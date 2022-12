Arvostelussa Bowers & Wilkins PX8

Vastamelutoiminto on keskinkertainen

Bowers & Wilkins PX8 edustaa yhtiön kuuloketarjonnan kärkeä, ja sen äänenlaatu nostaa langattomien kuulokkeiden standardia entistä korkeammalle. Kun päälle lisätään vielä toimiva vastamelutoiminto, kattavat ominaisuudet sekä 30 tunnin akkukesto, on käsissä laadukas kuulokepari audiohifistelijöille.

Bowers & Wilkins PX8: pika-arvio

Jos äänenlaatu on kriteeri, silloin Bowers & Wilkins PX8 -langattomat kuulokkeet ovat uusi standardi päihitettäväksi. Ja monelle käyttäjälle se voi olla riittävä syy ostoon. Mutta kokonaisvaltaista laatua kaipaaville siitä löytyy myös puutteita.

Yhtiön uudet PX8-kuulokkeet ovat kalliit, eikä siitä ole epäilystäkään. Hinnalle on silti syynsä, sillä kuulokkeissa on uudet 40 mm hiilikartiot, jotka korvaavat edullisemmassa Bowers & Wilkins PX7 S2:ssa olleet kaiutinelementit. Lisäksi niissä on alumiiniset varret, tyylikkäät metalliset korostukset ja Nappa-nahasta valmistetut koristeet, jotka huokuvat laatua. Mutta tässä maailmantilanteessa hinta voi olla silti monille liian suuri kynnyskysymys.

Silti päästyämme kuulemaan Bowers & Wilkins PX8 -kuulokkeita, emme voi kuin nauttia sen upeasta elämyksestä – hinnasta välittämättä.

Yhtiön omien sanojen mukaan PX8:n tavoitteena on ollut luoda parhaat mahdolliset langattomat kuulokkeet. Lopputulos vastaa alkuperäistä suunnitelmaa, sillä kuulokkeita käyttäessä voi suorastaan tuntea niistä hohkavan ylellisyyden. Ja äänenlaatu on suorastaan taivaallinen.

Kuulokkeissa on silti puutteensa, joskaan nämä eivät koske ääntä. Sen sijaan puolikas tähti on tippunut aavistuksen keskikastiin jäävästä 30 tunnin akkukestosta, joka kalpenee muun muassa edullisemman Sennheiser Momentum 4 Wirelessin häikäisevälle 60 tunnin akkukestolle. Vastamelutoimintoa ei voi myöskään kustomoida lainkaan, ja taajuuskorjaimeen tehtävät säädöt on rajattu pelkästään ylä- ja alapäähän. Kuulokkeista uupuvat myös isot ominaisuudet.

Vaan siihen heikkoudet myös jäävätkin. Bowers & Wilkinsin Music-sovellus kokoaa suositut musiikkipalvelut yhteen. Lisäksi sovellusta käyttävät myös muutkin yhtiöt laitteet, joten kuulokkeet saa liitettyä samaan ekosysteemiin mahdollisten kaiuttimien, kuten Zeppelinin, kanssa.

Meille ääni on silti kuulokkeet määrittelevä tekijä. PX8:n äänentoisto on yksityiskohtainen, elävä, avara, musikaalinen ja kaikin puolin nautinnollinen. Jos kuulokkeiden tyyriiseen hintaan on vain varaa, sitä vastaan saa eittämättä tämän hetken parhaalta kuulostavat langattomat kuulokkeet.

PX8-kuulokkeet näyttävät upeilta. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins PX8: hinta ja saatavuus

Julkaistiin 28. syyskuuta 2022

699 €

Bowers & Wilkins PX8 on saatavilla Suomesta 699 € hintaan. Kyseessä on siten todella kallis vaihtoehto, mutta ne edustavat myös B&W:n parhaimmistoa.

