Ensiarviossa iPhone 14 Pro Max

Kamerajärjestelmä on kookas

Dynamic Island on älykäs

iPhone 14 Pro Max on Applen Far Out -tapahtuman mielenkiintoisin ja vakuuttavin tähti, vaikka suurimman suosion keränneekin iPhone 14.

Vaikka uusi malli on hyvin samankaltainen kuin viime vuonna julkaistu iPhone 13 Pro Max (ja 12 Pro Max sitä ennen), puhelimeen on tuotu melko tuntuvia parannuksia kameraan, näyttöteknologiaan ja toiminnallisuuteen.

Nämä kaikki saapuvat tosin aiempaa korkeamman hintalapun kera, mikä työntää Pro Max -mallia entisestään kauemmaksi kuluttajien käsistä. Pääsimme tutustumaan uutukaiseen ennakkoon selvittääkseen, onko kaikki uudet ominaisuudet oikeasti hintansa väärtejä.

Hinta ja saatavuus

iPhone 14 Pro Maxin ennakkomyynti käynnistyy 9. syyskuuta ja varsinainen myynti viikkoa myöhemmin, 16. syyskuuta. Puhelimen hinnat alkavat Suomessa 1 499 €.

Edellisvuoden malliin verrattuna hinta nousee siten tuntuvasti, sillä iPhone 13 Pro Max maksoi julkaisussa 1 279 €. Ero johtuu tosin euron heikkenevästä kurssista, sillä dollarihinnoiltaan iPhone 14 -puhelimet ovat pysyneet samana.

Hinnat nousevat tallennuskapasiteetin kasvun myötä: 128 Gt (1 499 €), 256 Gt (1 629 €), 512 Gt (1 889 €) ja 1 Tt (2 149 €).

Muotoilu

Dynamic Island -ratkaisu on oikeasti melko siisti lisä. (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max ei poikkea muotoilultaan merkittävästi 13 Pro Maxista. Vanhoja kuoria ei voi kuitenkaan uusiokäyttää, sillä lähes samasta koosta huolimatta uuden mallin kamerajärjestelmä on paljon suurempi.

Puhelin tuntuu silti kädessä hyvin samanlaiselta kuin aiemmat Pro Max -mallit. Sormet tavoittavat tuttuun tapaan terävät, suorakulmaiset reunat, ja peukaloa saa verrytellä ihan kunnolla yltääkseen ruudulla kaikkialle.

Fyysinen mykistysnappi löytyy edelleen puhelimen kyljestä, eikä yhtiö ole myöskään ottanut vielä käyttöön USB-C-liitäntää. Tämän vuoden mallit luottavat sen sijaan edelleen Lightningiin vielä yhden vuoden verran.

(Image credit: TechRadar)

Harjatusta teräksestä tehty runko kerää edelleen sormenjälkiä. Yhdysvalloissa kaikista iPhone 14 -malleista on myös poistettu fyysinen SIM-korttipaikka ja tuki löytyy ainoastaan eSIM:lle, mutta Euroopassa fyysinen korttipaikka jatkaa ennallaan.

Puhelimen merkittävimmät muutokset muotoiluun eivät ole tehty kuitenkaan sen ulkoasuun, vaan näyttöön.

Näyttö

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Maxin näytössä on yksi iso muutos, sillä tuttu näyttölovi on kadonnut kokonaan. Sen sijalla ruudun ylälaidassa lepää yksi pitkulainen pilleriä muistuttava kapseli.

Kyseessä on tosin ohjelmiston avulla toteutettu harha, sillä kapseli luodaan iOS 16:n avulla. Dynamic Island -nimellä kulkeva ominaisuus tuo jatkossa kaikki ilmoitukset näkyviin kapseliin. Vaikka ominaisuus aiheutti naurua julkistuksessa, uskomme sen muuttuvan todennäköisesti nopeasti Applen standardiksi tulevissa puhelimissa.

Dynamic Island muotoutuu ja liikkuu käyttäjän tekemisistä riippuen, jolloin siihen ilmestyy esimerkiksi musiikkia kuunnellessa albumitaidetta. Siihen voi tuoda myös ajastimen ja musiikkisoittimen pikatoiminnot näppärää käyttöä varten.

