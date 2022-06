Arvostelussa iPad Air (2022)

Kaksi vuotta sitten julkaistu iPad Air 4 teki todellisen vaikutuksen. Vuoden 2022 malli jatkaa samalla tiellä, sillä sen monipuolisuus ja suorituskyky saavat käyttäjän myhäilemään. Väkivahva M1-suoritin tekee erityisesti suunnittelutyötä tekevien ja pelaavien elämän aiempaa mukavammaksi. Samalla uutuustabletti kärsii hinnasta, joka on turhan lähellä iPad Prota. Mallit ovat tältä osin niin lähellä toisiaan, että iPad Air (2022) ei onnistu täysin erottumaan joukosta. Tästä huolimatta kyseessä on kokonaisvaltainen ja laadukas tabletti, jonka muotoilu, värivaihtoehdot sekä monipuolisuus tekevät siitä onnistuneen kokonaisuuden.

Pika-arviossa iPad Air (2022)

iPad Air (2022) eli iPad Air 5 yrittää jatkaa kahden vuoden takaisen iPad Air 4:n jalanjäljissä. Helppoa se ei ole, sillä edeltävä malli oli lähes täydellinen napakymppi.

Sen uusittu muotoilu ja odotettua parempi suorituskyky onnistuivat yllättämään monet. Nyt julkaistu seuraaja on pitkälti identtinen, vaikka käytössä onkin entistä nopeampi järjestelmäpiiri.

Kuvailu voi antaa kuvan "tylsästä" tabletista. Näin ei onneksi ole, sillä nautimme arvostelujaksosta täysin rinnoin. Vuoden 2022 iPad Air on hinnaltaan lähes identtinen edeltäjänsä kanssa, vaikka mukana on 5G-tuen ohella entistä parempi suorituskyky sekä edistyneempi etukamera.

iPhone 12 -puhelimista sekä iPad Pro -tehotableteista tuttu pyöreäkulmainen muotoilu tekee paluun. Tämän ansiosta Apple Pencil 2 -kosketusnäyttökynän saa asetettua tabletin päälle säilöön. Se myös latautuu ollessaan pidikkeessä kiinni.

Olisimme toivoneet magneettipidikkeen olevan hiukan voimakkaampi. Vaikka Apple Pencil pysyy paikallaan tukevasti, saattaa se herkästi irrota osuessaan johonkin.

iPad Air (2022) luottaa tuttuun ja syystäkin kehuttuun muotoiluun. (Image credit: TechRadar)

Uusin iPad Air on upea ja kevyt. Sen 10,9-tuumainen näyttö on kokonsa puolesta erinomainen esimerkiksi viestittelyyn, leffakäyttöön tai sovellusten räpläämiseen.

Muotoilussa on kuitenkin yksi miinuspuoli. Touch ID -sensori on yhä sijoitettu samaan ohueen virtapainikkeeseen kuin aiemminkin. Se tuntuu aavistuksen heiluvan paikallaan, mikä on omiaan karkottamaan tunteen laadukkaasta tuntumasta. Tosin ongelma tuntui vain yhdessä arviolaitteessa, joten kyseessä on hyvin yksilökohtainen murhe.

Näyttö on kirkas ja värikäs. Vaikka enimmäiskirkkaus jää iPad Pron varjoon (500 nitiä vs. 600 nitiä), eroa ei käytännössä huomaa kuin äärimmäisissä tilanteissa.

Emme ole vieläkään Apple Pencilin sydänystäviä. Vaikka monet nostavat sen arvoon arvaamattomaan, meille se ei yksinkertaisesti tarjoa samaa tuntumaa kuin perinteinen kynä ja paperi. Jäimme edelleen kaipaamaan parempaa haptista palautetta sekä hiukan vähemmän liukasta tuntumaa.

