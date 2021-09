Arvostelussa Huawei FreeBuds 4

FreeBuds 4 on erinomainen vaihtoehto avoimen istuvuuden (open-fit) nappikuulokkeita etsiville. Muotoilun ansiosta kuulokkeet lepäävät korvassa mukavasti ja kevyesti. Varsinainen kuuntelukokemuskin tekee vaikutuksen, ja ennen kaikkea opimme arvostamaan äänenvoimakkuuden hallintaa pyyhkäisyeleillä. On kuitenkin todettava, että avoin istuvuus tarkoittaa joitakin kompromisseja etenkin aktiivisen vastamelutoiminnon osalta. Mikäli kuunteluympäristössäsi riittää hälinää, kannattaa katse kääntää Huawei FreeBuds Prohon.

Kahden minuutin pika-arvio

Huawein FreeBuds 4 on vähän joka osa-alueella parantava päivitys edeltävään Huawei FreeBuds 3 -malliin. Uudet täysin langattomat nappikuulokkeet esittelevät useamman laitteen tuen, nappeihin kätketyn äänenvoimakkuuden hallinnan sekä edistyneemmän kaiutinelementin mahdollistaman parannetun äänenlaadun.

Kuulokkeiden erikoisuus on sen avoimen istuvuuden muotoilu (open-fit design). Ratkaisu on omiaan erityisesti käyttäjille, jotka eivät halua pitää silikonitulppiaan korvakäytävässä. Muotoilu tekee mallista erittäin miellyttävän ja mukavan, mutta samalla vastamelutoiminto jää selvästi vajaammaksi. FreeBuds 4 tarjoaa hennon aktiivisen vastamelutoiminnon, joka pyrkii hiljentämään ympäristön ääniä.

Koska aktiivinen vastamelutoiminto on paperilla varsin hillitty, pyrkii Huawei paikkaamaan sen vajautta Adaptive Ear Matching -teknologialla. Käytännössä tarkoituksena on tunnistaa korvan muotoilu ja optimoida vastamelutoiminto halutunlaiseksi. Teknologian toimivuus siis vaihtelee käyttäjittäin jonkin verran.

Kaikesta huolimatta aktiivinen vastamelutoiminto on muotoilun vuoksi varsin heikko. Se blokkaa esimerkiksi kotikonttorilla joitakin taustaääniä, mutta meluisammissa tiloissa jää kaipaamaan enemmän. Autoliikenne, äänekkäämpi puheensorina sekä muut äänen kuuluvat nappien tuottaman äänen ylitse. Toisaalta esimerkiksi videopuheluiden aikana tilanne on toisenlainen. Tällöin puheyhteys pysyy esimerkillisen terävänä ja selvänä.

FreeBuds 4:n äänenlaatu on avoimen istuvuuden muotoilun huomioiden poikkeuksellisen hyvää. Musiikki soi kirkkaana ja selvänä. Vaikka painopiste on keskitason äänissä sekä laulussa, myös matalat äänet raikavat miellyttävästi. Halutessaan Huawein AI Life -tukisovelluksesta saa vieläpä otettua käyttöön basso- tai diskanttitehostuksen. Tämän toimivuus vaihtelee, sillä yhtäällä se tuo kaivatun lisäpotkun elämykseen, kun taas toisaalla äänet saattavat nousta liiaksi muun kokonaisuuden yläpuolelle.

Siinä missä valtaosa ominaisuuksista on hyvällä tolalla, FreeBuds 4:n akkukesto vetää lyhyemmän korren. Napeissa riittää puhtia noin neljän tunnin verran, minkä päälle latauskotelo tarjoaa vielä 22 lisätuntia. Jos ajatuksena on viettää kokonainen päivä musiikkia kuunnellen, tulee lyhyenläntä jaksaminen pettymyksenä. Tilanne kääntyy kuitenkin työkäytössä päälaelleen. Esimerkiksi aamupäivän viettäminen nappien parissa on miellyttävää, minkä jälkeen lounastauko tarjoaa tarvittavat lisävirrat nappeihin iltapäivän ajaksi.

Avoimeen istuvuuteen panostavien nappikuulokkeiden näkeminen markkinoilla on iloinen yllätys. Ne tarjoavat miellyttävän vaihtoehdon monille, jotka saavat silikonitulpista korvasärkyä pidemmissä sessioissa. Toisaalta emme ole kuitenkaan täysin vakuuttuneita siitä, kannattaako avoimen istuvuuden muotoiluun luottavan mallin hankkiminen tapauksessa, jossa perinteisempikin muotoilu ajaa asian. Freebuds 4 loistaa käyttömukavuudessaan sekä arkisessa käytössä, mutta samalla akkukesto sekä vastamelutoiminto jäävät paitsioon.

