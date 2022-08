Arvostelussa Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022) saapuu Applen uusimman M2-sirun kera, joten siinä on runsaasti suorituskykyä ja akkukestoa. Muutoin muotoilu on pysynyt entisellään, ja uusi MacBook Air saa Pro-mallin tuntumaan jopa hieman tarpeettomalta.

Pika-arvio

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on hieman ristiriitainen kannettava. Se on samaan aikaan kumouksellinen, mutta silti maltillinen. Kiinnostava, mutta hieman tylsähkö. Sitä varten tehdyt valinnat tuntuvat yhtäältä oudoilta, mutta silti järkeviltä.

Kiinnostavimpana uusi malli käyttää Applen hehkutettua M2-sirua, jonka yhtiö lupaa tarjoavan 40 % paremman suorituskyvyn M1:een verrattuna. Tämä näkyy tosin hinnassa, joka on muutaman satasen kalliimpi kuin MacBook Pro 13" (M1, 2020) oli julkaisussa.

Muotoilultaan MacBook Pro 13" (M2, 2020) on pysynyt samana kuin pari edeltävää mallia. Vanhempien mallien ulkoasuun mieltyneille tämä ei ole ongelma, mutta uudistuksen puute tuntuu siltä kuin Apple olisi hylännyt tuotteen. Jääkö tämä kenties viimeiseksi 13-tuumaiseksi MacBook Proksi?

Jos näin tapahtuisi, jäähyväiset olisivat sentään onnistuneet. M2-sirun vuoksi kannettavassa on erinomainen suorituskyky, joka soveltuu niin videoeditointiin kuin päivittäiseen toimistokäyttöön. Useiden sovellusten samanaikainen käyttö ei ole ongelma. Tehoista huolimatta MacBook Pro 13" (M2, 2022) on yllättävän hiljainen, eikä tuulettimia juuri tarvita pitääkseen sisuksia viileinä.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on laadukas mutta samalla hieman liian turvallinen päivitys. (Image credit: Future)

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on riittävän kyvykäs jopa pelikäyttöä ajatellen, joskin suorituskyky ei vastaa kunnollisia pelikannettavia. Se antaa silti osviittaa Macien mahdollisesta pelitulevaisuudesta. Tästä saadaan esimakua myöhemmin vuonna 2022 Macille julkaistavissa peleissä, kuten Resident Evil Villagessa ja No Man's Skyssa, jotka tukevat M2:n Metal 3 -ohjelmointirajapintaa. Toivottavasti tulevaisuudessa näemme entistä kunnianhimoisempia ja vakuuttavampia pelejä M2-sirullisissa MacBookeissa.

Silti meidän lempiominaisuus uudessa MacBook Prossa on sen akkukesto, joka on vakuuttavat 15 tuntia ja 30 minuuttia. Normaalisti raskaaseen työkäyttöön suunnitelluissa kannettavissa mehut riittävät tästä vain puoleen, jos edes siihenkään. M2:n energiatehokkuudesta kielii myös se, että akkukesto on jopa pidempi kuin aiemmassa M1-sirullisessa 13-tuumaisessa MacBook Prossa.

Näistä saavutuksista huolimatta MacBook Pro 13":ssa (M2, 2022) huokuu tunne sen olevan lajinsa viimeinen. Sen ikääntynyt muotoilu vaikuttaa siltä kuin Applella ei olisi enää suurta innostusta tuotteeseen, ja kenties yhtiö haluaa tyhjentää sen avulla aiemmat varastonsa. Toisekseen yhtiö on alkanut tuoda markkinoille uusia MacBook-malleja, jotka ovat jättäneet 13-tuumaisen MacBook Pron hankalaan asemaan.