Moitteiden keskellä on silti huomioitava Apple Pencilin kyvykkyys. Jos käytät aktiivisesti kuvankäsittely- tai piirustusohjelmia, saat erikseen myytävällä lisälaitteella tabletista selvästi enemmän irti. Valitettavasti Apple Pencil 2 ei kuulu myyntipakettiin, vaan se on ostettava erikseen (suositushinta 159 €).

Uutuusmallin isoin muutos on sen M1-järjestelmäpiiri. Tehokas suoritin nostaa Air-malliston lähes samaan kategoriaan iPad Pro -huippumallien kanssa. Tabletti on raa'an suoritustehon osalta erinomainen.

Apple Pencil ei sisälly myyntipakettiin, mutta sen hankinta saattaa käytöstä riippuen olla hyvinkin perusteltua. (Image credit: TechRadar)

Emme törmänneet testijakson aikana yhteenkään asiaan, jossa iPad Air (2022) olisi vaatinut kompromisseja suorituskyvyn takaamiseksi. Sekä benchmark-testit että arkikäyttö olivat ylivertaisia kahden vuoden takaiseen iPad Air 4:ään verrattuna. Eron huomaa välittömästi.

M1-järjestelmäpiiri on omiaan esimerkiksi 3D-suunnittelua tekevien sekä pelaajien tarpeisiin. Haluatko vaihtaa pelihetkestä hetkeksi Affinity Photon kautta GarageBandiin? Tämä onnistuu ongelmitta ja köhimättä. Sovellusvaihto kestää vain pienen hetken, sillä ohjelmat ovat horrostilassa ollessaan poissa ruudulta.

iPadOS 15.4 -ohjelmisto on hyvä tablettikäyttöön. Sen sijaan läppärin korvikkeeksi siitä ei ole. Ja tämä on iPad Air (2022) -mallin suurin ongelma. Kenelle se on tarkoitettu ja mihin käyttöön? Applen tabletti on hyvä kaikessa, mutta samalla se ei ole ylivertainen missään.

iPadOS tarjoaa lukuisia helppokäyttöisiä sovelluksia, eikä raskaampi käyttökään ole ongelma. Jos hankit erikseen myytävät Magic Keyboardin (339 €) sekä Apple Pencilin tabletin oheen, saat kokonaisuudesta kattavan digitaalisen piirustusvihkon, laadukkaan pelilaitteen, tehokkaan kannettavan sekä monipuolisen viihdelaitteen.

Näihin kaikkiin on kuitenkin saatavissa parempiakin vaihtoehtoja. Yritimme kirjoittaa tätä arvostelua iPadilla, ja osin se olisi onnistunutkin. Toisinaan myös tykästyimme kaivamaan tabletin esiin matkustuksen lomassa, jolloin laitteella saattoi tehdä nopeita muistiinpanoja ja askareita.

Näppäimistö ja ohjauslevy eivät silti täysin vakuuta. Vaikka Safari ja Chrome tarjoavat identtisen kokemuksen tietokoneeseen verrattuna, käyttömukavuus ei yllä samalle viivalle.

Magic Keyboard on aktiivisesti rustaavalle lähes pakollinen lisälaite, vaikka se ei täysin yllä läppärien tasolle. (Image credit: TechRadar)

Erityisesti taulukkolaskentaohjelmien käyttö tuntuu tabletilla rajatulta. Google Docs ei sekään yllä samalle viivalla Apple Pagesin kanssa. Elokuvien katselu on pääosin miellyttävää, mutta stereokaiuttimet ja LCD-näyttö eivät ole markkinoiden parhaimmistoa. Pelikäytössä tilanne on onneksi parempi.

Ja vaikka iPadOS on hyvä, ei sitä ole tarkoitettu työkäyttöön. Niin ikään vaatimaton 64 Gt tallennustila on nykyaikana aivan liian vähän. Jo ihan perussovellusetkin kuluttavat tallennuskapasiteettia yli gigatavun verran.

Käytitpä tablettia piirtämiseen, työntekoon, leffojen katsomiseen tai pelaamiseen, iPad Pro 11 vetää pidemmän korren. Se on hintansa puolesta jopa lähes samalla viivalla.

