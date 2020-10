Parhaat kuulokkeet juoksijoille 2020: valintamme lenkkien säestäjille

JUMP TO:

Oikeat kuulokkeet juoksulenkille saattaa parantaa suoritustasi ja ylläpitää tahtiasi juoksit sitten asfaltilla, metsässä tai salilla.

Yksi tärkeimmistä seikoista, joita juoksukuulokkeilta kannattaa varmistaa on se, pysyvätkö ne korvissa aktiviteetin aikana. Toisin sanoen tarvitset kuntoiluun varta vasten juoksemista ja hikoilua varten suunnitellut kuulokkeet. Näiden lisäksi niiden soisi olevan myös hyvänkuuloiset.

Uskomme siihen, että oikeat kuulokkeet voivat parantaa suorituskykyä merkittävästi. Aiheesta on tehty lisäksi tutkimuksia, joiden mukaan musiikki voi tehostaa juoksuasi.

Joten samaan tapaan kuin vesikestävät kuulokkeet ovat parhaat vaihtoehdot uimiseen, parhaat kuulokkeet juoksemiseen vaativat erityistä tarkkuutta näiden pysymisessä korvassa.

Onneksi markkinoilla on olemassa useita vaihtoehtoja tätä tarkoitusta varten, eivätkä ne ole enää edes hirveän kalliita. Tämä tosin tarkoittaa myös sitä, että oikeaa paria etsiessä voi iskeä valinnanvaikeus. Siksi olemme listanneet alapuolelle markkinoiden tämän hetken parhaimmat kuulokkeet kumppaniksi juoksulenkeille.

Parhaat kuulokkeet juoksemiseen

(Image credit: Beats)

1. Beats PowerBeats Pro Vakuuttavat kuulokkeet Beatsilta Paino: - | Akkukesto: 9 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 223,89 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Hyvä ääni Moitteeton tuntuma Laatikko on kookas Rajallinen äänieristys

Beatsin uusin täysin langaton nappikuuloke, PowerBeats Pro, on jotain erikoista. Ne ovat äärimmäisen mukavat, kuulostavat riittävän hyviltä, eivätkä ne koskaan tipu korvista, minkä takia pidämme niitä tämän hetken parhaimpina juoksukuulokkeina.

Ne ovat omiaan lenkeille, koska ne pysyvät tukevasti korvissa niissä olevan koukun avulla. Tämän lisäksi ne kestävät hikeä IPX4-luokituksen takia, ja niissä on painetta alentavat barometriset tuuletusaukot, pitkä akkukesto ja hyvä äänenlaatu.

PowerBeats Prot toimivat parhaiten lähes hiljaisissa ympäristöissä, kuten kotona tai lenkillä. Sisäänrakennettu Siri auttaa myös ottamaan aikaa ja tekemään tarvittavia puheluita kesken lenkin.

Lue arvostelu: Beats PowerBeats Pro

(Image credit: Sennheiser)

2. Sennheiser CX Sport Wireless Erinomaista ääntä Paino: 15 g | Akkukesto: 6 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Ei 89,25 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Upea äänenlaatu Urheilullinen muotoilu Eivät ole edullisemmasta päästä Keskiäänet voisivat olla rikkaammat

Jos kaipaat juoksukuulokkeiltasi ennen kaikkea parasta mahdollista ääntä, silloin nämä Sennheiserin langattomat kuulokkeet ovat erinomainen valinta.

Niissä on elävä, bassovetoinen äänimaailma sekä ne ovat mukavat päässä. Sennheiser CX Sportit pystyvätkin tehostamaan askeltasi pelkästään äänenlaadun avulla.

Niissä ei ole kuitenkaan sykemittaria, mutta pienet evät ja urheilullinen muotoilu tekevät niistä erinomaisen vaihtoehdon juuri kunto- ja juoksukäyttöön.

Akku kestää puolestaan kuusi tuntia, joten ne riittävät hyvin pitkillekin lenkeille. Maratoonareiden kannattaa tosin katsoa jotain muuta mallia.

Lue arvostelu: Sennheiser CX Sport Wireless

3. AfterShokz Trekz Air Ei eristystä maailmalta Paino: 30 g | Akkukesto: 6 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 109,17 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Mukavat ja tukevat korvissa Helpottaa ympäristön havainnointia Hiljaiset Huono akkukesto

AfterShokz Trek Titanium -mallin korvaa uudempi Air-malli, joka on aavistuksen kalliimpi, mutta myös kevyempi ja äänen laadultaan parempi.