Uudessa MacBook Airissa (M2, 2022) on esimerkiksi uudistettu muotoilu, isompi ja kirkkaampi näyttö sekä sama suorituskykyä parantava M2-siru. Silti sitä saa edullisempaan hintaan kuin tätä mallia. 13-tuumaiselle MacBook Prolle (M2, 2022) onkin vaikea keksiä myyntipuhetta uuden Airin rinnalla. M2-sirullisen Airin edullisimmassa mallissa on M2-siru ja 8-ytiminen näytönohjain, joten graafisesti hyvin raskasta työskentelyä varten MacBook Prolla pitäisi olla etulyöntiasema. MacBook Air on tosin saatavilla myös samalla M2-sirullisella ja 10-ytimisellä näytönohjaimella varustettuna.

Samaan aikaan tehokkaampaa MacBookia kaipaaville Apple tarjoaa 14-tuumaista MacBookia ja 16-tuumaista MacBook Prota, joissa on vielä laadukkaammat näytöt, parempi suorituskyky ja paremmat liitännät.

Joten vaikka MacBook Pro 13" (M2, 2022) on eittämättä erinomainen kannettava, sitä on hyvin vaikea suositella.

Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 1 659 €

Hieman kalliimpi kuin edeltäjänsä

MacBook Pro 13" (M2, 2022) julkistettiin Applen WWDC 2022 -tapahtumassa. Laitteen myynti käynnistettiin 24. kesäkuuta, ja Suomessa sen hinta alkaa 1 659 €.

Hinta on siten noussut parilla sadalla eurolla aiemman 13-tuumaisen MacBook Pron (M1, 2020) julkaisuhinnasta, joka alkoi 1 479 eurosta. Nykyään vanhempaa 13-tuumaista saa jo pari sataa euroa edullisemmalla, eli noin 1 249 eurolla.

Hinnaltaan MacBook Pro 13" (M2, 2022) on hivenen kalliimpi kuin edeltäjänsä. (Image credit: Future)

Tekniset tiedot Tällainen MacBook Pro (M2, 2022) -kokoonpano saatiin arvosteltavaksi: Suoritin: Apple M2 (8-ytiminen)

Näytönohjain: Integroitu 10-ytiminen näytönohjain

Muisti: 16 Gt yhtenäinen LPDDR5

Näyttö: 13,3 tuuman, 2 560 x 1 600 Retina -näyttö (taustavalaistu LED, IPS, 500 nitin kirkkaus, wide color P3 gamut)

Tallennustila: 1 Tt SSD

Liitännät: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p FaceTime HD -webkamera

Paino: 1,4 kg

Koko: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on tosin huomattavasti edullisempi kuin MacBook Pro 14" (2021) ja MacBook Pro 16" (2021), jotka on suunniteltu ammattilaiskäyttöön. Vaikka ne käyttävät edelleen M1-sirua, niihin tarjotut M1 Pro- ja M1 Max -mallit ovat itse asiassa tehokkaampia kuin M2. Uusi 13-tuumainen malli on siten suunnattu näiden edullisemmaksi vaihtoehdoksi tehokasta työläppäriä kaipaaville kuluttajille.

Apple julkisti samassa yhteydessä myös MacBook Airin (M2, 2022), jossa on niin ikään M2-siru ja kokonaan uudistettu muotoilu. Sen hinnat alkavat 1 559 €, joten 13-tuumainen MacBook Pro ei ole edullisin vaihtoehto M2-sirullista kaipaaville.

Aiempien mallien lailla MacBook Pro 13":sta (M2, 2022) on tarjolla useampia variaatioita, joiden avulla muun muassa muistia voi kasvattaa 16 tai 24 Gt. Tallennustilaa on niin ikään mahdollisuus nostaa aina 2 teratavuun asti. Edullisimmassa perusmallissa SSD:tä on ainoastaan 256 Gt, joka on liian vähän nykypäivän standardeilla – etenkin työkoneelle.

Lisäominaisuuksien kasvattaminen nostaa tosin nopeasti myös kannettavan hintaa.