Jos työskentelet tien päällä, tavallinen kannettava tietokone on kokonaisvaltaisempi vaihtoehto. Pelkkien App Storen sovellusten käyttöön tavallinen iPad on enemmän kuin riittävän hyvä.

iPad Air (2022) on lievästä identiteetin puutteesta huolimatta hyvä tabletti. Se pärjää käytännössä missä tahansa tilanteessa. Lähes millä tahansa osa-alueella on silti tarjolla parempi ja yleensä halvempi vaihtoehto.

Uusin iPad Air on parhaiden iPadien sekä parhaiden tablettien listallamme aiheesta. Sen hankkiva ei taatusti joudu pettymään. Silti malli tuntuu hiukan menetetyltä mahdollisuudelta. Isompi tallennustila tai parempi näyttö olisivat nostaneet kokonaisuuden uudelle tasolle. Nyt se on laadukas ja monipuolinen vaihtoehto niille, jotka eivät halua maksaa muutamaa lisäkymppiä iPad Prosta.

Hinta ja saatavuus

Julkaistu maaliskuussa 2022

Hinta alkaen 709 €

iPad Air (2022) on saatavana useana eri versiona. Mallit eroavat toisistaan tallennustilan määrän lisäksi yhteystuella. Edullisin malli maksaa Suomessa julkaisussa 709 euroa, kalleimmillaan hinta nousee yli tuhannen euron.

Hinnoittelu Malli Hinta 64 Gt, Wi-Fi 709 € 64 Gt, Wi-Fi + Cellular 879 € 256 Gt, Wi-Fi 879 € 256 Gt, Wi-Fi + Cellular 1 049 €

Suorin vertailukohta on edeltävä iPad Air 4 (2020), joka maksoi julkaisussaan edullisimmalla 64 Gt versiolla 679 €.

iPad Air (2022) julkaistiin maaliskuun 18. päivä 2022. Mallia on saatavissa Applen verkkokaupan lisäksi myös tunnetuimmilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Näyttö ja muotoilu

Muotoilu on pysynyt ennallaan iPad Air 4 -malliin nähden, mutta tämä ei ole alkuunkaan huono asia. (Image credit: TechRadar)

iPad Air (2022) tekee vaikutuksen jo ensihetkistä lähtien. Sulavalinjainen muotoilu yhdistettynä pyöristettyihin reunoihin tekee käytöstä miellyttävää ja tuntumasta laadukkaan. Tukeva olemus huokuu kestävyyttä.

Alumiininen runko on saatavana useassa eri värivaihtoehdoissa. Testikäyttöön saatu sininen sävytys tuntui miellyttävältä. Apple Pencil on saatavissa säilöön ja latautumaan tasapintaiseen sivuun näppärästi, joskin olisimme toivoneet sen pysyvän paikallaan hiukan tukevammin.

iPad Air (2022) painaa versiosta riippuen 469 grammaa (Wi-Fi) tai 478 grammaa (Wi-Fi + Cellular). Kevyt rakenne tekee mallista erittäin helposti liikuteltavan kaikissa tilanteissa. Ainoan poikkeuksen muodostaa painavahko Magic Keyboard -lisälaite, joka on tästä huolimatta eurojesi arvoinen hankinta. Sen kanssa kokonaispaino nousee aavistuksen yli kiloon, mikä on silti selvästi vähemmän kuin tehoiltaan samantasoisilla kannettavilla tietokoneilla.

Ainoa merkittävämpi ongelma koskee Touch ID -anturia, joka on sijoitettu laitteen yläosassa olevaan virtapainikkeeseen. Se tuntui muutoin väkevässä arvostelukappaleessa aavistuksen heiveröiseltä. On kuitenkin hyvä huomata, että toisessa testilaitteessa tätä ongelmaa ei ilmennyt.

Muilta osin kaikki on kohdillaan. Pohjassa oleva USB-C-liitäntä on sijoitettu onnistuneesti siten, ettei se ole missään vaiheessa liiaksi tiellä.

