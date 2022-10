Arvostelussa iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus on mainio vaihtoehto isoa puhelinta etsiville, jotka haluavat myös onnistuneen muotoilun, hyvän näytön, laadukkaan kameran sekä kestävän rakenteen. Vaikka monet osa-alueet muistuttavat turhan paljon iPhone 13 -mallistoa, on kyseessä halvin tapa päästä käsiksi Applen isoimpiin kännyköihin.

Pika-arviossa iPhone 14 Plus

Jos olet lukenut iPhone 14 -arvostelumme, tiedät käytännössä kaiken tarpeellisen iPhone 14 Plussasta. Molemmissa malleissa on sama suoritin, näyttöteknologia sekä kamerakokonaisuus. Ainoat todelliset erot koskevat kokoa ja akkukestoa. Nämä ovat myös monille riittävä peruste valita ennemmin iPhone 14 Plus.

6,7-tuumainen iPhone 14 Plus on kokonaan uusi tulokas Applen puhelinvalikoimaan. Se korvasi seuraajatta jääneen pienikokoisen iPhone 13 minin, joka ei onnistunut saavuttamaan kummoista suosiota. Isosta koostaan huolimatta kohtuuhintainen iPhone 14 Plus pyrkii tavoittelemaan niitä käyttäjiä, jotka himoitsevat iPhone 14 Pro Maxissa kaikkea paitsi hintalappua. Kyseessä on pitkälti sama puhelin, joskin Pro Maxin 48 MP pääkamera sekä hiukan nopeampi A16 Bionic -suoritin puuttuvat.

iPhone 14 Plus on teknisesti samanlainen kuin Applen vuoden 2022 kännykkäkatraan perusmalli. Isompi näyttö ja parempi akkukesto ovat kuitenkin merkittäviä vahvuuksia. Nämä parannukset näkyvät tosin hintalapussa, joka lähtee Suomessa 1 189 eurosta ylöspäin. Vertailun vuoksi iPhone 14 Pro Max kustantaa 1 499 euroa ja iPhone 14 -perusmalli 1 039 euroa.

Kokonaisuus on samaan aikaan vanhentunut sekä kiinnostava. Muotoilu on pysynyt kokoa lukuun ottamatta ennallaan iPhone 13 -mallistoon nähden. Tämä tuntuu uusimpien Pro-mallien rinnalla ongelmalta, sillä mukana ei ole uutta Dynamic Island -ominaisuutta. Vaikka näyttölovi on aiempaa pienempi, se on yhä mukana. Olisimme halunneet sen poistumisen ohella adaptiivisen virkistystaajuuden sekä aina päällä -näytön. Puutteista huolimatta on silti tunnustettava, että 60 Hz näyttö 448 ppi pikselitiheydellä ja 2 000 000 : 1 -kontrastilla on ilo silmälle.

iPhone 14 Plus ei ole tämän hetken paras iPhone, mutta se on yhtä kaikki mainio lisäys Applen puhelinvalikoimaan. Jos haluat kookkaan puhelimet mutta et ole valmis maksamaan iPhone 14 Pro Maxin hintaa, on tässä varteenotettava vaihtoehto.

iPhone 14 Plus on ulkoisesti kuin kookkaampi iPhone 14. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mukana ei valitettavasti ole telelinssiä tai 48 MP pääkameraa. Onneksi takakameran molemmat 12 MP kennot ovat parantuneet edeltävään sukupolveen nähden. Kameroiden ohella kennot ovat parantuneet, minkä lisäksi uusi Photonic Engine tarjoaa Deep Fusion -kuvaprosessoinnille paremmat edellytykset onnistua. Lopputuloksena on entistä yksityiskohtaisempia ja parempia kuvia erityisesti hämärissä olosuhteissa. Jopa etukamera on parantunut, sillä mukana on parempi kenno sekä automaattinen kohdennus.

Kamerakokonaisuus on markkinoiden ylempää keskiluokkaa. Jos kuvaat huviksesi esimerkiksi sosiaalisen median kanavia varten, ajaa iPhone 14 Plus asiansa enemmän kuin hyvin.

