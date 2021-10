Arvostelussa Apple AirPods 3

3. sukupolven Apple AirPods parantaa edeltäjänsä äänenlaatua, liitettävyyttä ja muotoilua merkittävästi. Vaikka hinta on korkeampi, perustelevat uudistukset lisäeurot vaivatta. Tämä koskee kuitenkin iPhonen ja muiden Applen laitteiden omistajia, sillä Android-käyttäjät eivät saa kaikkea iloa irti. Kuten olettaa nimittäin saattaakin, täysin langattomat nappikuulokkeet on luotu osaksi Applen ekosysteemiä. Laadukas tilaääni kerää huomiota, mutta vastamelutoiminnon puuttuminen on hintalapun huomioiden yllättävä vajavaisuus.

Kahden minuutin pika-arvio

AirPods 3 on Applen uusin perusmalli täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoille. Mukana on monia keskeisiä uudistuksia, joiden ansiosta se syrjäyttää vuonna 2019 julkaistun AirPods 2:n vaivatta.

199 euron hintalappu on varsin tyyris. Samalla malli on kuitenkin edullisempi kuin vastamelutoiminnolla varustettu AirPods Pro ja merkittävästi halvempi kuin huippumalli AirPods Max.

Uusittu ulkonäkö muistuttaa edelleen varsin pitkälti alkuperäistä ensimmäistä AirPodsia, mutta erityisesti lyhyempi varsi sekä suoraviivaisempi ulkonäkö tekevät napeista aiempaa mukavammat. Varressa olevat painalluksen tunnistavat painikkeet mahdollistavat musiikkitoiston hallinnan ja puheluihin vastaamisen sekä niiden lopettamisen.

Vain roimat neljä grammaa painavat napit on IPX4-luokiteltu hien- ja vedenkestävinä. Tämän vuoksi ne soveltuvat ainakin periaatteessa urheilukäyttöön varsin hyvin. On kuitenkin sanottava, ettei Applen uudet napit pysy korvissa niin tukevasti, että niitä voisi varauksetta suositella ahkeraan rääkkiin. Juostessa ne kuitenkin pysyivät paikallaan riittävän hyvin.

Vaikka uusittu muotoilu miellyttää silmäämme, erityisesti parannukset äänenlaatuun tekevät vaikutuksen. Applen suunnittelema dynaaminen ajuri ja räätälöity vahvistin tuottavat yksityis­kohtaisen ja tasapainoisen kuuntelukokemuksen. Erityisesti Spatial Audio -tilaääni tekee musiikki- ja elokuvakokemuksista todella immersiivisia.

Kuuntelitpa tilaäänellä perinteistä Dolby Atmos -miksausta tai perinteistä ylöspäin skaalattavaa stereoääntä, lopputulos sykähdyttää. Elokuvahetkissä ominaisuus korostuu entisestään. Ja mikä parasta, et tarvitse iPhonea hyödyntääksesi tilaääntä. Kunhan puhelin tai katselulaite tukee Dolby Atmosta, saat ominaisuudesta kaiken ilon irti.

Ei kuitenkaan kannata kuvitella, että AirPods 3 olisi audiofiilien tarpeisiin vastaava nappikuulokepari. Malli ei tue korkearesoluutioista ääntä, minkä lisäksi korkeat äänet tuottavat toisinaan vaikeuksia. Jälkimmäinen murhe on valitettavan tuttu toisen sukupolven AirPodsista.

Onneksi äänenlaatu on puheluissa erinomainen. Tästä kiitos kuuluu mikrofonia suojaavalle akustiselle verkolle. Lisäksi malli tukee AAC-ELD-koodekkia.

Akkukesto on periaatteessa parantunut AirPods 2:een verrattuna, mutta käytännössä tilanne ei ole näin mustavalkoinen. Jos nimittäin käytät tilaääntä, akkukesto on identtinen. Ominaisuuden poiskytkentä mahdollistaa jopa 30 tunnin kuuntelun, joskin tällöin kuuntelukokemus ei ole yhtä mieluisa.

Laitteen yhdistäminen erityisesti Applen vempaimiin on todella helppoa. Esimerkiksi paritus iPhone 13 minin kanssa vaati ainoastaan latauskotelon avaamisen sekä näytölle ilmestyneen pyynnön hyväksymisen.

iOS 15 -käyttöjärjestelmän omistajat saavat lisäiloa. Mukana on Siri-virtuaaliavustajan käyttöönotto hands-freenä, Puhu ilmoitukset -ominaisuus, äänijako, Facetime-ryhmäpuhelut tilaäänellä sekä yhteensopivuus Applen Missä on...? -apin kanssa.