Se on aidosti siisti ominaisuus, jonka yhtiö on onnistunut pitämään yllätyksenä. Pelkän visuaalisen elementin sijaan siitä on tehty oikeasti käyttökelpoinen toiminto puhelinta käyttäville.

Kapseli vaatii tosin pientä totuttelua useiden vuosien näyttöloven jälkeen, mutta ratkaisu tuntuu järkevältä, kun ominaisuuden näkee liikkuvan dynaamisesti.

Uskomme silmän myös unohtavan kamerareiät muutaman päivän käytön jälkeen, mutta varhaisen testin perusteella kameroita oli vaikea olla huomaamatta, koska video ympäröi reiän.

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max saa viimein myös aina päällä -näytön, joka ei ole suinkaan millään tapaa vallankumouksellinen ominaisuus. Samsung ja muut Android-puhelimet ovat tarjonneet vastaavan jo vuosien ajan.

iPhone-käyttäjille kyseessä on silti kaivattu ominaisuus, joka tuodaan tosin ainoastaan Pro-malleihin. Se helpottaa puhelimen ja tärkeiden ilmoitusten seuraamista, kun puhelinta ei tarvitse joka kerralla avata tiedot nähdäkseen.

Aina päällä -näyttö kuluttaa tosin enemmän virtaa, joskin puhelinta esitellyt henkilö ei osannut vastata kuinka paljon. Se saattaa silti vähentää akun kulutusta henkilöitä, jotka käyttävät puhelintaan kellona.

Ominaisuus on saatu tuotua puhelimeen sen vuoksi, että OLED-näyttöteknologialla on tänä vuona samat toiminnallisuudet kuin Apple Watchissa. Toisin sanoen virkistystaajuus voidaan laskea yhteen hertsiin ja näyttää silti näytössä vielä sisältöä.

Aina päällä -näyttö on odotuksia kylläisempi, sillä se tukee widgettejä, taustakuvia ja kelloa käytössä. Näitä voi tosin jossain määrin muokata esimerkiksi widgettien osalta.

Puhelimen OLED-näyttö onnistuu niin ikään vakuuttamaan terävyydellään ja väritoistollaan. Sen käyttö on samalla sujuvaa ja 6,7 tuuman näyttö tarjoaa riittävästi käyttötilaa sovelluksille.

Erot iPhone 12 Pro Maxiin tai 13 Pro Maxiin eivät sen sijaan ole näyttölovea lukuun ottamatta kovin huomattavat.

Kamera

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Maxin kamerapäivitykset keskittyvät pääkameran uuden 48 megapikselin kennon ympärille. Parannettu teknologia takaa entistä laajemmat kuvausmahdollisuudet, korkeamman resoluution valokuvat sekä paremman hämäräkuvauksen.

Ylimääräisistä pikseleistä on todennäköisesti hyötyä useammilla eri tavoilla, mutta pikaisen testin perusteella emme pysty sanomaan niistä vielä mitään. Yksi vakuuttavimmista piirteistä on tosin mahdollisuus yhdistää 48 megapikselin kuva 12 megapikselin kuvaksi, jolloin ylimääräiset pikselit tarjoavat entistä korkeamman resoluution ja paremman hämäräsuorituskyvyn.

Apple väittää saavuttaneensa testeissä jopa kaksinkertaisen parannuksen hämäräkuvaukseen, mutta emme voineet testata tätä valoisassa testiympäristössä. Puhelimen oma kuvaprosessori tuntuu kuitenkin älykkäältä.

Kamera tuntuu muutoinkin nopeatoimiselta. Kuvat tarkentuvat välittömästi ja videon sekä valokuvauksen välillä siirtyminen tapahtuu nopeasti. Täydellä resoluutiolla otetut kuvat näyttävät teräviltä jopa lähelle tarkennettuna, missä on hyödynnetty uutta A16-järjestelmäsirua.

