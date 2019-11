Arvostelussa Apple AirPods (2019)

Langattoman latauksen ja nopeamman Bluetooth-parinmuodostuksen kaltaiset päivitykset ovat käytännöllisiä, mutta vuoden 2019 AirPodit eivät eroa merkittävästi alkuperäisistä AirPodeista. Jos et vielä omista langattomia kuulokkeita ja käytät iPhonea, ne ovat harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Alkuperäisten AirPodien omistajalla ei ole kuitenkaan mitään syytä päivittää kuulokkeitaan uudempaan malliin.

Kaikki odottivat Applen julkaisevan uudet AirPods 2:t, jotka eroaisivat selvästi alkuperäisistä AirPodeista. Niihin povattiin vedenkestävää rakannetta ja vastamelutoimintoa, mutta totuus oli kovin toisenlainen: Apple julkaisi vain kevyen päivityksen alkuperäisistä täysin langattomista nappikuulokkeistaan.

AirPods (2019) -mallin suurimmat uudistukset ovatkin käytännössä H1-järjestelmäpiiri ja langaton lataus. Uutinen saattaa olla melkoinen antikliimaksi joillekin käyttäjille, mutta Applen mukaan uuden H1-järjestelmäpiirin käyttäminen parantaa kuulokkeiden yhteysominaisuuksia ja akunkestoa. Kuulokkeissa on myös uusi Hei Siri- toiminto, joka käynnistää ääniassistentin "Hei Siri" -komennolla ilman minkään painikkeen painamista.

Kuulokkeisiin saa nyt myös langattoman latauskotelon, joka mahdollistaa kotelon lataamisen millä tahansa Qi-tekniikkaa tukevalla langattomalla latausalustalla. Pääset siis eroon yhdestä ylimääräisestä johdosta – ainakin siihen saakka, kunnes huomaat langattoman latauskotelon maksavan 50 euroa ylimääräistä. Se on kova hinnankorotus toiminnosta, jonka pitäisi kuulua hintaan vakiona.

Onnistuuko AirPodien uusi päivitys silti vakuuttamaan meidät?

Hinta ja saatavuus

Toisen sukupolven AirPodit maksavat halvimmillaan 179 euroa, mutta langattoman latauskotelon valitseminen nostaa hintaa 50 eurolla korkealta tuntuvaan 229 euroon. AirPodit maksavat peruskotelon kanssa tismalleen saman verran kuin edellinen malli.

Lisävarusteena saatava langaton latauskotelo tukee itse asiassa myös edellisen sukupolven AirPodeja, joten jos välttämättä haluat, voit ostaa itsellesi myös pelkän kotelon. Tuolloin se maksaa kuitenkin jo huimat 89 euroa. Meidän on siis vaikea perustella järjellä, miksi alkuperäisten AirPodien omistajien olisi kannattavaa päivittää uuteen latauskoteloon.

Jos hinnat järkyttivät sinut jo tässä vaiheessa, suosittelemme tutustumaan Optoman NuForce BE Free5:iin, jotka tarjoavat yhden markkinoiden parhaista hinta-laatusuhteista. Ne maksavat kaiken lisäksi vain 10 euroa enemmän kuin pelkkä AirPodien langaton latauskotelo.

Kuva: TechRadar

Muotoilu

Toisen sukupolven AirPodit eivät eroa muotoilunsa osalta edeltäjistään juuri millään tavalla. Pitkävartiset kuulokkeet ja pillerirasiamainen latauskotelo näyttävät käytännössä täysin samalta kuin aiemminkin, mutta latauskotelo on saanut pienen LED-valon, joka näyttää kuulokkeiden akun varauksen. Valo loistaa vihreänä, kun kuulokkeet ovat täysin ladatut.

Latauskotelo tarjoaa 20 tunnin akunkeston, ja kuulokkeiden oma akku kestää 5 tuntia. Myös akunkesto on siis säilynyt täysin samana kuin aiemmin. Apple tosin huomauttaa, että "toisen sukupolven AirPodit riittävät jopa kolmen tunnin puheluun", mikä on kaksi tuntia enemmän kuin ensimmäisessä mallissa. Tämä on yhtiön mukaan uuden H1-järjestelmäpiirin ansiota – josta puhumme lisää myöhemmin.