Arvosana: 4/5

Muotoilu

Sama muotoilu kuin edeltäjässä

Touch Bar on edelleen elossa

Vaikka osa 13-tuumaisen MacBook Pron (M2, 2022) sisältä löytyvistä päivityksistä on kiinnostavia, kannettavan ulkoinen olemus ei aiheuta yhtä suurta iloa. Muotoiluun ei ole käytännössä tehty minkäänlaisia muutoksia, joten uusi malli näyttää täsmälleen samalta kuin kaksi vuotta sitten. Menneisyyteen jämähtäminen ei haitanne muotoilusta pitäneitä, mutta ratkaisu saa MacBook Pro 13":n (M2, 2022) näyttämään sisarustensa rinnalla hieman poikkeavalta, sillä kaikki muut ovat saaneet kasvojenkohotuksen.

Toisin sanoen 13-tuumaisessa MacBook Prossa on edelleen sama 720p FaceTime -webkamera kuin edeltäjässä, kun lähes kaikissa muissa MacBookeissa on jo 1080p-kamera – mukaan lukien MacBook Airissa (M2, 2022).

Vanha webkamera tarkoittaa tosin sitä, ettei näytön päälle ole tarvittu tehdä lovea niin kuin viime vuoden MacBook Pro -malleissa ja jotka ovat aiheuttaneet joidenkin kohdalla pientä ärsyyntymistä.

Mutta ratkaisu tarkoittaa samalla sitä, että 13-tuumaisessa MacBook Prossa (M2, 2022) on edelleen samat vanhahtavat ja paksut surureunat näytön ympärillä, mikä saa kannettavan näyttämään ikäiseltään. Uudistetussa MacBook Airissa on puolestaan ohuet reunat ja hyvin moderni lookki, minkä ansiosta Apple on voinut laittaa siihen entistä isomman näytön kajoamatta Airin fyysiseen kokoon.

Vaikka MacBook Pro 13" (M2, 2022) ja MacBook Air (M2, 2022) ovat molemmat 13-tuumaisia kannettavia, MacBook Airissa on itse asiassa isompi näyttö kuin MacBook Prossa, 13,6 tuumaa verrattuna 13,3 tuumaan. Olemmekin tänä vuonna oudossa tilanteessa, jossa halvemmassa MacBook Airissa on parempi näyttö, webkamera ja mikrofoni kuin MacBook Prossa.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) säilyttää kiistellyn Touch Barin ennallaan. (Image credit: Future)

Samasta muotoiluratkaisusta johtuen MacBook Prossa 13" (M2, 2022) on edelleen mielipiteitä jakanut Touch Bar, joka on näppäimistön yläpuolella oleva ohut näyttö kontekstisidonnaisille painikkeille.

Monet luulivat Applen hylänneen Touch Barin, joten sen tuominen uuteen 13-tuumaiseen malliin on pieni yllätys. Ominaisuus ei ole ollut kauttaaltaan suosittu käyttäjien keskuudessa, minkä lisäksi alati kasvava määrä kolmannen osapuolen sovellusvalmistajia on lopettanut sen tukemisen. Kun kaikki muut MacBookit ovat jättäneet Touch Barin taakseen, sen saama tuki pienenee todennäköisesti entisestään.

Vanhasta muotoilusta huolimatta 13-tuumaisessa MacBook Prossa (M2, 2022) on silti paljon hyvääkin. Se on rakenteeltaan kestävä, sen näyttö on erinomainen, ja Touch ID -painikkeen avulla macOS:n kirjautuminen on nopeaa ja kätevää. Kokonsa puolesta se säilyttää asemansa myös kevyimpänä ja ohuimpana Pro-kannettavana, joskin siinä on ainoastaan kaksi Thunderbolt-liitäntää. Ammattilaiskäytössä se on auttamattoman vähän.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on edelleen ohut ja kevyt työkannettava. (Image credit: Future)

Joten vaikka näyttäisi siltä, ettei Apple nähnyt mitään syytä muuttaa 13-tuumaisen MacBook Pron muotoilua, taustalla voi olla myös muita tekijöitä. Ensinnäkin uusien komponenttien mahduttaminen nykyisiin runkoihin tarkoittaa sitä, ettei yhtiön tarvitse luoda uusia kalliita osia.

