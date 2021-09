Arvostelussa Honor Earbuds 2 Lite

Honor Earbuds 2 Lite tarjoaa erinomaiset perusominaisuudet edulliseen hintaan. Se ei tavoittele kuuta taivaalta tai markkinoiden kattavinta ominaisuuslistaa, vaan panostaa erityisesti perusasioihin. Aktiivinen vastamelutoiminto on hintalapun huomioiden poikkeuksellisen hyvä. Äänenlaatukin on kauttaaltaan vahva.

Kahden minuutin pika-arvio

Täysin langattomien nappikuulokkeiden kohdalla joutuu aina hankalan valinnan eteen. Jollei ole valmis maksamaan itseäsi kipeäksi, joutuu tekemään kompromisseja. Yleensä hintalapun keventyminen vaikuttaa joko äänenlaatuun, muotoiluun, vastamelutoimintoon tai akkukestoon.

Onneksi tilanne tuntuu parantuneen, kun valmistajat ovat pyrkineet tarjoamaan budjettimalleja etsiville entistä laadukkaampia vaihtoehtoja. Erityisesti Honor Earbuds 2 Lite tekee vaikutuksen. Kun napit sujahtavat korviin ja musiikki pärähtää soimaan, yllätys on suuri.

Honor Earbuds 2 Lite maksaa Suomessa noin 79 euroa. Edullinen hinta saa monet skeptiseksi, mutta Honorin nappikuulokkeet osuvat monessa kohdassa napakymppiin. Äänenlaatu on tasavahvaa ja varsin hyvin balanssissa. Bassoa olisi toivonut hiukan enemmän, mutta toisaalta jopa suosikkibiisien taustalta voi kuulla uusia yksityiskohtia.

Erityisesti aktiivinen vastamelutoiminto ansaitsee ylisanoja. Olitpa kaupungin vilskeessä, kotikonttorin rauhassa tai missä tahansa muualla, ei ympäristö saa häirittyä keskittymistäsi. Tosin tilanteeseen saa halutessaan muutoksen, sillä tarjolla on kolme eri tilaa. Aktiivisen vastamelutoiminnon saa päälle ja pois, minkä ohella läpikuuluvuus-tila saa ympäristön keskeisimmät äänet korostettuna läpi.

Toinen kehujen paikka koskee käyttömukavuutta. Honor Earbuds 2 Lite pysyy korvassa mukavasti paikallaan pitkienkin aikojen ajan, eivätkä korvat väsy älämölön lähteeseen. Esimerkiksi koiralenkillä ollessa nappi piti toisinaan laittaa korvaan vain yhdellä kädellä. Tämä ei tuottanut vaikeuksia, vaan kuuloke pysyi paikallaan juuri toivotulla tavalla ilman sen kummempaa änkemistä.

Nappikuulokkeet tuntuvat jämäköiltä ja ne pysyvät korvassa tiukasti. Lisäksi malli on sertifioitu IPX4-luokituksella, joten se on vedenkestävä. Loskaisen syksyn lenkit eivät siis jää välistä sen takia, että tarvitsisi olla huolissaan kuulokkeiden kestävyydestä vesisateessa.

Honor Earbuds 2 Lite sekä latauskotelo (Image credit: Future)

Kuten mainittua, äänenlaatu on hyvää ja yksityiskohtaista. Etenkin korkeat äänet sekä keskiäänet soivat miellyttävän mukavasti. Sen sijaan bassoa janoavien kannattaa katsoa muualle. Mikäli soittolista koostuu tanssijumputuksesta tai synkemmästä metallista, jää kokonaisuudesta pois merkittävä osa matalia ääniä. Jos taasen suosikkirallit eivät möyri synkissä matalikoissa, soivat biisit miellyttävän puhtaana.

Hektisessä arjessa oppii arvostamaan ennustettavuutta ja toisaalta karttamaan ikäviä yllätyksiä. Honor Earbuds 2 Lite tekee elämästä helppoa, sillä akkukesto on erinomaisella tasolla. Yhdellä latauksella saa puhtia noin kymmenen tunnin ajaksi, eikä aktiivisen vastamelutoiminnon lisäyskään pudota mitasta kuin pari tuntia. Selviät siis napeilla sujuvasti kokonaisen työ- tai koulupäivän ajan vaikka et lataisikaan nappeja lounastauon yhteydessä.