AfterShokz on erikoistunut langattomiin vaihtoehtoihin, jotka on suunniteltu varta vasten kaupungissa juokseville. Niiden ääni välitetään poskiluiden läpi, mikä on toteutettu yhtiön luunvälittävän teknologian avulla. Tämän vuoksi juoksija ei sulkeudu täysin pois ulkomaailmalta ja ympäröivältä liikenteeltä.

Niiden avulla voi myös keskustella helposti vieressä olevan kanssa ja kilpailuissa kuulla yleisön kannustuksen. Kyseessä on myös yksi niistä harvoista kuulokkeista, jotka ovat joissain maissa sallittuja kisoissa, sillä ne eivät estä muiden kisailijoiden ja tuomarin ääntä kuulumasta.

Airit ovat lisäksi mukavammat päässä kuin edelliset AfterShokz-mallit, joten isompaa hintapyyntöä vastaan saa myös lisämukavuutta. Ne kestävät lisäksi hikeä, ovat tukevat päässä ja eivät tipu korvista, koska niissä ei ole nappikuulokkeita.

Lue arvostelu: AfterShockz Trekz Air

(Image credit: Adidas)

4. Adidas RPT-01 Wireless On-Ear Sport Juoksukuulokkeet maratoonareille Paino: 209 g | Akkukesto: 40 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 120,93 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kestävä muotoilu Loistava akkukesto Yksinkertaiset näppäimet Muotoilu ei ole kaikille

Jos kaipaat kestäviä kuulokkeita lenkeillesi, Adidas RPT-01 saattaa olla loistava vaihtoehto. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pidät kuppikuulokkeista kuntoillessasi, mutta onneksi Adidaksen hengittävä muotoilu takaa sen, etteivät nämä hiostu juostessa.

Nidottu pääpanta sekä korvapehmusteet on poistettavissa ja pestävissä, jos juoksulenkki on ollut poikkeuksellisen hikoiluttava. Lisäksi 40-tuntinen akkukesto takaa, että nämä päässä voi juosta vaikka useamman maratoonin putkeen.

Vaikka äänenlaatu ei ole paras mahdollinen, RPT-01 on silti sopivan kovaääninen ja alapäävetoinen, jotka tuovat lisäpotkua viimeisille kriittisille askelille. Ne ovat eittämättä parhaat testaamamme kuulokkeet lenkeille näillä spekseillä.

Lue arvostelu: Adidas RPT-01 Wireless Bluetooth Sport Headphones

(Image credit: Jaybird)

5. Jaybird X4 Wireless Bluetooth Headphones Kompakti, hyvälaatuinen ja sopivan hintainen Paino: 14,7 g | Akkukesto: 8 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 113,39 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Erinomainen ja muokkautuva ääni Kestävä ja kompakti muotoilu Yhtiön oma latausliitäntä Näppäinviive

Jaybird X4 päivittää edellisistä malleistaan parannellulla IPX7-luokituksella, joten hikoilit kuinka paljon tahansa tai juoksit sateessa, X4 ei ole siitä moksiskaan. Näiden lisäksi kuulokkeet ovat äärimmäisen hyvänkuuloiset, vaikka ne on tehty ennen kaikkea kuntoilun ehdolla.

Yhtiön oma erinomainen sovellus takaa helpot EQ-kustomointimahdollisuudet omia profiileita varten, ja erikokoiset nappikuulokkeet sopivat useammalle korvatyypille. Siten ne ovatkin omiaan juoksijoille, jotka haluavat kuunnella laadukasta musiikkia satoi tai paistoi.

Lue arvostelu: Jaybird X4

6. Bose SoundSport Wireless Headphones Isoa ääntä helpolla Paino: 17,9 g | Akkukesto: 6 tuntia | Sykemittari: Kyllä Pulse-mallissa | Kuulokenäppäimet: Kyllä 99,90 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Mukavat ja tukevat Vaihtoehtoinen sykemittari Akkukesto voisi olla prempi Sykemalli on kalliimpi

Jos kaipaat lisää musiikillista potkua viimeisille metreille, Bose SoundSport on todennäköisesti vaihtoehtosi. Niiden tinkimättömän omalaatuinen ääni on audioalan parhaimmistoa, ja kevyet nappikuulokkeet ovat tukevat ja mukavat korvissa, kiitos StayHear+ -kärkien.