Nämä erikoisjujut erottavat AirPods 3:n kilpailijoistaan. Ja samalla ne tuntuvat kohtuulliselta korvikkeelta puuttuvalle aktiiviselle vastamelutoiminnolle.

Valitettavasti nämä jipot eivät koske muita kuin iOS-käyttäjiä. Tämän vuoksi AirPods 3:n suosittelu esimerkiksi Android-puhelimen tai -älykellon omistajalle on erittäin vaikeaa.

Jos vannot Applen logoon ja haluat iPhonen seuraksi mainiot täysin langattomat nappikuulokkeet, on AirPods 3 erinomainen valinta. Ero edellisen sukupolven malliin on nimittäin selkeä.

Hinta ja julkaisupäivä

Myynnissä nyt

Suositushinta 199 €

Halvempi kuin AirPods Pro

Apple AirPods 3 (2021) maksaa Suomessa 199 euroa. Nappikuulokkeet saapuivat myyntiin lokakuun 26. päivä 2021.

Suositushinta on siis edullisempi kuin aktiivisella vastamelutoiminnolla varustetun AirPods Pron kohdalla, joskin toisen sukupolven Apple AirPods oli alkujaan edullisempi kohdalla. Vuoden 2019 malli saapui Suomessa myyntiin 179 euron hintaan. Toisaalta AirPods 3 sisältää langattoman latauskotelon, mikä perustelee hinnannousua.

Samalla on kuitenkin syytä huomioida, että Apple on laskenut AirPods (2019) -kuulokkeiden hintaa pysyvästi. Tuore hintalappu on 129 dollaria eli todennäköisesti noin 149 euroa. Eikä tarvita kummoisia ennustajanlahjoja povatakseen, että edellinen malli on saatavissa Black Fridaynä vielä tätäkin edullisempaan hintaan.

Jos hintaa vertaa markkinoilla oleviin parhaisiin täysin langattomiin nappikuulokkeisiin, on se erittäin kilpailukykyinen. Esimerkiksi Sony WF-1000XM4 rokottaa säästötiliä vielä enemmän. Tosin on kuitenkin sanottava, että noin 200 euron kuulokkeilta sopii yleensä odottaa aktiivista vastamelutoimintoa. Sitä AirPods 3 ei tarjoa.

Tarjolla on kuitenkin useita edullisempiakin malleja. Keskihintaisista malleista nostettakoon esiin Cambridge Audio Melomania 1 Plus sekä Lypertek PurePlay Z3 2.0, kun taas selvästi edullisempia malleja ovat esimerkiksi Huawei FreeBuds 4 sekä Honor Earbuds 2 Lite.

Muotoilu

Lyhyempi varsi kuin AirPods 2:ssa

Virtaviivaisempi muotoilu

Painalluksella toimivat hallintapainikkeet

AirPods 3 ei ole ottanut liian räväköitä askeleita muotoilun saralla. Edeltäjistä tuttu minimalistinen ulkonäkö, sojottava varsi sekä hillityn kurvikas tyyli ovat edelleen läsnä.

Varsi on lyhentynyt ja sulavalinjaisuus ovat nostaneet päätään, joten kokonaisuus muistuttaa enemmän AirPods Prota kuin toisen sukupolven AirPodsia. Ulkonäkö onkin tyylikäs ja elegantti.

Varsiin on kätketty AirPods Pron tavoin painalluksilla toimivat tunnistimet. Sensoria painamalla voit toistaa, keskeyttää ja ohittaa kappaleita sekä vastata puheluun tai lopettaa sen.

Tunnistin osoittautui testikäytössä erittäin tarkaksi. Tämän lisäksi pidämme klikkausäänestä, joka vahvistaa painalluksen tulleen havaituksi. Harmillisesti emme vieläkään kuitenkaan saa painalluksista minkäänlaista haptista palautetta. Pieni värähdys olisi klik-ääntä parempi, mutta kynnyskysymykseksi tästä ei ole.

Valitettavasti napeista ei voi hallita äänenvoimakkuutta. Kun esimerkiksi Huawei Freebuds 4 on osoittanut tämän näppäryyden, tuntuu puute harmilliselta. Siri-virtuaaliavustajalta voi halutessaan pyytää jeesiä, mutta käytännössä volyymihallinta tapahtunee puhelimen kautta.