Mukana tuleva latauskotelo tarjoaa lisäpuhtia miellyttävän rivakkaan tahtiin. Noin kymmenen minuutin lataus antaa napeille nelisen tuntia toistoaikaa. Kokonaisuutena kotelosta riittää lisävirtaa noin 32 tunnin ajaksi. Varsin jykevä ja hiukan vanhahtava latauskotelo saa virtaa USB-C-liitännällä.

Ainoa merkittävä puute koskee Honor Earbuds 2 Liten kosketuspainikkeita. Periaatteessa napit mahdollistavat pohjassa pitämisen sekä tuplaklikkauksen avulla ohjaamisen. Valitettavasti näiden toiminta tuntui monesti varsin sattumanvaraiselta. Kaksoispainalluksen kohdalla on monesti tarve ylikorostaa kosketusta, jotta napit reagoivat siihen. Lisäksi vastamelutoiminnon hallintaan käytetty pitkä pohjassa pitäminen toimi vain aika ajoin.

Myös muutamia pieniä ongelmakohtia ilmeni testijakson aikana. Napeissa on tunnistin, jonka pitäisi katkaista musiikki laitteen poistuessa korvasta. Keskimäärin soitto kuitenkin jatkui turhan usein, joten sensori otti kontaktin muustakin kuin suoraan kiinni olevasta pisteestä.

Kaikkinensa Honor Earbuds 2 Lite on kuitenkin hintansa huomioiden poikkeuksellisen hyvä malli täysin langattomia nappikuulokkeita etsivälle. Jos etsit budjettimallia etkä tarvitse sisuskaluissa asti tuntuvaa bassojytkettä, on kyseessä on tämän hetken parhaimmistoon lukeutuva malli.

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Honor Earbuds 2 Lite julkaistiin maailmanlaajuisesti elokuun 7. päivä 2021. Malli maksaa Suomessa 79 euroa ja sitä on saatavilla monilta jälleenmyyjiltä.

Muotoilu

Honor Earbuds 2 Lite luottaa muotoilussaan huomaamattomaan ja varsin pelkistettyyn ulkoasuun. Korvan ulkopuolelle sojottava varsin ottaa varsin selkeästi mallia Apple AirPodseista, mikä ei ole lainkaan huono asia. Silikoninen tulppa taasen pitää huolen, että nappi painautuu korvaan mukavasti. Kokonaisuuden kruunaa kevyt rakenne. Honorin täysin langattomia nappikuulokkeita on ilo pitää korvassa pidempiäkin ajanjaksoja kerralla.

Muotoilu muistuttaa vahvasti Honorin ja Huawein yhteisestä historiasta. Napit ovat käytännössä yksi yhteen identtiset Huawei Freebuds 4i -nappien kanssa. Silmämääräisesti en havainnut minkäänlaisia eroja, ja napsahtavatpa napit nykyisten kilpailijoidensa koteloihinkin tukevasti.

Napit on IPX4-luokiteltu vedenkestävyydestään. Ominaisuus on etenkin Suomen ilmastossa paikallaan, sillä kelit harvoin hemmottelevat lyhyen kesäkauden ulkopuolella. Sertifiointi sekä muotoilu takaavat, että Honorin napit ovat kelpo valinta treenikäyttöön.

Perinteikäs muotoilu jatkuu latauskotelon puolella. Siinä missä napit itsessään ovat samanlaiset Huawei Freebuds 4i:n kanssa, kotelon suhteen on tehty isompi irtiotto. Laatikkomaisempi rakenne on tukeva joskin varsin kookas. Esimerkiksi perusfarkkujen taskussa latauskotelo sekä isohko älypuhelin vaativat pientä sijoittelua, jotta ne mahtuvat mukavasti samaan tilaan.

