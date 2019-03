Arvostelussa LG V40 ThinQ

LG V40 laittaa valokuvaamisen etusijalle tuomalla laitteeseen peräti viisi eri kameraa. Monipuolisten kuvakulmien ansiosta selfieihisi on nyt helpompi saada mahtumaan isompikin ryhmä, takapuolen telelinssillä saa puolestaan tyylikkäitä kuvia kauempana olevista kohteista. Kuvia kelpaa ihastella myös jälkeenpäin LG:n tyylikkäältä 6,4-tuumaiselta OLED-näytöltä. V40:ssä on paljon kiinnostavaa, mutta se häviää silti kilpailijoilleen kameroillaan, akunkestollaan ja myös hinta-laatusuhteellaan.

LG V40 ThinQ erottuu Android-puhelinten harmaasta massasta aivan eri tavalla kuin riskejä välttänyt LG G7 ThinQ. V40 on nimittäin ensimmäinen puhelin, johon on asennettu peräti viisi kameraa. Kameroiden määrä tuo kieltämättä lisää liikkumavaraa kuviisi, vaikka linssien määrä saattaakin tuntua yliampuvalta.

Uusi kameratekniikka tarjoaa enemmän pikseleitä ja tuo taakse kiinnostavan kolmoiskameran. Käyttäjä pääsee hyödyntämään nyt normaalia, laajakuva- tai telefotolinssiä – joko yksittäin tai yhdessä. Edessä on puolestaan tavallinen kamera ja laajakuvalinssi.

Puhelin tarjoaa viisi eri kuvakulmaa ja useita ainutlaatuisia kamera-asetuksia. Siinä on myös kiinnostava (mutta hidas) Triple Shot -ominaisuus, joka ottaa kuvan samanaikaisesti kaikilla laitteen kolmella takakameralla. Jos siis epäröit, mikä kameroista sopii tarkoitukseen parhaiten, voit yksinkertaisesti ottaa itsellesi useamman vaihtoehdon. V40:ssä on myös erikoinen Cine Shot, joka mahdollistaa kuuden sekunnin mittaiset animaatioefektit kuviisi. Myös LG V30:ssä nähty Cine Video on tehnyt paluun uutuuspuhelimeen. Ominaisuuden avulla käyttäjä pystyy helposti zoomaamaan muuallekin kuin keskelle kamerasovelluksen näyttöä.

Puhumme harvoin näin suurta osaa esittelykappaletta pelkistä kameroista, mutta ne ovat LG V40:n tärkein myyntivaltti. Kaikesta tästä kamerapanostuksesta huolimatta se ei yllä tämän hetken parhaaksi kamerapuhelimeksi. Se on kyllä etevä joillakin osa-alueilla, mutta sakkaa hieman perusasioissa. Kameralla on esimerkiksi tapana ylivalottaa tausta jopa HDR-tilaa käyttäessään.

Videot ja kuvat näyttävät kyllä erinomaisilta LG:n suurelta ja värikkäältä 6,4-tuumaiselta OLED-näytöltä, joka tukee HDR10-tekniikkaa. Yläosan näyttölovi on onnistuttu pitävään mukavan huomaamattomana, mutta sen saa halutessaan myös "piilotettua" yhtenäiseksi mustaksi palkiksi.

V40 on myös yksi nopeimmista koskaan testaamistamme Android-puhelimista. Sen Snapdragon 845 -suoritin ja 6 Gt RAM-muistia riittävät kevyesti jopa tehokäyttäjille. Laite miellyttää myös kaikkia käytännönläheisiä ihmisiä, sillä siitä löytyy edelleenkin kuulokeliitäntä ja paikka microSD-kortille.

Puhelin on selvästi kevyempi kuin samankokoiset kilpailijansa, mutta ei silti tunnu halvalta kädessä. Se painaa saman verran kuin muoviset puhelimet, mutta tarjoaa saman laatuvaikutelman kuin lasiset kilpailijansa. Laitteen ulkoasu on tyylikäs, vaikka testaamamme musta malli kerääkin puoleensa sormenjälkiä magneetin lailla.

Valitettavasti LG ei ole säästänyt pelkästään painossa, vaan myös akunkestossa. Lähes iPhone XS:n tai Samsung Galaxy S9 Plussan veroisesta hinnastaan huolimatta puhelinta saa käyttää säästeliästi, jotta se kestää iltaan saakka. Se tuntuu kohtuuttoman hankalalta, kun käytännössä samalla hinnalla saisi myös markkinoiden parhaita lippulaivoja.