Kokonaisuus on vahva, minkä lisäksi puhelimessa on kaksinkertainen optinen tarkennus. Tämä saavutetaan kroppaamalla kolminkertaisella tarkennuksella varustetusta kennosta. Kenno on ylipäätään suurin Applen puhelimeen laitettu, ja 48 megapikselin 1,9 mikronin kokoluokan pitäisi päästää paljon valoa sisään.

Yksi huomiota herättävä seikka iPhone 14 Pro Maxissa on sen iso kohouma kamerajärjestelmän osalta. Tämä johtuu nimenomaan isommasta kennosta, joka takaa paremman kuvanlaadun ja hämäräsuorituskyvyn. Kaikki näkyy aavistuksen paksummassa muotoilussa, mutta mielestämme se on parempien valokuvausominaisuuksien arvoinen.

Puhelimessa on lisäksi uusi Action Mode -tila, joka tekee videosta tasaisempaa juostessa. Emme kuitenkaan voineet testata tätä kunnolla testitilaisuudessa, mutta se tuntui tarjoavan entistä vakaamman kuvan uuden järjestelmäpiirin ansiosta.

Akkukesto

(Image credit: TechRadar)

Emme voineet testata iPhone 14 Pro Maxin akkukestoa testitilaisuudessa, joten emme tiedä, kuinka se vertautuu iPhone 13 Pro Maxiin.

Erot 12 Pron ja 13 Pron välillä olivat tosin selkeät, ja jos väitteet A16-sirun energiatehokkuudesta pitävät paikkaansa, iPhone 14 Pro Maxissa pitäisi olla vielä kestävämpi akku.

Akkukestoon vaikuttaa tosin aina päällä -näyttöön jätetty informaatio, joten akkua kuluu enemmän, jos näytössä pyörii koko ajan taustapaperi, widgetit ja kello. Nämä tosin himmenevät akun säästämiseksi, kun niitä ei katso.

Huhujen mukaan puhelimen sisällä olisi isompi akku, mikä osaltaan selittäisi aavistuksen paksumman rungon. Toistaiseksi voimme vain arvuutella.

A16-järjestelmäsiru

Viimeinen merkittävä lisäys on tietenkin uusi Bionic A16 -siru, jonka luvataan olevan todella tehokas. Applen silmistä yhtiö haluaakin pitää huolen siitä, että Pro-mallit ovat luokkansa tehokkaimpia ja siten hintansa väärtejä.

Valitettavasti emme voineet testata suorituskykyä kunnolla ajamatta benchmark-tuloksia. Emme kuitenkaan usko, että maailmasta löytyy kovinkaan montaa sovellusta, jotka ajaisivat uutukaisen ahtaalle tehojen osalta.

Apple antoi lavalla isoja lupauksia iPhone 14 Pro -sarjan suorituskyvystä. Huhut tehokkaammasta RAM-muistista tuntuisi niin ikään pitävän paikkaansa, sillä sovellukset käynnistyivät ja sulkeutuivat välittömästi. Sama koski myös kuvien ottamista ja muita raskaampia tehtäviä.

Esimerkiksi 4K/60fps-videon kuvaaminen tai GarageBandin käyttäminen sujui vaivattomasti ja todella nopeasti, mikä on hyvä viite puhelimen suorituskyvystä.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max on suurin ja vakuuttavin puhelin Applen uusista malleista. Samalla se on myös näiden kallein.

Uusi Dynamic Island -ominaisuus on aidosti hieno muutos ja uskomme sen käyttöönoton leviävän nopeasti, vaikka kapseli tuntuu joidenkin sovellusten kohdalla olevan tiellä.

Kameraparannukset vastaavat odotettua iPhone Pro Max -sarjan osalta, mutta voimme yllättyä kunnolla puhelimen hämäräkuvaukseen tehdyistä parannuksista. Ja uudesta Action Mode -kuvatilasta.

Kädessä uusi malli ei tunnu poikkeavan juurikaan aiemmista puhelimista, mutta se ei tunnu vaivanneen Apple-faneja aiempinakaan vuosina. Koemme silti seuraavan iPhone 15:n vaativan silti melkoista harppausta eteenpäin, jotta iPhone onnistuu pitämään itsensä kilpailukykyisenä.