Suorituskyky on loistavalla tasolla. Viimevuotisesta iPhone 13 Prosta tuttu A15 Bionic -suoritin on benchmark-testien perusteella erinomainen, vaikka se ei aivan iPhone 14 Pron A16 Bionicille pärjääkään. Käytännön arjessa eroa ei kuitenkaan huomaa.

Akkukesto on erittäin hyvää. Videoita katseleva saa puhelimelta hyvän 25 tunnin käyttöajan. Toki on syytä huomioida, että akkukesto riippuu puhtaasti käyttötavasta.

Puutteita on vaikea ohittaa, mutta kolikolla on myös kääntöpuoli. iPhone 14 Plus tarjoaa paljon sellaista, mitä monet käyttäjät ovat jo pitkään halunneet. Se on tehokas, isokokoinen ja hyvällä akkukestolla varustettu Applen älypuhelin, joka ei maksa iPhone 14 Pro Maxin tavoin maltaita. Jo nämä vahvuudet tekevät siitä puhelimen, johon päivittäminen on helppoa perustella.

iPhone 14 Plus - hinta ja saatavuus

128 Gt: 1 189 €

1 189 € 256 Gt : 1 319 €

: 1 319 € 512 Gt: 1 579 €

Apple esitteli iPhone 14 -malliston syyskuun 7. päivä 2022. Valikoiman muodostavat iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Plussan ennakkotilaukset käynnistyivät syyskuun 9. päivä. Varsinaista julkaisua saatiin odottaa aina 7.10.2022 asti.

Mallin hintalappu vaihtelee tallennustilasta riippuen 1 189 € ja 1 579 € välillä.

Saimme arvosteluun violetin iPhone 14 Plussan. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana hinnasta: 4/5

iPhone 14 Plus - muotoilu

Tuttu muotoilu on yhä tyylikäs

Laadukas alumiinirunko

Lasipinnoite ja Ceramic Shield luovat modernin vaikutelman

Alumiinisen rungon selusta on valmistettu lasista, kun taas etupuolella on läpinäkyvällä Ceramic Shieldillä suojattu sekä näyttölovella varustettu ruutu. Tutulta näyttävät volyymi- ja virtapainikkeet, Lightning-liitäntä sekä kaiutingrillit sijaitsevat odotetuilla paikoilla. Käytännössä iPhone 14 Plus näyttää lähes identtiseltä iPhone 12:n ja iPhone 13:n kanssa.

Koolla on kuitenkin väliä. Siinä missä 6,1-tuumainen iPhone 14 on rakenteeltaan käytännössä samasta puusta veistetty kuin edeltäjänsä, 6,7-tuumainen iPhone 14 Plus on mitoiltaan (160,8 x 78,1 x 7,8 mm) selvästi kookkaampi. Perusmallin lukemat kun ovat vain 146,7 x 71,5 x 7,8 mm.

iPhone 14 Plussan pohjassa on yhä Lightning-liitäntä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Isompi koko näkyy luonnollisesti myös puntarilla. iPhone 14 Plus painaa 203 grammaa, kun taas perusmallin vaaka pysähtyy 172 grammaan. Vaikka painoa onkin kertynyt, on puhelin tästä huolimatta 37 grammaa kevyempi kuin iPhone 14 Pro Max. Tämä johtunee uudesta lämmönhallintajärjestelmästä, joka pitää puhelimen viileänä. Samalla Apple lupaa sen tekevän rikkoutuneen takalasin vaihtamisesta aiempaa helpompaa.

Kokonaisuutena iPhone 14 Plus tuntuu kestävältä ja laadukkaalta. Vaikka emme ryhtyneet paiskomaan ja tiputtelemaan sitä kestävyyden mittaamiseksi, laitoimme sen vesihanan alle hyväksi aikaa. Applen puhelinmalliston uusin tulokas ei ollut tästä moksiskaan, sillä sen IP-luokitus takaa 30 minuutin kestävyyden 1,5 metrin syvyydessä.

