iPhone 15 Ultra: kaikki mitä tiedämme Applen uudesta huippupuhelimesta

Apple rikkoi syksyllä 2022 tutuksi muodostuneen puhelinkaavan, kun iPhone 13 mini ei saanutkaan suoraa seuraajaa. Sen sijaan iPhone 14 -malliston neljäs vaihtoehto oli iPhone 14 Plus.

Puhelimen epäiltiin alkujaan olevan nimeltään iPhone 14 Max, jolloin se olisi ollut luonteva perusmalli iPhone 14 Pro Maxin rinnalla. Tällöin erona olisi ollut yksinkertaisempi järjestelmäpiiri, heikompi näyttö sekä rajallisempi kamerakokonaisuus. Lopulta Apple kuitenkin päätyi Plus-nimeen, joka osoitti valmistajan olevan valmis rikkomaan nimikäytäntöjään.

Huhujen mukaan vastaavanlainen uudistuote on luvassa myös iPhone 15 -malliston yhteydessä. Jos ja todennäköisesti kun huhut pitävät paikkansa, iPhone 15 Pro Max onkin nimeltään iPhone 15 Ultra. Samalla se nousee vielä pykälän verran iPhone 15 Prota paremmaksi.

Ultra-lisänimi ei olisi poikkeuksellista, sillä Apple julkaisi syksyllä 2022 uuden älykellon Apple Watch Ultra.

Uusi Ultra-malli tarjoaisi samalla oikeutuksen tuoda puhelimeen uusia ominaisuuksia, joita ei ole nykyisissä Pro-malleissa nähty. Voinemme joka tapauksessa pitää todennäköisenä, että iPhone 15 Ultra olisi kooltaan, näytöltään ja akultaan isompi kuin nykyinen iPhone 14 Pro tai Pro Max.

Tuorein tieto iPhone 15 Ultra saattaa olla äärimmäisen kallis (Avaa uuteen ikkunaan).

Mikä on iPhone 15 Ultra?

Mikä se on? Todennäköisesti isoin ja edistyksellisin iPhone vuonna 2023

Todennäköisesti isoin ja edistyksellisin iPhone vuonna 2023 Milloin se ilmestyy? Luultavasti syyskuussa 2023

Luultavasti syyskuussa 2023 Paljonko se maksaa? Huhujen mukaan enemmän kuin iPhone 14 Pro Max

Milloin iPhone 15 Ultra julkaistaan?

Apple on perinteisesti esitellyt uudet älypuhelimensa syyskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Tavanomaisesti päivä on osunut tiistaille tai keskiviikolle, minkä jälkeen ennakkotilaus on käynnistynyt saman viikon perjantaina. Lopullinen julkaisu puolestaan tapahtuu viikkoa myöhemmin perjantaina.

iPhone 14 esiteltiin syyskuun 7. päivä, minkä jälkeen iPhone 14, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max ilmestyivät syyskuun 16. päivä. Mattimyöhäisenä saapunut iPhone 14 Plus saapui kauppoihin vasta lokakuun 7. päivä.

Jos sama toistuu vuonna 2023, uudet iPhonet julkistetaan syyskuun 5. tai 12. päivä. Tämän jälkeen puhelimet saapuisivat kauppoihin syyskuun 15. päivä 2023.

iPhone 14 Pro Max saattaa jäädä viimeiseksi Pro Max -malliksi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Paljonko iPhone 15 Ultra maksaa?

Ensimmäiset vuodot iPhone 15 Ultran hinnoittelusta antavat varsin selkeän kuvan mahdollisesta huippupuhelimesta. Tietojen mukaan malli maksaisi 1 099 dollaria, mikä tarkoittaisi Applen nykytuotteiden hinnoittelun perusteella noin 1 639 eurolta. Hinta olisi siis roimasti korkeampi kuin Android-lippulaivapuhelin Samsung Galaxy S22 Ultran 1 299 euroa.

Vielä tuoreempi huhu vihjaa mallin olevan tätäkin kalliimpi. Joulukuinen tieto kertoo hinnaksi 1 299 dollaria eli 1 739 euroa.

Tällä hetkellä myynnissä oleva iPhone 14 Pro Max maksaa Suomessa edullisimmillaan 1 499 euroa. Hintalappu vaikuttaisi nousevan Pro Maxista Ultraan siirryttäessä melkoisesti.