Tässä kohtaa katse onkin syytä kääntää omaan tarpeeseen. Mikäli etsit täysin langattomia nappikuulokkeita sisäkäyttöön esimerkiksi rauhalliseen kotikonttoriin, ovat kevyet ja ominaisuuksiensa osalta kattavat FreeBuds 4 -napit mainio valinta. Aktiivisesti ulkoilevat tai kuntosalitreenaajat arvostanevat kuitenkin enemmän aktiivista vastamelutoimintoa. Tällöin katse kannattaa kääntää ennemmin edullisiin FreeBuds 4i -nappeihin tai FreeBuds 4 Prohon.

Hinta ja saatavuus

Hinta ja saatavuus

Huawei Freebuds 4 saapui myyntiin elokuun puolivälissä. Mallia on Suomessa saatavilla useilta jälleenmyyjiltä 149 euron hintaan.

Hintansa puolesta malli asettuu Huawein nappikuulokkeiden yläpäähän, sillä Huawei Freebuds 4i (79 €) sekä Huawei Freebuds Pro (99 €) ovat molemmat edullisempia. Tosin näistä kumpikaan ei tarjoa avointa istuvuutta, jota käydään läpi myöhemmin arvostelussa.

Täysin langattomat nappikuulokkeet tulivat kauppoihin kahdessa eri värissä: valkoisena (Ceramic White) ja hopeisena (Silver Frost).

Muotoilu

Muotoilu

Freebuds 4 luottaa aiempien mallien tavoin avoimen muotoilun rakenteeseen, jonka halutaan sopivan kaikille. Valmistaja kertoo muotoilun pohjautuvan jopa 10 000 korvapariin, jotta lopputulos todella miellyttäisi jokaista. Lopputulemana muutoksen Huawei FreeBuds 3 -malliin ovat hienovaraiset mutta silti silminnähtävät ja käsinkosketeltavat. Korvan ulkopuolella oleva varsi on aiempaa pidempi, minkä lisäksi napit ovat entistä kevyemmät. Nykyisellään yksittäinen kuuloke painaa vain 4,1 grammaa.

Avoimen muotoilun (open-fit design) ansiosta FreeBuds 4 lepäilee korvassa. Toisin kuin vaikkapa Huawei FreeBuds 4i, tuoreempaa mallia ei tarvitse siis sulloa korvaan sisään. Ratkaisu tekee etenkin pidempiaikaisesta käytöstä miellyttävämpää. Myös muotoilu itsessään huokuu mukavuutta ja tyyliä. Napit tuntuvat laadukkailta ja miellyttäviltä. Painopiste on siirtynyt edeltäjään nähden enemmän korvan sisään, minkä ansiosta kuulokkeet pysyvät paikallaan varsin hyvin.

(Image credit: Future)

Avoin muotoilu on samaan aikaan erittäin miellyttävä että hiukan ongelmallinen. Ensinnäkään omiin korviini ei ole vielä iskostunut yhtäkään yhtä kevyttä ja mukavaa nappikuuloketta. Ämyrit pysyivät korvissa yllättävän hyvin myös juoksulenkin aikana, joskaan varsinaiseen päänheilutteluun ei kannata FreeBuds 4:n kanssa ryhtyä. Lisäksi IPX4-luokittelu takaa vedenpitävyyden roiskeilta ja muilta ikäviltä sääilmiöiltä.

Muotoilun vastapainona on erityisesti passiivisen vastamelutoiminnon täydellinen puuttuminen. Siinä missä perinteinen silikonitulppa estää jo itsessään monia ympäristön ääniä, FreeBuds 4 on taustamelun suhteen lähes voimaton. Tämän vuoksi käyttötilanteet rajoittuvat melkoisesti.

(Image credit: Future)

Positiiviseen nuottiin on aina hyvä päättää. Uusi soikiomaisempi latauskotelo on erittäin solakka ja tyylikäs. Arvosteluun saatu hopeinen malli miellyttää silmää eikä ole yhtä herkästi likaantuva kuin perinteinen valkoinen rasia. Ainoat huomiota herättävät elementit koskevat selustassa lukevaa Huawei-tekstiä, pohjassa sijaitsevaa USB-C-latausporttia sekä edessä olevaa pientä akkuvarauksesta kertovaa valoa. Kotelo on pienentynyt kooltaan noin 12 prosenttia ja painoltaan 20 prosenttia edellisestä FreeBuds 3 -mallista.

