Arvostelussa Sony WF-1000XM4

Sony on pitkälti vastannut aktiivisella vastamelutoiminnolla varustettujen täysin langattomien nappikuulokkeiden suosion räjähdysmäisestä noususta. Uusi WF-1000XM4 jatkaa voittojen tiellä. Se yhdistää erinomaisen äänenlaadun, miellyttävän muotoilun sekä kestävän rakenteen onnistuneesti. Vaikka täydellisyyteen on vielä matkaa, on kokonaisuus tämän hetken suvereeni taidonnäyte.

Minuutin pika-arvio

Sonyn WF-1000-mallisto on palannut parempana kuin koskaan. Täysin langattomien nappikuulokkeiden uusin tulokas on pienempi, kevyempi ja mukavampi kuin aiemmin. Tämän kaiken lisäksi Sony WF-1000XM4 kuulostaa paremmalta ja yksityiskohtaisemmalta kuin edeltävä sukupolvi.

Kokonaisuutta voi kritisoida kenties aiheestakin siitä, ettei se suoranaisesti dominoi markkinoiden muita vaihtoehtoja millään osa-alueella. Samalla sen monipuolisuus ja toimivuus äänenlaadussa, vastamelutoiminnossa sekä akkukestossa muodostavat tuotteen, jonka päihittäminen on lähes mahdotonta.

Sony WF-1000XM4 on jokaisella osa-alueella joko "erittäin hyvä" tai "äärimmäisen hyvä". Ja jos vertailukohdaksi ottaa edeltävän Sony WF-1000XM3:n, parantaa uusi versio kokemusta niin paljon, että päivittäminen tuntuu mielekkäältä. Uudet lisät tosin näkyvät hitusen nousseessa hinnassa.

Entistä kompaktimpi muotoilu tekee Sony WF-1000XM4 -nappikuulokkeista entistä mukavammat sekä helpommin kuljetettavat. Vastaavasti tukisovelluksen avulla on helppo määritellä pikakomentoja tai hallita äänen painopisteitä.

Over-ear-kuulokkeiden markkinoita johtava Sony WH-1000XM4 on myös antanut osan erikoisuuksistaan. Nappikuulokkeet ovat napanneet matkaansa Speak-to-Chat-ominaisuuden, DSEE Extreme -ääniskaalauksen sekä adaptiivisen vastamelutoiminnon. Ominaisuuslistan pituus tekee mallista täysin langattomien nappikuulokkeiden saralla äärimmäisen vaikuttavan kokonaisuuden.

Kilpailevat mallit voivat laittaa kampoihin tai jopa päihittää Sony WF-1000XM4:n joillakin osa-alueilla, joista kenties tyypillisin on vastamelutoiminto. Sonyn mallin monipuolisuus ja äänenlaatu kuitenkin paikkaavat tällaisen kompastelun.

Sony WF-1000XM4 nousee tämän hetken parhaaksi täysin langattomaksi nappikuulokemalliksi. Ja rehellisyyden nimissä on sanottava, että taistelu ei ole edes tiukka.

Hinta ja julkaisupäivä

Suositushinta 279 €

Sony WF-1000XM4 on saatavissa Suomessa useilta eri jälleenmyyjiltä 279 euron suositushintaan. Kun huomioi edellisen WF-1000XM3-mallin kustantaneen vuoden 2019 julkaisussaan noin 229 euroa, on hintaa tullut hitusen lisää.

Suositushinta on erittäin kilpailukykyinen ja linjassa esimerkiksi Bosen, Gradon ja Sennheiserin mallien kanssa. Vastaavasti Bowers & Wilkinsin ylistetty PI7 on selvästi kalliimpi lähes 400 euron hinnallaan.

Muotoilu

Edellistä mallia pienempi

Loistava tukisovellus

Kosketuspainikkeet

WF-1000XM3 tarjosi lukuisia eri syitä suosittelulle, mutta "tyylikkyys" ei noussut tällä listalla järin korkealle. Malli oli varsin iso, minkä vuoksi myös latauskotelo vei taskussa turhan paljon tilaa. Sony onkin ottanut palautteesta opiksi. Uudempi versio näyttää hillitymmältä ja selvästi kevyemmältä.

Latauskotelo on peräti 40 prosenttia aiempaa pienempi, kun taas napit ovat kadottaneet koostaan noin 10 prosenttia. Vaikka lukemat vakuuttavat, on WF-1000XM4 edelleen kookkaampi kuin moni kilpailija. Tämä jos jokin korostaa edellisversion järkälemäisyyttä. Onneksi uudempi malli sujahtaa taskuun mukavasti eikä muutenkaan näytä sci-fi-leffan kuvastolta.

Sinänsä emme yleensä arvostelussa tähän tartu, mutta mainittakoon Sonyn pienentäneen myös myyntipakettia. Tuore laatikko on kotelon tapaan noin 40 prosenttia edellisen version pakettia pienempi. Myyntirasia on valmistettu paperista ja on täysin kierrätettävä, joten ekologisuutta arvostavat saavat tästä mukavan pikkulisän.