Toisin kuin AirPods Prossa, kolmannen sukupolven AirPods ei hyödynnä vaihdettavia silikonitulppia. Muotoilu kunnioittaa siis edellisen mallin puoliavointa rakennetta. Toisaalta valinta tekee mallista mukavan niille, jotka eivät halua sulloa nappia korvakäytävään. Samalla vastamelutoiminto jää kuitenkin vajaaksi.

Käytännössä kuulet kaiken ympärilläsi tapahtuvan, minkä lisäksi ääni vuotaa myös korviesi ulkopuolelle. Molemmat huomiot on syytä nostaa esille mikäli työskentelet avokonttorissa tai muuten vain toisten vieressä. Esimerkiksi julkisessa kulkuneuvossa viereesi istuva saattaa kuulla ainakin osan musiikistasi.

Jotta äänivuotoa olisi mahdollisimman vähän, ääni pyritään ohjaamaan entistä tarkemmin suoraan korvaan. Tämä onneksi toimii varsin hyvin.

AirPods 3 tuntuu todella mukavalta. Vain 4,28 grammaa painava nappikuuloke on lähes huomaamaton, eikä sen sulava ja tasainen pinta ärsyttäne kenenkään korvaa.

Emme ole täysin vakuuttuneita niiden pysyvyydestä. Vaikka AirPods ei pudonnut korvasta juoksulenkin aikana, emme lähtisi niiden kanssa riuhtomaan mitään räväkämpää jumppaa. Ahkerasti liikkuvien kannattaakin harkita paremmin korvassa pysyviä kuulokkeita, jotta katoamisen riski putoaisi merkittävästi.

Kun nyt urheilusta tuli puhe, on syytä mainita AirPods 3:n olevan veden- ja hienkestävä. Samainen IPX4-luokittelu koskee myös latauskoteloa.

Mitä kuulokkeet edellä, sitä kotelo perässä. Latausrasia on nimittäin ottanut myös tyylillisiä vaikutteita AirPods Pron vastaavasta. Se on kevyen ja kompaktin rakenteensa ansiosta helppo kuljetettava. Lisäksi kansi aukeaa vaivattomasti myös yhdellä kädellä.

Latauskotelon edessä on pieni LED-valo, joka kertoo akkuvarauksen. Vihreä valo paljastaa virran olevan täydessä, keltainen taasen vihjaa käytössä olevan enää alle yhden täyden latauksen verran varausta. Valo myös vilkahtaa AirPodsien ollessa paritettavana.

Kotelon pohjassa on Lightning-latausliitin, joskin voit käyttää langatonta Qi-latausta tai Applen MagSafe-laturia. Myyntipakettiin kuuluu USB-C-Lightning-piuha, mutta varsinaisen laturin joutuu ostamaan erikseen.

Kaikkinensa AirPods 3 on merkittävä parannus edeltäjäänsä nähden. Napit ovat kapeammat, huomaamattomammat ja kestävämmät.

Äänenlaatu

Tuki Spatial Audio -tilaäänelle

Tasapainoinen ääni

Erinomainen äänenlaatu puheluissa

AirPods 3 tuntuu merkittävältä parannukselta edeltävään malliin nähden. Applen suunnittelema dynaaminen ajuri ja räätälöity vahvistin tuottavat erittäin dynaamisen äänen. Valmistajan mukaan napit mahdollistavat "muhkeista bassoista kuin kirkkaista korkeista äänistäkin" nauttimisen.

Kolmannen sukupolven nappikuulokkeet todella päihittävät edeltäjänsä basson saralla. Matalan jytinän ohella pidämme voimakkaammasta ja lämpimämmästä äänimaisemasta. Vaikka kunnon hifistelijät eivät saa kaipaamaansa, on kuuntelukokemus erittäin nautinnollinen kaikissa arjen tilanteissa.

AirPods 3.n adaptiivinen taajuuskorjaus pyrkii säätämään musiikin automaattisesti korvan muotoja tukevaksi. AirPods Pron esittelemä teknologia räätälöi lopputulosta jatkuvasti nappien asettelun mukaan. Applen mukaan "sisäänpäin suunnatut mikrofonit tunnistavat mitä kuuntelet ja räätälöivät matalia sekä keski­tason taajuuksia reaali­ajassa."

AirPods 3:lla on useampi ässä hihassaan. Malli tukee nimittäin tilaääntä (Spatial Audio), joka hyödyntää 5.1-, 7.1- ja Dolby Atmos -ääntä luodakseen kolmiulotteisen kuuntelukokemuksen. Teknologian avulla todella tunnet tapahtumien kuuluvan ympäriltäsi.

