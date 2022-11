iPhone 15: kaikki mitä tiedämme Applen tulevista puhelimista

iPhone 14 ja 14 Plus

Vuodet vierivät pelottavan nopeasti. Vaikka iPhone 14 -spekulaatiot tuntuvat vasta alkaneen, puhelinnelikko on ollut jo hyvän tovin markkinoilla. Täten on aika kääntää katse kohti seuraavaa mallistoa.

iPhone 15 julkaistaan todennäköisesti syksyllä 2023. Olisimme valmiita laittamaan asian suhteen päämme pantiksi, mutta yksi muuttuja saa meidän pitämään toistaiseksi vartalon yläpuolisesta osasta kiinni. Teoriassa on mahdollista, että Apple nimeää seuraavan malliston esimerkiksi iPhone 14S -sarjaksi, mutta koska huhut puhuvat jo nyt iPhone 15:sta, vaikuttaisi valmistaja menevän perinteisellä nimeämiskäytännöllä.

Olemme jo kuulleet useita huhuja ja vuotoja koskien iPhone 15 -mallistoa. Tämä ei sinänsä ole suuri yllätys, sillä Applen suunnitelmat ovat monesti tiedossa jo vuosia ennakkoon.

Koska odotamme innolla seuraavaa Apple-mallistoa, olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki keskeiset tiedot, huhut ja vuodot koskien iPhone 15 -puhelinkvartettia. Mikäli aiot odottaa tämän hetken parhaiden iPhone -mallien seuraajia, kannattaa laittaa tämä artikkeli kirjanmerkkeihin. Päivitämme nimittäin tätä koontijuttua säännöllisesti aina puhelimien julkistukseen asti.

Tuoren tieto Ainakin osa iPhone 15 -puhelimista saattaa hyödyntää titaanista runkoa (Avaa uuteen ikkunaan) sekä pyöreämpiä sivustoja, kertoo tuore tieto.

iPhone 15 lyhyesti

Mikä se on? Applen vuoden 2023 lippulaivapuhelimien mallisto

Applen vuoden 2023 lippulaivapuhelimien mallisto Milloin se julkaistaan? Todennäköisesti syyskuussa 2023

Todennäköisesti syyskuussa 2023 Paljonko se maksaa? Mahdollisesti hiukan enemmän kuin iPhone 14

Milloin iPhone 15 ilmestyy?

Emme ole toistaiseksi kuulleet tietoja iPhone 15:n julkaisuajankohdasta, mutta tätä ei voi pitää suurena yllätyksenä. Tavallisesti Apple on paljastanut ajankohdan noin kuukautta ennen tilaisuutta.

iPhone 14 julkistettiin syyskuun 7. päivä. Puhelinnelikosta iPhone 14, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max saapuivat kauppoihin syyskuun 16. päivä, kun taas iPhone 14 Plus julkaistiin vasta lokakuun 7. päivä. Apple on yleensä esitellyt puhelimensa syyskuun ensimmäisenä tai toisena tiistaina, joten oletettavasti näin käy tänäkin vuonna.

Tämä tarkoittaisi esittelytilaisuuden sijoittuvan syyskuun 5. tai 12. päivään. Tosin toisinaan päivä on ollut myös keskiviikko, joten niin ikään syyskuun 6. ja 13. päivä ovat mahdollisuuksien rajoissa.

iPhone 15 saattaa tuoda kokonaan uuden Ultra-mallin myyntiin, minkä lisäksi iPhone 14 Plussan huono menestys jättää spekulaatioille sijaa. (Image credit: Apple)

Paljonko iPhone 15 maksaa?

Myös hinnoittelun saralla on toistaiseksi hiljaista, mutta vähäiset puheet vihjaavat hinnoittelun nousevan aavistuksen iPhone 14 -mallistosta. Tällainen "inflaatiokorotus" nähtiin myös iPhone 14 -nelikon kohdalla, sillä hinnat nousivat aavistuksen iPhone 13 -edeltäjästä.

Vertailun vuoksi mainittakoon nykyisen iPhone 14 -malliston hintahaitari:

iPhone 14 128 Gt: 1 039 €

1 039 € iPhone 14 Pro Max 1 Tt: 2 149 €

Kun halvimman ja kalleimman version välinen hintaero on yli tuhat euroa, väliin mahtuu luonnollisesti monia erihintaisia vaihtoehtoja.

Toistaiseksi ainoa hintaan liittyvä iPhone 15 -huhu viittaa mahdolliseen iPhone 15 Ultra -malliin, joka saattaa korvata iPhone 15 Pro Maxin. Väitteen mukaan hintalappu lähtee liikkeelle 1 199 dollarista, mikä vastaisi Applen suomihintojen perusteella 1 629 euroa.

iPhone 14 Pro Maxin halvin 128 Gt malli kustantaa tällä hetkellä 1 499 euroa. Hintaa olisi siis tulossa hiukan lisää.

Mitä tiedämme iPhone 15 -mallistosta?

Olemme kuulleet jo useita huhuja iPhone 15 -puhelimiin liittyen. Tosin monet väittämät ovat jo yhden tai useamman vuoden takaa, joten niiden tarkkuudessa saattaa olla heittelyä.

Osa väittämistä tuntuu satavarmoilta. Lähteen mukaan Apple työskentelee 3 nm A17 Bionic -järjestelmäpiirin parissa. Kun iPhone 14 Pro ja Pro Max hyödyntävät A16 Bionic -suoritinta, pykälää isompi järjestysnumero tuntuu hyvinkin luontevalta.