Yhtiön uutukaiset ovat siten kalliimmat kuin Apple AirPods Max (629 €), Sennheiser Momentum 4 Wireless (349 €) kuin luokkansa parhaimmistoa edustava Sony WH-1000XM5 (499 €).

Silti jos kuulokkeilta kaipaa nimenomaan taivaallista äänenlaatua, PX8 on täysin hintansa väärti.

Kantolaukku tuntuu kuulokkeiden lailla laadukkaalta ja siinä on tilaa johdoille. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins PX8: ominaisuudet

Erinomainen musiikkisovellus ja tuki monihuonejärjestelmille

Yksinkertaiset ja luotettavat painikkeet

Vastamelutoimintoa ja läpikuultavuustilaa ei voi kustomoida

Bowers & Wilkins PX8:n ominaisuudet ovat erinomaisen sijaan lähempänä hyvää, mutta näiden osalta hommat hoidetaan silti vakuuttavasti. Silti vastamelutoiminnon ja taajuuskorjaimen osalta vaihtoehdot jäävät valitettavan vähäisiksi, joten kustomointia kaipaavien kannattaa silmäillä toisaalle.

Kuulokkeissa on lisäksi käyttäjätunnistin ja automaattinen lepotila, joka aktivoidaan 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Molemmat ominaisuuksista voi myös tarvittaessa kytkeä pois päältä. Vasemmassa kuulokkeessa oleva pikapainike voidaan myös kustomoida mieleisekseen, jolloin sillä voi aktivoida vaikkapa vastamelutoiminnon tai digiavustajan.

Mielenkiintoisena lisänä kuulokkeet antavat mahdollisuuden valita lähetyksen laadun, jolloin musiikki suoratoistetaan joko mobiiliyhteyden tai WiFin välityksellä. Käyttäjätunnistimesta löytyy niin ikään muutama eri säätömahdollisuus, joiden avulla musiikin pystyy hetkellisesti pysäyttämään nostaessaan kupin pois korvilta kollegalle keskustellessa.

Jäimme tosin kaipaamaan parempaa kuin nykyään standardinomaista 30 tunnin akkukestoa, vaikka se on silti parempi kuin esimerkiksi Bose QuietComfort 45:ssä. 15 minuutin pikalatauksella kuulokkeisiin saa lisäksi virtaa peräti seitsemäksi tunniksi, joten niihin saa tarvittaessa mehua melko vaivihkaa.

Oikeaan kuppiin on sijoiteltu lisäksi painikkeet äänenvoimakkuudelle, toistolle ja virralle, jotka toimivat upeasti. Vasemmassa kupissa on puolestaan aiemmin mainittu pikapainike, johon kytkimme itse vastamelutoiminnon. Vastamelutoiminto on itsessään hyvä ja onnistuu estämään valtaosan ulkoa tai toimistosta tulevista äänistä.

Läpikuultavuustila tuntuu sen sijaan paljon hienovaraisemmalta ja on paljon säästelevämpi suodatuksen suhteen. Silti erot vastamelutoiminnon ja läpikuultavuustilan välillä ovat selkeät, vaikka olisimme mielellämme ottaneet siihen hieman enemmän säätövaraa.

Yhtiön oma Music-sovellus on sen sijaan unelma käyttää. Sovellus jakaa laitteet eri tiloihin, joihin omat Bowers & Wilkinsin tuotteet voi jakaa ryhmittäin. Se tukee lisäksi täysin usean huoneen tilajärjestelmää, mikä on tuttu myös Apple Homesta tai Amazon Alexasta.

Lopuksi B&W PX8:ssa on tuki Bluetooth 5.2:lle, aptX Adaptivelle, aptX:lle ja aptX HD:lle. Kuppeihin on piilotettu yhteensä kuusi mikrofonia, joista neljä on varattu vastamelutoiminnolle ja kaksi puheluille. Testiemme perusteella puhelut hoituivat mikkien välityksellä selkeästi.