Arvosana muotoilusta: 4/5

iPhone 14 Plus - näyttö

Super Retina XDR OLED -näyttö on yhä erinomainen

Näyttö ei tue vaihtelevaa virkistystaajuutta

Isompi näyttö soveltuu viihdekäyttöön

Ei aina päällä -näyttöä

Näyttölovi on yhä mukana

iPhone 14 Plus hyödyntää Super Retina XDR -näyttöteknologiaa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 Plus sisältää Applen parhaan OLED-näytön, mutta silti jälkimaussa on pieni vivahde happamuutta. Super Retina XDR -ruutu sisältää nimittäin yhä näyttöloven. Kun iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max jättivät jo nyt tälle vanhahtavalle elementille hyvästit, voidaan perusmallienkin tekevän saman liikkeen vuoden tai kahden sisään.

Kun on ensin päässyt kokeilemaan Pro-mallien Dynamic Island -uutuusominaisuutta, tuntuu näyttölovi antiikkiselta. Suhteessa se on onneksi pienempi kuin iPhone 14 -perusmallissa. iPhone 14 Plussan resoluutio 2 278 x 1 284 tarjoaa enemmän pikseleitä, mutta koska ruutu on isompi, pikselitiheys 458 ppi on aavistuksen pienempi kuin perusmallin 460 ppi.

Kaikesta huolimatta katselukokemus on upea. HDR, värimaailma sekä TrueTone-tuki tekevät ruudusta valloittavan. Se loistaa pelien, kuvien, videoiden sekä muiden medioiden parissa. Huikea 2 000 000 : 1 -kontrasti takaa värien näyttävän juuri sellaisilta kuin pitääkin.

Mukana ei valitettavasti ole adaptiivista virkistystaajuutta, vaan iPhone 14 Plussan näyttö on lukittu 60 hertsiin. Tästä huolimatta esimerkiksi PlayerUnknown's Battlegrounds sekä Asphalt 9: Legends näyttivät pelikäytössä todella sulavilta. Sen sijaan aina päällä -näytön puuttumista on vaikeampi puolustella. Jos se tuntuu tarpeelliselta ominaisuudelta, kannattaa katsoa iPhone 14 Pron ja iPhone 14 Pro Maxin suuntaan.

Iso näyttö on selkeä etu Applen puhelinten perusmalliin nähden. Lisääntynyt pinta-ala parantaa erityisesti leffa- ja pelihetkien laatua. Vaikka tarkkuus itsessään on jopa hiukan pienempi, lisämillit saavat kaiken näyttämään suuremmalta. Lisäksi isompi ruutu mahdollistaa puhelimen asettamisen vaaka-asentoon ja parin asian samanaikaisen katsomisen.

Näytön päällä on Ceramic Shield -suojalasi, jonka ansiosta ruudun särkymisen ja naarmuuntumisen pitäisi olla epätodennäköistä. Kannattaa kuitenkin tutustua iPhone 14 Pro Maxin pudotustestiin, jossa käymme läpi puhelimen kestävyyttä.

Arvosana näytöstä: 3,5/5

iPhone 14 Plus - kamera

iPhone 13 Pron perintö hyötykäytössä

Isompi kenno ja Photonic Engine parantavat kuvanlaatua hiukan

Yksi korkearesoluutioinen kenno olisi tehnyt poikaa

Toiminta-tila

iPhone 14 Plussan 12 MP kenno on käytännössä sama kuin iPhone 13 Prossa nähty kamera. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14:n parantunut kamera on sellaisenaan myös iPhone 14 Plussassa. Mukana on kaksi 12 MP kameraa, joista ultralaajakulmakamera (13 mm, f/2,4) tarjoaa 120 asteen kuvakulman.

Apple ei ole vain parantanut kameroita, sillä mukana on myös aiempaa isompi kenno. Kokonaisuutena suuremmasta aukosta pääsee kameraan 49 prosenttia enemmän valoa, mikä parantaa kuvanlaatua erityisesti hämärissä olosuhteissa. Lisäksi uusi Photonic Engine yhdistää useiden valotusten parhaat pikselit entistä aikaisemmassa vaiheessa. Tämän ansiosta Deep Fusion -kuvaprosessointi saa säilytettyä yksityiskohdat entistä paremmin.

