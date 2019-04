Anmeldelse: Samsung Galaxy Buds

Har du en Samsung eller anden Android-telefon, tilbyder Galaxy Buds gode tilslutningsmuligheder, en behagelig pasform, og en varm og basfyld lyd. Har du ikke, går du måske glip af et par smarte ekstrafunktioner via Samsung Galaxy Wearables-appen.

True Wireless-hovedtelefoner er noget af det hotteste inden for lyd netop nu, hvor alle de større producenter vil have en bid af kagen efter introduktionen og den efterfølgende succes af Apple AirPods .

Og til trods for at Samsung Galaxy Buds er det sydkoreanske firmas nyeste påfund inden for ægte trådløse hovedtelefoner, er det ikke Samsung første forsøg: Firmaer har produceret to generationer af Gear IconX .

Det der adskiller Galaxy Buds fra IconX er, at sidstnævnte skiller sig af med Gear-navnet og gør disse nye propper til en del af Galaxy-familien på lige fod med Galaxy S10 , Galaxy S10 Plus og Galaxy S10e – tre telefoner, som har et es i ærmet i forhold til Buds, men mere om det senere.

(Opdatering: Samsung har frigivet en opdatering til Galaxy Buds, som er designet til at forbedre Bluetooth-forbindelsen, rette forkert batteri-indikator og rette fejl med Ambient Sound-menyen i Galaxy Wearables appen.)

Pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy Buds fås i hvid og sort. De kan købes nu og koster 1.199 kroner.

Design

Overordnet set er Samsung Galaxy Buds meget pæne at se på, med et strømlinet design helt i hvid eller sort, som består af de to propper og det medfølgende etui.

Selve propperne er meget glatte og kompakte, med små gummivinger der skal sørge for, at de bliver siddende i øret. Der følger tre forskellige størrelser med, så du bør kunne finde én der passer til dig.

Selvom de føles meget små og du måske er bange for, at de falder ud af ørerne, finder du hurtigt ud af, at de sidder både godt og behageligt fast.

Den manglende ledning bag om nakken betyder, at de i langt højere grad bliver siddende i øret, når du drejer eller ryster på hovedet, og vi oplevede, at de både overlevede en tur i fitnesscenteret og løbeture.

En lækker design-feature er brugen af et perlemorsagtigt materiale på ydersiden af propperne, hvilket smukt reflekterer lyset og har en næsten holografisk effekt.

Udover at se godt ud huser denne flade også de berøringsfølsomme flader, som kan bruges til at starte og pause musikken, hoppe frem og tilbage, besvare opkald og starte Samsungs stemmeassistent, Bixy, hvis du bruger en Samsung-telefon.

I appen kan du indstille hvad et langt tryk skal aktivere. Du kan vælge at skrue op og ned for volumen eller at åbne Bixby.

Touch-styringen er praktisk, men du skal være meget præcis med dine tryk og lægger nok tryk på den flade del af propperne, for at propperne registrer hvad du vil have dem til.

Flere gange oplevede vi, at vi ikke fik trykket hårdt nok, hvilket betød, at vi måtte trykke igen (nogle gange flere gange).

Selvom dette blot er irriterende, når du sidder ved et skrivebord, kan det blive et ægte problem, når du er ude på farten og din hånd ikke er helt så rolig – når du eksempelvis løber eller træner i fitnesscenteret.

Den gode nyhed er, at du lærer systemet at kende med tiden og bliver bedre til at bruge dem – selvom vi stadig ikke er oppe på en succesrate på 100%.

Samsung Galaxy Buds-etuiet

Vi bevæger os videre til det medfølgende etui, som både beskytter og oplader propperne. Det er ekstremt kompakt og kan let ligge i en lomme, når du lytter på farten.

Hvis du er vant til Samsung Gear IconX, vil du bemærke, at hele pakken her er meget mindre i forhold til sidste generation. Faktisk er de 30% mindre og det er en stor forskel, når de skal ligge i lommen.

Etuiet føles ganske solidt med et låg, der lukker nemt og magneter, som holder propperne på plads, når du ikke bruger dem.

På ydersiden af etuiet finder du en lille LED-indikator, som fortæller hvor meget batteri der er tilbage i etuiet, imens LED-pærer inden i etuiet fortæller hvor meget strøm der er tilbage på propperne.

På bagsiden af etuiet er desuden en USB-C-port, som bruges til at oplade samme med. Galaxy Buds leveres med et USB-kabel, så du kan oplade etuiet. Propperne har seks timer batterilevetid, imens etuiet giver syv timere mere – ganske godt for helt trådløse hovedtelefoner.

Samsung Galaxy Wearable appen fortæller dig, hvor meget batteri propperne har tilbage, når du tager den ud af etuiet, men siger ikke noget om, hvor meget der er tilbage i etuiet, modsat Apple AirPods – i stedet må du rådføre dig med LED-indikatoren på ydersiden af etuiet.

En af de meste interessante funktioner her er, at du kan lade etui og dermed også propper op ganske trådløst. Dette betyder, at har du en QI-kompatibel trådløs optager – den samme du bruger til din telefon, kan du blot placere etuiet her, og de vil nu også lade op.

Dette er særligt smart, når vi tænker på, at Galaxy S10-serien har omvent opladning og derfor også kan lade etuiet op, hvis du placerer dette på bagsiden. Det er smart og vi oplevede, at de virkede perfekt under testperioden.