Ominaisuudet

Ominaisuudet

FreeBuds 4 sisältää tavallista pidemmän varren, jossa on mukana kosketuspainikkeet. Nämä toimivat poikkeuksellisen hyvin. Testijakson aikana musiikkitoiston hallinta onnistui lähestulkoon ongelmitta. Ainoat lievät risut on annettava siitä, että napit ottivat toisinaan myös kasvomaskin nauhat kosketuksena. Toivottavasti maskeista ja tätä myöten itse ongelmasta päästään piakkoin eroon.

Elepainikkeet tarjoavat uuden ominaisuuden: volyymihallinnan. Kun vartta pyyhkäisee ylös, nousee äänenvoimakkuus pykälän ylöspäin. Sama onnistuu luonnollisesti myös alaspäin vetäessä.

Toisin kuin aiemmissa FreeBuds-malleissa, tällä kertaa kosketuspainikkeet todella toimivat mallikkaasti. Napit reagoivat eleisiin saumattomasti ja tarkasti, mikä tuo esimerkiksi ulkoiluun mukavan lisämausteen. Tämä tekee käytöstä todella miellyttävää, kun puhelinta ei tarvitse kaivaa taskunpohjalta jokaista muutosta varten. Itselleen sopivimmat eleet ja asetukset voi halutessaan kytkeä Huawei AI Life -sovelluksen avulla, joka on saatavissa sekä Android- että iOS-laitteille.

(Image credit: Future)

Käyttö on erityisesti Huawein puhelimen kanssa silkkaa autuutta. Kun kotelon laittaa ensimmäistä kertaa luurin lähelle, parittavat laitteet toisensa välittömästi. Ja kun kuulokekotelon avaa puhelimen lähettyvillä, ilmestyy ruudulle ilmoitusikkuna kulloisesta akkutilanteesta. Tämän avulla on helppo reagoida mahdollisiin nurkan takana oleviin ikäviin yllätyksiin.

Muiden laitteiden tapauksessa paritus onnistuu pitämällä pohjassa latauskotelon kyljessä olevaa painiketta. Kuulokkeet voi yhdistää kahteen laitteeseen, mikä helpottaa arkea. Jos käytössäsi on esimerkiksi läppäri sekä puhelin, arvottaa FreeBuds 4 tulevat soitot ensisijaisiksi. Ja kun puhelu on ohi, palaa yhteys kannettavaan tietokoneeseen työn jatkamista varten. Siirtymä laitteiden välillä on nopeaa ja saumatonta.

(Image credit: Future)

Huawein AI Life -sovellus mahdollistaa kuulokkeiden päivittämisen, akkutilanteen tarkistamisen, yhteyksien hallinnan, vastamelutoiminnon säätämisen, eleiden määrittämisen sekä erilaisten äänitilojen valitsemisen. Halutessaan asetuksista voi kytkeä päälle basso- ja diskanttitehostuksen, mikä voi sopivasti käytettynä parantaa kuuntelukokemusta. Myös soittamisen laatua voi parantaa siirtymällä HD-puheluihin, joskin tämä kuluttaa luonnollisesti akkua tavallista enemmän.

Lopuksi on vielä nostettava esille Etsi kuulokkeeni -ominaisuus. Tämän avulla kadonneista napeista saa lähtemään voimakkaan äänen, joka helpottaa kadonneen laitteen löytämistä. Valitettavasti ominaisuus ei toimi lainkaan silloin, kun kuulokkeet ovat kotelossa. Käyttömahdollisuudet rajaantuvat siis pitkälti tilanteisiin, joissa kuuloke irtoaa korvasta vaikkapa lenkin aikana. Sinänsä näppärä ominaisuus hyötyisi runsaasti mahdollisuudesta pyytää äänimerkkiä itse latauskotelolta.

Äänenlaatu

Äänenlaatu

FreeBuds 4 tarjoaa hyvän äänenlaadun, joka pärjää lähes kaiken musiikin kanssa. Painopiste kallistuu hiukan keskiäänten ja laulujen puolelle, mutta myös bassoa piisaa yllättävän paljon. Vaikka matalat äänet eivät varasta huomiota, ne kuitenkin tukevat taustalla riittävän hyvin. Tämän ansiosta malli sopii poikkeuksellisen hyvin myös raskaampaa musiikkia kuuntelevan soittovermeeksi. Ja halutessaan Huawein AI Life -sovelluksesta voi kytkeä päälle diskantti- tai bassotehostuksen.

Kun soittolistalle asetti The Poets of the Fallin ensimmäisenä hittinä tunnetun Late Goodbyen, yllätti FreeBuds 4 rikkaalla ja tasapainoisella äänellään. Eri äänet soivat kirkkaasti ja selkeästi. Sama jatkui Epican livelevyltä kuunnellun The Pirates of the Caribbean -orkestraatiobiisin kohdalla. Toki tällöin arvostaisi vielä jämäkämpää kokemusta, mutta täysin langattomien nappikuulokkeiden kohdalla leffamusiikki harvoin pääsee oikeuksiinsa samalla tavalla kuin Huawei FreeBuds Studio -over-ear-kuulokkeiden kanssa.

