iPhone 15 Pro saamassa huippunopean USB-C-liitännän

Applen on tiedetty jo hyvän aikaa siirtyvän tulevissa iPhone-malleissaan USB-C-liitännän käyttäjäksi. Se ei ole kuitenkaan vielä tiedossa, tapahtuuko muutos jo ensi syksynä julkaistavan iPhone 15 -malliston kohdalla. Nyt tästä on kuitenkin saatu viitteitä, kun tunnettu lähde kertoo paitsi uudesta liitännästä mutta myös nopeasta tiedonsiirtonopeudesta.

Ming-Chi Kuo (Avaa uuteen ikkunaan) kertoo kaikkien iPhone 15 -puhelimien vaihtavan vanhan Lightning-liitännän USB-C-porttiin. Kuon mukaan ainoastaan iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max hyötyvät tekniikan mahdollistamasta lisänopeudesta.

Mainittu Pro-mallisto tukee USB-C 3.2 -tekniikkaa, jolloin tiedonsiirtonopeus on jopa 20 Gbit/s. Myös Thunderbolt 3:n mahdollistama 40 Gbit/s on mitä ilmeisimmin pöydällä.

Sen sijaan iPhone 15 ja iPhone 15 Max käyttävät USB 2.0 -nopeutta, jolloin tiedonsiirron vikkelyys on 480 Mbit/s. Tahti on tällöin sama kuin Lightning-väylällä. Kuon mukaan USB-C:n hyödyt ovatkin siis jäämässä vain Pro-malliston iloksi.

Kuten aina, tietoon kannattaa suhtautua tässä vaiheessa vielä varauksella. Euroopan Unioni on vaatinut Applea siirtymään USB-C-standardiin vuoden 2024 loppuun mennessä, ja yhtiö on vahvistanut noudattavansa määräystä. Kyse on siis latausnopeuden lisäksi aikataulusta. Jos huhuja ja Kuon tietoja on uskominen, Apple ei ole aikeissa lykätä välttämättömyyttä pidemmälle tulevaisuuteen.

Tiedonsiirtonopeus on asia erikseen, ja sen suhteen emme olisi vielä laittamassa päätämme pantiksi. Huhuttu ero perus- ja Pro-mallien välillä tuntuisi kuitenkin luontevalta ratkaisulta, sillä Apple on tehnyt näin myös iPad-tablettiensa kohdalla.

iPhone 12 Pro Maxin pohjassa on pian historiaan jäävä Lightning-väylä. (Image credit: TechRadar)

Nopeammat Pro-mallit

Vaikka tiedonsiirtonopeuden nosto nykyisestä 480 Mbit/s -vauhdista aina 20 Gbit/s tai jopa 40 Gbit/s tuntuu yliampuvalta, monet hyötyisivät siitä. Erityisesti 4K-videoiden siirtäminen olisi sen ansiosta kuitenkin huomattavasti mukavampaa.

Nykynopeudella 4K-videon siirtäminen voi kestää pahimmillaan todella kauan, jos pidempää nauhoitustaan siirtää tietokoneelle tai muulle laitteelle.

Koska Applen Pro-mallit ovat tämän hetken parhaita kamerapuhelimia, niiden käyttäjät monesti haluavat hyödyntää kamerakokonaisuuden mahdollisuuksia. Toki nopeus hyödyttäisi myös muiden tiedostojen siirtämistä laitteelta toiselle.

Peruskäyttäjät pärjäävät USB 2.0:n nopeudella vastaisuudessakin, eikä hitaus todennäköisesti pudota perusmallistoa parhaiden puhelimien saati parhaiden iPhone-mallien listaltamme.