WF-1000XM4 hyödyntää useita viimevuotisen WH-1000XM4-kuulokemallin erikoisuuksia. Mukana on adaptiivinen vastamelutoiminto, joka reagoi ympäristön tapahtumiin ja sopeutuu hälinän määrään. Android- ja Windows-laitteiden käyttäjät puolestaan arvostavat pikayhdistämistä. Erikoisempi ominaisuus on "Speak-to-Chat", jonka avulla voit katkaista musiikkitoiston puhumalla. Et siis joudu poistamaan nappeja korvistasi hetkellisen rupatteluhetken vuoksi. Passiivista vastamelutoimintoa taasen vahvistetaan uusilla polyuteraanista valmistetuilla ulokkeilla, joita tulee nappien mukana kolme eri kokoa.

Täysin langattomat nappikuulokkeet hyödyntävät Sonyn kattavaa ja monipuolista tukisovellusta. Sen avulla voi näppärästi hallita niin keskeisiä kuin pienempiäkin ominaisuuksia. Voit esimerkiksi asettaa molempien nappien selustassa olevaan kosketuspainikkeeseen erilliset toiminnot. Vaihtoehtojen joukossa on muun muassa volyymihallinta, toiston jatkaminen ja keskeyttäminen, kelaus sekä virtuaaliavustajan ja aktiivisen vastamelutoiminnon aktivointi. Halutessaan painikkeet saa myös pois käytöstä.

Halutessaan pääsee säätämään äänentaajuuksia. Tarjolla on niin vapaamuotoinen säädin kuin erilaisia valmiita oletusasetuksia. Näiden nimeäminen jättää hitusen toivomisenvaraa, sillä esimerkiksi 'Excited' (innostunut) ei suoraan kerro minkälaiset asetukset tällöin raikavat.

Mielenkiintoisia lisäyksiä ovat mahdollisuus kytkeä automaattinen pysäytys sekä DSEE Extreme -skaalaus päälle tai pois. Lisäksi on mahdollista "kuvauttaa" korvat, joiden avulla Sonyn tekoäly optimoi 360 Reality Audio- ja Dolby Atmos -äänimaisemat juuri käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Samalla kertaa kannattaa miettiä Bluetooth-yhteyden prioriteetit kuntoon. Vaihtoehtoina on suosia joko äänenlaatua tai yhteyden vakautta.

Napit tukevat kolmea keskeisintä virtuaaliavustajaa, eli Siriä, Google Assistantia ja Alexaa. Valitun apurin saa herätettyä äänikomennolla. Testiemme perusteella kaikki kolme vaihtoehtoa toimivat terävästi ja mainiosti myös meluisissa tilanteissa.

Molemmissa napeissa on kolme mikrofonia, jotka auttavat aktiivisen vastamelutoiminnon toimivuudessa, puheluiden äänenlaadussa sekä virtuaaliavustajien käytössä. Eri suuntiin suunnatut mikrofonit osaavat reagoida tilanteeseen sopivasti. Mikäli laitteisto havaitsee esimerkiksi tuulenpuuskan, poistuu eteenpäin suuntautuva mikrofoni käytöstä.

Äänenlaatu ja vastamelutoiminto

Tasapainoinen, vaikuttava ja kattava ääni

Varsin hyvä vastamelutoiminto

Dynaaminen ja rytminen musiikki tekee vaikutuksen

WF-1000XM4:n saaminen mukavasti korvaan vaatii hitusen pidempään kuin toivoisi. Alkuun napit tuntuivat siltä, että ne pitäisi painaa hitusen oletettua syvemmälle. Kun kuuloke kuitenkin sujahtaa paikalleen, on syytä asettaa kosketuspainikkeet, ääniasetukset sekä muut ominaisuudet kohdilleen.

Aloitimme testimme pyöräyttämällä käyntiin Tidal-suoratoistopalvelun huippulaadukkaat tiedostot, eikä WF-1000XM4 jättänyt jossittelulle sijaa. Olipa kyseessä korkea tai matala ääni, yksityiskohdat kaikuvat korvakäytäviin vaikuttavalla tavalla. Kokonaisuus tasapainottelee eläväisen ja hallitun välillä.

Täysin langattomat nappikuulokkeet kompuroivat monesti matalissa äänissä, mutta tällä kertaa basso jytisee juuri niin tarkkana ja väkivahvana kuin voi toivoa. Alapään jyrähtely kuuluu kaikessa mutta ei silti varasta valokeilaa. Tämä tekee kuuntelusta erittäin miellyttävää ja tasapainoista.

Keskitason äänten rikkaus saa hämmästymään. Kun soittovuoroon päätyi Kate Bushin Lake Tahoe, WF-1000XM4 toisti tarkasti pienimmätkin yksityiskohdat sekä vivahteet. Laulu ja soitto ovat tukevasti samalla viivalla tehden äänimaisemasta todella kattavan.

