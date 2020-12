Arvostelussa MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (M1, 2020) on kevyesti yksi mielenkiintoisimpia Applen kannettavia lähivuosiin. Siinä oleva M1-järjestelmäpiiri on todellinen mullistaja, jonka avulla läppärillä toimivat niin vanhat, uudet M1-optimoidut kuin kaikki iOS-sovellukset. Akkukesto on myös erinomainen, eikä suorituskyvyssäkään ole mitään valitettavaa.

Pika-arvio

Apple kuvailee yhtiön uutta MacBook Airia (M1, 2020) ohuen ja kevyen kannettavansa radikaaliksi uudistukseksi. Taustalla on uuden mallin myötä taakse jätetyt Intel-suorittimet, joiden tilalla nähdään Applen omat ARM-pohjaiset järjestelmäpiirit, Apple M1:t. Sen lisäksi niissä on macOS 11 Big Sur asennettuna valmiiksi.

Applen mukaan kustomoidun suorittimen avulla uusi MacBook Air suoriutuu entistä paremmin ja pidempään, minkä lisäksi se saa parannuksia myös suorituskykyyn. Saatuamme uudet mallit testattavaksi olemme päässeet tarkastelemaan, onko yhtiön väitteille oikeasti katetta.

MacBook Air (M1, 2020) saapuu myyntiin samaan hintaan kuin aiempikin malli, joten Suomessa 13-tuumaisen kannettavan saa kannettua kotiin 1 159 € alkaen. Vaikka uusi suoritin ei yksistään tee entisestä MacBook Airista (2020) välittömästi vanhentunutta tuotetta, uusi malli saattaa olla riittävän hyvä syy päivittää kannettava uuteen, jos aiempi tämän vuoden malli jätti kylmäksi.

Hinta on myös äärimmäisen kilpailukykyinen Windows 10 -kannettavien huippumallien kanssa, kuten HP Spectre x360:n (2020) ja Dell XPS 13:n (2020), jotka ovat molemmat kalliimpia tuotteita.

Isommalla kiintolevyllä sekä paremmalla näytönohjaimella varustettu MacBook Air -malli on saatavilla Suomessa puolestaan hintaan 1 429 €.

Hinnan osalta Apple on mielestämme löytänyt täydellisen hintapisteen uudelle kannettavalleen. Kyseessä ei tietenkään ole mikään halpa kannettava, mutta se ei tunnu silti liian kalliilta saatuihin hyötyihin nähden – varsinkin jos sitä vertaa vastaavan hintaisiin kilpailijoihin.

Applea on syytetty aiemmin myös panostuksesta ulkonäköön suorituskyvyn sijaan, mutta MacBook Airin (M1, 2020) kohdalla tilanne on oikeastaan päinvastoin. M1-järjestelmäpiirin vuoksi uudessa mallissa on tehty merkittäviä uudistuksia sisuskaluihin, mutta pintapuolisesti juuri mikään ei ole muuttunut.

Uusi malli näyttää ja tuntuu hyvin samankaltaiselta kuin parin viime vuoden mallit, joten tämä on hyvä uutinen MacBook Airin estetiikasta pitäville. Mielestämme isomman uudistuksen myötä olisi voitu myös uudistaa ulkonäköä, sillä laite on muutoin niin mielenkiintoinen ja mullistava tuote. Meille olisi riittänyt jo laitteen tekeminen kevyemmäksi ja reunojen kaventaminen näytön ympäriltä.

Muotoilun osalta HP ja Dell ovat tehneet jo pidemmän aikaa ohuempia, kevyempiä ja näyttävämpiä kannettavia, mikä on osaltaan ennenkuulumatonta Applen suunnittelufilosofian tuntien.

Suorituskyvyn osalta kannettavassa ei ole kuitenkaan valitettavaa. M1 on todistanut olevansa todellinen peto, joka jättää Intelin aiemmat suorittimet varjoon. Testeissämme uusi MacBook Air (M1, 2020) vakuutti meidät jatkuvasti.