V40:n kamera on kiinnostava, ja huomasimmekin vaihtelevamme jatkuvasti kuvakulmia sen kolmen kameran välillä. Harmiksemme kameroiden kuvanlaatu ei kuitenkaan yllä sen kovimpien kilpailijoiden tasolle. LG G7 ThinQ:n tavoin V40 on kiinnostavampi vaihtoehto vasta siinä vaiheessa, kun sen alenee lähtötasosta. Hauska kamerakikkailu ei valitettavasti vielä riitä viemään puhelinta maaliin.

Hinta ja julkaisupäivä

Meillä ei ole vielä tietoa, missä vaiheessa LG V40 tulee Suomeen, mutta puhelin on jo ennakkotilattavissa Yhdysvalloissa. Olemme ottaneet yhteyttä LG:hen kysyäksemme lisätietoja Suomen saatavuudesta ja päivitämme arvostelua, kun saamme tarkempia tietoja mallin saatavuudesta.

V40 maksaa Yhdysvalloissa peräti 900–980 dollaria, joten sen Suomen hinta asettunee käytännössä samalle tasolle Applen ja Samsungin lippulaivojen kanssa. Sen hinta on toisin sanoen liian korkea ominaisuuksiinsa nähden.

Muotoilu ja näyttö

LG V40:n muotoilu on ottanut selvästi vaikuttteita iPhone XS Maxista ja Galaxy S9 Plussasta. Puhelin näyttää suorastaan siltä kuin LG:n muotoiluosasto olisi leikitellyt konseptilla: "Miltä näyttäisi, jos Apple ja Samsung tekisivät yhteisen puhelimen?".

Puhelimessa on lähes reunaton 6,4-tuumainen OLED-näyttö, jossa on melko pieni näyttölovi. Sen etuosa näyttää siis käytännössä samalta kuin kaikki iPhone X:n jälkeiset puhelimet. Näyttöloveen on mahdutettu kaksi etukameraa ja pieni kuulokekaiutin. Laitteen mustat reunat ovat hitusen suuremmat kuin iPhonessa, mutta eron huomaa kunnolla vain vertaillessa laitteita vieretysten.

V40:n kaareva lasipinta ja metallinen runko tuovat puolestaan mieleen Samsung Galaxy Note 9:n muotoilun. LG:n tapauksessa näyttölasi ei tosin kaarru sivuille saakka.

Muotoilussa erottuu erityisesti takaosan kolmoiskamera, kaksi pientä etukameraa ja kädessä tuntuva keveys. 168 gramman painoinen LG V40 on selvästi kevyempi kuin Samsung Galaxy Note 9 (201 g) ja iPhone XS Max (208 g).

LG V40:n keveys miellyttää, mutta se on joutunut samalla tinkimään turhan paljon akunkestosta. Tuntuu kuin LG:n muotoilutiimi olisi jyrännyt yhtiön insinöörit "koko ja paino vastaan akunkesto" -väittelyssä.

Puhelimen värivaihtoehdot vaihtelevat maittain, mutta länsimaiseen tarjontaan kuuluvat ainakin Aurora Black (kiiltävä musta), Moroccan Blue (kirkkaan sininen). Muita värivaihtoehtoja ovat esimerkiksi punainen ja harmaa. Meidän testisämme ollut Aurora Black oli käytössä todellinen sormenjälkimagneetti, joten suosittelemme sille suojakuorta.

Laitteen virtapainike on V30:stä poiketen siirtynyt puhelimen oikealle reunalle. Myös takaosan keskelle sijoitettu sormenjälkitunnistin toimii nyt pelkästään sormenjälkitunnistimena eikä yhdistettynä virta/lukituspainikkeena.

V-sarja saa lisäksi uutuutena LG G7:stä tutun erillisen Google Assistant -painikkeen. Painike kutsuu esiin Googlen erinomaisen ääniassistentin, joka pesee Samsungin BIxbyn 10–0. Voimme kuitenkin jo tässä vaiheessa kertoa, että tulet painamaan vahingossa Assistant-painiketta etsiessäsi sen yläpuolelta löytyvää äänenvoimakkuudensäätöä. Toivoisimmekin, että yhä useampi puhelin lainaisi Google Pixel 2 XL:n ja HTC-puhelinten puristettavia reunoja Assistantin kutsumiseen.

LG:n uutuudessa on vain yksi monokaiutin, mutta se yltyy silti uskomattoman äänekkääksi G7:stä tutun Boombox Speaker -konseptin ansiosta. Tekniikka hyödyntää koko puhelimen takaosaa luodakseen siitä resonoivan "kaikukopan". LG pitää yhä ääniominaisuuksia suuressa arvossa, sillä V40:stäkin löytyy 32-bittinen Hi-FI Quad -analogimuunnin ja DTS:X 3D Surround Sound -äänitekniikka. V-sarja jatkaa siis LG:n vahvaa ääniperinnettä tarjoten yhden markkinoiden parhaista kuuntelukokemuksista kuulokkeilla.