Korkeatkaan äänet eivät vaadi sitä turhan tuttua mutta-sanaa. Vaikka musiikissa mentäisiin kovaa ja korkealta, biisien henki ja monipuolisuus soi kaiken keskiössä. Kaikkinensa voidaankin sanoa, että WF-1000XM4 soi erittäin upeasti riippumatta siitä, minkälaista musiikkia levylautasella pyörii.

Kaikki testit tehtiin oletusääniasetuksilla. Sony mahdollistaa varsin vapaan säätämisen, mutta valmiiden asetusten luonnollisuus ja laadukkuus teki vaikutuksen.

Dynaamisuus ei jätä sekään motkotettavaa. WF-1000XM4 pärjää loistavasti niin valtavien äänivallien kuin hiljaistenkin hetkien kohdalla. Tämä kuului läpi esimerkiksi Bushin piano-osuuksia kuunnellessa, joissa hempeät sävelet saivat ansaitsemansa huomion ja tarkkuuden.

Aktiivinen vastamelutoiminto on varsin laadukas, vaikka se jääkin erityisesti Bose QuietComfort Earbuds -mallin jalkoihin. Bose osoitti omalla huippumallillaan, että täysin langattomien nappikuulokkeiden vastamelutoiminto voi sulkea aivan jokaisen äänen pois.

WF-1000XM4 ei pysty aivan näin laadukkaaseen suoritukseen, mutta tästä huolimatta se saa minimoitua ympäristön äänet kuuntelukokemuksen tieltä. Tältäkin osin Sony on saanut aikaan kokonaisuuden, joka täyttää lähes jokaisen vaatimustason. Se, onko vertailu vastamelutoiminnon markkinajohtajaan reilua, on sitten toinen asia.

Akkukesto ja liitettävyys

Akkukesto ja liitettävyys

8 tunnin akkukesto

Langaton lataus

Bluetooth 5.2

Vaikka WF-1000XM4 on aiempaa pienempi ja kompaktimpi, on mukana paljon uutta. Ensinnäkin napit hyödyntävät Bluetooth 5.2 -yhteyttä, mikä mahdollistaa samanaikaisen liitännän sekä vasempaan että oikeaan nappiin. Ja jos käytössä on Sonyn LDAC-koodekki, oikeuttaa yhteys myös Hi-Res Audio Wireless -sertifikaattiin.

Bluetooth 5.2:n pitäisi ainakin teoriassa tarkoittaa pidempää akkukestoa. Todellisuudessa lukema on kaikkinensa noin 24 tuntia, sillä napit jaksavat aktiivisen vastamelutoiminnon tilasta riippuen 8-12 tuntia. Lisäksi latauskotelosta saa haettua lisäpuhtia parin käyttökerran verran lisää. Kokonaisuus ei siis ole millään tavalla poikkeuksellinen.

Mukana on tuki Qi-latausalustalle. Sen avulla WF-1000XM4 saa noin viiden minuutin latauksella tunnin verran virtaa.

WF-1000Xm4 tukee LDAC:n ohella myös SBC- ja AAC-koodekkeja. Sen sijaan aptX ei ole tuen piirissä. Napit taitavat DSEE Extreme -ylösskaalauksen, jonka avulla algoritmin pitäisi saada luotua digitaalisesta äänitiedostosta entistä paremman kuuloisen. Emme ole kuitenkaan vieläkään täysin vakuuttuneita tämän toimivuudesta.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat kauttaaltaan loistavat täysin langattomat nappikuulokkeet

WF-1000XM4 saattaa kohdata vertaisensa äänenlaadun tai aktiivisen vastamelutoiminnon saralla, mutta yksikään kilpailija ei pysty haastamaan mallia kokonaisuudessa.

Arvostat laadukasta hallintasovellusta

Sony Headphone -sovellus on käytettävyydessään ja toimivuudessaan yksinkertaisesti ylivertainen.

Arvostat arjen pieniä helpotuksia

‘Speak-to-chat’, adaptiivinen vastamelutoiminto, IPX4-vesitiiviys sekä muut ominaisuudet helpottavat arkea pienillä mutta sitäkin merkityksellisimmillä tavoilla.

Älä osta, jos...

Vastamelutoiminto on tärkeämpää kuin äänenlaatu

WF-1000XM4 minimoi äänet hyvin, mutta aktiivisen vastamelutoiminnon osalta Bose QuietComfort Earbuds vetää pidemmän korren.

Tarvitset pitkän akkukeston

Latauskotelon kanssa 24 tuntiin yltävä akkukesto on ihan hyvä muttei mitenkään erikoinen.

Mielestäsi aptX on langattoman äänen elinehto

Sony ei ole samaa mieltä, sillä yhtiö luottaa LDAC-koodekkiin. Se osoittautuu hyväksi ja on tuettu uusissa Android-puhelimissa. iPhone-käyttäjiä tämä ei kuitenkaan lämmitä.