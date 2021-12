Arvostelussa Apple MacBook Pro 14" (2021)

MacBook Pro 14" (2021) on yksi tämän hetken parhaita kannettavia luoville ammattilaisille. Se tarjoaa vakuuttavan suorituskyvyn jopa akkukäytössä, ja siinä on yksi parhaimpia näyttöjä koskaan. Päivittäiseen käyttöön tarjolla on paljon järkevämpiä vaihtoehtoja, mutta kaikille videoeditoijille, ohjelmoijille, musiikkituottajille ja valokuvaajille tämä on loistava kannettava.

MacBook Pro 14" (2021) on yksi tämän hetken parhaita kannettavia luoville ammattilaisille. Se tarjoaa vakuuttavan suorituskyvyn jopa akkukäytössä, ja siinä on yksi parhaimpia näyttöjä koskaan. Päivittäiseen käyttöön tarjolla on paljon järkevämpiä vaihtoehtoja, mutta kaikille videoeditoijille, ohjelmoijille, musiikkituottajille ja valokuvaajille tämä on loistava kannettava.

Pika-arvio

MacBook Pro 14" (2021) on pienempi Applen kahdesta uudesta loppuvuodesta 2021 julkistetusta kannettavasta, joista kummatkin tekivät varsin vakuuttavan sisääntulon. Yhtiön uutta mallia saa joko M1 Pro - tai M1 Max -sirulla varustettuna, jotka ovat Applen tehokkaimmat järjestelmäpiirit koskaan. Nämä tekevätkin uudesta kaksikosta yhden parhaimmista luoville ammattilaisille suunnitelluista kannettavista, joissa yhdistyvät Applen paras suorituskyky ja muotoilu.

Aiempina vuosina Apple on kulkenut käyttäjien toiveita vastaan keskittyessään käytön sijaan muotoiluun, mikä on johtanut suorastaan naurettavan vähäisiin liitäntöihin laitteen ohuuden kustannuksella. Tällä kertaa yhtiö on tosin onneksi kuunnellut käyttäjiään ja korjannut vääryydet.

Tästä huolimatta MacBook Pro 14" (2021) on verrattain kompakti ja äärimmäisen tehokas kannettava, jossa on silti upeat liitännät: kolme Thunderbolt 4:ää, HDMI, SDXC-muistikorttipaikka sekä MagSafe 3 -latausta varten. Ominaisuuksien osalta uusi malli on suunnattu ammattilaisille, jotka tarvitsevat kannettavan työaseman, ja tavallisille käyttäjille yhtiöllä on tarjota edelleen vanhempaa MacBook Airia. Siten uusi malli on huomattavasti pienemmälle yleisölle räätälöity täsmäosuma.

Joten jos olet väsynyt adaptereihin ja ylimääräisiin piuhoihin oman MacBookisi kanssa, arvostat taatusti tätä päivitystä.

Vaan kuten sanoimme, tätä kannettavaa ei ole tarkoitettu kaikille. Sen suorituskyky tarjoaa niin paljon tehoja, ettei suurin osa ihmisistä edes tarvitse moista laskentatehoa. Ja hintojen alkaessa 2 349 € ne ovat valtaosalle myös äärimmäisen kallis investointi.

Mutta vaihtoehtoisesti jos nimenomaan tarvitset työkoneeltasi tehoja, esimerkiksi 8K-editointiin, kappaleiden sävellykseen tai monimutkaisen koodin laskentaan, et todennäköisesti löydä tätä parempaa kannettavaa mistään.

Apple ei ole ainoastaan päivittänyt uuden Pro-malliston sisuskalut tuoreempaan kiitos M1 Pro - ja M1 Max -sirujen, vaan myös näyttö on uudistettu täysin. Tarjolla on aiempaa 13-tuumaista mallia isompi Liquid Retina XDR -näyttö, joka käyttää mini-LED-teknologiaa. Jälkimmäinen on sama kuin uudessa iPad Prossa ja aivan yhtä vakuuttava tarjoten valtavan 1 000 000:1 kontrastin. Joten jos työskentelet valokuvien tai HDR-videon parissa, editoimasi sisältö ei ole koskaan näyttänyt yhtä upealta.

ProMotion-teknologia tekee niin ikään paluun sekä 120 Hz vaihteleva virkistystaajuus, joka mukautuu ruudulla näkyvän sisällön mukaan. Videot eivät siten ainoastaan näytä upeilta, vaan myös verkkosivujen selaus on sulavampaa ja responsiivisempaa. Aiempien MacBook Pro -mallien lailla näyttö tukee lisäksi P3-väriavaruutta.