Tekniikka on ollut aiemmin ainoastaan AirPods Prossa ja AirPods Maxissa, sillä se vaatii toimiakseen kiihtyvyysanturia sekä gyroskooppia. Näiden avulla kuulokkeet tunnistavat pään asennon ja liikehdinnän.

Nyt sama teknologia on mukana myös perinteisessä AirPodsissa. Kuuntelukokemus on todella vaikuttava. Äimistyimme kuunnellessamme The Doorsin klassikkobiisi Riders On The Stormin Dolby Atmos -versiota.

Kun kappale tunnetusti rauhallisella soittelulla, tuo tilaääni artistien eri taidonnäytteet kuuntelijan kanssa samaan tilaan.

Sanat tuntuvat loppuvan kesken, kun rumpali aloittaa laskennan. Myrsky tuntuu yltyvän kuuntelutilassa. Aivan kuin sade ropisisi otsallemme samalla kun ukkonen jytisee oikealta vasemmalle.

Eri soittimien sijoittelu on maltillista mutta tehokasta. Voit kuulla kitaristin oikealla ja huuliharpun etäämmällä vasemmalla. Äänimaiseman taustalla basisti ja rumpali tuovat selkärangan koko kappaleelle. Jim Morrisonin laulusuoritus taasen valtaa edustan.

Jokainen soitin saa hengitystilaa ja äänimaisema on erinomaisesti tasapainossa. Vaikka lopputulos ei ole kaikista yksityiskohtaisin, onnistuu AirPods 3 luomaan äänelle oman tilan. Vaikka kaikki on virtuaalista, voi soittajien sijainnit aistia.

Michael Kiwanukan You Ain’t The Problem tekee samanlaisen vaikutuksen, vaikka sähkökitara tuntuu olevan turhankin etualalla. Tämän vuoksi alun "la-la-la"-osuus tuntuu tukahtuvan muun soitannan alle. AirPods 3 kärsii jossain määrin samasta vaivasta korkeiden äänien kanssa kuin edeltäjänsäkin. Jos biisissä tapahtuu runsaasti, voi kokemus muuttua hiukan sotkuiseksi.

Klassinen musiikki hyötyy tilaäänestä runsain mitoin. Nappasimme testiksi Saint Saënsin säveltämän Danse Macabre ja havaitsimme, että jokainen instrumentti sai arvoisensa tilan. AirPods 3 toi kaikki elementit eloon tavalla, joka on tässä hintaluokassa harvinaista.

Jos tilaäänen kytkee pois päältä, eivät soittimet erotu enää yhtä selkeästi ja tyylikkäästi. Tämä ei kuitenkaan poista äänimaiseman tasapainoa ja miellyttävyyttä.

Tuettujen koodekkien valikoima on harmillisen rajattu, sillä tuen piirissä on ainoastaan SBC ja AAC. AirPods 3 ei siis tue hi-res-ääniä, mikä on valitettavaa Apple Musicin runsaan häviöttömän musiikkivalikoiman huomioiden. Aiemmin tämän on ymmärtänyt Bluetoothin rajallisuuden vuoksi, mutta Qualcommin aptX Lossless -tekniikan jälkeen tilanne on toisin.

Tilaääni toimii hyvin musiikkia kuunnellessa, mutta parhaimmillaan se on elokuvakäytössä. AirPods 3 pärjää vaivatta Dolby Atmos -äänimaiseman kanssa. Kun katsoimme Apple TV Plussan lyhytanimaatiota Blush, saatoimme tuntea rakettien lentävän päämme yli.

Puhelut eivät jää pekkaa pahemmaksi, sillä akustisella verkolla päällystetyt mikrofonit on suunniteltu minimoimaan tuulen kohina. AirPods 3 tukee AAC-ELD-koodekkia, jonka luvataan tarjoavan "Full HD -äänenlaatua". Vaikka termi sinänsä on melkoista hepreaa, on lopputuloksena joka tapauksessa todella kirkas ja selvä ääni. Taustalla tapahtunutta kohinaa tai älämölöä ei kuulunut laisinkaan.

Akkukesto

Parhaimmillaan 30 tunnin akkukesto

24 tuntia Spatial Audio -ominaisuudella

Langaton latauskotelo

AirPods 3 parantaa akkukestoa roimasti – ainakin periaatteessa. Siinä missä AirPods (2019) tarjosi 24 tunnin käyttöajan (5 tuntia kuulokkeista, 19 tuntia kotelosta), AirPods 3 yltää 30 tuntiin.