Koska kamerajärjestelmän tekninen toimivuus on monille toissijaista, yksinkertaistetaan muutokset toteamalla, että iPhone 14 Plus napsii silminnähden parempia kuvia kuin iPhone 13. Vaikka muutosten merkitys ei ole valtava, parannukset näkyvät jokaisessa kuvassa. Värit, kirkkaus ja yksityiskohdat nousevat paremmin esiin kuin vielä vuosi sitten. Tämä korostuu erityisesti ultralaajakulmakameralla napsituissa kuvissa, joiden värit hämmästyttävät erottuvat läpi otoksen.

Muotokuva-tila on parantunut niin etu- kuin takakamerankin saralla. Sen tekniset harppaukset näkyvät erityisesti hämärissä olosuhteissa.

Videokuvaus yltää 4K/60fps-materiaaliin asti. Lisäksi mukana on kokonaan uusi Toiminta-tila (Action Mode), joka hyödyntää ohjelmistoa sekä tekoälyä rauhoittaakseen tärisevän videon. Sen toimintaperiaate on hiukan samanlainen kuin GoPro-kameroiden digitaalisella gimbal-vakaajalla. Testasimme sen toimivuutta kuvaamalla juoksulenkillä samanaikaisesti sen kanssa sekä ilman sitä. Kuten odottaa saattaa, Toiminta-tila teki videosta merkittävästi sulavamman ja miellyttävämmän katsottavan. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, ettei ominaisuus todennäköisesti tarjoa suurelle yleisölle paljoakaan hyötyä.

Arvosana kamerasta: 3,5/5

Kamerajärjestelmä

12 MP pääkamera (26 mm, f/1,5)

12 MP ultralaajakulma (120 asteen kuvakulma, 13 mm, f/2,4)

Etukamera: 12 MP f/1,9

Esimerkkikuvia

Image 1 of 7 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

iPhone 14 Plus - ääni

Vaikka käyttänet iPhone 14 Plussan kanssa langattomia kuulokkeita, puhelimen kaksi stereo-kaiutinta pärjäävät nekin. Äänenvoimakkuus yltää jopa 79 desibeliin, minkä lisäksi ääni kuulostaa hyvältä. Käytännössä kuuntelukokemus vetää vertoja mille tahansa keskitason Bluetooth-kaiuttimelle.

iPhone 14 Plus - suorituskyky ja ominaisuudet

iPhone 13 Prosta tuttu A15 Bionic on yhä väkivahva

Suorituskyvyn rajat eivät tule vastaan

Muutokset rakenteessa auttavat suorituskykyä

iPhone 14 ja iPhone 14 Plus hyödyntävät Applen viimevuotista järjestelmäpiiriä. Tämä voi kuulostaa pahalta, mutta todellisuudessa A15 Bionic on edelleen erinomainen prosessori. Lisäksi kyseessä ei onneksi ole sama piiri kuin iPhone 13:ssa, vaan sen sijaan käyttöön on otettu iPhone 13 Prossa ja iPhone 13 Pro Maxissa ollut aavistuksen nopeampi piiri.

Näin iPhone 14 Plus pärjäsi benchmark-testeissä (Image credit: Future)

Käytännössä nopeus on odotetulla tasolla. Geekbench 5 -tulokset osoittavat puhelimen olevan nopeampi kuin iPhone 13 ja hiukan hitaampi kuin A16 Bionicilla varustettu iPhone 14 Pro.

Käytitpä puhelinta mihin tahansa, käytännössä eroa suorituskyvyssä ei huomaa. Kyseessä on todella nopea puhelin, jolla pelaaminen, 4K-videoiden katselu sekä esimerkiksi Adobe Premiere Rush CC:llä tehtävät videomuokkaukset onnistuvat ilman pienintäkään yskähtelyä.

