama alta -es uno de los favoritos de los pilotos-, no cabe duda de que hay margen para mejorar algunas funciones.

Además de una pantalla OLED, a mí personalmente me encantaría que el iPad mini tuviera un chip de la serie M. Puede parecer exagerado, pero si tenemos en cuenta que el chip M1 cumple cinco años este año, no es tanto pedir. Puede parecer exagerado para un dispositivo tan pequeño, pero si tenemos en cuenta que el chip M1 cumple cinco años este año, no es tanto pedir.

Por ahora, sin embargo, creo que la adición de una pantalla OLED sería suficiente - una señal de Apple que su pequeña tablet sigue siendo una prioridad, a pesar de que sólo representan el 10% de las ventas de iPad (como informa MacRumors).

El único escollo podría ser el precio. Un vistazo a Reddit sugiere que hay un montón de usuarios ocasionales que adoran el iPad mini para el correo electrónico, la lectura, la navegación web - cosas normales del día a día. No me gustaría que estos usuarios tuvieran que cargar con una subida de precios importante si el iPad mini se acerca al Pro.

Por supuesto, todo lo anterior se basa en rumores, así que tendremos que esperar a ver qué pasa. Por ahora, asegúrese de mantenerse al día con nuestra cobertura del iPad y háganos saber lo que le gustaría ver llegar al iPad mini en los comentarios a continuación.