Big Sur -käyttöjärjestelmä toimii niin ikään upeasti, ja uudistus tuo kokemukseen mukavasti tuoreutta. Lisäksi sekä vanhojen että uusien sovellusten pyöriminen M1-sirulla erinomaisesti on vakuuttava saavutus, emmekä ole toistaiseksi törmänneet ongelmiin Rosetta 2:ta käyttäessä. Kyseistä työkalua käytetään nimenomaan vanhempien Mac-sovellusten pyörittämisessä uudella järjestelmäpiirillä. Sen ansiosta uudella mallilla voi käyttää tuhansia iOS-sovelluksia ja -pelejä, mikä ei ollut aiemmin mahdollista.

Akkukesto on myös upea, ja tuulettimeton muotoilu on mukava ja pitää läppärin hiljaisena. Meillä on tosin huolemme, miten se onnistuu kannettavan lämmön suhteen.

Yhteenvetona olisimme siis halunneet nähdä Applelta hieman kunnianhimoisempia muutoksia MacBook Airin (M1, 2020) muotoiluun, jolloin se olisi sopinut paremmin yhteen laitteen sisuskaluihin tehtyjen muutosten kanssa.

(Image credit: Future)

Tekniset tiedot Saimme arvosteltavaksi seuraavilla teknisillä tiedoilla varustetun MacBook Airin (M1, 2020): Suoritin: Apple M1 (8-ytiminen)

Näytönohjain: Integroitu 7-ytiminen näytönohjain

RAM: 8 Gt Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Näyttö: 13,3 tuumaa, 2 560 x 1 600 Retina True Tone -näyttö (LED-taustavalaistu, IPS)

Tallennustila: 256 GB PCIe SSD

Liitännät: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm kuulokeliitäntä

Liitettävyys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5

Kamera: 720p FaceTime HD -webkamera

Paino: 1,29 kg

Koko: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

Hinta ja saatavuus

MacBook Air (M1, 2020) saapui myyntiin 17. marraskuuta alkaen. Suomessa hinnat alkavat 1 159 €, ja kalliimmalla laitteeseen saa muun muassa enemmän muistia sekä laajemman kiintolevyn.

Perusmallissa on M1-järjestelmäpiiri, 8-ytiminen suoritin ja 7-ytiminen näytönohjain, 8 Gt RAM-muistia sekä 256 Gt SSD-asema. Kalliimmassa 1 429 € versiossa on puolestaan 8-ytiminen suoritin, 8-ytiminen näytönohjain, 8 Gt RAM-muistia sekä 512 Gt SSD-asema.

RAM-muistia voi kasvattaa 16 Gt saakka (+230 €) ja tallennustilaa aina 2 Tt saakka (+ 920 €)

Vertailun vuoksi MacBook Air (2020) saapui tänä vuonna suunnilleen samaan hintaan myyntiin, mikä oli itsessään edullisempi kuin viime vuonna julkaistu MacBook Air (2019).

Toisin sanoen uuden mallin saa samaan hintaan, mikä on Applelta hyvä liike. Mutta jos ennätit ostaa jo uuden MacBook Airin alkuvuodesta, saatat tuntea uuden myötä hieman pettyneeksi, kun oma malli on jo vanhentunut.

Hinta onkin yksi edullisimmista vaihtoehdoista saada itselleen Applen kannettava, minkä lisäksi se on hyvin kilpailukykyinen verrattuna muihin parhaisiin 13-tuumaisiin Windows 10 -kannettaviin, kuten Dell XPS 13:een. Jos luulit Applen kannettavia ylihintaisiksi, luulot eivät pidä enää paikkaansa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Olemme jo maininneet, kuinka MacBook Airin (M1, 2020) kilpakykyinen hinta muuttaa ihmisten ajatusmaailmaa MacBookien suhteen, eikä kyse ole vain uudesta Air-mallista, vaan myös MacBook Prosta (M1, 2020) sekä Mac ministä (M1, 2020). Aikaisemmin suurin kritiikki Applen tuotteita kohtaan on ollut siinä, että ne keskittyvät enemmän ulkoisiin kuin sisäisiin seikkoihin.