Akkukesto on niin ikään saanut mojovan piristusruiskeen ja kestää jopa 17 tuntia, mikä on aivan mieletön lukema tämän teholuokan kannettavassa. Tämän lisäksi MacBook Pro 14" kykenee suoriutumaan raskaista vaativista tehtävistä myös akkuteholla, eikä sen suorituskyky heikkene akun varassa ollessa niin kuin muut kannettavat.

Tämä etulyöntiasema syntyy juuri Applen hallitsemasta raudasta, M1 Prosta tai M1 Maxista, sekä ohjelmistosta, macOS Montereysta, joiden avulla yhtiö pystyy hienosäätämään suorituskykyä ja virrankulutusta. Siten he ovat pystyneet myös tekemään kannettavan, joka kestää ja suoriutuu kilpailijoitaan paremmin.

Paranneltu 1080p-webkamera sekä studiotason kaiuttimet viimeistelevät uuden mallin parannukset. Nämä ovat nykypäivänä entistä tärkeämmässä roolissa, kun etätyöskentely on lisääntynyt alalla kuin alalla. Mutta ennen kaikkea ne tekevät Applen uudesta kannettavasta kaiken kattavan työjuhdan ammattilaisille. Jos olet siis luovan alan ammattilainen ja etsit uutta kannettavaa, MacBook Pro 14" on yksi parhaimmista kannettavista tällä hetkellä.

Hinta ja saatavuus

Tekniset tiedot TechRadarin arvostelua varten testissä ollut MacBook Pro 14" (2021) oli teknisiltä tiedoiltaan seuraavanlainen: Suoritin: Apple M1 Pro (10-ytiminen)

Näytönohjain: Integroitu 16-ytiminen näytönohjain

RAM-muisti: 32 Gt yhteistä muistia

Näyttö: 14,2 tuumaa, 3 024 x 1 964 Liquid Retina XDR -näyttö (mini-LED, 1 000 nation jatkuva kirkkaus, wide color P3 gamut, ProMotion-teknologia)

Tallennustila: 512 Gt SSD

Liitännät: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, SDXC-korttipaikka, 3,5 mm kuulokeliitäntä, MagSafe 3

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Kamera: 1080p FaceTime HD -webkamera

Paino: 1,6 kg

Koko: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm; L x S x K)

Uusi MacBook Pro 14" (2021) on äärimmäisen kunnianhimoinen kannettava niin laitteiston kuin muotoilun osalta. Se on suunniteltu luovan alan ammattilaisille, jotka kaipaavat tehokasta kannettavaa työasemaa. Siten se on myös todella kallis kannettava.

Mallia on saatavilla edullisimmillaan 8-ytimisellä suorittimella, 14-ytimisellä näytönohjaimella ja M1 Pro -sirulla, sekä 16 Gt yhteismuistilla ja 512 Gt SSD-tilalla varustettuna hintaan 2 349 €. Tehokkaampi 10-ytiminen suoritin, 16-ytiminen näytönohjain ja M1 Pro -siru, sekä 16 Gt yhteismuistia ja 1 Tt SSD-asema maksaa puolestaan 2 849 €.

Nämä vaihtoehdot ovat myös muokattavissa, jolloin niihin voi lisätä vielä enemmän RAM-muistia tai SSD-tilaa. Ensiksi mainitun osalta valinnanvaraa on 16 Gt, 32 Gt ja 64 Gt edestä, kun taas tallennustilaa saa maksimissaan 8 Tt. Nämä luonnollisesti nostavat myös hintaa.

M1 Pro -sirun voi lisäksi päivittää vielä tehokkaampaan M1 Max -siruun, jolloin myös muistinnopeus (64 Gt saakka) paranee ja näytönohjaimen suorituskyky tuplaantuu. M1 Maxilla varustettu 10-ytiminen suoritin ja 24-ytiminen näytönohjain nostaa hintaa 500 € ja 10-ytiminen suoritin sekä 32-ytiminen näytönohjain vastaavasti 730 €.

Kaikilla herkuilla MacBook Pro 14" on saatavilla 10-ytimisellä suorittimella, 32-ytimisellä näytönohjaimella ja M1 Max -sirulla, 64 Gt RAM-muistilla ja 8 Tt SSD-tallennustilalla varustettuna hulppeaan 6 759 € hintaan.