Apple sai ansaitut ylisanat iPad Air 4 -mallin muotoilusta vuonna 2020. Tablettiuutukainen näyttää niin identtiseltä edeltäjänsä kanssa, ettei laitteita edes erottaisi toisistaan ilman uusia värivaihtoehtoja. Kokonaisuus tuo mieleen ainakin toistaiseksi vain unelmissa olleen iPad Pro Liten. Jos sellainen olisi, näyttäisi ja tuntuisi laite arjessa samalta kuin iPad Air (2022).

Näyttö

10,9-tuumainen näyttö on on kooltaan käytännöllinen. (Image credit: TechRadar)

iPad Air (2022) hyödyntää samaa näyttöä kuin edeltäjänsäkin. Ruutu on käytettävyyden osalta mainio, mutta terävyydeltään se ei yllä samalle viivalla esimerkiksi iPhone 13 -puhelimien tai Samsung Galaxy Tab S8 Ultra -tabletin OLED-näyttöjen kanssa..

10,9-tuumainen näyttö tekee mallista erittäin helposti liikuteltavan. Vaikka ruutu on pienempi kuin tyypillisessä läppärissä, siihen tottuu nopeasti. Tosin Excel-taulukoita päivittäin käyttävät sekä leveitä verkkosivuja lueskelevat huomaavat puuttuvat tuumat vääjäämättömästi. Havaitsimme erityisesti taulukkojen kanssa leikkimisen muuttuvan iPad Airilla (2022) nopeasti puuduttavaksi, joten tällöin siirryimme ennemmin perinteisen tietokoneen äärelle.

Viidennen sukupolven iPad Airia on lähes mahdoton olla vertaamatta näytön osalta iPad Pro 11 -tehomalliin, jossa on nimen mukaisesti 11-tuumainen ruutu. Vaikka molemmissa tableteissa on kooltaan käytännössä identtinen IPS LCD -ruutu, tarjoaa huippumalli vielä kylkiäiseksi 120 Hz ProMotion -virkistystaajuuden sekä paremman kirkkauden.

Näyttökoko on viihdekäytössä mainio, mutta osa työtehtävistä kaipaa isompaa ruutua. (Image credit: TechRadar / Warner Bros)

Valtaosa käyttäjistä tuskin huomaa puutteita esimerkiksi leffoja katsellessa. Jos kuitenkin huomaat kaipaavasi sulavuutta ja lisäkirkkautta, kannattaa ennemmin kääntyä Pro-malliston suuntaan.

Kuten pika-arviossa jo mainitsimmekin, emme olleet järin vakuuttuneita Applen oman palvelun 4K HDR -elokuvasisällöstä. Katselukokemus ei ole millään tavalla huono, mutta suurta Vau!-elämystä ei ole luvassa.

Tykästyimme näytön heijastamattomaan pintaan. Vaikka kokeilimme eri olosuhteissa laitteen käyttöä, säilyi ruutu luettavana kaikissa tilanteissa. Tämä on monien tablettien kompastuskivi, joten karikon väistäminen on iso sulka Applen hattuun. Vahvuus korostuu näppäimistöä käyttäessä ja katselukulman vaihtuessa.

Vaikka tässä osiossa puhutaankin näytöstä, livahdetaan hetkeksi vielä äänimaiseman puolelle. iPad Air (2022) sisältää keskinkertaiset kaiuttimet, jotka eivät tarjoa yhtä rikasta ja vahvaa soundia kuin iPad Pro tai edes iPhone 13 Pro Max. Toiminnantäyteiset leffahetket eivät siis ole aivan niin kokonaisvaltaisia kuin voisi toivoa.

Kohtuuden nimissä on kuitenkin myönnettävä, että iPad Air (2022) on merkittävästi edullisempi kuin iPhone 13 Pro saati iPhone 13 Pro Max. Pienet kompromissit ovat siis varsin hyväksyttäviä.