Uuden MacBook Airin kohdalla tilanne on tosin täysin päinvastainen, sillä kannettava mullistaa sisuskalunsa täysin, mutta säilyy ulkoisesti täysin samana kuin ennenkin.

Vaikka Apple on tehnyt mielenkiintoisia muutoksia komponenttien ja käyttöjärjestelmän osalta, muotoilu itsessään on jätetty entiselleen. Tämä on sekä hyvä että huono asia.

(Image credit: Future)

Ensinnäkin hyvänä puolena monet ovat pitäneet MacBook Airin ikonista muotoilua jo liki täydellisenä, joten siihen ei välttämättä tarvita edes muutoksia. Sisuskaluihin tehdyt pienet muutokset saivat MacBook Airin sen sijaan jäämään toiseksi tämän kilpaileville malleille, joten uusi suunta on vastaus nimenomaan tähän kritiikkiin: Apple on keskittynyt monille siihen tärkeimpään, eli suorituskykyyn.

Mutta valitettavasti vaikka MacBook Air (M1, 2020) on käytössä niin mullistava, se näyttää ja tuntuu täysin päinvastaiselta. Samankaltainen ilme aiempien MacBook Airien kanssa tuntuukin suoraan sanoen pienoiselta pettymykseltä.

MacBook Air on kooltaan 0,41–1,61 x 30,41 x 21,24 cm ja painoltaan 1,29 kg, mikä on täsmälleen samat mitat kuin viime vuoden MacBook Airissa (2020) ja sitä edeltäneessä vuoden 2019 mallissa. Käytännössä ne on jopa samat vuoden 2018 mallin kanssa, joka on vain aavistuksen kevyempi.

Muotoilun osalta uusi malli näyttää identtiseltä kaikkien kolmen aiemman mallin kanssa. Koneen avaaminen myyntipakkauksesta tuntuukin aavistuksen laimeammalta tänä vuonna, varsinkin jos on omistanut jonkin aiemmista viime vuoden malleista.

Applen uuteen järjestelmäpiiriin siirtyessä liikkui huhuja, että uudet mallit saattaisivat olla aiempaa kevyempiä, mutta tämä ei osoittautunut todeksi. Ainoa isompi muutos aiempaan on se, että M1-järjestelmäpiirin vuoksi kannettavassa ei ole enää tuuletinta. Toisin sanoen komponentit pysyvät tarpeeksi viileinä ilmankin, eikä kone vaadi tuuletinta jäähdytykseen. Tässä on toki se kuuluisa mutta, johon palaamme hieman myöhemmin, mutta sen ansiosta MacBook Air (M1, 2020) on käytännössä äänetön, mikä on varsin vakuuttava saavutus.

Tuulettimen puute antaa periaatteessa Applelle mahdollisuuden tehdä uudesta MacBook Airista ohuemman ja kevyemmän, joten siksi on mielenkiintoista, että uusi malli on täsmälleen samankokoinen ja -painoinen kuin ennenkin.

(Image credit: Future)

MacBook Airin avatessa näky on niin ikään tuttu. Paras lisä aiemmasta MacBook Air -mallista on uusi Magic Keyboard, joka on edelleen erinomainen. Se tuntuu mukavalta ja tarkalta käyttää, vaikka näppäimet ovat hyvin matalat.

Touch ID -näppäin on sijoitettu niin ikään näppäimistön yläpuolelle, ja kyseessä on yksi parhaista sormenjälkitunnistimista koskaan kannettavissa. Monet Windows-vastineet tuntuvat liian epäluotettavilta, mutta Touch ID tunnistaa kirjautumisen käytännössä jokainen kerta, vaikka sormi ei osuisikaan täysin kohdalle.

