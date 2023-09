AirPods Pro 2 saa tuen häviöttömälle äänelle – tosin vain yhdelle laitteelle

Nykyisissä AirPods Pro 2 -kuulokkeissa on vielä Lightning-liitäntä.

Applen syyskuisessa esittelytilaisuudessa paljastettiin odotetusti, että yhtiö tuo myyntiin USB-C-liitännällä varustetut AirPods Pro 2- ja EarPods-nappikuulokkeet. Samalla yhtiö mainitsi merkittävän uutisen häviötöntä ääntä odottaville, mutta tässä kohtaa pienellä präntätty jätti monet happamiksi.

AirPods Pro 2 -kuulokkeet saavat USB-C-liitännällisessä versiossa tuen häviöttömälle äänelle, mutta tästä saa ilon irti vain Apple Vision Pro -virtuaalilaseja käyttäessä. iPhone 15 Pro -puhelimellaan Apple Musicia käyttävät jäävät siis ilosta paitsi.

Häviötön ääni tarkoittaa käytännössä merkittävästi vähemmän pakattua ääntä, jolloin yksityiskohdat pysyvät terävämpinä ja äänimaisema itsessään on dynaamisempi. Ominaisuus on vielä toistaiseksi lähinnä audiofiilien käytössä, mutta sen saapumissa AirPods-kuulokkeisiin on odotettu malttamattomasti.

Kääntyikö voitto häviöksi?

Applen mukaan AirPods Pro 2:n Lossless Audio -koodekki mahdollistaa ultra-alhaisen latenssin Apple Vision Prolle, sillä molemmat hyödyntävät H2-sirua.

Lisäksi mukana on häviötön 20-bit 48 kHz -ääni. Tämä ei kuitenkaan ole erityisen vakuuttava, sillä esimerkiksi Apple Music tarjoaa parhaimmillaan tuen 24-bit 192 kHz äänelle. Ja jos vertaa esimerkiksi Snapdragon Soundiin (24-bit 96 kHz), jää se entistä selvemmin kakkoseksi.

Olemme odottaneet Applen tuovan häviöttömän äänen AirPods Pro -kuulokkeille jo hyvän aikaa, sillä se mahdollistaisi paremman kuuntelukokemuksen Apple Musicilla. Tällä hetkellä parhaan ilon saa irti käyttämällä muiden kuin Applen kuulokkeita.

Kun iOS 17 -ohjelmisto julkaistiin ilman mainintaa häviöttömän äänen parannuksesta, eikä iPhone 15 -mallistokaan ota tällä saralla harppausta eteenpäin, ei häviöttömän äänen kuuleminen onnistu ilman Applen piuhallisia EarPods-nappeja.