Mikä tahansa kokoonpano on valtava summa pyydettäväksi keneltä tahansa, joten MacBook Pro 14":n ostamista kannattaa oikeasti harkita. Edullisempaa MacBookia videoeditointiin ja muuhun luovaan työhön kaipaaville on aina olemassa MacBook Pro 13":sta (M1 2020). Siinä on tosin hivenen tehottomampi M1-siru, joka pärjäsi silti testeissämme jopa 8K-videota editoidessa moitteetta. Sen hinnat alkavat 1 479 €, joten puhumme myös huomattavasti edullisemmasta yksilöstä.

Valtaosalle käyttäjistä viime vuoden 13-tuumainen malli on realistisin valinta, sillä se tarjoaa runsaasti suorituskykyä ilman järkyttävää hintalappua. Mutta jos kaipaat vielä enemmän tehoja, silloin MacBook Pro 14" on valintasi.

Muotoilu

MacBook Prolle on kaivattu uutta muotoilua jo vuosien ajan, ja MacBook Pro 14" (2021) toteuttaa viimein kysyjien toiveet. Kyseessä on yhtiön suurin mullistus vuosiin, ja Apple tuntuukin olevan jälleen innoissaan omasta MacBook Pro -mallistostaan.

Merkittävin muutos on luonnollisesti uusi 14,2 tuuman näyttö, joka on miltei tuuman isompi kuin viime vuoden mallin 13,3 tuumaa. Ylimääräinen tuumakoko hyödynnetään erinomaisesti ja tarjoaa entistä laajemman työtilan käyttöön ilman, että laitteen fyysinen koko juuri kasvaisi. Jos uusi 16-tuumainen malli tuntuu liian isolta ja 13-tuumainen malli liian pieneltä, tämä 14-tuumainen malli saattaa olla juuri sopiva kompromissi.

Isomman näytön lisäksi myös sen resoluutio on nostettu 3 024 x 1 964 pikseliin aiemman 13-tuumaisen mallin 2 560 x 1 600 pikselistä. Sen myötä pikselitiheys kasvaa 227:stä 254 PPI:hin. Näyttö ei siten ole ainoastaan isompi, vaan myös terävämpi.

Näyttöä ympäröivät reunat ovat myös entistä ohuemmat. Aiempien MacBookien paksut reunat ovat olleet meidän vakituinen kritiikin aihe, minkä ansiosta aiemmat mallit ovat näyttäneet kookkailta ja vanhentuneilta kilpailijoidensa rinnalla.

Siten 14-tuumaisen mallin ohuemmat reunat ovat tervetullut uudistus, jotka saavat MacBook Pron näyttämään modernimmalta. Lisäksi ne keskittävät huomion upeaan näyttöön ja tarkoittavat sitä, että Apple on onnistunut tuomaan kannettavaan isomman näytön ilman merkittävää koon muutosta.

Uuden mallin koko onkin 31,26 x 22,12 x 1,55 cm, mikä ei poikkea paljoakaan 13-tuumaisen ilmoitetusta 30,41 x 21,24 x 1,56 cm. Ottaen huomioon liki tuuman isomman näytön, saavutus on vakuuttava.

Ohuiden reunojen mukana tulee tosin eräs poikkeavuus, sillä Apple esittelee tuoreimmassa mallissaan yhden hyvin kiistanalaisen ominaisuuden: webkameraa ympäröivän kameraloven.

(Image credit: Future)

iPhonen taannoinen vastaava aiheutti yhtälailla kohua, mutta toisin kuin puhelimessa oleva lovi, uusissa MacBook Pro -malleissa lovi on litteä.

Sen huomaa kuitenkin helposti ja yltää ruudun ylälaidassa olevan asetusvalikon alareunaan asti. Onneksi valmiiksi asennettuna saapuva macOs Monterey on suunniteltu varta vasten tätä ajatellen, joten valikko mukautuu loven ympärille, eikä tieto peity sen taakse. Hiirin kursori katoaa sen sijaan loven alle.

Ratkaisu ei ole kaikkein tyylikkäin, eikä Apple ole kertonut syytä lovelle. Sillä vaikka kannettavan webkamera on päivitetty 1080p-resoluutioon ja siinä on isompi kenno, monissa kilpailevissa kannettavissa on 1080p-kamerat ilman tarvetta kameralovelle. Ja toisin kuin iPhone, MacBook Pro ei tue Face ID:tä, että kannettavaan voisi kirjautua omilla kasvoilla.