Näyttö on käytännössä myös sama kuin MacBook Airissa (2020), joskin siinä on yksi iso muutos. Kyseessä on edelleen 13,3 tuuman 400 nitin LED-taustavalaistu Retina-näyttö, joka yltää 2 560 x 1 600 -resoluutioon. Se käyttää myös Applen True Tone -teknologiaa, joka säätää automaattisesti väriavaruutta taustavalon perusteella.

(Image credit: Future)

Uutena puolena uuden mallin näyttö tukee P3-väriavaruutta, mikä tarkoittaa entistä luonnollisempia ja aidompia sävyjä. P3-tuki oli aiemmin vain kalliimpien MacBook Pro -mallien ominaisuus, joten sen saaminen myös Air-malleihin on hyvä lisä Applelta. Etenkin valokuvaajille ja videoeditoijille laajempi värimaailma on pelastus, sillä nyt valinnanvaraa on Air- ja Pro-mallien välillä.

Näyttöä ympäröi silti edelleen paksut mustat reunat, jotka ovat olleet osa MacBook Airin muotoilua jo vuosia. Tämä saa kannettavan näyttämään samalla vanhentuneelta. Dell XPS 13:n ja Huawei MateBook X:n (2020) kaltaiset mallit tarjoavat äärimmäisen ohuet reunat, joiden ansiosta ne tuntuvat moderneilta ja ovat entistä pienempiä.

Ajat ovat tosiaan oudot, kun pidämme Huawein kannettavien muotoilua nykyään parempana kuin Applen.

Webkameraan ei ole myöskään koskettu, vaan tarjolla on edelleen sama 720p-resoluutioon yltävä FaceTime-kamera. Resoluutio tuntuu auttamattoman vanhentuneelta kilpailijoiden 1080p:hen nähden, joten olisimme kaivanneet tähän jo päivitystä.

Yhtiö tosin väittää, että M1-järjestelmäpiirin ansiosta kameran kuvankäsittelyprosessori on uusittu kokonaan, minkä ansiosta kamerassa on parempi kohinanvaimennus, dynaaminen värialue sekä valkotasapaino. Käytössämme webkamera tuntui ihan hyvältä, mutta ei todellakaan miltään mullistavalta.

Liitännän osalta jatketaan samaa kaavaa: kaksi Thunderbolt 3 -liitäntää sekä kuulokeliitäntä. Thunderbolt 3:t tukevat latausta, minkä lisäksi niihin voi liittää ulkoisen näytön tai siirtä dataa jopa 40 Gt/s nopeudella. Mielestämme on hyvä asia, ettei M1-järjestelmäpiiriin siirtyminen ole tarkoittanut samalla Thunderbolt-liittimistä luopumista, sillä kyseessä on kuitenkin Intelin kehittämä liitäntä.

(Image credit: Future)

Benchmark-tulokset Näin Apple MacBook Air (M1,2020) pärjäsi benchmark-testeissämme: Cinebench R23 CPU: Yhdellä ytimellä: 1 493; Moniydin: 6 586

Geekbench 5 yhdellä ytimellä: 1 729; Moniydin: 7 583

Akkukesto (TechRadar-elokuvatesti): 11 tuntia ja 15 minuuttia

Suorituskyky

Välittömästi MacBook Airin (M1, 2020) käynnistettyä olimme vakuuttuneita. Kone käynnistyy nopeasti, kiitos M1-järjestelmäpiirin, minkä lisäksi Big Sur tuntuu nopealta ja sulavalta käyttää. Lisäksi se näyttää upealta.

Käyttöliittymä näyttää modernilta ja sillä on kirkas, värikäs ilme, joka korostaa MacBook Airin näytön etuja. Siinä on lisäksi paljon vähemmän turhaa dataa, joten käyttöliittymä on puhtaana ikoneista ja valikoista. Control Center on uusittu muistuttamaan puolestaan enemmän iOS-puolen vastaavaa, ja se näyttää tyylikkäältä ja on helppokäyttöinen.