Napit pysyvät kotelossa tukevasti paikallaan magneettiliitännän avulla. Paikalleen iskostumisen siis sekä kuulee että näkee kotelon edessä olevan akkuvarausvalon avulla. Vihreä kertoo hyvästä tilanteesta, keltainen kohtalaisesta ja punainen akuutista hädästä. Kuulokkeiden materiaali yhdistettynä tukevaan koteloon tekee tosin nappien poisottamisesta hetkittäin hankalaa, mikäli kädessä on paksummat hanskat tai kosteutta. Ennemmin kuitenkin näin päin.

Kotelo latautuu USB-C-liitännän avulla, ja tarvittava kaapeli kuuluu myyntipakettiin.

Äänenlaatu

Honor Earbuds 2 Lite tarjoaa erittäin selkeän ja yksityiskohtaisen äänen. Äänenlaadussa on lievää tasapaksuutta, mutta samalla se soveltuu arkiseen peruskäyttöön erittäin hyvin.

Ainoa konkreettinen ongelma koskee matalia ääniä, jotka eivät saa kaipaamaansa potkua. Raskaampi rokki ei tunnu ponnettomalta, mutta bassoraidat eivät toisaalta tuo kaivattua lisäjytyä kuunteluhetkeen.

Toisaalta basson vähäisyys tekee mallista soveltuvan hyvin monenlaiseen musiikkiin. Etenkin laulut saavat hyvin tilaa, kun matalat äänet eivät jyrää vokalistin taidonnäytettä alleen. Samalla jopa suosikkibiiseistä voi huomata sellaisia yksityiskohtia, jotka ovat aiemmin jääneet huomaamatta. Tätä ei yleensä näin edullisista nappikuulokkeista voi sanoa.

Arviokäytössä keskityttiin monipuolisesti erilaisiin musiikkigenreihin, jonka aikana soittolistalla pyörähteli muun muassa poppi, räppi, klassinen musiikki, raskas metalli kuin hauras synkistelykin. Honor Earbuds 2 Lite sai puhtaat paperit lähes kaikesta.

(Image credit: Future)

Basson vajauden ja äänen kirkkauden huomasi parhaiten Nightwishin The Greatest Show on Earth -kappaleen vyörytystä kuunnellessa. Massiiviset ääniraitakerrokset soivat selkeästi ja biisin kuuli puhtaasti alusta alkaen, joskin erityisesti elokuvamaisempaa äänivallia painottanut loppu jäi matalien äänien osalta hiukan vajaaksi.

Toisaalta taas Maija Vilkkumaan kohdalla tilanne oli hyvin toisenlainen. Viimeinen Elämä -kappale soi puhtaasti ja kirkkaasti, mikä toi kuuntelukokemukseen runsaasti lisäeläväisyyttä. Samanlaisen ilmiön havaitsi Eninemin vanhemman tuotannon kohdalla, sillä Without Me kuulosti Honorin napeilla hyvinkin tuoreelta.

Biisitestauksen lopuksi soittolistalle pyörähti vielä klassisen musiikin kokeilu brittiläisen My Dying Briden Evinta-juhlalevyn kanssa. In Your Dark Pavillionin oopperamaiset vaiheet soivat selkeästi ja varsin kirkkaasti, joskin lievää dynaamisuutta olisin suonut kuulevani enemmän. On kuitenkin sanottava, että kokonaisuutena Honor Earbuds 2 Lite tarjoaa hinta-laatusuhteeltaan äärimmäisen laadukkaan vaihtoehdon.

Kuuntelukokemusta parantaa huomattavasti vastemelutoiminto. Nappien silikoniset tulpat blokkaavat passiivisestikin ääntä, mutta aktiivinen vastamelutoiminto osoittautuu erinomaiseksi. Näiden lisäksi mukana on myös läpikuuluvuustila, joka korostaa ympäristön keskeisiä ääniä. Tämän toimivuus ei täysin vakuuttanut, sillä oven paukahtelut tuntuivat kuuluvan selvästi paremmin kuin kaupankassalla käyty keskustelu.

Aktiivinen vastamelutoiminto tekee vaikutuksen. Tilan kanssa saattoi kulkea Tampereen keskustassa ilman pelkoa häiriötekijöistä. Olipa kyseessä autoliikenne, puheensorina tai leikkikentän äänet, nappien kanssa sai keskittyä musiikkiin sataprosenttisesti.

