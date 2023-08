Applen huhutaan uudistavan useamman AirPods-mallin latauksen

Olemme kuulleet jo pitkän aikaa, että Apple on tuomassa myyntiin AirPods Pro 2 -nappikuulokkeistaan uuden USB-C-latauskotelolla varustetun version vielä tämän vuoden aikana. Tuoreimman huhun mukaan julkistus tapahtuu iPhone 15 -esittelytilaisuudessa, jolloin paljastetaan myös USB-C-aikakaudelle siirtyvä AirPods-perusmalli.

USB-C-siirtymä on paitsi Euroopan unionin määräys mutta myös mahdollisuus parantaa tiedonsiirto- ja latausnopeutta. Nykyinen Lightning-liitäntä kun on ollut käytössä jo iPhone 5 -puhelimestä lähtien.

Monet lähteet ovat kertoneet USB-C-liitännällisestä AirPods-mallin kehityksestä, mutta aiemmin on hiiskuttu vain Pro-mallista. Bloombergin Mark Gurman kuitenkin väittää edullisemman AirPods 3 -mallin saavan saman päivityksen.

Saako AirPods 3 USB-C-latauksen?

Pidämme tätä lähes satavarmana, mutta ajankohta ei ole vielä suinkaan tiedossa. Gurmanin tuoreimman väittämän mukaan julkistus saatetaan kuitenkin saada syyskuun 12. päivän esittelytilaisuudessa.

On tietenkin mahdollista, että Gurman on asettanut sanansa virheellisesti. Hän on kuitenkin perinteisesti ollut Applen asioista hyvin perillä, eikä tällaista erehdystä ole syytä pitää todennäköisenä. Jos kyse olisi ainoastaan AirPods Pro 2 -mallista, uskoisimme Gurmanin puhuvan ainoastaan yksittäisestä mallista. Nykyinen muotoilu vihjaa saman päivityksen koskevan perusmalliakin.

Gurman ei kuitenkaan mennyt sen tarkemmin yksityiskohtiin. Vaikka AirPods 3 saisi USB-C-liitännän, emme tiedä mikäli luvassa on muita uudistuksia. Malli saapui myyntiin syyskuussa 2022, joten vuotta myöhemmin ilmestyvä päivitetty malli voisi hyvin sisältää pieniä muutoksia.

Virallista tietoa jouduttaneen odottamaan parisen viikkoa, jolloin Apple avaa laitejulkistuksessaan tulevaisuuden suunnitelmiaan.