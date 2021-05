Arvostelussa Huawei FreeBuds Studio

Minuutin pika-arvio

Huawein FreeBuds Studio tarjoaa yksinkertaisen tyylikkäästi muotoillut over-ear-kuulokkeet. Niiden käyttö on mukavaa pitkienkin sessioiden ajan, minkä lisäksi kokonaisuudesta huokuu laadukkuus. Erityisesti pehmeät kupit sekä sanka tekevät arjessa merkittävän eron moniin kilpakumppaneihin. Kuulokkeet iskostuvat päähän mukavasti ilman puristumisen tunnetta.

FreeBuds Studion Bluetooth 5.2 -yhteydellä toistama ääni on puhdasta ja aidontuntuista. Vaikka testikäytössä kokeiltiin useita eri musiikkityylejä, soittimet sekä laulu kajahtivat korvakäytäviin miellyttävällä selkeydellä. Musiikkimausta riippuen olisi suonut kuitenkin pienen lisäpotkullisen verran bassoa, joka tukee soittoa mutta ei nouse esiin. Valtaosassa genrejä tämä ei kuitenkaan ole ongelma, vaan pikemminkin hyvä asia.

Aktiivinen vastamelutoiminto tekee vaikutuksen. Se ei ehkä yllä aivan kalleimpien huippumallien tasolle, mutta ympäristön saa hiljennettyä esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa lähes täysin.

Vastamelutoiminnolle varattua painiketta painamalla voi klikata aktiivisen vastamelutoiminnon päälle tai pois. Mukana on myös Läpikuuluvuus-tila (Awareness), joka korostaa ympäristön ääniä musiikin ylitse. Tämä toimii etenkin keskustelussa erittäin hyvin, vaikka ympäristön äänet voivatkin aiheuttaa hankaluuksia.

Akkukesto on erittäin hyvällä tasolla. Mikäli aktiivisen vastamelutoiminnon kytkee pois päältä, puhtia piisaa noin 24 tunnin kuunteluun. Ominaisuuden päälle kytkeminen tiputtaa lukeman hitusen arviolta 20 tuntiin. Vaikka Sony WH-1000XM4 tarjoaa vielä paremman keston, on FreeBuds Studion lukema enemmän kuin riittävä useiden päivien käyttöön ilman latausta.

Ja kun latauksesta tuli mainittua, on se erittäin nopeaa. Huawei mainostaa akun latautuvan täyteen tunnissa, minkä lisäksi jo 10 minuutin odottelu tarjoaa 8 tunnin käyttöajan ilman vastamelutoimintoa. Lukemat ovat linjassa testitulosten kanssa.

Kuulokkeiden painikkeet ovat loogisia ja hyvin toimivia. Mukana on niin erillisen painikkeet kuin kosketuseleillä toimivat komennotkin. Lisäksi FreeBuds Studio tukee kahteen laitteeseen liittämistä.

Kuten aiemmin keväällä julkaistun Huawei FreeBuds 4i -nappikuulokkeidenkin kohdalla, myös FreeBuds Studio kompuroi sovelluspuolen kanssa. Kuulokkeet toimivat saumattomasti etenkin Huawein puhelimen ja AppGalleryn kanssa, mutta käytössä oleva AI Life -sovellus ei valitettavasti toimi täysimääräisesti iPhone-puhelimilla.

Tämä on onneksi varsin pieni murhe suurimmalle osalle käyttäjistä. Sovellus ei tarjoa mullistavia lisäyksiä käyttökokemukseen, mutta asia on joka tapauksessa syytä huomioida.

Hinnan ja laadun suhde on FreeBuds Studiolla enemmän kuin kohdillaan. Kuulokkeet on saatavissa Suomessa 249 euron hintaan, mikä on mainion kokonaisuuden kohdalla erittäin kilpailukykyinen hinta. Sen perusteella voikin antaa anteeksi pieniä vajauksia, sillä parempaa over-ear-vastamelukuuloketta etsivät joutuvat avaamaan kukkaroaan selvästi enemmän.

(Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Saatavana useilta jälleenmyyjiltä

Hinta julkaisussa alkaen 249 €

FreeBuds Studion hinta on sen suurimpia kilpailuvaltteja. Suomeen keväällä saapunut malli on saatavana 249 euron hintaan, mikä tekee siitä edullisemman vaihtoehdon esimerkiksi Sonyn ja Bosen kaltaisille valmistajille. Samalla ero Apple AirPods Maxiin myyntihintaan on merkittävä.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Miellyttävä käytettävä

Kantakotelo mukana

Saatavana mustana ja kultaisena

FreeBuds Studion muotoilu on erittäin onnistunutta. Ne iskostuvat päähän keveydestään huolimatta miellyttävän jämäkästi. Kokonaisuus tuntuu yksinkertaisesti laadukkaalta. Sangat ja pään kiertävä panta eivät vaikuta siltä, että niiden kestävyydestä tarvitsisi olla huolissaan.

Malli on saatavana sekä mustana että kultaisena. Arvostelukappaleeksi saatu tumma variaatio tuo lisätyyliä metallisella taitoskohdalla. Kuppien sisällä on myös värikoodatut merkinnät vasemmalle ja oikealle puolelle, mutta nämä eivät käytössä näy.

Korvien päälle asetettavat kupit ovat yksinkertaisen tyylikkäitä. Sulava muotoilu, selkeät muodot ja huolitellusti sijoitetut fyysiset napit sekä kosketuspainikkeet osuvat kohdilleen. Lisäksi sangan pehmusteet sekä pehmeät kupit ovat miellyttäviä.

Pään ylittävä sanka ei purista päätä, ja sama jatkuu kuppien kohdalla. Vaikka FreeBuds Studio pysyy tukevasti paikallaan, ei testikäytön aikana pidetyt silmälasitkaan aiheuttaneet kuulokkeiden kanssa paineen tuntua. Nyökyttely musiikin tahtiin onnistuu mukavasti, joskin sivuttain heilutellessa kuulokkeet liikkuvat jonkin verran. Mikäli saa pidettyä cooliuden kuunnellessa, käyttökokemus on pitkänkin session ajan mukava.

Huawei on pakannut kuulokkeiden mukaan erillisen kantokotelon, jonka sisällä oleva magneetilla varustettu lukko paljastaa latauskaapelin. Suojus itsessään on melkoisen kookas, mutta samalla sen sisään saa laitettua kallisarvoiset ämyrit tukevaan suojaan. Kuulokkeista tuttu sulavalinjaisuus on nähtävissä myös kotelossa. Vaikka kotelo vaatii laukussa tai repussa hitusen tilaa, on se sen arvoinen.

(Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu

Äänenlaatu

Basso voisi ottaa isomman roolin

Laulut kuuluvat puhtaina ja selkeinä

Väkevä kokonaisuus

Huawei on onnistunut luomaan FreeBuds Studiosta tasavahvan kokonaisuuden, joka sopii lähes kaikkeen musiikkiin. Maltillinen basso ei ole dubstepistä ja muista alataajuuksien möyrinnöistä pitävien mieleen, mutta samalla ratkaisu tukee muita musiikkityylejä. Arvostelukäytössä kuunnellut Nightwishin vaihtelevat tunnelmoinnit saavuttivat samaan aikaan rauhallisten kohtien seesteisyyden kuin mahtipontisten jytinöiden draamankin. Esimerkiksi yhtyeen The Greatest Show On Earth kuulostaa erittäin väkevältä ja elokuvamaiselta kokemukselta FreeBuds Studiolla kuunnellessa.

Myös laulut nousevat esiin puhtaasti ja selkeästi. Kun biisijonoon valittiin Scandinavian Music Groupin pehmeämpiä tulkintoja sekä Kotiteollisuuden rokkaavia rallatuksia, valtasivat laulusuoritukset valokeilan itselleen.

Parhaimmillaan kuulokkeet ovatkin elokuvamaisen musiikin saralla. Korkea taajuusvaste (4 – 48 000 Hz) saa isotkin äänimaisemat eloon. Tämä ei jää huomaamatta elokuvia katsellessa, jolloin Bluetooth 5.2 -yhteys tekee latenssista olemattoman.