Vastamelutoiminto voi vaihtaa näppärästi AI Life -sovelluksen avulla sekä kuulokkeiden selkämystä painamalla. Valitettavasti elekosketus tuntui kuitenkin hiukan sattumanvaraiselta eivätkä napit reagoineen alkuunkaan kaikkiin kosketuksiin. Tuplakosketuksen kohdalla auttoi kummasti painallusten korostaminen astetta pidemmillä kosketuksilla. Olipa kyseessä vastamelutoiminnon hallinta tai biisin pysäyttäminen, korvan pidempiaikainen räplääminen saa olon tuntumaan hiukan tyhmältä, joten erityisesti musiikkitoistoon puhelin osoittautui paremmaksi.

Lopuksi on vielä syytä mainita, että Honor Earbuds 2 Lite on tehty musiikinkuuntelua painottaen. Kun nappien kanssa yritti käydä WhatsApp-puhelua tai tavallista soittoa, tuntui ääni aavistuksen epävakaalta ja hiljaiselta. Huomasinkin pidempien puheluiden aikana laittavani ennemmin puhelimen korvalle.

Akkukesto ja liitettävyys

Honor Earbuds 2 Liten akkukesto on poikkeuksellisen hyvä. Yhdellä latauksella saa jopa kymmenen tunnin käyttöajan, eikä vastamelutoiminnon kytkentäkään pudota lukemaa kuin 7-8 tuntiin. Jo tällä mitalla napit kestävät helposti koko arkisen työ- tai opiskelupäivän. Ja tarvittaessa lisäpuhtia saa latauskotelosta.

Akkukotelo on tekniseltä puolelta tarkasteltuna ilmiömäinen. USB-C-latauksella varastettu rasia täyttää kuulokkeiden virtatilanteen erittäin ripeästi. Jo kymmenen minuutin latauksella saa nelisen tuntia soittoaikaa. Kaikkinensa kotelossa piisaa täyteen ladattuna 32 tuntia käyttöaikaa.

Kuulokkeiden käyttöönotto osoittautui erittäin vaivattomaksi. Bluetooth 5.2 -yhteys sai otteen puhelimesta pelkällä lähelle viemisellä, minkä jälkeen napit saikin jo käyttöön. Lisäksi kuulokkeet saa käyttövalmiuteen jo ennen kuin ne on saanut nostettua kotelosta korvaan.

Earbuds 2 Lite -napeissa on erillinen tunnistin, joka tunnistaa kuulokkeiden poiston korvasta. Tämä ei kuitenkaan toiminut testijakson aikana aivan toivotulla tavalla. Vaikka musiikkitoiston pitäisi katketa automaattisesti, yleensä rupatteluhetken alkajaisiksi sai poistaa korvista molemmat napit ja silti katkaista musiikin manuaalisesti. Sensori voisi siis olla hiukan vähemmän herkkä, jotta soitto oikeasti pysähtyisi.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat kauttaaltaan mainiot nappikuulokkeet

Honor 2 Earbuds Lite tekee niin monta asiaa oikein, että ongelmakohtia saa etsiä suurennuslasin kanssa.

Budjettisi on tiukalla

Jos et ole valmis maksamaan pitkää penniä täysin langattomista nappikuulokkeista, saat Honor Earbuds 2 Litestä erinomaisen laitteen huokeaan hintaan – jopa ilman tarjousta.

Kaipaat aktiivista vastamelutoimintoa

Earbuds 2 Liten aktiivinen vastamelutoiminto on hämmästyttävän hyvä, sillä sen kanssa ympäristön hälinä katoaa välittömästi.

Älä osta, jos...

Basso on lähellä sydäntäsi

Vaikka äänenlaatu on hyvää, matalat äänet jäävät hiukan vajaaksi. Väkevää bassoa tai synkkää metallimöyrintää kuuntelevat huomaavatkin sen alitehoiseksi.

Tarvitset nappikuulokkeita aktiiviseen puhelukäyttöön

Earbuds 2 Liten harvoihin kompastuskiviin lukeutuu puhelukäyttö, jotka eivät tee muulle kokonaisuudelle kunniaa.