Tämä saattaa olla syynä myös sille, miksi MacBook Pro on muualla maailmassa käytännössä samanhintainen kuin edeltävä malli, kun taas uudistetun MacBook Airin hinta on kasvanut huomattavasti. Valitettavasti Suomessa myös uuden Pro-mallin hinta on itse asiassa edeltäjäänsä hieman kalliimpi, mutta hinta ei pomppaa niin korkealle kuin Airin kohdalla.

Jos muotoilun säilyttäminen ennallaan on tarkoittanut sitä, ettei Apple ole joutunut nostamaan kannettavan hintaa suhteessa niin paljoa, se saattaa olla joillekin käyttäjille sen arvoista.

Arvosana: 3/5

Suorituskyky

Kohtalainen parannus M1:stä

Käytännössä äänetön käyttää

Benchmark-tulokset Näin 13-tuumainen MacBook Pro (M2, 2022) suoriutui benchmark-testeistä: Cinebench R23 CPU: Yksi ydin: 1 554; Moniydin: 8 722

Geekbench 5: Yksi ydin: 1 935; Moniydin: 8 972

Handbrake: 54 fps

Blender Monster: 146; Junkshop: 70; Classroom: 68

Akkukesto (TechRadar-elokuvatesti): 15 tuntia ja 31 minuuttia

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on ensimmäinen Applen täysin uudella M2-sirulla varustettu laite. Yhtiö on tosin pitänyt huolen, että aiemmat M1 Pro- ja M1 Max -sirut ovat edelleen suorituskykyisempiä lisäytimiensä ansiosta, M2 tuo melko tuntuvan parannuksen aiempaan M1-siruun.

M2:ssa on 8-ytiminen suoritin, jossa on neljä tehokkuus- ja neljä suorituskyky-ydintä. Näytönohjaimen osalta M2 hyödyntää 10-ytimistä suunnitteluratkaisua, joten siinä on kaksi ydintä enemmän kuin M1:tä käyttävässä 13-tuumaisessa Apple MacBook Prossa (2020). Pro-mallissa on myös enemmän ytimiä kuin uuden MacBook Airin edullisimmassa mallissa.

Lisäksi laitteessa on 16-ytiminen Neural Engine, jonka Apple väittää olevan 40 % nopeampi kuin Apple M1:ssä löytyvä vastaava. Lisäksi transistorien määrää on kasvatettu 20 miljoonaan, minkä lisäksi kannettava tukee jopa 24 gigatavua yhteistä muistia. M1-malleissa tuki rajattiin 16 gigatavuun.

Applen omat alkuperäiset väitteet M2:n suorituskyvyn kasvusta olivat 40 % verrattuna M1-siruun. Mutta nyt kun olemme saaneet testata uusia M2-laitteita, pitävätkö väitteet paikkaansa?

MacBook Pro (M2, 2022) on edeltäjäänsä tehokkaampi kannettava. (Image credit: Future)

Ajamissamme testeissä M2 suoriutui paremmin sekä yhdellä että useammalla ytimellä, ja erot kasvoivat erityisesti moniajoon erikoistuneissa testeissä.

Pistemäärä oli noin tuplasti parempi kuin Intelin laadukkaalla ja verrattain tuoreella Intel Core i7-1185G7 -suorittimella varustetulla Surface Laptop 4:llä.

Olemme kehuneet Applen päätöstä siirtyä Intelistä yhtiön omiin M1-siruihin viisaana, ja M2 näyttäisi todistavan sen entisestään. Uusi siru tarjoaa nimittäin erinomaisen suorituskyvyn verrattuna samanhintaisiin Intel-pohjaisiin kannettaviin.

Benchmark-tulokset kertovat tosin vain osan totuudesta, mutta hyvänä uutisena MacBook Pro 13" (M2, 2022) suoriutuu päivittäisessä käytössä niin ikään upeasti. MacOS Monterey tuntuu käytössä nopealta ja responsiiviselta, ja monet testaamistamme sovelluksista (Safari, Chrome, Final Cut Pro ja GarageBand) latautui ja pyöri sulavasti käytössä. Eikä ongelmia muodostunut, vaikka sovelluksia oli samanaikaisesti useita käynnissä.