Rainan tapahtumat kaikuvat korviin valtavina, mutta samalla dialogi pysyy tasapainoisena ja selkeänä. FreeBuds Studio tuntuukin oivalliselta kokonaisuudelta monipuoliseen tarpeeseen, jolloin mallin avulla pärjää niin ulkoilmassa kuin oman elokuvahetkenkin tiimellyksessä.

(Image credit: TechRadar)

Vastemelutoiminto

Hyvä aktiivinen vastamelutoiminto

Passiivinen vastamelutoiminto ajaa asiansa

Läpikuuluvuus-tila toimii arjessa hyvin

Huawein aktiivinen vastamelutoiminto on erittäin laadukas, vaikka aivan piikkipaikalle se ei ylläkään. Tässäkin kohtaa hinta on kuitenkin määrittävä tekijä. Mikäli aktiivisen vastamelutoiminnon laatu on kaikki kaikessa, jonkin verran kalliimpi Sony WH-1000XM3 on vielä parempi vaihtoehto. Ero jää kuitenkin pieneksi.

Kokonaisuus on kattava. Vaikka tyytyisi pelkkään passiiviseen vastamelutoimintoon, FreeBuds Studio saa blokattua hiljaisemmat äänet häiritsemästä. Kun aktiivisen vastamelutoiminnon kytkee päälle, ympäristö hiljenee lähes täysin. Kaupungin rajoituksilla ajava rekka kaartaa vierestä huomaamatta, eikä räksyttävä koirakaan saa haluamaansa huomiota. Osa yllättävistä äänistä kuuluu toisinaan kuitenkin läpi, mutta oman arvostelujakson aikana nämä jäivät poikkeuksetta minimiin.

Tilaa voi vaihtaa näppärästi vasemmassa kupissa sijaitsevalla painikkeella. Valittu moodi tehdään selväksi erillisellä ääni-ilmoituksella, jonka innostuneisuus tuntuu aamutuimaan jopa turhankin pirteältä. Yksinkertaisuus on joka tapauksessa kaunista ja helppokäyttöistä.

Läpikuuluvuus-tila (Awareness) tuntuu ensi alkuun hämmentävältä. Kun musiikkia kuuntelee perusvoimakkuudella, ympäristön tapahtumat kuuluvat hyvin läpi. Keskustelut, ovien sulkeutuminen sekä esimerkiksi avaimien tipahtaminen lattialle kajahtavat korviin todella selvästi. Rappukäytävän äänet tuntuivat jopa aavemaisilta tilaa käyttäessä. Onneksi tilanne paranee äänekkäämpään tilaan päästessä.

Tietoisen tilan hyödyllisyys nousee esiin esimerkiksi kaupan kassalla, jossa homma hoituu sujuvasti ilman kuulokkeiden poistamista. Sen sijaan liikkeellä ollessa on syytä valita aktiivisen ja passiivisen vastamelutoiminnon välillä. Kun Awareness-moodia kokeili pyöräillessä, nousi järvellä puhaltanut tuuli korostetusti korviin. Tämä teki kuuntelemisesta käytännössä mahdotonta.

(Image credit: TechRadar)

Ominaisuudet ja akkukesto

Ominaisuudet ja akkukesto

24 tunnin akkukesto

Pikalataus

Huawein AI Life -sovelluksen haasteet

Kuulokkeiden lataaminen on nopeaa ja helppoa. Erityisesti pikalataus on mainio lisä arkeen: 10 minuutin odottelulla saa virtaa viiden tunnin kuunteluun aktiivisen vastamelutoiminnon kanssa. Mikäli ympäristön äänet eivät häiritse, nousee samaisen kymppiminuuttisen tulos peräti kahdeksaan tuntiin.

Huawei lupaa kuulokkeiden jaksavan ilman aktiivista vastamelutoimintoa 24 tunnin ajan. Vaikka tämä ei aivan riitä kärkilukemiin, on se enemmän kuin riittävästi arkiseen käyttöön. Suurimmalle osalle käyttäjistä lataus on ajankohtaista vain kerran viikossa.