Onneksi lovi ei ole kuitenkaan syy jättää kannettavaa ostamatta ja mahdollistaa itse asiassa jopa enemmän näyttötilaa käytettäväksi, sillä asetusvalikko on voitu sijoittaa entistä ylemmäksi. Varsinaiset sovellukset saavat siten muutaman millin enemmän lisätilaa, mikä auttaa jälleen luovassa työskentelyssä huomattavasti.

Lisäksi kun sovelluksia käyttää koko ruudulla tai videoita katselee, loven olemassaoloa ei edes huomaa, sillä kyseinen kohta on muutenkin tummennettu.

MacBook Pro 14":n avatessa törmää tosin välittömästi myös toiseen merkittävään muutokseen. Uusissa malleissa ei ole enää lainkaan Touch Bar -riviä näppäimistön yläpuolella. Ohut näyttö on tuotu kaikkiin MacBook Pro -malleihin vuodesta 2016 lähtien, ja se on korvannut funktionäppäimet. Fyysisten painikkeiden sijaan näytöllä näkyikin kontekstisidonnaisia painikkeita, jotka muuttuivat käytössä olevan sovelluksen mukaan.

(Image credit: Future)

Touch Bar ei koskaan saanut järin mairittelevaa vastaanottoa, eivätkä kolmannet osapuolet hyödyntäneet sitä juurikaan sovelluksissaan.

Uusissa MacBook Prossa ominaisuus on siten onneksi poistettu ja tilalle on saatu perinteiset funktiopainikkeet. Näppäimistössä on silti edelleen Touch ID -painike, jonka avulla voi kirjautua laitteelle ja sovelluksiin omalla sormenjäljellä. Aiempien mallien tapaan se toimii erinomaisesti.

Muu näppäimistö on tosin sama Magic Keyboard, joka on ollut myös aiemmissa viimeaikaisissa MacBookeissa. Tämä ei ole suinkaan huono asia, sillä se on responsiivinen ja mukavan tuntuinen näppäimistö – sekä luotettava. Vanhat Butterfly-näppäimistöt hajosivat helposti murujen päästessä rakosiin, joten uusi malli on huomattavasti laadukkaampi.

Toinen merkittävä muutos muotoilussa koskee liitäntöjä. MacBook Prossa 14" on kolme Thunderbolt 4 -liitäntää, yksi HDMI, SDXC-muistikorttipaikka sekä MagSafe 3 -liitäntä.

Nämä tarjoavatkin kaiken tarpeelliseen kytkeäkseen kannettavaan kolme Pro Display XDR -näyttöä ja 4K-television M1 Max -sirun kanssa, tai kaksi Pro Display XDR -näyttöä M1 Pro -sirun kanssa.

Laajennetut liitäntämahdollisuudet ovat äärimmäisen odotettu lisä, sillä olemme valittaneet MacBook Pro -mallien puutteellisia liitäntöjä jo vuosien ajan. Tämä mallisto on suunniteltu varta vasten ammattilaisille, joten vaikka vain muutama USB-C-liitäntä riittää MacBook Airin kaltaisissa malleissa, työkäytössä useat liitännät ovat käytännön pakko liittääkseen koneeseen lisälaitteita.

(Image credit: Future)

Apple näyttäisikin siten kuunnelleen asiakkaitaan ja kasvattaneen merkittävästi liitäntöjen määrää. Muistikorttipaikka on lisäksi tervetullut lisä valokuvaajille, jotka haluavat siirtää tiedostonsa nopeasti MacBook Prolle. Täysikokoinen HDMI takaa puolestaan kytkennän televisioon tai monitoriin ilman erillistä adapteria.

Uudet liitännät johtavat tosin siihen, että MacBook Pro 14" on aavistuksen paksumpi kuin aikaisemmat mallit. Lisäksi tuntuu jopa hieman retrolta nähdä täysikokoinen HDMI-liitäntä kannettavassa, mutta kyseessä onkin nimenomaan ammattilaisille suunnattu työasema.

Kevyempää ja ohuempaa kannettavaa etsiville tarjolla on aina MacBook Air (M1, 2020), joka on edelleen meidän valintamme parhaaksi kannettavaksi.

MagSafe 3 -liitäntä on puolestaan Applen oma latauspistoke, joka käyttää magneettista kiinnitystä. Tämän vuoksi latausjohto on helppo ja vaivaton liittää koneeseen, ja se irtoaa vastaavasti ongelmitta, jos johtoon esimerkiksi kompastuu vahingossa. Siten se ei vahingoita MacBook Prota niin helposti kuin perinteinen kiinnitysmekanismi.