M1:n julkaisussa Apple esitteli loistavan Rosetta 2 -työkalun, jonka avulla vanhoja Intel-pohjaisia ohjelmia pystyi ajamaan Applen uudella sirulla. Sen avulla Macin vanhat sovellukset sai toimimaan myös uusilla Maceilla. Sittemmin yhä useampi sovellus on ryhtynyt pyörimään natiivina M1- ja M2-siruilla, mikä on johtanut entistä sulavampaan käyttökokemukseen.

Videoeditointia ajatellen uuden 13-tuumaisen MacBook Pron (M2, 2022) tehot onnistuvat vakuuttamaan, eikä kannettavalle ole mikään ongelma pyörittää useita 8K-videolähteitä samaan aikaan. Tämä tosin onnistui jo aiemmalla mallilla, joten ellei laitteella aio tehdä todella intensiivistä työtä, eroja ei välttämättä huomaa tämän ja M1-sirullisen mallin välillä.

Poikkeuksena tietenkin jos päivittää kannettavansa 24 Gt yhteismuistilla. M1:ssä maksimimäärä muistia oli 16 gigatavua, joten lisämäärän pitäisi tarjota entistä sulavampi kokemus ohjelmia moniajaessa. Yhteismuistin ansiosta määrää hyödyntävät järjestelmän lisäksi myös näytönohjain, joten sen avulla pystyy suorittamaan aiempaa intensiivisempiä ja monimutkaisempia grafiikkaprojekteja.

Joten vaikka 13-tuumainen MacBook Pro ei vastaa viime vuonna julkaistuja M1 Maxilla ja M1 Prolla varustettuja Pro-malleja, se saattaa tarjota tuntuvan parannuksen aiempaan.

Uudessa MacBook Prossa on mahdollista saada enemmän yhteismuistia entistä raskaampia työkuormia varten. (Image credit: Future)

M2:ssa on lisäksi nopeampaa muistia, kun kaistanleveys oli aiemmin 68 Gt/s ja nyt 100 Gt/s.

Ylimääräisen muistin pitäisi lisäksi auttaa pelaamisessa, vaikka MacBookit eivät yleisesti ottaen nouse esille pelikannettavista puhuessa. Apple on kuitenkin ryhtynyt puskemaan M2-suorittimen pelimahdollisuuksia enemmän etualalle ja mainitsi näistä WWDC 2022:n keynote-puheessa. M1- ja M2-sirun Metal-ohjelmointirajapinta ja uusi ylöspäin skaalaava MetaFX-ominaisuus tekevät varsinkin M2-sirullisesta MacBookista varsin varteenotettavan kannettavan pelaamiseen.

Pelituki macOS:lle onkin lisääntynyt vuosien varrella entisestään, joskin isompia pelejä saadaan odotella vielä loppuvuodelle. Testasimme kannettavalla joitain pelejä, kuten Shadow of the Tomb Raideria. Lara Croftin tuorein seikkailu on edelleen visuaalisesti näyttävä ja raskas peli, joten täysillä asetuksilla 13-tuumainen MacBook Pro (M2, 2022) pyöritti peliä noin 29 ruudun kuvataajuudella. Toisin sanoen se pyörii täysin pelikelpoisesti, vaikka ei ylläkään erityisesti PC-pelaajien suosimaan 60 ruudun kuvataajuuteen.

Kannattaa huomioida, että MacBook Prossa on integroitu näytönohjain, kun taas monissa pelikannettavissa on kalliit erillisnäyttikset. Siinä suhteessa saatu suorituskyky on melko loistava.

Kuva-asetuksia tiputtamalla ruudunpäivityksen sai nostettua 46 ruutuun sekunnissa, mikä teki pelistä entistä sulavamman kokemuksen. Alhaisista asetuksista huolimatta peli näyttää silti upealta.