Kaikki Inte-pohjaiset macOS-sovellukset pitäisi toimia uudessa MacBook Airissa normaalisti Applen Rosetta 2 -työkalun avulla, joka muuttaa vanhat sovellukset yhteensopiviksi uuden arkkitehtuurin kanssa.

Kokeilimme sekä uusia M1:tä varten sekä vanhoja Intelin malleille kehitettyjä sovelluksia, emmekä huomanneet näiden suorituskyvyssä mitään merkittävää eroa. Ylipäätään jo se, että vanhoja sovelluksia voi pyörittää sulavasti uudella MacBook Airilla on jo vakuuttavaa. M1-järjestelmäpiiri pohjautuu ARM-arkkitehtuuriin, ja yksi suurin puute ARM-pohjaisilla Windows 10 -laitteilla on se, että niissä voi käyttää ainoastaan ARM-yhteensopivia sovelluksia Windows Storesta. Valikoima on näiden suhteen hyvin rajallinen, mikä osaltaan rajoittaa näiden laitteiden käyttömahdollisuutta. Microsoftin täytyykin kehittää oma Rosettan kivi mahdollisimman nopeasti.

M1:n arkkitehtuuri muistuttaa lisäksi hyvin paljon iPhonessa olevia, minkä ansiosta kannettavalla voi käyttää kaikkia iOS-sovelluksia ja pelejä. Tämän ansiosta uusien kannettavien sovellusvalikoima on entistä laajempi, ja monet iOS-sovellukset ovat itse asiassa ominaisuuksiltaan kattavampia ja visuaalisesti näyttävämpiä kuin koskaan aiemmin, joten niiden käyttömahdollisuus mullistaa kaiken. Pelasimme joitain iOS-pelejä MacBook Airilla, eikä niiden pyörimisessä ollut havaittavissa minkäänlaisia ongelmia, mikä tekee MacBookista myös kohtuullisen pelikoneen.

Pystyimme lisäksi käyttämään muutamia sovelluksia samanaikaisesti ja siirtymään näiden välillä vaivattomasti, eikä kannettavalla tuntunut olevan ongelmia niiden ylläpitämisessä. Koko testimme ajan MacBook Air (M1, 2020) tuntui nopealta ja kyvykkäältä. Esimerkiksi ison 14 Gt tiedoston siirtäminen ulkoiselta SSD:ltä kesti alle minuutin. Kannettava tuntuukin kaikinpuolin nopealta ja käytännölliseltä.

Apple itse väittää uuden MacBook Airin olevan kolme kertaa nopeampi kuin muut vastaavat kannettavat, ja jopa 98 % nopeampi kuin viime vuonna julkaistut PC-kannettavat. Yhtiön mukaan myös neuromoottori on yhdeksän kertaa nopeampi kuin edellisessä MacBook Airissa, ja SSD-asema jopa kaksi kertaa nopeampi, kiitos M1:n sekä uusimman flash-teknologian.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että MacBook Airin uusi tuuletiton muotoilu voi aiheuttaa ongelmia raskaammassa ja pitkäaikaisemmassa käytössä. Koska kannettavassa ei ole lainkaan tuuletinta estämässä konetta ylikuumentumasta, ainoa keino estää tätä on heikentää eri komponenttien suoritustasoa pienentääkseen lämpöjä.

Itse asiassa sen takia ammattilaisten kannattaa todennäköisesti siirtyä suosiolla MacBook Pro -malliin, sillä siinä on sama M1-järjestelmäpiiri sekä tuulettimet, jotka pystyvät viilentämään komponentteja pidemmässä käytössä.

Emme kuitenkaan huomanneet testeissä mitään merkittäviä suoritustasoon negatiivisesti vaikuttavia piikkejä, ja kuten benchmark-testeistä voi nähdä, MacBook Air (M1, 2020) suoriutui näistä vakuuttavin ja MacBook Pro -mallia lähestyvin lopputuloksin.