Puhelimeen yhdistäminen on Bluetooth 5.2 -yhteydellä erittäin helppoa kaikilla malleilla. Vaikka kuulokkeet toimivat iPhone- ja Android-laitteilla, on kaikkien ominaisuuksien saamiseksi tarvetta Huawein AI Life -sovellukselle. Tämä vaatii Android-puhelimilla käytännössä AppGalleryn, sillä Google Play Kauppa -latauspaikalla oleva versio on ainakin arvosteluhetkellä vielä vanhentunut.

Pieni kompastelu on sääli, sillä Huawei painii pakotehaasteiden vuoksi jo valmiiksi sovellusongelmissa. Vaikka tilanne on parantunut, mielikuva ei kaikkoa mielestä hetkessä pois.

Kun kuulokkeet on käytössä ja sovellus toimii, on käyttö onneksi erittäin helppoa ja miellyttävää.

(Image credit: TechRadar)

Sen sijaan iPhone-käyttäjien tilanne on murheellisempi. Sovellus ei nimittäin ole App Storessa tuettuna, vaan käytössä on vain perinteiset oletusasetukset. Onneksi nämä riittävät käytössä hyvin.

AI Life -sovellus tarjoaa muutamia erikoisuuksia. Näistä keskeisin on tilan valinta, jossa voi asettaa sen hetkiseen paikkaan sopivimman asetukset. Oletuksena oleva dynaaminen tila säätää vastamelutoiminnon automaattisesti. Mikäli haluaa valita manuaalisesti sopivimman, tarjolla on myös asetukset kodin rauhaan, meluisampaan ympäristöön sekä todella äänekkääseen paikkaan.

Valtaosa muista ominaisuuksista, kuten vastamelutoiminnon vaihtaminen, onnistuu myös kuulokkeiden painikkeista. Oikeassa kupissa olevat kosketuspainikkeet perustuvat pyyhkäisyihin ja painalluksiin. Volyymiä saa muutettua vetämällä ylös tai alas, sivuille vetämiset kelaavat biisejä ja tuplapainallus vastaa puheluun tai pysäyttää toiston.

Fyysisiä painikkeita on kolme. Vasemmassa kupissa on näppäin vastamelutoiminnon säätämiselle, oikeassa puolestaan vierekkäiset virtapainikkeelle ja Bluetooth-haun aloittamiselle.

Kuulokkeet tunnistavat milloin kuppi otetaan pois korvalta, jolloin musiikin toisto myös pysähtyy. Tämä kannustaa käyttämään Läpikuuluvuus-tilaa aktiivisesti, sillä hyvän biisin katkeaminen hetkellisesti kuppia nostaessa on alkuun ärsyttävää. Toisaalta ominaisuus toimii johdonmukaisesti, joten sen metkut oppii nopeasti.

Yhteenveto

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Haluat hyvän hinta-laatusuhteen

Huawei FreeBuds Studio tarjoaa edulliseen hintaan huippuominaisuuksia. Paremman kokonaisuuden tarjoavat mallit tapaavat kustantaa selvästi enemmän, joten kyseessä on järkevä ratkaisu rajallisella budjetilla operoiville.

Haluat käyttömukavuutta

Pidätkö kuulokkeita päässäsi pitkiä aikoja kerralla? FreeBuds Studion pehmeys ei aiheuta ongelmia edes silmälasien kanssa.

Omistat Huawein puhelimen

EMUI 11 -ohjelmistollinen Huawei-puhelin mahdollistaa helpon parituksen sekä L2HC-koodekin käyttämisen.

Älä osta, jos...

Vaadit parasta mahdollista äänenlaatua

Huawei FreeBuds Studion äänenlaatu on hyvää, ei parasta. Mikäli et suostu tällä saralla kompromissiin, kannattaa suunnata katse kalliimpiin malleihin.

Vaadit runsaasti basson jytinää

Alataajuudet eivät nouse esiin tavalla, jota bassovoittoista musiikkia etsivät kenties kaipaavat.

Sinulla on iPhone

Huawei FreeBuds Studio toimii iPhonella, mutta AI Life -sovelluksen toimivuus aiheuttaa harmaita hiuksia.