Kokeilimme kannettavalla myös Tunicia, joka on näyttävä isometrinen seikkailupeli Nintendon Zelda-pelien hengessä. Se pyörii MacBook Prolla erinomaisesti, ja juuri tämänkaltaiset indie-pelit ovat AAA-pelien sijaan parempi vaihtoehto pelattavaksi uudella Macilla.

Arvosteltavaksi saamassamme MacBook Pro 13":ssa (M2, 2022) oli 16 Gt muistia, joten emme voineet testata 24 Gt hyötyjä käytännössä. Valtaosalle käyttäjistä 16 Gt on riittävästi, kun taas 8 Gt vaihtoehto tuntuu turhan alhaiselta nykypäivänä. MacBookien komponentteja ei voi edelleenkään vaihtaa itse, joten valinnat kannattaa tehdä huolella jo ennen ostopäätöstä. Oma suosituksemme on ottaa niin paljon muistia ja tallennustilaa kuin lompakko vain kestää.

MacBook Pro 13" (M2, 2022) suoriutuu hyvin myös pelikannettavana. (Image credit: Future)

Kokonaisuutena MacBook Pro 13":n (M2, 2022) suorituskyky on todella hyvä ja kohtuullinen kasvu M1-sirullisesta edeltäjästä. Eroa ei välttämättä vain huomaa kuin kaikkein raskaimmissa käyttötarkoituksissa. MacBook Air (M2, 2022) tarjoaa tosin liki identtisen suorituskyvyn aavistuksen edullisempaan hintaan.

Pro- ja Air-mallien merkittävin ero on siinä, että MacBook Air -malleissa ei ole lainkaan tuulettimia ja Pro-malleissa sellaiset löytyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että MacBook Prolla voi työskennellä pidempään ennen kuin kannettava ylikuumenee.

Emme kuitenkaan huomanneet omissa testeissämme, että tuuletin olisi juuri koskaan lähtenyt pyörimään. MacBook Pro 13" (M2, 2022) on siten ihanan hiljainen käyttää. Valitettavasti se tietää myös sitä, ettei kannettavalle ole kovinkaan montaa käyttötarkoitusta, jolloin Pro-mallin tuulettimista olisi suoranaista etua Airiin nähden.

Arvosana: 4,5/5

Akkukesto

Todella pitkä akkukesto

Latautuu aavistuksen nopeampaa

M1-siru oli vakuuttavan tehokas virrankäytön suhteen, minkä seurauksena uuden sukupolven MacBookit olivat paitsi todella suorituskykyisiä, niissä oli myös vakuuttavan pitkä akkukesto.

Apple ilmoitti M2:n julkistuksessa uuden sirun olevan entistä tehokkaampi ja tarjoavan 18 % tehokkaamman prosessorin, mutta kuluttavan täsmälleen saman verran virtaa kuin edeltäjänsä.

Omassa akkukestotestissä, jossa toistamme 1080p-videota niin pitkään kunnes akku kuolee, MacBook Pro 13" (M2, 2022) kesti vakuuttavat 15 tuntia ja 31 minuuttia päällä. Tulos oli lähes kaksi tuntia pidempään kuin M1-sirullinen MacBook Pro 13".

Vertailun vuoksi viimeisen Intelin suorittimella varustetun 13-tuumaisen MacBook Pron (2020) akku kesti 8 tuntia ja 31 minuuttia. Erot M2-siruun ovat huomattavat.

Apple on parantanut myös virta-adapteria, jonka wattimäärää on kasvatettu aiemmasta 61:stä nykyiseen 67:ään. Akku latautuu siten aavistuksen nopeammin kuin aikaisemmin. Laitteessa ei ole kuitenkaan MagSafe-latausta, kuten uudessa MacBook Airissa tai viime vuoden MacBook Pro -malleissa, mikä johtuu jälleen vanhasta muotoilusta.