Suorituskyky ja Apple Pencil

Apple Penciliä pitävä magneetti pitää kosketusnäyttökynän melko tukevasti paikallaan. (Image credit: TechRadar)

iPad Air (2022) on teknisiltä ominaisuuksiltaan hyvin lähellä iPad Pro -mallistoa. Tämä on varsin kunnioitettavaa kohtuullisen hintalapun huomioiden.

On silti huomattava, että uusimmat iPad Prot ovat olleet myynnissä jo vuoden ajan. Niiden hinta onkin pudonnut varsin lähelle Air-mallia.

Uuden iPad Airin suurin ongelma on yksinkertaisesti liian pieni 64 Gt tallennustila. Kapasiteetti täyttyy hetkessä, sillä esimerkiksi Disney Plussasta ladattavat elokuvat vaativat monesti kolmesta neljään gigatavua tilaa. Lisäksi tablettiin on esiasennettu kookas joskin onneksi laadukas GarageBand.

Mitä monipuolisemmin laitetta käyttää, sitä nopeammin ongelma eskaloituu. Jos päätät ostohetkellä säästää valitsemalla 64 Gt mallin, saa sen tallennustilan kanssa olla jatkuvasti valppaana.

Tämä ei tarkoita, etteikö 64 Gt riitä. Sen kanssa saa kuitenkin jatkuvasti miettiä tarkasti sitä, mitä kaikkea haluaa laitteessa säilyttää. Täten olisimme odottaneet Applelta vähintään 128 Gt tallennuskapasiteettia.

Nyt kun marinat on maristu, on aika siirtyä positiivisiin asioihin. Laite tekee vaikutuksen kirjaimellisestikin sanottuna hyvin nopeasti. iPad Air (2022) sisältää nimittäin huippunopean M1-järjestelmäpiirin.

Laitoimme testikäytössä mallin vierekkäin A14 Bionicia hyödyntävän iPad Air 4:n kanssa. Uudempi versio toimii useamman sovelluksen samanaikaisessa käytössä selvästi nopeammin. Lisäksi pelaajat pääsevät nauttimaan jopa tuplasti nopeammasta ruudunpäivityksestä.

Veimme testituokion vielä muutaman askeleen pidemmälle. Lähdimme muokkaamaan kolmiulotteista esinettä suositussa Procreate-sovelluksessa. Jälleen kerran iPad Air (2022) veti selvästi pidemmän korren. Vaikka edeltävää mallia ei voi pitää hitaana, uuden sukupolven tabletti vakuuttaa sulavammalla käyttökokemuksella. Suorituskyky on jopa niin hyvällä tasolla, että viides iPad Air on varteenotettava vaihtoehto iPad Prolle.

Mainittakoon vielä 5G-tuki. Jos käytössäsi on uuden sukupolven verkkoteknologiaa hyödyntävä dataliittymä, saat hyödynnettyä laitteella merkittävästi nopeampaa tiedonsiirtoa. Tämä ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteinen asia, sillä liittymän ohella on oltava kantaman sisäpuolella. Koska 5G-verkko on vielä kasvuvaiheessa, kaikki ilo saadaan irti vasta tulevaisuudessa.

Apple Pencil

Apple Pencilillä on helppo tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja kuvankäsittelyä. (Image credit: TechRadar)

Erikseen myytävä Apple Pencil on hyödyllinen ja joillekin jopa lähes pakollinen lisälaite. Se on ollut saatavilla jo niin pitkään, että sen korkea hinta ja erillisyys tuntuvat aavistuksen erikoisilta ratkaisuilta.

Sen ominaisuudet puhuvat onneksi puolestaan. Esimerkiksi tuplakosketuksella saa vaihdettua kynän sekä pyyhekumin välillä. Lisäksi sen painalluksen voimakkuus vaikuttaa lopputulokseen. Apple Pencil onkin omiaan erityisesti kuvankäsittelyssä.