(Image credit: Future)

Koska avoimen istuvuuden muotoilu ei luo korvaan minkäänlaista fyysistä suojaa passiiviseksi vastamelutoiminnoksi, kuuluvat ympäristön äänet ylitse varsin selvästi. FreeBuds 4 tarjoaa edeltäjäänsä paremman aktiivisen vastamelutoiminnon, sillä edeltäjän 15 dB on noussut 25 desibeliin. Lukema riittää rauhallisessa tilassa hyvin, mutta avokonttorilla taustahälinä häiritsee herkästi musiikin tai podcastin kuuntelua.

Sen sijaan nappikuulokkeiden mikrofonit tekevät erinomaista työtä. Jos haluat nauhoittaa puhelimella videoblogia, onnistuu se FreeBuds 4:llä mainiosti. Napit tarjoavat melunvaimennuksen, joka eristää hyvän osan taustaäänistä pois. Jos kuitenkin haluat vielä parempaa äänieristystä, Huawei FreeBuds Pro tai Sonyn huippumallit vastaavat tarpeeseesi paremmin.

Akkukesto

Akkukesto

FreeBuds 4 yltää noin neljän tunnin akkukestoon, minkä lisäksi akkukotelon avulla on saatavissa 22 lisätuntia. Aktiivisen vastamelutoiminnon aktivointi pudottaa lukeman hiukan yli kahteen tuntiin. Toisaalta vastamelutoiminto ei lukeudu mallin myyntivaltteihin, joten melkein suosittelemme kytkemään sen pois jo pelkästään akkukestonkin nimissä. Tästä huolimatta lukemat jäävät melko kauaksi markkinoiden parhaimmistosta, sillä useat mallit yltävät noin 6-7 tunnin akkukestoon.

Jotta saimme irti parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen, kytkimme volyymin pääsääntöisesti täysille. Tällöin latauskoteloa kaipasi noin kolmen tunnin jälkeen. Täyden latauksen kerryttäminen kestää melkein tunnin. Käytännössä akkukesto riittää siis muutaman pitkäsoiton pyöräyttämiseen tai työpaikan aamupäivään, minkä jälkeen lataukselle tulee tarvetta. Jos tykkäät kuunnella musiikkia etätyöpäivän päätteeksi vielä koira- tai juoksulenkillä, huomaat akkukeston turhan lyhyeksi.

Kotelon lataus onnistuu USB-C-liitännällä, joka ottaa noin tunnin täyteen latinkiin päästäkseen. Mukana ei ole langatonta latausta.

Yhteenveto

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Suosit muotoilussa avointa istuvuutta

Korvan sisuksiin sullottavat nappikuulokkeet eivät ole kaikkien mieleen. Jos arvostat mukavaa istuvuutta ja höyhenenkevyttä rakennetta, FreeBuds 4 on nappivalinta.

Haluat puhelukäytössä hyvin toimivat nappikuulokkeet

Videopuheluita aktiivisesti hyödyntävät saavat FreeBuds 4 -napeista erinomaisen työkalun. Äänieristys sekä hyvät mikrofonit tekevät puheyhteydestä mainion, joka kelpaa sellaisenaan esimerkiksi videoblogien nauhoittamiseen.

Arvostat kosketuspainikkeita ja liitettävyyttä

FreeBuds 4 on erittäin helppo parittaa eri laitteiden kanssa, ja saat napit yhdistettyä kahteen eri laitteeseen. Yhteys pysyy vakaana eikä laitteen vaihtaminen tuota vaikeuksia. Ja erityisesti kosketuspainikkeet toimivat kuin unelma.

Älä osta, jos...

Haluat erinomaisen vastamelutoiminnon

Koska FreeBuds 4 ei sisällä korvaan laitettavia silikonitulppia eikä äänenvoimakkuuskaan yllä aivan toivotulle tasolle, ympäristön äänet kuuluvat turhan hyvin ylitse. Jos haluat mainion vastamelutoiminnon nappikuulokkeilta, kannattaa katse suunnata

Huawei FreeBuds Pron tai Apple AirPods Pron suuntaan.

Haluat kuunnella musiikkia äänekkäästi ja rauhassa

Jos haluat uppoutua musiikin syövereihin, FreeBuds 4 ei ehkä sovellu sinulle. Vastamelutoiminnon puuttuminen ja maksimivolyymin alhaisuus tarkoittavat taustamelun kuulumista musiikin lävitse äänekkäämmissä ympäristöissä.