Arvosana: 4/5

Nämä kuulokkeet korvissa kelpaa näyttäytyä vähän prameammissakin tapahtumissa. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins PX8: muotoilu

Kauniit metalliset korostukset

Kaiutinelementit suunnattu käyttäjän korviin

Erinomainen tuntuma

Kauneutta ja muotokieltä arvostaville Bowers & Wilkins on onnistunut iskemään täysosuman PX8:n suhteen. Näitä kuppeja kelpaa esitellä naapureista lähtien, ja ne ovat kuin omiaan yksityislentokoneilla matkaaville miljardööreille. Pääpannan säätäminen on sulava ja hiljainen kokemus, ja isot ja muhkeat kupit kääntyvät mukavasti niskaa vasten, kun kuulokkeet eivät ole aktiivisessa käytössä.

Matkakäyttöä ajatellen kannattaa tosin huomata, ettei PX8 taitu kasaan. Nykymuotokieltä noudatellen kupit kyllä kääntyvät vaaktasoon säästäen tilaa, mutta ne eivät ole Sony WH-1000XM4:n lailla täysin kokoontaitettavat.

Kuulokkeiden mukana saapuu myös kovakantinen tekstiilipäällysteinen kantolaukku, johon mahtuu näppärästi mukaan myös tarvittavat kaapelit. Näille on kotelossa siunattu oma tila magneettisine kansineen, joten ne eivät pyöri ympäriinsä reissussa.

Kuulokkeiden käyttömukavuus vastaa lähes kauttaaltaan näiden kuunteluelämystä. Muhkeat pehmusteet pääpannassa sekä tukeva lukitus päätä vasten tuntuvat täydellisiltä. Ne eivät purista liian kireästi, mutta tuntuvat silti jäävän tukevasti paikoilleen. PX8 tuntuu ja näyttää kaikin puolin todella, todella laadukkaalta kuulokkeelta.

Kupit itsessään ovat tosin melko kookkaat, mutta niissä olevat kaiutinelementit on suunnattu suoraan korvaa kohti. Suunnitteluratkaisun pitäisi parantaa äänielämystä ja tehdä siitä tarkemman.

Arvosana: 5/5

Oikeassa kupissa olevat fyysiset painikkeet toimivat upeasti. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins PX8: Äänenlaatu

Äärimmäisen ketterä ja musikaalisesti selkeä

Kauniin avara ja yksityiskohtainen

Tuntuva mutta notkea alapää

Aloitimme kuuntelukokemuksen ilman vastamelutoimintoa laittamalla Tom Pettyn Free Fallin' -kappaleen soimaan. Herkkä kitara luo välittömästi kolmiulotteisen ja energisen tilan kuulijan ympärille, ja Pettyn vokaalit tulevat oikeaoppisesti keskeltä ja detaljikkaana. Keskitaajuudet pysyvät läpi kappaleen avoimina ja eloisina. Ventura Boulevardin taustalaulu tulee niin ikään omana erillisenä lisäkerroksena, jonka myötä syntyvä lisätila kuulostaa todella vakuuttavalta.

Sukhwinder Singhin Haule Haulen jouset sekä kiemurtelevat lyömäsoittimet saavat jalan välittömästi vipattamaan ja todistavat PX8:n äänenlaadullisen taituruuden. Äänimatkamme kulkee sen jälkeen Mahalakshmi Iyerin ja Rahat Fateh Ali Khanin Bol Na Halka Halke -kappaleen tahdissa, jonka suosittelemme ottamaan kuunneltavaksi. Intro luikertelee näyttävästi vasemman korvan takaa oikealle ja hyväilee kuuntelijan pikkuaivoja matkan varrella. Myös dynaaminen kasvu lähes täydestä äänettömyydestä huilujen, rumpujen, jousten ja vokaalien kakofoniaan suorastaan säkenöi helmeilevän diskantin kautta.