Arvosana suorituskyvystä: 4/5

iPhone 14 Plus - satelliittiyhteys

Yksi iPhone 14 -malliston isoimmista uudistuksista koskee satelliittipuheluita, joilla saa kutsuttua apua myös puhelinverkon ulkopuolelta. Vaikka emme ole päässeet testaamaan sitä käytännössä, saimme nähdä esittelyn Applen Kaliforniassa sijaitsevalla toimipisteellä.

Alueella oleva kukkula on puhelinverkon sekä WiFin ulottumattomissa. Tällöin iPhonen yläkulmaan ilmestyi pieni SOS-kuvake. On syytä huomata, että ikoni vaatii ulkotiloissa olemista ja esteettömän näkymän taivaalle.

Kun puhelimella soitettiin hätänumeroon, iPhone 14 -mallit tarjoavat mahdollisuutta satelliittipuhelun käyttämiseen. Tämän jälkeen puhelimen näyttö ohjasi suuntaamaan puhelimen lähintä satelliittia kohti. Lopuksi laite vielä varmisti, että se saa toimittaa pakatut tekstitiedot Applen järjestelmään, josta se välitetään hätäkeskukseen. Yhteys ei siis muodostu suoraan hätäkeskukseen, vaan tiedot välitetään sinne Applen kautta.

Mikäli satelliittiyhteys katkeaa yhteydenpidon aikana, järjestelmä opastaa suuntaamaan jälleen oikeaan suuntaan yhteyden palauttamiseksi.

Toinen kiinnostava lisäys on kolarintunnistus. Tämä on satelliittiyhteyden tavoin lisäys, jota ei toivottavasti tarvitse arjessa kokeilla. Käytännössä se kuitenkin tunnistaa liikenneonnettomuuden, jolloin puhelin ilmoittaa automaattisesti hätäkeskukseen sekä nimetylle kontaktille.

Kuten muutkin iPhone 14 -puhelimet, Plus-mallissa on tuki 5G:lle sekä WiFi 6:lle. Nämä tarjoavat entistä paremmat verkkoyhteydet tilanteissa, joissa laitteisto, liittymä ja kantama on kunnossa.

iPhone 14 Plus - akku

Akkukesto riittää yli päiväksi

Pikalatauksen pitäisi olla nopeampi

Vaikka näyttö on iPhone 14 Plussan isoin myyntivaltti, monet saattavat kiinnostua siitä myös akkukeston takia. Se on nimittäin iPhoneksi mainio.

Laitoimme iPhone 14:n ja iPhone 14 Plussan vierekkäin pyörittämään Netflixiä. Perusmalli hyytyi 20 tunnin katselun jälkeen, kun taas iPhone 14 Plus jaksoi noin 25 tunnin ajan.

Käyttötapa vaikuttaa akkukestoon merkittävästi. Ainakin viihdekäytössä iPhone 14 Plus vetää joka tapauksessa pidemmän korren.

Harmillisesti kaikki ei ole kuitenkaan täydellistä. Applen käsitys pikalatauksesta ei nimittäin ole niin nopea kuin monella kilpailevalla valmistajalla. Valmistajan oma 20 W laturi täytti tyhjentyneen akun 45 prosenttiin puolessa tunnissa ja 90 prosenttiin 70 minuutissa.

iPhone 14 Plus tarjoaa tuen MagSafelle sekä langattomille Qi-latausalustoille. Myyntipakettiin sisältyy USB-C-to-Lightning-johto, mutta laturi on hankittava erikseen.

Arvosana akkukestosta: 4,5/5

iPhone 14 Plus - ohjelmisto

Erinomainen iOS 16 -kokemus

Viestit, sähköpostit ja kartat ovat uudistuneet

Uusi lukitusnäyttö muuttaa puhelimen käyttökokemuksen

Apple iPhone 14 Plus on merkittävästi isompi kuin iPhone 14. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kaikissa iPhone 14 -malleissa on suoriltaan iOS 16 -käyttöjärjestelmä. Sen merkittävimmät uudistukset koskevat lukitusnäyttöä, joka tukee muun muassa kustomoituja kuvia.

