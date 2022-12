iPhone 15 Ultran hintalappu saattaa nostaa palan kurkkuun

iPhone 14 Pro Max on jäämässä vielä kalliimman mallin varjoon

Vaikka mahdollisesta iPhone 15 Ultrasta ei tiedetä vielä paljoakaan varmaksi, hintalapun on uskottu olevan vieläkin isompi kuin nykyisellä lippulaivamallilla iPhone 14 Pro Max. Nyt asiaan on saatu vielä hiukan lisävahvistusta.

Applen suunnitelmista hyvin perillä oleva LeaksApplePro kertoo HowToiSolven (Avaa uuteen ikkunaan) jutussa, että iPhone 15 Ultran hintalappu on alkaen 1 299 dollaria. Eurohintaa ei paljastettu, mutta tällä hetkellä iPhone 14 Pro maksaa 512 Gt tallennustilalla juuri 1 299 dollaria, mikä tarkoittaa Suomessa 1 739 euroa.

Vertailun vuoksi on syytä mainita iPhone 14 Pro Max, jonka hinta on Suomessa edullisimmillaan 1 499 €. Jos jotain päätelmiä voidaan siis tehdä, Applen seuraava paras puhelin maksanee jopa 240 euroa enemmän kuin nykyinen ykkösmalli.

Hinnankorotus on niin iso, etteivät monet kuluttajat todennäköisesti niele sitä pureskelematta. Todennäköisesti Apple perustelee uuden Ultra-mallin inflaatiolla sekä uudistuksilla, joita nykyinen Pro-mallisto ei tarjoa. Näiden joukossa ovat huhutusti ainakin titaaninen kehys, kaksoisetukamera sekä vähintään 256 Gt tallennustila.

Erityisesti viimeksi mainittu perustelee hinnannousua, sillä nykyisellään samaisella 256 Gt tallennustilalla varustettu iPhone 14 Pro Max maksaakin jo 1 629 €. Tällöin valmistuskustannuksien voidaan ynnäillä nousevan enää 120 eurolla.

Lähteellä on myös toinen ja hieman yllättävämpi paljastus. Tietojen mukaan iPhone 15 Ultra saapuu myyntiin vain yhdessä värissä, joka on samainen hopea kuin missä Apple Watch Ultra on saatavilla. Lisäsävyjä saatetaan nähdä, mutta toistaiseksi niistä ei ole tietoa.

Kuten aina, väittämiin on syytä suhtautua varauksella ainakin siihen asti, että kuulemme Applelta lisätietoja iPhone 15 -mallistosta syyskuussa 2023. Joka tapauksessa hinnankorotus vaikuttaa todennäköiseltä.

iPhone 15 Ultra saattaa sittenkin pitää hinnan suunnilleen samoissa kuin iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hinnannousu voi olla lopulta maltillinen

Vaikka iPhone 15 Ultra kuulostaa todella kalliilta, asia ei ehkä ole aivan näin mustavalkoinen. Kuten aiemmin totesimme, kyseessä on väittämien mukaan 256 Gt tallennustilalla varustettu versio. Vastaavasti iPhone 14 Pro Maxin edullisin versio sisältää vain 128 gigatavun tallennuskapasiteetin.

Tämän vuoksi hintaero olisi Suomessa todennäköisesti todellisuudessa 120 euroa.

Samalla on silti mainittava, että monesti puhelimien hinnoittelua verrataan nimenomaan lähtöhintaan. Vaikka pidämme 128 Gt mallia etenkin lippulaivapuhelimissa auttamatta liian pienenä, voi se olla joillekin kiinnostavin. Nyt tätä optiota ei ole enää tarjolla.

Ennusmerkit kuitenkin viittaavat siihen, että vaikka kyseessä on teknisesti paras puhelin ja paras iPhone, monet saattanevat katsoa edullisempaa mallia. Povattu hinta näyttää nimittäin olevan kallein mallista, joka ei ole taitettava puhelin.