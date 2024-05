El nuevo Magic Keyboard y el Apple Pencil Pro tienen buena pinta, pero Apple debe darle una vuelta a su peor accesorio

El evento en directo "Let Loose" nos ha ofrecido una gran cantidad de novedades tecnológicas, desde un nuevo y brillante Apple Pencil Pro hasta el iPad Pro de 13 pulgadas, ahora equipado con el potente chip M4.

El evento también nos dio un nuevo Magic Keyboard para el iPad, que fue una inclusión bienvenida, pero todavía hay un accesorio de Apple que odio absolutamente, y deseo que Apple muestre un poco de amor. Me refiero al Magic Mouse.

El icónico Magic Mouse se ha mantenido prácticamente sin cambios en términos de diseño desde su lanzamiento en 2009, y aunque se siente bien al usarlo gracias a su diseño limpio y soporte de gestos multitáctiles, francamente no es un gran ratón. No sólo es caro, sino que además carece de botones laterales, no aprovecha lo suficiente sus capacidades multitáctiles y, lo peor de todo: ¡el puerto de carga está en la parte inferior!

Es hora de rediseñar

Con Apple incursionando en el espacio de la IA, así como avanzando con el nuevo chip M4, ya es hora de que el humilde Magic Mouse tenga un rediseño. No tiene por qué ser algo enorme; basta con aceptar que la comodidad es mejor que la estética y que ningún ratón debería ser inutilizable mientras se carga. Yo uso un Logitech G502 Lightspeed como ratón de uso diario en casa, que puedo enchufar y seguir usando cuando se queda sin batería.

Apple tiene un historial de priorizar la forma sobre la función, desde la falta de botones en el iPad Shuffle de tercera generación hasta el ridículo método de carga del Apple Pencil original. El Magic Mouse es probablemente el ejemplo más atroz de esto: tener que darle la vuelta al ratón para cargarlo es simplemente absurdo, reduciendo su funcionalidad en aras de una apariencia "más perfecta". La larga duración de la batería no es excusa, Apple.

Espero que veamos una revisión del Magic Mouse -y posiblemente del Magic Keyboard para Mac, otro accesorio (ciertamente muy superior) al que también le vendría bien una nueva imagen- en el evento WWDC 2024 de Apple en junio. Con la revelación oficial del chip M4, es probable que las predicciones sobre una nueva línea de Mac y MacBook M4 se hagan realidad, así que esperemos que los accesorios para Mac no se queden atrás.