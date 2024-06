Espero que la IA sirva para hacer especial el Galaxy Z Fold 6... porque ahora mismo es un rollo

El próximo Samsung Galaxy Unpacked es probable que sólo unas pocas semanas de distancia y esperamos ver el Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring, y más. Pero yo apostaría fuerte a que también oiremos más sobre el trabajo de Samsung en inteligencia artificial, concretamente con Galaxy AI.

Aunque estoy seguro de que la IA ayudará con los dispositivos y el software de fitness y bienestar de Samsung, he estado rumiando cómo el software inteligente podría afectar a la próxima generación de teléfonos plegables del gigante tecnológico surcoreano.

Según los rumores, el Galaxy Z Fold 6 no será más que una actualización menor respecto a su predecesor, mientras que el Galaxy Z Flip 6 debería tener una actualización ligeramente más significativa. Sin embargo, para que los plegables llamen la atención sobre el resto de los mejores teléfonos plegables, creo que Samsung tendrá que hacer más en el lado del software. Y creo que la IA será necesaria.

La lógica dictaría que muchas de las características de la IA Galaxy que se encuentran en la serie Samsung Galaxy S24 llegarán a los próximos teléfonos plegables Galaxy. Es de esperar que lleguen Generative Edit y otras herramientas como la traducción en tiempo real.

Mi esperanza es que herramientas como Generative Edit sean más fáciles de usar gracias al mayor espacio de pantalla en una pantalla plegable, al menos en el caso del Fold 6. Incluso en el excelente Samsung Galaxy S24 Ultra, me resulta un poco difícil editar las fotos como quiero, por lo que más espacio para tocar y arrastrar probablemente funcionaría bien con herramientas inteligentes de edición y productividad impulsadas por IA.

Trabaja de forma más práctica

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Hablando de productividad, los teléfonos Galaxy Fold me parecen geniales para hacer cosas mientras me desplazo. Gracias al mayor espacio de pantalla, al conjunto de aplicaciones de Google centradas en el trabajo y a un teclado virtual razonablemente sólido, he escrito artículos enteros en un Galaxy Fold. Pero quiero más.

Me encantaría que Samsung integrara la IA en el Galaxy Z Fold 6, lo que facilitaría mucho las cosas mientras te mueves. Para mí, eso significa sugerir automáticamente diseños inteligentes en la multitarea en lugar de tener que navegar, por lo que me parece un proceso bastante engorroso de colocar varias aplicaciones en ventanas y saltar entre ellas.

También quiero que la IA se utilice para predecir de forma más inteligente lo que intento escribir, ya que sigo pensando que el texto predictivo de Samsung en sus teclados es un tanto impreciso.

Y a partir de ahí, me gustaría que la IA me ayudara a organizar mis aplicaciones tanto en el cajón de aplicaciones -que es un aspecto de OneUI de Samsung que no me gusta, dado cómo se organizan y navegan las aplicaciones- como en la pantalla de inicio, colocando de forma inteligente aplicaciones similares juntas y en lugares basados en la frecuencia con la que accedo a ellas.

Aunque sospecho que el Galaxy Z Fold 6 no tendrá un soporte integrado para el S Pen, según los rumores, espero que Samsung utilice la IA para que el S Pen sea más eficaz en la próxima generación del Fold; me refiero a la función Circle to Search, que permite buscar todo tipo de información dentro de un círculo grande, y a la capacidad de convertir garabatos en texto y arte de forma inteligente.

Además de eso, realmente me gustaría ver a Samsung utilizar el Galaxy Z Fold 6, y en menor medida, el Galaxy Z Flip 6, para introducir nuevas características de IA Galaxy además de las que ya hemos visto.

Después de todo, creo que Samsung tendrá que sacar algo de la bolsa de la IA para restar atención a la Inteligencia de Apple, que sospecho que solo cobrará fuerza en el mundo de los consumidores con el lanzamiento completo de iOS 18 y el rumoreado iPhone 16, que llegará este septiembre.