Alapäätä ei ole myöskään unohdettu, vaan se vastaa yläpään taituruuteen samalla voimalla. Stream Stormzyn Mel Made Me Do It ja sen epätavalliset taustat suorastaan heräävät eloon PX8:lla kuunnellessa. Ulvahdukset, rummut ja kommentit yhdistyvät rytmisen sävellyksen parissa, mikä jatkuu mehevään riffiin. Tätä kaikkea tuetaan silti tyylitellyllä ja selkeällä bassolla, joka rytmittää kokonaisuuden.

Verrattuna tuplasti edullisempaan Sennheiser Momentum 4 Wirelessiin PX8:n ylimääräinen energia, syvyys ja emotionaalinen lataus nostavat jälkimmäisen kokonaan omalle tasolle kuunteluelämyksenä. Molemmat vaihtoehdot ovat omassa hintaluokassaan erinomaisia vaihtoehtoja, mutta B&W:n uutukaiset kuulostavat vain niin monin kerroin paremmalta. PX8 tarjoaakin ensiluokkaisen taivaallista ääntä, josta joutuu myös maksamaan.

Arvosana: 5/5

PX8-kuulokkeet päihittävät kaikilta osin edellisen PX7 S2 -kuulokkeen. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins PX8: Hinta-laatusuhde

Korkealuokkainen laatu, rakenne ja hinta

Vastamelutoiminto voisi olla parempi

Melko standardi akkukesto

Bowers & Wilkins PX8 ei edes yritä miellyttää budjettitietoisia kuulijoita, minkä lisäksi muutamat vaillinaisuudet ominaisuuksissa tuntuvat tässä hintaluokassa hieman yllättäviltä puutteilta.

Näihin lukeutuvat vajavainen taajuuskorjain, joka antaa säätää vain ylä- ja alapäätä, sekä kolmen profiilin vastamelutoiminto. Myös akkukesto olisi suonut olla pitkäikäisempi, vaikka siitäkään ei suoranaisesti voi nillittää.

Nämä jäävät silti vain hyvin pieniksi kritiikeiksi muutoin erinomaisessa kokonaisuudessa. PX8:n vahvuudet ovat ensisijaisesti taivaallisessa äänessä sekä hehkeässä muotoilussa, mutta jos nämä eivät ole sinulle prioriteetteja, silloin suosittelemme tutustumaan muihin vaihtoehtoihin.

Arvosana: 4/5

Kannattaako Bowers & Wilkins PX8 ostaa?

Osta jos...

Haluat näyttää hyvältä

Ulkonäkö ei ole kaikkien prioriteetti, mutta jos haluat ihmisten kääntävän katseensa sinuun, nämä ovat silloin loistava valinta.

Olet valmis maksamaan ylimääräistä laadukkaasta äänestä

PX8 tarjoaa suorastaan häkellyttävän yksityiskohtaisen, energisen ja soinnukkaan äänen. Jos hintaan on varaa, ääni ei varmasti petä.

Omistat jo Bowers & Wilkinsin langattomat kaiuttimet

B&W Music -sovelluksen avulla musiikin kuuntelun voi siirtää PX8-kuulokkeista Formation Wedge -kaiuttimiin lennosta.

Älä osta, jos...

Haluat luokkansa parhaan akkukeston

Sennheiser Momentum 4 tarjoaa yli tuplasti paremman akkukeston kuin PX8:ssa olevat 30 tuntia.

Haluat taitettavat kuulokkeet

Bowers & Wilkinsin uutukaiset menevät kyllä litteiksi, mutta niitä ei voi taittaa kasaan helpompaa kuljetusta varten. Myyntipakkaukseen lukeutuu silti kantolaukku.

Haluat laajemman EQ-säädön

Tarjolla on vain ylä- ja alapää, joten kaikki viittä taajuutta kaipaavat jäävät vaille. Äänenlaatu on tosin niin hyvä, ettemme edes koskisi niihin.