Innostuimme digitaalisesta piirtämisestä, kuvanmuokkauksesta sekä muistiinpanojen tekemisestä kosketusnäyttökynällä. Pitkiä romaaneja tai arvostelutekstejä sillä ei kuitenkaan kannata raapustaa, sillä niitä varten kannattaa ehdottomasti hankkia erillinen näppäimistö. Lisäksi näyttöpinta tekee kirjoitusjäljestä aavistuksen epäselvemmän kuin mitä perinteiselle paperille saisi kynäiltyä.

Jos Photoshop, Lightroom, Affinity Photo, Sketchbook tai Procreate ovat suosikkisovellustesi joukossa, kannattaa Apple Pencil hankkia tabletin oheen. Muutoin pärjäät hyvin ilmankin.

iPadOS-ohjelmisto

iPad OS -ohjelmisto on parantunut entisestään, ja muutokset todella tuntuvat käyttökokemuksessa. (Image credit: TechRadar)

iPadOS 15.4 on mainio osoitus Applen kyvystä kehittää ohjelmistoaan vuodesta toiseen. Se tarjoaa muutamia mielenkiintoisia jippoja, jotka parantavat käytettävyyttä.

Halusipa tabletilla tehdä mitä tahansa, uusi iPad Air (2022) tekee siitä sulavaa ja helppoa. Eleet sekä animaatiot toimivat juuri toivotulla tavalla. Ainoa pieni murhe koski kiihkeintä pelikäyttöä, joita varten aktivoitu eleohjaus ei ihan tahtonut pysyä mukana.

Monet uuden iPadin ostajat saattavat kokea houkutusta siirtää aiemman laitteen tiedot ja näkymät sellaisenaan tuoreelle vempaimelle. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan käytön puhtaalta pöydältä. Pikakomennot sekä käyttöliittymä toimivat niin hyvin, että käyttö on yksinkertaisesti sulavampaa ilman täyteen ahdettua kotinäkymää.

Olemme hyödyntäneet iPadOS-ohjelmiston useamman sovelluksen samanaikaista moniajoa jo muutaman vuoden ajan, mutta vasta iPadOS 15 tekee tästä oikeasti miellyttävää. Aiemmin käyttöä häirinneet käytettävyyshaasteet ovat viimein historiaa.

Saimme avattua taulukkotiedoston ja kopioitua tietoa siitä Google Analyticsiin sekä takaisin. Ruudulla oli samanaikaisesti yksi kelluva ikkuna pikapäivitystä varten sekä kaksi vierekkäin auki ollutta ikkunaa. Nämä kaikki toimivat toivotulla tavalla.

Niin ikään dokumentin päivittäminen avoinna olleesta Gmail-sähköpostista onnistui vaivatta. Kolmannen osapuolen sovellusten toimivuus iPadilla on miellyttävä yllätys.

iPad Air (2022) on laadukas tabletti myös pelikäyttöön. (Image credit: TechRadar)

Kuten aiemmin mainitsimme, iPad Air ei silti onnistu korvaamaan kannettavaa tietokonetta. Ohjelmistossa olevat rajoitteet ja hidasteet tulevat nimittäin nopeasti vastaan.

Esimerkiksi Windows-laitteilla nopeasti toimivat tekstikentät vaativat useamman ylimääräisen painalluksen. Vastaavasti Google Chrome -selaimen haku vaatii osoitekentän erillistä klikkaamista jopa uuden välilehden avatessa. Tämä tuntuu hölmöltä, sillä uuden ikkunan avaaminen viittaa käytännössä aina sivuston tai haun tekemiseen.

Google Docs on kosketuslevyä käyttäessä hiukan kankeampi kuin Apple Pages. Tämä ei ole iso ongelma, mutta käyttökokemus ei silti yllä samalle tasolle läppärin kanssa. Ongelman saa tosin korjattua Applen omia sovelluksia käyttämällä.