Funktioner og ydelse

Hvis du har en Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus eller Galaxy S10e, er det let som en leg at oprette forbindelse til propperne, på samme måde som Apple AirPods helt gnidningsfrit og øjeblikkeligt opretter forbindelse til iPhones.

Forbindelsen imellem de to sider varierer fra bruger til bruger; flere skribenter på TechRadar-holdet testede propperne og imens nogen ikke oplevede udfald, oplevede andre dem ofte.

De fleste af disse problemer er blevet adresseret i software-opdateringer fra Samsung, men som med de fleste true wireless-propper, kan du opleve udfald, hvis du bruger dem i nærheden af andre Bluetooth-enheder.

Siden sidste opdatering har vi ikke oplevet nogen mærkbare problemer og udfald.

Hvor Samsungs tidligere true wireless-propper, Gear IconX, ikke imponerede, skinner Galaxy Buds klarere; med varm dyb bas og god adskillelse lyder musikken godt i de små propper.

Det kommer ikke som en overraskelse, da de er blevet finjusteret af lydeksperter fra AKG. Vi startede med at lytte til Radioheads ”Daydreaming” og blev imponeret over detaljer og klarheden i vokalen, som blev komplimenteret af en blød piano arpeggio og blød synthesizer.

Grove og skæve vokaler lå i lag med digital støj fra højre og venstre side, imens violiner og celloer høres over og under mixet.

Der hvor Galaxy Buds for alvor skinner, er dog når det kommer til bassen, som bliver mere tydelig, når du lytter til bastunge sange som Billie Ellish ”Bury A Friend”. På spor som dette kan du næsten mærke bassen banke i brystet – en underlig fornemmelse med helt trådløse hovedtelefoner.

Vi testede også propperne med soundtracket fra et indie puzzle-platformer-spil kaldet Fez, af komponisten Disasterpeace. Da vi lyttede til ”Puzzle”, blev vi især imponerede over den livlige lyd med forvrængede sinusbølger der flyder ind og ud, imens skrigende synthesizere skærer igennem mixet med klarhed.

Generelt er lydbilledet meget varmt og bastungt - som et resultat heraf, kan mellemtonen godt drukne lidt; det er ikke den mest naturlige behandling af lyden, så er du audiofil, vil du nok savne lidt mere knald på diskanten og en mere naturtro gengivelse af din musik.

Kan du godt lide musik med masser af bas, vil du sikkert synes godt om lyden i Galaxy Buds. Naturligvis har de ikke samme isolerende effekt som et par over-ear-hovedtelefoner, men for et par true wireless-propper spiller de imponerende godt.

Samsung Galaxy Buds app

Du finder et par ekstra funktioner inden i Galaxy Wearable appen, herunder en equalizer, som lader dig skifte imellem forskelle præindstillinger herunder, ”Bass Boost”, vi oplevede ikke den store effekt, men det er et godt tiltag.

Igennem appen kan du også tænde for ”ambient sound”-funktionen, som blander baggrundslyd med musikken via mikrofoner indbygget i propperne – en smart funktion, hvis du bruger Galaxy Buds, når du løber, og har brug for at høre hvad der foregår omkring dig.

Den kan også udjævne og fjerne eksempelvis trafikstøj, imens den skruer op for stemmer i nærheden, så du stadig er opmærksom uden at gå på kompromis med musikkens kvalitet.

Selvom det er en smart funktion, oplevede vi problemer især i blæsevejr. Under disse vejrforhold blev lyden af vinden forstærket, hvilket gav en ubehagelig hvislende lyd.

Hvis du ikke kan finde dine Galaxy Buds, kan du også bruge funktionen ”Find My Earbuds” til at finde dem. Når du slår denne funktion til, afgiver Galaxy Buds en konstant kvidrende lyd, så du hurtigt kan finde dem igen.

Endelig dom

Det føles som om, at Samsung endelig ramte plet med Galaxy Buds og de er en seriøs konkurrent til Apple AirPods med hensyn til design, lyd og i forhold til hvor lette de er at bruge. Vi elskede perlemorseffekten på ydersiden og de enkle design på etuiet. De sidder behageligt og godt i ørerne.

Lydkvaliteten i disse true wireless-propper er desuden rigtig god med dyb bas og et bredt lydbillede; selvom audiofile nok må kigge andetsteds efter en mere naturlig lyd, idet Galaxy Buds har en meget varm lyd.

Den oplyste batterilevetid på seks timer for propperne og syv timer for etuiet viste sig at holde stik og selvom der tidligere har været udfald og forbindelsesproblemer, har den seneste softwareopdatering stort set elimineret disse.

Desværre virker de andre funktioner i appen, såsom ambient noise of equalizeren ikke så godt, som vi havde håbet. Derudover er de utilgængelige for iOS-brugere, da du kun kan downloade appen på enheder, som kører med Android 5.0 eller senere.

Når det er sagt; har du en Samsung-telefon, er Galaxy Buds et fantastisk par true wireless-hovedtelefoner med et par gode funktioner, som adskiller dem fra konkurrenterne. Hvis ikke, må du nøjes med den gode lydkvalitet og det attraktive design, hvilket betyder, at disse propper også er et godt køb for iOS-folket.