Kannettavaa voi silti ladata halutessaan USB-C:n kautta, joten vanhat MacBook Pro -adapterit (tai muut USB-C-laturit) toimivat yhtälailla uudessa mallissa. Nämä eivät kuitenkaan lataa akkua aivan niin nopeasti, mutta ainakin MacBook Pro 14" antaa käyttäjälle vaihtoehtoja.

Uudistunut muotoilu on kokonaisuudessaan äärimmäisen onnistunut. Apple on tuonut uuteen malliin viimein kauan kaivattuja muutoksia, kuten ohuemmat reunat ja enemmän liitäntöjä, sekä mykistävän upean näytön. Kannettava on saatavilla kahdessa eri värissä, hopeisena tai harmaana, mikä saattaa tuottaa pettymyksiä iMacin värikkyyteen ihastuneille käyttäjille. Värimaailma noudattaa kuitenkin klassista ja ikonista MacBook-tyyliä.

Suorituskyky

Benchmark-tulokset Näin MacBook Pro 14" (2021) pärjäsi benchmark-testeissä: Cinebench R23 CPU: Yksi ydin: 1 533; Moniydin: 12 370

Geekbench 5 yksi ydin: 1 766; Moniydin: 12 514

Akkukesto (TechRadarin elokuvatesti): 15 tuntia ja 58 minuuttia

Handbrake (1080p, Fast): 71,32 fps

PugetBench Photoshop: 804 pistettä

Vaikka MacBook Pro 14":n uusi muotoilu on eittämättä yksi kiinnostavimpia piirteitä uudessa mallissa, Applen tekemät muutokset ulkokuoren alle ovat itse asiassa paljon mielenkiintoisempia. Yhtiö onnistui vakuuttamaan kaikki viime vuonna julkaistun 13-tuumaisen MacBook Pron M1-sirulla, joka oli yhtiön ensimmäinen oma järjestelmäpiiri. Sitä aiemmat mallit ovat käyttäneet Intelin komponentteja, mutta yhtiö todisti uutukaista käyttäneillä MacBook Pro 13":lla (M1 2020) sekä MacBook Airilla (M1 2020), että niilläkin pystyy editoimaan 8K-videoita loistavan akkukeston kera.

Joten kun yhtiö julkisti peräti kaksi uutta sirua MacBook Pro 14":n julkistuksessa, monet fanit kiljuivat onnesta. Sekä M1 Pro että M1 Max ovat saatavilla myös 14-tuumaiseen malliin, ja kummankin suorituskyky ylittää M1-sirun vastaavan.

Ja valitsi lopulta kumman uudesta sirusta tahansa, sekä M1 Pro että M1 Max tarjoavat merkittävästi paremman suorituskyvyn M1:een nähden. Ja M1 ei suinkaan ole mikään tehoton ilmestys.

Testilaitteessamme ollut M1 Pro käyttää kahden sirun arkkitehtuuria, joka tukee korkeintaan 32 Gt yhteismuistia ja 200 Gt/s kaistanleveyttä, joka on noin kolme kertaa suurempi kuin M1:ssä.

Prosessorissa on kahdeksan korkeasuorituskykyistä ydintä ja kaksi tehokkuusydintä, joiden välillä M1 Pro vaihtelee optimoidakseen suorituskykyä käytössä olevan sovelluksen mukaan. Näytönohjaimen osalta M1 Pro on saatavilla 16-ytimisenä vaihtoehtona, jossa on 2 048 suoritinyksikköä ja 5,2 teraflopin suorituskyky. Apple väittää tämän yltävän kaksi kertaa nopeampaan suorituskykyyn kuin M1.

M1 Prosta on lisäksi saatavilla edullisempi 8-ytiminen versio, jossa on kuusi suorituskyky- ja kaksi tehokkuusydintä, ja 14-ytiminen näytönohjain.

Jos taskussa on ylimääräistä kahisevaa tai kaipaat vielä enemmän tehoja sovelluksiin, silloin sirun voi päivittää M1 Maxiin. Lippulaivamalli tukee jopa kaksi kertaa enemmän muistia kuin M1 Pro, minkä lisäksi siinä on yli kaksi kertaa enemmän transistoreja kuin M1:ssä, 57 miljardia.

Kannattaa tosin huomioida, että M1 Max on silti saatavilla samalla 10-ytimisellä suorittimella kuin M1 Pro, mutta se tarjoaa kuitenkin muita etuja. Näytönohjaimen osalta M1 Maxissa on 32 ydintä, eli tuplasti enemmän kuin M1 Prossa.