Tekstiviestejä voi uuden ohjelmiston ansiosta muokata aiempaa kattavammin. Lähetetyt viestit voi peruuttaa tai niitä voi muokata jälkikäteen. Näiden arvon huomaa arkikäytössä, ja ne ottaa nopeasti työkalupakkiin osaksi arjen eri tilanteita.

Uudet lisäykset Kartta-palveluun mahdollistavat useamman kiintopisteen asettamisen. Halutessaan kuvista saa lisäksi irrotettua kohteita, minkä jälkeen ne voi liittää muihin sovelluksiin. Myös tämä osoittautui erittäin hyödylliseksi lisäksi iPhone-kokemukseen.

Arvosana ohjelmistosta: 4,5/5

iPhone 14 Plus nousi monilta osin yhtä hyväksi kuin iPhone 14. Kyseessä on erinomainen puhelin, jonka muotoilu sekä ominaisuudet ylittävät markkinoiden perusstandardit. Tästä huolimatta olisimme toivoneet puhelimeen merkittävämpiä muutoksia viimevuotiseen iPhone 13 -malliin verrattuna. Erityisesti tämä isokokoinen puhelin olisi hyötynyt Pro-mallien Dynamic Island -ominaisuudesta merkittävästi.

iPhone 14 Plus erottuu perusmallista riittävän merkittävästi. Sen isompi näyttö, akkukesto sekä hinta-laatusuhde tekevät siitä niin hyvän vaihtoehdon, että lisäsatsaus iPhone 14 -perusmalliin nähden on mielestämme perusteltu.

iPhone 14 Plus - arvosana

Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu Puhelin näyttää ja tuntuu laadukkaalta sekä kestävältä 4/5 Näyttö Super Retina XDR OLED on edelleen parasta mitä iPhone tarjoaa, mutta näyttölovi on kuin märkä rätti vasten kasvoja 3,5/5 Suorituskyky iPhone 13 Prosta tuttu A15 Bionic tarjoaa loistavan suorituskyvyn 4/5 Kamera Kamera hyödyntää iPhone 13 Pron perintöä ansiokkaasti 3,5/5 Akku iPhone 14 Plus jaksaa koko päivän ajan 4,5/5 Ohjelmisto iOS 16 parantaa käyttökokemusta jokaisella osa-alueella 4,5/5 Hinta-laatusuhde Iso iPhone ilman Pro-mallien hintalappua 4/5

Kannattaako Apple iPhone 14 Plus ostaa?

Osta, jos...

Haluat iPhonen isolla näytöllä

Uusi iPhone 14 Plus tarkoittaa edullisempaa isokokoista iPhonea. Ja toisin kuin iPhone 14 Pro Max, tämä ei maksa maltaita.

Kaipaat hyvää akkukestoa

iPhone 14 Plussan akku jaksaa koko päivän, joten lataustarve ei enää yllätä ennen kotiinpääsyä.

Näyttölovi on mieleen (tai ainakaan ei haittaa)

Kun on kerran nähnyt Pro-mallien Dynamic Islandin, näyttölovi tuntuu antiikkiselta. Joka tapauksessa näyttölovessa oleva TrueDepth sekä etukamera ovat erinomaisia.

Haluat edullisen tavan päästä käsiksi satelliittipuheluihin

Satelliittipuhelut ovat mielenkiintoinen ja houkutteleva mahdollisuus, jota kilpailevat valmistajat eivät tarjoa.

Älä osta, jos...

Et enää halua palata näyttölovellisiin puhelimiin

Vaikka näyttöloveen piilotettu tekniikka on laadukasta, ruudun katkaiseva alue tuntuu vuonna 2022 vanhentuneelta.

Etsit parasta mahdollista kamerapuhelinta

iPhone 14 Plussan kolme kameraa on hyvä kokonaisuus, mutta Pro-mallien 48 MP pääkamera vetää pidemmän korren.

Arvosteltu lokakuussa 2022.