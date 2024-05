Apple acaba de anunciar un nuevo Apple Pencil Pro, y es mucho mejor de lo que me esperaba

Apple acaba de anunciar un nuevo iPad Air y un nuevo iPad Pro, que llegan con más potencia y pantallas OLED en los modelos Pro. Sin embargo, yo estoy más entusiasmado con los accesorios, en particular con el nuevo Apple Pencil Pro.

El Apple Pencil Pro ofrece toda una nueva gama de características y mejoras que me tienen súper emocionado por volver al arte digital. El lápiz ahora ofrece un nuevo sensor, que permite apretar el lápiz ligeramente para que aparezca un nuevo panel de herramientas (similar a cómo pellizcas tus AirPods para pausar y reproducir música).

Ya no tendrás que sujetar una simple y aburrida barra de plástico; el Apple Pencil Pro es increíblemente receptivo gracias a la incorporación de la tecnología háptica. Junto a esto, ahora puedes hacer rodar el nuevo Apple Pencil para controlar el pincel o la herramienta de edición seleccionados, lo que abre las puertas a una mayor profundidad en el arte o los modelos 3D y te permite tomar el control total de tu trabajo.

Pro-creación

La presentación contó con James Cuda, el CEO de la popular herramienta de arte Procreate, para presentar todas las nuevas cosas interesantes que el Apple Pencil Pro puede facilitar.

Mi favorita, como usuario novato de Procreate, es la posibilidad de pasar el lápiz por encima y apretarlo para cambiar de una capa a otra, lo que supone un auténtico salvavidas cuando estás creando arte y te pierdes entre las docenas de capas que acabas necesitando. La función de rollo también debuta junto con nuevos pinceles en Procreate para que los aproveches.

En cuanto a los animadores de Procreate Dreams, no os preocupéis, no se os ha dejado de lado: podréis coger y deslizar elementos de vuestro dibujo en Procreate y pasarlos directamente a Dream con el Apple Pencil Pro. Además, si deseas animar sólo un elemento en el marco, puedes utilizar el lápiz para manipular el objeto y darle un aspecto más realista "a mano alzada".

Tal vez mi nueva característica favorita del Apple Pencil Pro es la compatibilidad con el sistema de seguimiento Find My, que podría ser un salvavidas absoluto para los usuarios que extravían los productos de Apple. No puedo decirte cuántas veces he perdido mi Apple Pencil, solo para tener que destrozar toda la casa buscándolo porque no está soportado como mis Airpods o iPhone.

Un lápiz profesional que cuesta lo suyo

En cuanto al precio, el Apple Pencil Pro se vende por 149€ en la Apple Store, lo que lo convierte en el Apple Pencil más caro de Apple. El precio parece un poco elevado, sobre todo porque las versiones anteriores no son tan caras. Pero es un dispositivo 'Pro' (algo que se ha asociado sistemáticamente con precios más altos en la línea de productos de Apple) y tiene un montón de nuevas características, así que no puedo enfadarme demasiado por ello.

Por supuesto, el Apple Pencil Pro se cargará y se guardará magnéticamente en el lateral del iPad. Sin embargo, según la página web de Apple, el Apple Pencil Pro solo es compatible con los nuevos iPad Air M2 y iPad Pro M4. Como alguien con un iPad Air A14 muy polvoriento, estoy algo decepcionado, aunque siempre existe la posibilidad de que esto cambie en el futuro. Y los nuevos iPads son lo suficientemente impresionantes como para que muchos usuarios actuales se sientan tentados a actualizarlos.