Näytönohjaimessa on 4 096 suoritinyksikköä, kaksi kertaa enemmän kuin M1 Prossa, sekä kaksi kertaa enemmän säikeitä (98 304 vs 49 512).

Arvostelemamme laite oli M1 Pro -malli 10-ytimisella suorittimella, 32 Gt RAM-muistilla ja 512 Gt SSD-tallennuksella varustettu malli. Testiemme aikana se suoriutui äärimmäisen hyvin tehtävistään.

Päivittäisessä käytössä macOS Monterey on äärimmäisen nopea ja responsiivinen. Verkkoa selaillessa MacBook Pro 14":n 120 Hz virkistystaajuudella varustettu ProMotion -näyttö tuntuukin todella sulavalta.

Tämän teholuokan kannettavalta vaaditaan tosin muutakin kuin vain sulavaa surffailua, mutta onneksi MacBook Pro 14" suoriutuu myös raskaasta työkäytöstä esimerkillisen upeasti.

M1 Pro -sirussa jylläävän tehon ansiosta pystyimme luomaan ja editoimaan monimutkaisia 3D-kohtauksia Cinema 4D:llä nopeasti ja sulavasti. Yhteismuisti mahdollisti niin ikään vaativien työnkulkujen suoriutumisen äärimmäisen hyvin. Tämä kannettava tarjoaakin kirjaimellisesti työasemaa vastaavan suorituskyvyn kannettavassa muodossa. Käynnistimme myös Final Cut Pro -ohjelman editoidaksemme 8K-videota, eikä kone hyytynyt lainkaan. Pystyimme liikkumaan aikajanalla edestakaisin, eikä UHD-kuva pysähtynyt kertaakaan. Lisäsimme peräti neljä 8K-lähetystä kohtaukseen ja katsoimme niitä samanaikaisesti, mikä on ällistyttävän vakuuttava suoritus.

Emmekä ainoastaan vakuuttuneet uuden MacBook Pron raa'asta suorituskyvystä, vaan myös siitä, kuinka hyvältä kaikki näytti. Uusi Liquid Retina XDR -näyttö tarjoaa peräti 1 000 nitin jatkuvan kirkkauden, 1 600 nitin maksimikirkkauden, 1 000 000:1 kontrastin sekä P3-väriavaruuden.

Lopputulos on kerrassaan vakuuttava kuvanlaatu niin videoita kuin valokuvia käsitellessä. Käsittelemämme 8K-video oli HDR-laatuinen, MacBook Pro 14" näytti sen koko komeudessaan. Ainoa tapa saada kuva näyttämään vielä paremmalta olisi katsoa sitä natiivissa 8K-näytössä, mutta se olisi jo pienoinen liiallisuus tässä koossa.

MacBook Pron 14" näyttö onkin yksi vakuuttavimmista kannettavissa olevista koskaan. Yhdessä vaiheessa editoimme kohtausta Cinema 4D:ssä ja liikutimme valaistusta, joka hetkellisesti sokaisi meidät. Se toimi samalla erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka kirkas ja elävä näyttö kannettavassa on.

Aiempina vuosina Applen MacBookit ovat hävinneet kilvan kannettavissa olevien näyttöjen osalta kilpailijoille. Dellin ja Gigabyten tarjoamat UHD OLED -näytöt ovat pyyhkineet laadullaan vanhat Applen MacBookit, mutta tilanne on nyt toinen. Apple tarjoaa jälleen parasta mahdollista uusien MacBook Pro 14":n ja MacBook Pro 16":n osalta.

Eivätkä MacBookit ole suosittuja ainoastaan video- ja valokuvaeditoijien, vaan myös muusikkojen ja tuottajien keskuudessa. Ja onnekseen 14-tuumainen MacBook Pro soveltuu myös heidän käyttötarpeisiin erinomaisesti. Leikimme Logic Prossa äärimmäisen monimutkaisen projektin kanssa, jossa oli yli 1 500 erillistä ääniraitaa. Projekti oli tosin Applen antama, sillä emme ole lähellekään niin taitavia luodaksemme jotain tällaista, mutta se esitteli erinomaisesti MacBook Pron sekä M1 Pron tehoja. Projektin lataaminen kävi kädenkäänteessä, ja ääniraidasta toiselle siirtyminen, niiden editoiminen tai siirtäminen tapahtui välittömästi.