NFC:tä tukevilla älypuhelimilla ja musiikkisoittimilla SoundSport-kuulokkeet voi lisäksi yhdistää kätevästi. Bose Connect -sovelluksella musiikkia voi kuunnella lisäksi useammalla kuulokkeilla samanaikaisesti, mikä sopii erinomaisesti, jos lenkkeilet yhdessä kaverin kanssa.

SoundSport-mallia tulee myös kahtena eri mallina. Pientä lisämaksua vastaan voit ostaa Pulse-mallin, jossa on sisäänrakennettu sykemittari. Riippuen juoksuaktiivisuudestasi, tämä saattaa olla hyödyllinen investointi. Mielestämme sykemittari on lisäksi tarpeeksi tarkka.

(Image credit: JBL)

7. Under Armour True Wireless Flash Earbuds Akkukestoa päiviksi Paino: 16 g | Akkukesto: 5 tuntia (25 tuntia kotelon kera) | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 117,76 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Jämpti tuntuma Runsas akkukesto Ei sykemittaria Kookas latauskotelo

Under Armour True Wireless Flash on hyvä lisä täysin langattomien kuulokkeiden joukkoon, sillä niissä on erinomainen ääni, ergonominen muotoilu ja runsas akkukesto (25 tuntia latauskotelon kera).

Niissä on lisäksi kaksi älykästä teknologiaa, jotka erottavat kuulokkeet muiden joukosta. Vasenta nappikuuloketta napauttamalla kuulokkeissa aktivoituu Talk-Thru-toiminto, joka pienentää hetkellisesti äänen keskustelua varten. Ambient Aware (napauta kaksi kertaa) luo puolestaan ulkomaailmasta tulevan äänen ulkopuolella olevien kuulokkeiden avulla.

UA on tosin mennyt kunnon kuin käytännöllisyyden ehdoilla, sillä mukana tuleva latauskotelo on kookas kannettavaksi. Lisäksi siinä ei ole minkäänlaista pikalatausta, joten kuulokkeiden on hyvä olla ladattu valmiiksi ennen kuntoilun alkua. Urheilukäyttöä ajatellen kuulokkeiden hyvät puolet päihittävät silti huonot.

Lue arvostelu: Under Armour True Wireless Flash

(Image credit: Jabra)

8. Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds Minimalisteille Paino: 17,9 g | Akkukesto: 4,5 tuntia | Sykemittari: Kyllä | Kuulokenäppäimet: Kyllä 137 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Täysin langattomat Latauskotelo Vain 4,5 tunnin akkukesto Muotoilu voi olla joillekin tukala

Täysin langattomien kuulokkeiden lisäksi Jabra Elite Sportissa on napin painalluksesta aktivoituva Hear Through -teknologia, jonka avulla juostessa voi kuunnella ulkomaailmaa esimerkiksi ruuhkaisilla alueilla.

Latauskotelo itsessään tarjoaa 13,5 tunnin edestä virtaa, mutta valitettavasti kuulokkeissa itsessään on ainoastaan vaivaiset 4,5 tuntia mehua. Nämä eivät siis siten sovi maratoonareille, mutta tavallisille juoksuille kuulokkeet ovat omiaan.

Lisäksi niissä on IP67-luokitus vesikestävyyttä varten, ja erillisen sovelluksen kautta saat käyttöösi myös sisäänrakennetun syke- ja juoksumittarin.

Kyseessä ovat kalliin kuulokkeet, mutta kaikkien mukana tulevien ominaisuuksien vuoksi nämä ovat erinomainen kumppani juoksulenkeille.

Lue arvostelu: Jabra Elite Sport

(Image credit: Beats)

9. Beats PowerBeats 3 Fitness-fokusoidut kuulokkeet Paino: 28 g | Akkukesto: 12 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 71,13 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Loistava akkukesto Hyvä langaton kantama Voisi olla paremmat päässä Kalliit

PowerBeats 3 ovat jälleen yhdet erinomaiset Beats-kuulokkeet, jotka ovat eritoten kohdistettu juoksijoille. Ne saattavat tulla korkean hintalapun kera, mikä on tuttua Applen ja Beatsin omistajille, mutta niiden mukana tulee myös runsaasti ominaisuuksia juoksijoille.