Pages, Safari ja Applen muut omat sovellukset toimivat sen sijaan erittäin hyvin. Kaikesta huolimatta iPad Air (2022) on tarkoitettu osaksi Applen ekosysteemiä. Jos yrität liiaksi irtautua valmistajan sovelluksista, huomaat sen käyttökokemusta haittaavina ongelmina.

Akku ja kamera

iPad Air (2022) tarjoaa laadukkaan etukameran, mutta selustassa oleva takakamera on pysynyt ennallaan. (Image credit: TechRadar)

Apple väittää uusimman iPad Airin yltävän noin 10 tunnin mediatoistoon tai yhdeksään tuntiin aktiivisessa verkkoselauksessa ja sovelluskäytössä.

Lukemat ovat varsin hyvin linjassa omien testijakson mittaustemme kanssa. Muutamaan kertaan akku tosin tyhjentyi toivottua nopeammin.

Onnistuimme tyhjentämään akun tavallista nopeammin muutamalla kikalla. Ensinnäkin sovellusten lataaminen 5G-verkossa tyhjentää tabletin alle viidessä tunnissa. Lisäksi koko ruudun täyttäminen aktiivilla Apple Pages -ikkunoilla vei neljässä tunnissa peräti 75 prosenttia akkuvarausta. Tällöinkin laitteessa riitti silti kokonaisuudessaan puhtia noin seitsemän tunnin ajaksi.

Tavallisessa työkäytössä akku kuluu maltillisemmin. Kirjoitustyön ja verkkoselauksen täyttämä tunnin junamatka imi täydestä virtapankista 15 prosentin verran mehua.

Applen lupaukset akkukestosta ovat siis pääsääntöisesti oikeansuuntaiset. Muutamia poikkeuksia on kuitenkin mukana.

Tabletti jaksaa säästeliäämmällä käytöllä onneksi erittäin hyvin. Jos laitetta pitää virransäästötilassa 12 tunnin ajan, tyhjenee akusta vain viitisen prosenttia. Mikäli iPad Airin tarkoitus on olla ylimääräisenä laitteena epäsäännöllisessä käytössä silloin tällöin, ei laturille ole välitöntä tarvetta.

Kun laturista tuli puhe, ei aasinsiltaa kannata jättää hyödyntämättä. Myyntipakettiin sisältyy valitettavasti vain 20 watin laturi. Vaikka valmistajan tapauksessa jo pelkkä laturin sisältyminen myyntipakettiin on miellyttävä yllätys, olisimme toivoneet sen olevan aavistuksen nopeampi.

iPad Air (2022) täyttyi nollasta sataan hiukan vajaassa kolmessa tunnissa. Tyhjentyneeseen akkuun saa onneksi hätäapua nopeammin, sillä puolen tunnin odottelu antaa neljänneksen verran puhtia. Pikalataus on siis mukana, vaikka se onkin tismalleen samalla tasolla kuin edeltävässä mallissa.

Jos käytössäsi on tehokkaampia latureita, voi tabletin saada juhlakuntoon hiukan nopeamminkin. Testiemme perusteella ero jäi kuitenkin varsin marginaaliseksi. 20 watin laturilla tabletti täyttyi 2 tunnissa 35 minuutissa, kun taas 30 watin vastaavalla aikaa kului kaksi tuntia ja 11 minuuttia. Ero ei siis välttämättä anna aihetta erilliselle lisälaitehankinnalle.

Kamera

Image 1 of 3 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 3 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 3 (Image credit: TechRadar ) Image 1 of 3

Tabletin selustassa on 12 MP kamera, joka on hinnan ja suorituskyvyn puolesta mainio lisätyökalu.

Vertailun vuoksi iPad Pro -tehomallit tarjoavat kaksoiskameran sekä Lidar-sensorin, jolloin lähikuviin saa lisäsyvyyttä. Lisäksi sen avulla saa kuvattua huoneen 3D-renderöintiä varten.

On kuitenkin huomioitava, että Lidar-sensoria käyttävät sovellukset ovat harvassa. Täten ominaisuuden puuttuminen iPad Airista on varsin perusteltua. Jos valinnalla on painettu hintalappua alaspäin, ei ratkaisusta ole syytä marista.