Kuulokkeiden lataaminen latauskotelossa kävi nopeasti. Lataaminen 25 prosentista 100 prosentiin kesti noin tunnin. Applen ilmoittamat akunkestot pitivät paikkansa testeissämme.

Uuden langattoman latauskotelon avulla kuulokkeita pystyy ladata myös millä tahansa Qi-tekniikkaa tukevalla latausalustalla. Ominaisuus on mukava lisä, jos satut omistamaan langattoman latausalustan. Latauskotelon lisähinta on kuitenkin ärsyttävä seikka, sillä ominaisuuden pitäisi mielestämme olla kuulokkeissa jo vakiona.

Kuva: TechRadar

On erikoista, ettei Apple muuttanut kuulokkeidensa muotoilua suuntaan tai toiseen, sillä alkuperäisten AirPodien ulkonäköä suorastaan pilkattiin julkaisunsa yhteydessä vuonna 2016. Olet taatusti nähnyt esimerkiksi meemejä, joissa kuulokkeiden ulkonäköä verrataan sähköhammasharjan vaihtopäihin.

Mielestämme muut täysin langattomat kuulokkeet näyttävät eittämältä tyylikkäämmiltä kuin AirPodit. Esimerkiksi Samsung Galaxy Budsit ovat selvästi huomaamattomammat ja elegantimmat kuin Applen kuulokkeet.

Ensimmäisen sukupolven AirPodeja kritisoitiin myös siitä, ettei kuulokkeissa ollut kumisia korvatyynyjä, jotta ne pysyisivät paremmin päässä esimerkiksi juostessa. Valitettavasti sama tarina jatkuu myös uuden mallin kohdalla.

AirPodit istuvat korviin yllättävän tiiviisti ja mukavasti, mutta muotoilun istuvuus riippuu paljon käyttäjän korvista, sillä kova muovi ei taivu yksilöllisesti erilaisten korvakäytävien mukaan.

AirPodeista on tullut monien muiden Apple-tuotteiden tapaan suorastaan ikonisia. Uskaltaisimme jopa väittää, että AirPodeja voisi pitää jonkinlaisena symbolina täysin langattomille kuulokkeille. Tämä ikonisuus saattaakin vaikuttaa myös Applen päätökseen pitäytyä tutussa muotoilussa.

Kuva: TechRadar

Ominaisuudet ja ääni

Toisen sukupolven AirPodien suurin valttikortti on kuulokkeiden parantuneet yhteysominaisuudet – kiitos Applen H1 -kuulokejärjestelmäpiirin, joka korvaa aiemman W1:n.

Jo alkuperäisten AirPodien liittäminen iPhoneen kävi nopeasti, mutta uusien kohdalla se käy suorastaan hujauksessa. iPhone kysyy kuulokkeiden liittämisestä käytännössä samalla hetkellä, kun avaat niiden kotelon. Puhelin näyttää myös sekä kuulokkeiden että latauskotelon akun varauksen.

H1-järjestelmäpiiri tuo mukanaan myös uuden Hei Siri -ominaisuuden. Toiminto mahdollistaa Siri-ääniassistentin kutsumisen pelkän äänen avulla ilman minkään painikkeen painamista. Voit siis pyytää Siriä vaikkapa soittamaan puheluita tai vaihtamaan kappaletta ottamatta iPhoneasi taskusta.

Ominaisuus toimi testeissämme erinomaisesti, ja sisäänrakennettu mikrofoni onnistui löytämään äänemme jopa meluisissa ympäristöissä.

Kuva: TechRadar

Ääniassistentin saa asetettua käynnistymään myös kuulokkeiden kaksoisnapautuksella. Puhelimen Bluetooth-asetuksista saa säädettyä myös erilaisia kosketuskontrolleja toistamiseen ja pysäyttämiseen tai kappaleiden välillä liikkumiseen. Jos taas et pidä kosketuksen käyttämisestä kuulokkeiden hallintaan, voit halutessasi kytkeä ne pois päältä, jolloin et vahingossa tee mitään virheliikkeitä asettaessasi kuuloketta paremmin korvaan.