MacBook Pro 14" pysyy siten luovassa käytössä mukana käyttäjän rinnalla, minkä lisäksi se kuulostaa myös upealta, kiitos kuuden kaiuttimen järjestelmän.

Silti kaikkein vakuuttavinta kaikessa tässä oli lopulta se, että vaikka MacBook Pro 14":n otti akkuvirralle, se ei näkynyt oikeastaan minkäänlaisena huomattavana menetyksenä suorituskyvyssä. Yleisesti ottaen kannettavien suorituskyky laskee, jos ne eivät ole sähkövirrassa säästääkseen akkua. Tämän on uskottu olevan välttämätön kompromissi, jonka käyttäjät ovat vain hyväksyneet tehdessään raskaita töitä kannettavilla.

Apple todistaa kuitenkin toisin, sillä M1 Pro - ja M1 Max -siruilla kannettavaa voi käyttää kaikkialla ilman huomattavaa tehonmenetystä tai näkyvää akunkulutusta. 3D-kohtausten renderöinti tai koodin laskenta pelkän akun varassa on äärimmäisen nautinnollinen tunne, ja kun siihen lisää vielä erinomaisen näytön, kaiuttimet ja liitännät, MacBook Pro 14" on todellinen kannettava työasema. Se antaakin käyttäjille ennenkuulumattoman vapauden työskennellä liikkeessä.

Ja tiedämme hehkuttavamme asioita tässä arvostelussa paikoin ylimalkaisesti, mutta kehut todella kuvaavat kaikkea Applen tekemää 14-tuumaiseen MacBook Prohon. Joten jos olet luovan alan ammattilainen ja etsit kaikkialla toimivaa tehokasta työasemaa, tämä on ehdottomasti vaihtoehtosi.

Emme myöskään kuulleet kertaakaan testeissämme, että kannettavan tuulettimet olisivat alkaneet huutamaan, mikä on yhtälailla vakuuttavaa. Apple on selkeästi käyttänyt aikaa uusien mallien jäähdytyksen suunnitteluun, ja löytäneen oikeanlaisen ratkaisun. Kilpailevissa malleissa vastaava käyttö johtaa useimmiten hyvin äänekkääksi muuttuvaan käyttökokemukseen.

Kannettavan näyttö on eittämättä yksi sen kohokohtia, eikä se koske ainoastaan työskentelyä, vaan myös elokuvien katselua. Apple TV+:n alkuperäistuotanto, joka tukee Dolby Visionia, näyttää ja kuulostaa kerrassaan upealta MacBook Prossa 14". Kokeilimme kannettavaa jopa pelikäytössä.

Vaikka Apple ei ole koskaan tehnyt pelikannettavaa, uudet MacBook Prot pääsevät näitä likimmäksi, kiitos tehokkaiden M1 Pro - ja M1 Max -sirujen sekä 120 Hz näytön. Pelasimme hetken Metro Exodusta ja vakuutuimme, kuinka hyvin se pyöri Ultra-asetuksilla. Ruudunpäivitys takkuili muutamaan otteeseen hetkellisesti, mutta Metro Exodus – kuten ei moni muukaan peli – ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu Apple Siliconille. Siten se pyörii yhtiön Rosetta 2 -tuen kautta.

Mutta grafiikka-asetuksiin tehtävät parannukset sekä M1-tuen lisääntyminen tulevaisuudessa saattavat tehdä uusista MacBookeista myös varteenotettavia pelikannettavia. Emmekä olisi sanoneet tällaista MacBookista vielä muutama vuosi sitten.

Kannattaa tosin huomioida, että jos haluaa tehokkaimman mahdollisen MacBookin, silloin valinta kohdistuu MacBook Pro 16" (2021) ja M1 Max -siruun. Kyseisessä mallissa on sille yksinoikeudella tehty High Power Mode -tila, jonka avulla raudasta saadaan otettua entistä enemmän tehoja irti. Harmillisesti tätä tilaa ei ole saatavilla lainkaan 14-tuumaisessa mallissa, vaikka sen ostaisi M1 Max -sirulla varustettuna.

Webkamera ja mikrofoni

Kannettavien webkamerat ja mikrofonit ovat muuttuneet entistä tärkeämmäksi, kun yhä useampi meistä on joutunut siirtymään etätyöskentelyyn. Siten näihin tehdyt parannukset ovat varsin kaivattu lisä Applelta.