Apple lupaa napeista kuuden tunnin kuunteluajan tai neljän tunnin puheluyhteyden. Laturista irtoaa neljä täyttä latausta. Lisäksi pelkällä viiden minuutin latauksella saa jopa tunnin verran kuunteluaikaa. AirPods 3 tulee AirPods Pron tavoin langattoman latauskotelon kanssa, joka on yhteensopiva MagSafe-ekosysteemin kanssa.

Tämä kuulostaa hyvältä, mutta valitettavasti nappikuulokkeiden akkukesto putoaa viiteen tuntiin Spatial Audio -tilaääntä käyttäessä. Tällöin lopputulos onkin samalla viivalla edellisen mallin kanssa. Koska tilaääni on AirPods 3:n suurin myyntivaltti, ei akkukesto käytännössä siis parane laisinkaan.

Liitettävyys

Tarkoitettu iOS-laitteille

Erittäin nopea parittaminen

iOS 15 tarjoaa lisäominaisuuksia

Kuten olettaa saattaa, AirPods 3 on suunniteltu Applen laitteita silmälläpitäen. Nappikuulokkeiden parittaminen iPhonen, iPadin, Macin tai MacBookin kanssa onnistuu yhdellä kosketuksella.

Audio Sharing -ominaisuus mahdollistaa äänen jakamisen kahteen eri laitteeseen AirPodsin, AirPods Pron ja AirPods Maxin välillä. Tällöin iPhone, iPad, iPod Touch tai Apple TV toimii soittopelinä. Tämä on näppärää, mikäli haluat jakaa musiikkihetken kaverisi kanssa ilman kuulokkeen lainaamista. Ominaisuus toimi testissämme lähes saumattomasti, vaikkakin äänenvoimakkuus hiukan putosi musiikkia jakaessa.

Mukana on uusi ihontunnistusanturi, jonka avulla AirPods 3 havaitsee korvassa olemisen. Sensorin ansiosta kuuloke ei siis luule pöydänpintaa tai taskua enää korvaksi. Mikäli nappi on poissa korvasta, lakkaa musiikkitoisto. Tämä taasen säästää akkukestoa.

Kuten vuoden 2019 mallissa, myös tällä kertaa Siri-virtuaaliavustaja on mukana. Neuvokkaan apurin saa käyttöön yksinkertaisella "Hei Siri" -lausahduksella. Puhekomennot todella toimivat, sillä napit havaitsivat puheemme erittäin hyvällä onnistumisprosentilla.

Mikäli omistat iOS 15 -laitteen, saat käyttöösi muutamia mielenkiintoisia lisäominaisuuksia. Näitä ovat FaceTime-ryhmäpuhelujen tilaääni sekä dynaaminen päänseuranta. Lisäksi napit on liitettävissä Missä on...? -sovelluksen piiriin. Kaiken kukkuraksi Siri voi Puhu ilmoitukset -ominaisuudella lukea ajoitettua ilmoituksia viesteistä, muistutuksista tai kalenterista. Lisäykset helpottavat arkea merkittävästi. Enää et siis joudu olemaan puhelimen äärellä havaitaksesi merkittäviä tapahtumia.

Yhteenveto

Osta, jos...

Haluat tilaäänen edullisesti

AirPods 3 on halvin Spatial Audio -ominaisuutta tukeva malli, joten malli on erittäin helppo tutustumiskeino tilaäänen mahdollisuuksiin.

Sinulla on iPhone

Äänijako, Puhu ilmoitukset sekä Missä on...? ovat vain iOS-laitteilla toimivia ominaisuuksia.

Haluat langattoman latauksen

AirPods 3:n latauskotelo tukee langatonta latausta, minkä lisäksi se on MagSafe-yhteensopiva.

Älä osta, jos...

Haluat aktiivisen vastamelutoiminnon

AirPods 3 ei sisällä minkäänlaista aktiivista vastamelutoimintoa, ja kaiken kukkuraksi puoliavoin rakenne päästää ympäristön äänet läpi. Jos haluat täydellisen kuuntelurauhan, malli ei sovellu tarpeisiisi.

Haluat tuen korkearesoluutioiselle äänelle

Tuettuja koodekkeja ovat ainoastaan SBC ja AAC, joten et voi nauttia Apple Musicin laadukkaimmista tiedostomuodoista.

Omistat AirPods Pron entuudestaan

Vaikka AirPods 3 on mainio, AirPods Pro pitää asemansa Applen parhaana täysin langattomana nappikuulokemallina.