Teimme suurimman osan testeistämme iPhone X:llä, mutta kokeilimme parittaa ne myös Huawei Mate 20 Prohon testataksemme kuulokkeiden toimintaa Android-puhelimella. Paritus ei tapahdu iPhonejen tapaan automaattisesti, mutta normaali Bluetooth-yhteys on silti nopea muodostaa. AirPodit saa näkyviin muilla laitteilla pitämällä pohjassa latauskotelon takana olevaa painiketta.

Applen mukaan "uusi H1-järjestelmäpiiri mahdollistaa jopa kaksi kertaa nopeamman vaihdon aktiivisten laitteiden välillä" ja kuulokkeet "siirtävät puhelusi 50 % nopeammin" ja "tarjoavat 30 prosenttia lyhyemmän viiveen pelaamiseen".

Emme huomanneet mitään latenssiongelmia pelatessamme iOS-pelejä AirPodit päässä. Myös puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen oli erinomaisen saumaton kokemus, ja puheluiden äänenlaatu oli hyvä molemmissa päissä.

Kuva: TechRadar

Kuulokkeissa ei ole tapahtunut mitään muutoksia äänenlaadun suhteen. Niiden sointi on yhä eloisa ja voimakas, mutta ylä-äänistä puuttuu kaipaamaamme heleyttä, eivätkä ne tarjoa kovin vankkaa bassotoistoa.

Kuuntelimme ensin Joanna Newsomin Sawdust and Diamondsia. Olimme vakuuttuneita vokaaliosuuksien selkeydestä, mutta bassotoisto tuotti pettymyksen ja diskantit tuntuivat ajoittain epämukavan teräviltä.

Samat haasteet jatkuivat myös Al Greenin Let's Stay Togetherein kohdalla: keskitaajuudet kuulostivat sulavilta ja yksityiskohtaisilta, mutta korkeammat vaski- ja puupuhaltimet dominoivat liikaa muita taajuuksia.

AirPodit pärjäsivät hieman paremmin Radioheadin No Surprisesin kohdalla. Hellästi kompattu akustinen kitara sai lämpimän ja yksityiskohtaisen soinnin, kellopelin iskut välittyivät puolestaan kristallinkirkkaina. Myös vokaaliosuudet kuulostivat jälleen mainioilta tarjoten pehmeän ja selkeän äänen. Syvät bassot loistivat kuitenkin poissaolollaan.

Toisen sukupolven AirPodit (2019) kuulostivat siis samalta kuin edeltäjänsäkin. Niiden vahvuus on keskitaajuuksiin keskittyä pop-musiikki, jonka pääosassa ovat laulu, kitara ja kosketinsoittimet. Elektronisen tai vaikkapa klassisen orkesterimusiikin kuunteluun on kuitenkin syytä valita syvemmän bassotoiston tarjoavat kuulokkeet.

Kuva: TechRadar

Loppuarvio

Jos unohdamme lisähintaisen langattoman latauskotelon, uudet AirPodit eivät tarjoa mitään merkittävää lisäarvoa edeltäjiinsä verrattuna. Bluetooth-paritus käy toki hieman aiempaa nopeammin ja langaton lataus voi olla miellyttävä lisä, mutta kuulokkeet eivät silti korjaa niitä alkuperäisten AirPodien ongelmia, joita olisimme toivoneet: äänenlaatua ja muotoilua.

Langattomalla latauskotelolla varustetut AirPodit ovat myös kalliimmat kuin lähes mitkään muut täysin langattomat nappikuulokkeet – vaikka niiden äänenlaatu ei siihen oikeuttaisi. Mielestämme esimerkiksi AirPodeja edullisemmat Samsung Galaxy Budsit tai Huawei FreeBuds Litet tarjoavat paremman äänenlaadun edullisempaan hintaan. Galaxy Budseissa on vielä kaiken lisäksi langatonta latausta tukeva latauskotelo.

Jos kuitenkin haluat nimenomaan Applen ekosysteemiin saumattomasti integroidut kuulokkeet kohtuullisen hyvällä akunkestolla, pienikokoisella latauskotelolla, hyvällä puheäänellä ja peruskäyttäjälle riittävällä äänenlaadulla, AirPodit ovat vähintään tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Älä kuitenkaan päivityä vanhoja AirPodejasi seuraavaan sukupolveen, jos ne ovat vielä toimintakunnossa.