M1-järjestelmäpiiri sekä kameran kenno saavat ikuistettua laadukkaita kuvia. Takakameralla napsitut otokset ovat värikkäitä, teräviä ja syvyysvaikutelmaltaan onnistuneita.

Kellossa on toinen ääni kun puhe kallistuu zoomaukseen, sillä silloin otoksiin kertyy varsin selvää kohinaa. Tablettia ei siis kannata vieläkään hankkia korvikkeeksi kameralle tai kamerapuhelimelle. iPad Airilla napattavat kuvat ovat todennäköisesti käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaiset kuin vaikkapa iPhone 13 Pro Maxilla otetut, joten huippukameraan panostaminen olisi hiukan yliammuttua.

Kenno on pysynyt ennallaan edeltävään Air-malliin nähden. Voidaankin varsin luottavaisesti todeta, ettei tabletin kamera ole ollut Applen kehitystyön keskeisimpiä prioriteetteja. Tästä huolimatta pidimme f/1,8-aukollisen kameran suorituskyvystä erityisesti hämärissä olosuhteissa.

Sen sijaan etukamera on ottanut askeleen eteenpäin. 12 MP ultralaajakulmakamera lisää kokonaisuuteen Valokeila-toiminnon (Central Stage). Sen avulla pysyt kuvan keskiössä FaceTime-puheluiden aikana myös liikkuessasi.

Ominaisuus on näppärä tapa pitää kohde kuvassa. Jos harrastat aktiivisesti videopuheluita, on se selkeä parannus edeltävään malliin nähden.

Uuden etukameran ominaisuudet videokäytössä ovat niin ikään hyvät. Emme törmänneet testijakson aikana minkäänlaisiin ongelmiin, vaan havaitsimme uuden iPad Airin sekä erillisten AirPods-nappikuulokkeiden olleen erinomainen valinta jopa ammattimaiseen videopalaverikäyttöön. Tältä osin on silti ihmeteltävä etukameran sijoittelua.

Koska kamera on asetettu ruudun yläpuolelle, et käytännössä koskaan katso kameraa kohti. Tämä korostuu mikäli tabletti on vaaka-asennossa. Magic Keyboardia käyttävä vaikuttaa siis monesti videopalaverin aikana poissaolevalta ja epäkiinnostuneelta.

Kannattaako iPad Air 2022 ostaa?

iPad Air (2022) on saatavissa useana eri värivaihtoehtona. (Image credit: Apple)

Osta, jos...

Haluat kokonaisvaltaisen tabletin

iPad Air (2022) on monipuolinen työkalu, joka pärjää lähes kaikessa. Se on erinomainen työkalu piirtämiseen, leffojen katseluun, verkkoselaukseen ja jopa pelaamiseen. Parhaimmillaan se onnistuu korvaamaan läppärin.

Etsit edullista tablettia visuaaliseen suunnitteluun

M1-järjestelmäpiirin raaka suoritusteho tekee jopa kolmiulotteisen suunnittelun kaltaiset raskaat puuhat sujuviksi. Enää ei ole siis välttämätöntä ostaa iPad Prota.

Haluat persoonallisen tabletin

iPad Air (2022) on saatavissa useissa rohkeissa värivaihtoehdoissa, joten saat persoonaasi korostavan työkalun matkaan.

Älä osta, jos...

iPad Pro ei ole sinulle liian kallis

Pienellä lisäpanostuksella saa hankittua iPad Pro 11 -tehotabletin, jonka parempi näyttö, laadukkaammat kamerat, ohuemmat reunat ja laajempi tallennustila tekevät käyttökokemuksesta vieläkin paremman.

Hyödynnät taulukko-ohjelmia päivittäin

Vaikka iPad Air (2022) pärjää Excelin kaltaisten taulukkolaskentaohjelmien kanssa, pieni näyttö tekee työnteosta turhan vaivalloista.