12-tuntinen akkukesto ja pikalataustoiminto tekevät PowerBeats 3:sta erinomaisen vaihtoehdon juoksijoille ja maratoonareille. Lisäksi ne kestävät hikeä ja vettä.

Vaikka niissä ei välttämättä ole aivan kaikkia ominaisuuksia kuin muissa tämän listan kuulokkeissa, PowerBeats 3 ovat eritoten hyvät Applen käyttäjille. Niissä on yhtiön W1-siru, jonka avulla ne voi linkittää useisiin iCloud-yhteydessä oleviin laitteisiin ja siten parantaa langatonta kantamaa.

Lue arvostelu: Beats PowerBeats 3

(Image credit: Jaybird)

10. Jaybird Vista True Wireless Earbuds Lähes täydelliset kuntoiluun Paino: 6 g | Akkukesto: 6 tuntia | Sykemittari: Ei | Kuulokenäppäimet: Kyllä 143,33 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kompakti latauskotelo IPX7-luokitus Ei sykemittaria Ei taustaäänitoimintoa

Jaybird Vista on audiostaan tunnetun yhtiön tuore tulokas kuntoilijoille, ja kyseinen malli on eittämättä kärkisijoilla parhaiden kuntoiluun soveltuvien laitteiden osalta.

Huolimatta kuntoilukeskeisyydestä, niissä on ilmiömäinen ääni sekä erinomainen vesi- ja hikikestävyys. Tämä näkyy myös hinnassa, mutta sitä vastaan saa kompaktin, näyttävän ja kevyen muotoilun, joka soveltuu niin lenkeille kuin pitkille matkoillekin.

Lue arvostelu: Jaybird Vista True Wireless

Image Credit: Jabra (Image credit: jabra)

11. Jabra Elite 75t Kompakti vaihtoehto Paino: 5,5 g | Akkukesto: 7,5 tuntia | Sykemittari: Ei 129,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon 7 tuntia yhdellä latauksella Kompakti muotoilu ja latauskotelo Kustomoitava EQ Puuroinen basso Ei voi käyttää vasenta kuuloketta itsekseen Vaikea volyymisäätö

Jabra Elite 75t parantaa edeltäjästään lähes kaikilla osa-alueilla. Siinä on parempi akkukesto, pienempi latauskotelo ja mukavampi tuntuma. Valitettavasti äänen osalta basso peittää edelleen helposti muut soinnut alleen, mutta Jabran oman sovelluksen EQ-kustomoinnilla tämä on korjattavissa.

Kokonaisuudessaan kuulokkeet ovat silti erinomaiset vaihtoehdot lenkille tai muuten vain. Vaikka niitä ei ole suoranaisesti suunniteltu juoksijoille, ne soveltuvat sinne kiitos seitsemän tunnin akkukeston, kompaktin muotoilun ja mukavan tuntuman.

Lue arvostelu: Jabra Elite 75t

Miten valita parhaat kuulokkeet lenkille

Kun etsit itsellesi parhaita kuulokkeita lenkille, kannattaa muistaa muutama asia. Ensinnäkin kuulokkeiden on hyvä olla vähintään IPX4-luokituksella kestääkseen hikeä ja tätä suuremmissa luokissa myös vettä. Tällöin voit käyttää kuulokkeita säästä riippumatta.

Tuntuma korvassa on myös äärimmäisen tärkeää, varsinkin jos valitset täysin langattomat nappikuulokkeet. Osassa malleista on erillisiä eväitä tai koukkuja, jolla ne pysyvät paremmin korvassa. Toisissa on puolestaan johto kuulokkeiden välillä, jolloin ne pysyvät kaulassa tippuessaan.

Tarvitset myös hyvän akkukeston, jos treenaat tai juokset paljon. Ja varsinkin, jos otat kuulokkeet mukaan myös julkisiin tai työmatkoille.

Nämä ovat tärkeimmät, mutta sen lisäksi riippuen tarpeistasi on hyvä tutustua, onko kuulokkeissa esimerkiksi sykemittaria tai treenikumppania. Jälkimmäiset voi tosin saada myös ottamalla lenkille mukaan jonkun parhaimmista juoksutarvikkeista.