Hinnankorotus ei kuitenkaan ole täysin mustavalkoista. Esimerkiksi iPhone 14 Pro Max maksaa 1 349 €, mutta 150 euron lisäsatsauksella saa isomman näytön sekä paremman akun. Ultra-mallin korkeampi hinta vaatii rinnalleen lisää syitä, jotta lähes 400 euron hintaloikka Prosta Ultraan on perusteltu.

Erään lähteen mukaan iPhone 15 Ultran edullisin versio sisältää 256 Gt tallennustilaa, mikä on tuplasti enemmän kuin nykyisissä Pro-malleissa. Jo tämä perustelisi roiman satasen verran lisähintaa.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: 1 299 €

1 299 € iPhone 14 Pro Max: 1 499 €

1 499 € iPhone 15 Ultra (arvio): 1 739 €

iPhone 15 Ultra - uutiset ja huhut

Olemme kuulleet varsin runsaasti huhuja odotetuista iPhone 15 -puhelimista, mutta edistyneimmän iPhone 15 Ultran kohdalla on vielä hiljaisempaa. Bloombergin Mark Gurman mainitsi jo heti iPhone 14 -julkistustilaisuuden jälkeen tulevasta Ultra-mallista, jolloin kuulimme puhelimesta ensimmäistä kertaa.

Like I said yesterday: Ultra is coming. https://t.co/IrZUBHlLN2September 9, 2022 See more

Sittemmin korviimme on kantautunut vahvistuksia eri malleihin liittyen. Erään huhun mukaan iPhone 15 Ultra tarjoaa isomman näytön, paremman akun sekä edistyneemmän kamerakokonaisuuden kuin iPhone 15 Pro.

iPhone 14 Pro Maxin kamerakokonaisuus saattaa ottaa aimo harppauksen eteenpäin iPhone 15 Ultrassa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sisältö itsessään oli melko epämääräistä, sillä huhussa mainittiin Applen tutkivan mahdollisuutta 8K-videokuvaukseen. Se, nähdäänkö tämä jo seuraavassa iPhonessa, on vielä kysymysmerkki. Lisäksi samassa yhteydessä mainittiin mahdollisuus sille, että 8K-videokuvaus saapuu vain iPhone 15 Ultraan. Tämä olisi merkittävä ero Pro- ja Ultra-mallien välillä.

Samsung Galaxy S22 Ultra on selvästi parempi kuin Galaxy S22 Plus ja Galaxy S22 -perusmalli, ja merkittävin syy eroon koskee telelinssin zoomia. Applen huhutaan tuovan vastaavanlaisen periskooppitarkennuksen Ultra-malliin. Ratkaisu vaatisi kookkaamman kennon, joka taasen mahtuisi paremmin isoon Ultra-malliin.

Toinen kameraparannus pohjautuu huhujen mukaan uuteen Sony-kennoon, joka taltioi enemmän valoa ja välttää yli- sekä alivalotuksen muita kamerapuhelimia paremmin. Teknologian kerrotaan ikuistavan taustavalaistuksen entistä paremmin jopa hankalissa olosuhteissa.

Olemme kuulleet niin ikään kaksoisetukamerasta. Samassa yhteydessä mainitaan iPhone 15 Ultran saapuvan myyntiin vain yhdessä värissä, joka olisi sama hopea kuin Apple Watch Ultrallakin.

Luotettavaksi yleensä osoittautunut lähde mainitsee ainakin Pro-mallin saavan USB-C-liitännän entistä nopeammalla tiedonsiirtonopeudella. Todennäköisesti sekä iPhone 15 Pro että iPhone 15 Ultra tarjoavat tiedonsiirtonopeudeksi 20 Gbit/s tai 40 Gbit/s. Tämä olisi merkittävä parannus nykymallien mahdollistamasta vauhdista 480 Mbit/s.

iPhone 15 Ultran runko saattaa olla titaania, mikä tarkoittaisi vahvempaa sekä kevyempää rakennetta kuin nykymallien ruostumaton teräs. Väittämän takana on LeaksApplePro (Avaa uuteen ikkunaan), joka ei ole tunnetuimpia lähteitä, mutta heilläkin on historiassa ollut osumansa.

Nyt myös toinen lähde kertoo samaa asiaa, minkä lisäksi kertomus mainitsee uudistuneen muotoilun. Huhun mukaan puhelimen reunat kaareutuvat selustaa kohden.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä mainittakoon mahdolliset kiinteät virta- ja volyymipainikkeet. Jos tieto pitää paikkansa, ovat ne osa runkoa eivätkä painikkeet liiku.