On kuitenkin syytä muistaa, että iPhone 14 hyödyntää vanhempaa A15 Bionic -piiriä, joka nähtiin jo iPhone 13 Prossa ja iPhone 13 Pro Maxissa. Erään tahon arvion mukaan kyseessä on pysyvä trendi. Apple saattaa hyvinkin käyttää vanhaa suoritinta perusmalleissaan, sillä väite on toistettu useampaan kertaan.

Qualcommin uskotaan toimittavan 5G-piirin myös tulevassa mallistossa. Tietojen mukaan käytössä on tällä kertaa Snapdragon X70, joka olisi parempi kuin iPhone 14 -malliston Snapdragon X65.

Applen arvellaan lisäävän Pro-malleihin lisää RAM-muistia, sillä iPhone 15 Prossa huhutaan nähtävän 8 Gt muistia. Lisäksi lippulaivamallit saanevat paremmalla telelinssillä varustetun periskooppikameran.

Yksi pitkään odotettu uudistus vaikuttaa lähes varmalta. EU on määrännyt Applen siirtymään USB-C-latausstandardiin vuoden 2024 loppuun mennessä. On luultavaa, että yhtiö luopuu nykyisestä Lightning-väylästä jo vuonna 2023. Asiasta hiiskuttiin jo alkusyksyllä.

Olemme sittemmin kuulleet luotettavalta lähteeltä, että iPhone 15 hyödyntää USB-C-liitäntää. Lisäksi Pro-mallisto tarjoaa entistä paremman tiedonsiirtonopeuden.

Kaksi Pro-mallia tarjonnevat tiedonsiirtonopeudeksi 20 Gbit/s tai 40 Gbit/s. Vastaavasti iPhone 15 ja iPhone 15 Plus pysyttäytyvät nykymalleista tutussa nopeudessa 480 Mbit/s.

Monet kuluttajat kuitenkin toivovat, ettei Apple luopuisi Lightning-liitännästä. Osa jopa toivoo, että yhtiö harkitsisi tuovansa myyntiin iPhone-malliston, jossa ei olisi lainkaan latausväylää.

Tämä vaikuttaa kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä Apple on vahvistanut tuovansa myyntiin USB-C-liitännällä varustetun iPhonen ainakin Euroopan markkinoille. Apple ei ole kuitenkaan vahvistanut vielä sitä, onko muutos maailmanlaajuinen. Lisäksi yhtiö ei ole vahvistanut tekevänsä muutosta vielä iPhone 15 -malliston kohdalla.

iPhone 14 Pro esitteli Dynamic Island -ominaisuuden. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro esitteli uuden Dynamic Island -ominaisuuden, joka on käytännössä tyylikkäämpi ja vetävämpi nimi etukameralohkolle. Vuodon mukaan myös iPhone 15 -perusmallit saattavat siirtyä sen käyttäjiksi.

Olemme kuulleet muualtakin, että kaikki iPhone 15 -mallit saavat Dynamic Islandin. Tästä huolimatta perusmalli sekä iPhone 15 Plus joutuvat tyytymään 60 Hz virkistystaajuuteen.

Yksimielisyyttä ei silti ole. Toisaalla arvellaan ainakin osan malleista siirtyvän näytön alle sijoitettuun kameraan, jolloin näyttölovelle ei enää olisi tarvetta. Tämä kuitenkin tuntuu hiukan epäuskottavalta.

Apple on viimeisten vuosien ajan jaotellut lippulaivapuhelimensa perus- ja Pro-malleihin. Näistä jälkimmäiset ovat monipuolisempia, edistyksellisempiä ja kalliimpia. Esimerkiksi iPhone 14 -malliston neljästä puhelimesta huolimatta on joutunut valitsemaan kahden eri näyttökoon väliltä. Tulevaisuudessa valikoima saattaa monipuolistua, sillä Pro Max -versio saattaa jäädä pois tarjonnasta.

Tunnettu vuotaja väittää iPhone 15 Pro Maxin olevan todellisuudessa iPhone 15 Ultra. Nimeämiskäytäntö olisi luonnollista jatkumoa muista tuoteperheistä, sillä esimerkiksi Apple Watch Ultra saisi täten loogisen puhelinvastineen. Jos iPhone 15 Ultra todella nähdään, uskotaan sen tarjoavan vielä enemmän ominaisuuksia kuin iPhone 15 Pro.

Esimerkiksi on nostettu kamera. Väittämän mukaan iPhone 15 Pro luottaa samaan telelinssiin kuin iPhone 14 Pro, kun taas iPhone 15 Ultra on tuomassa 5x zoomiin yltävän paremman periskooppikameran. Olemme kuulleet tästä useampaan kertaan ja eri lähteistä, joten pidämme tätä uskottavana.

LeaksApplePro (Avaa uuteen ikkunaan) kertoo iPhone 15 Ultran siirtyvän titaaniseen runkoon, joka olisi kevyempi ja lujatekoisempi kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettu nykymallien materiaali.

Vastaavasta huhusta on kerrottu muuallakin, joskaan näissä tapauksissa ei ole mainittu titaanista runkoa erikseen. Lisäksi puhelimen kylkien uskotaan kaartuvan enemmän selustaa kohden.