Arvosana: 5/5

Kannattaako MacBook Pro 13" (M2, 2022) ostaa?

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on oudossa asemassa Applen omassa tuoteperheessä, minkä seurauksena sitä on vaikea suositella. (Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat koko päivän kestävän akun

Uuden MacBook Pro 13-tuumaisen akku on loistava ja kestää normaalikäytössä kevyesti koko päivän.

Haluat uuden M2-sirun

MacBook Pro 13" (M2, 2022) on ensimmäinen Applen uudella M2-sirulla varustettu laite, joten jos haluat sellaisen, tämä on valintasi.

Käytät paljon Touch Baria

Tässä mallissa on edelleen Touch Bar, joten jos olet tottunut käyttämään sitä, silloin tämä on yksi ainoista vaihtoehdoistasi.

Älä osta, jos...

Haluat uuden muotoilun

Toisin kuin Applen muut Macit ja MacBookit, MacBook Pro 13" (M2, 2022) ei ole uudistanut muotoiluaan.

Haluat 1080p-kameran

Koska mallia ei ole uudistettu, siinä on sama 720p-kamera kuin aiemmissa malleissa.

Haluat pelikannettavan

MacBookit alkavat pian soveltua pelaamiseen entistä paremmin, mutta toistaiseksi suosittelemme pysymään kunnollisten pelikannettavien parissa.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: Elokuussa 2022

Harkitse myös...

Jos Apple Macbook Pro 13" (M2, 2022) -arvostelumme sai harkitsemaan muita vaihtoehtoja, suosittelemme silloin seuraavia.

(opens in new tab) Apple MacBook Pro 14" (2021)

Jos haluat MacBook Prosta vielä enemmän tehoja, silloin MacBook Pro 14" on suositeltava vaihtoehto. Siinä on joko M1 Pro- tai M1 Max -siru, jotka ovat erinomaiset vaihtoehdot luovan alan ammattilaisille.

Lue arvostelu: Apple MacBook Pro 14" (2021) (opens in new tab)

(opens in new tab) Apple MacBook Air (M2, 2022)

Uusi MacBook Air on houkutteleva vaihtoehto, sillä siinä on sama M2-siru. Se on kuitenkin ohuempi, siinä on aavistuksen isompi näyttö ja se on edullisempi. Valtaosalle tämä onkin paras vaihtoehto uudeksi Applen kannettavaksi.

Lue arvostelu: Apple MacBook Air (M2, 2022) (opens in new tab)

(opens in new tab) Dell XPS 13

Jos haluat ohuen ja kevyen 13-tuumaisen kannettavan Windows-käyttöjärjestelmällä, Dell XPS 13 on erinomainen vaihtoehto. Se on tyylikäs, kestävä ja tehoiltaan hyvin riittoisa läppäri kaikille.

Lue arvostelu: Dell XPS 13 (opens in new tab)

Yhteenveto

Apple MacBook Pro 13" (M2, 2022) Attributes Notes Rating Hinta Hinta on edeltäjäänsä aavistuksen kalliimpi, mutta silti edullisin MacBook Pro -malli. 4/5 Muotoilu Muotoilu on pysynyt ennallaan ja näyttää vanhentuneelta. Rakenne on tästä huolimatta kestävä. 3/5 Suorituskyky M2-siru tarjoaa upean suorituskyvyn ja käytännössä äänettömän käyttökokemuksen 4,5/5 Akkukesto 15 tuntia ja 30 minuuttia kestävä akku päihittää lähes kaikki kilpailijat isolla marginaalilla. 5/5

Näin testaamme

Olemme ylpeitä riippumattomuudestamme sekä tarkasta arvostelu- ja testiprosessistamme. Arvostelemme kaikkia tuotteita pitkään ja hartaasti varmistaaksemme, että lukijamme saavat oikeellisen käsityksen niistä. Päivitämme arvostelujamme myös jälkikäteen varmistaaksemme, että ne ovat aina ajan tasalla

Lue lisää, kuinka testaamme laitteet