MacBookit saavat viimein 1080p-webkameran, joka on merkittävä parannus aiemmasta 720p-resoluutiosta. Lisäksi kamerassa on entistä paremmalla aukolla varustettu linssi, joten se pystyy vastaanottamaan enemmän valoa. Tämä tarkoittaa myös entistä vähemmän taustahälyä videokuvassa.

Yhdistettynä entistä isompaan kennoon kamera tarjoaakin jopa kaksi kertaa paremman suorituskyvyn heikossa valaistuksessa, joten käyttäjä ei välttämättä tarvitse erillistä valaistusta videopuheluihin. Omissa testeissämme olimme varsin vakuuttuneita MacBook Pron 14" webkameran laatuun. Olisi silti ollut mukava saada Face ID -tunnistus, jolloin laitteeseen olisi voinut kirjautua omilla kasvoilla.

Äänen osalta Apple on tuonut kannettavaan "studiotason" mikrofonin. Aiempaan MacBook Pro 16" (2019) -malliin verrattuna parannuksia on eittämättä tehty, vaikka mikrofoni oli jo entuudestaan varsin vakuuttava. Kolmen mikin järjestelmä tehostaa kuitenkin ääntä ja vähentää häiriöitä taustalla, minkä ansiosta puhe kuulostaa selkeältä.

Videopuheluita varten mikrofoni ajaakin asiansa ongelmitta. Uskomme sen myös pinteessä toimivan riittävän laadukkaana ääniraitojen nauhoitukseen tai podcastiin, jos erillinen mikrofoni unohtuu kotiin.

Akkukesto

Kun Apple julkaisi MacBook Pro 13" (M1, 2020), yhtiö hehkutti sen olevan parhaimmalla akkukestolla varustettu MacBook koskaan. Omat testimme myös allekirjoitti väitteet. Mutta kun yhtiö väitti uuden 14-tuumaisen mallin päihittävän vanhan akkukeston peräti seitsemällä tunnilla, emme malttaneet odottaa.

Apple väittää MacBook Pron 14" kestävän jopa 17 tuntia videoita katsellessa ja 11 tuntia langattomassa verkossa surffatessa. Omissa akkutesteissä pyöritimme 1080p-videota huikeat 15 tuntia ja 58 minuuttia, mikä ei jää kauaksi Applen lupaamasta 17 tunnista. MacBook Pro 13" (M1, 2020) kesti vastaavasti 13 tuntia ja 22 minuuttia.

Parannus aiempaan on mahtava ottaen huomioon, kuinka tehokkaasta kannettavasta on oikeasti kyse. Apple on selkeästi työskennellyt kovasti M1 Pro - ja M1 Max -sirujen tehokkuuden parantamiseksi, minkä ansiosta uudet mallit tarjoavat käytännössä koko päiväksi riittoisan akun. Ja kuten mainitsimme aikaisemmin, akkukäyttö ei heikennä kannettavan suorituskykyä, joten tämä malli tarjoaa aivan uskomattoman työaseman ammattilaisille. Edes parhaat Windows-kannettavat ei yllä vastaavaan.

Uusi MacBook Pron 14" (2021) mukana tuleva virtalähde lataa akun 50 % täyteen vain 30 minuutissa. Joten niinä harvoina hetkinä, kun uudesta MacBook Prosta uhkasi loppua akku, sen sai nopeasti takaisin lähes täyteen latinkiin.

Kannattaako MacBook Pro 14" (2021) ostaa?

Osta jos...

Haluat kannettavan työaseman

MacBook Pro 14" (2021) ei ole ainoastaan äärimmäisen tehokas kannettava, vaan siinä on myös esimerkillisen hyvä akkukesto. Kun tähän lisää vielä mykistävän näytön, erinomaiset kaiuttimet ja sisäänrakennetun mikrofonin, työasema alkaa olla jo kasassa.

Olet luova ammattilainen

MacBook Pro 14" (2021) parannellut tekniset tiedot tekevät tästä erinomaisen kannettavan kaikille luovan ja raskaan työn ammattilaisille muun muassa 3D-animointiin ja musiikintekoon.

Haluat kannettavaan parhaan mahdollisen näytön

Apple palaa takaisin huipulle upealla 14 tuuman näytöllä, joka on tällä hetkellä parasta, mitä kannettavilla on tarjota.

Älä osta, jos...

Et tarvitse tehoja

MacBook Pro 14" on todennäköisesti liioiteltu ostos valtaosalle. Jos et aio hyödyntää kannettavan tehoja, silloin MacBook Air (M1, 2020) on paras vaihtoehto.