Sekä Geekbench 5:ssä että Cinebenchissä yhden ytimen suorituskyky oli MacBook Airissa oikeastaan samalla tasolla kuin MacBook Prossa, eivätkä moniydintestit olleet juuri sen poikkeavammat.

Tämä on erinomainen uutinen MacBook Airille, ja vastaavasti huono uutinen MacBook Prolle (M1, 2020). Oikeastaan koska MacBook Air (M1, 2020) on niin hyvä kannettava, se saa MacBook Pron tuntumaan melkein tarpeettomalta. Suorituskyky tuntuu päivittäisessä käytössä vastaavan miltei samaa, ja onnistuimme editoimaan koneella jopa 8K-videota Final Cut Pron avulla. Apple tosin painottaa, että Airin tehot riittävät ainoastaan 4K-videoeditointiin. 8K-editointi osui silti erinomaisin tuloksin, eikä meillä ollut vaikeuksia liittää useita eri 8K-lähteitä projektiin.

Suorituskykyyn saatavan parannuksen sekä uuden P3-väriavaruuden myötä MacBook Air (M1, 2020) onkin erinomainen vaihtoehto videoeditoijille, jotka haluavat edukkaamman vaihtoehdon MacBook Prolle. Se saa MacBook Pron tuntumaan jopa hivenen turhalta, vaikka siinä on muutama tärkeä ominaisuus Airiin verrattuna: päällimmäisenä TouchBar sekä parempi jäähdytys. Erot näiden mallien välillä näkyykin todennäköisesti juuri pidempien ja raskaampien projektien parissa, jolloin Pron pitäisi viedä voitto. Suurimmalle osalle käyttäjistä MacBook Air tarjoaa kuitenkin riittävästi tehoja ja suorituskykyä päivittäiseen käyttöön.

Akkukesto

Akkukeston osalta tiesimme uuden M1-järjestelmäpiirin olevan energiatehokkaampi ratkaisu, joten siten meille ei tullut suurena yllätyksenä, että uudessa MacBook Airissa on pisin akkukesto sarjan historiassa. Mobiiliverkossa se kestää jopa 15 tuntia ja videokäytössä Applen mukaan jopa 18 tuntia.

Omassa käytössämme olemme olleet vakuuttuneita akkukestoon. Muutaman tunnin työskentelyn ja nettiselauksen jälkeen akku oli tippunut vain muutaman prosentin, eikä akku tunnu tippuvan merkittävästi, vaikka koneen jättää valmiustilaan koko päiväksi.

Akkutesteissämme pyöritimme 1080p-videota 50 % kirkkaudella niin pitkään, kunnes akku loppuu. MacBook Air (M1, 2020) kesti tätä rääkkiä varsin vakuuttavat 11 tuntia ja 15 minuuttia.

Tämä on huomattavasti pidempään kuin aiempi malli, joka kesti 7 tuntia ja 55 minuuttia. Se päihittää jopa uusimman Dell XPS 13:n, joka kesti 11 tuntia ja minuutin.

Toisin sanoen tämän mallin pitäisi kestää kevyesti täyden työpäivän ajan ja vielä vähän päällekin ilman tarvetta lataukselle. Akku luonnollisesti kuluu nopeammin, mitä raskaampaa työskentelyä koneella tekee.

Akku ei kuitenkaan yllä aivan samaan kuin uusi MacBook Pro (M1, 2020), jossa on huikea 13 tunnin ja 22 minuutin akkukesto. Emme kuitenkaan usko, että MacBook Airin akkukestossa jäisi monellakaan valitettavaa.

Osta jos...

Haluat edullisen MacBookin

MacBook Air (M1, 2020) ei ole ainoastaan paras Applen tekemä MacBook, vaan se on myös edullisin. Loistava hinta-laatusuhde.

Haluat tehokkaan, kevyen ja ohuen kannettavan

MacBook Airin (M1, 2020) suorituskyky on niin vakuuttava, ettei MacBook Prota kannata välttämättä edes harkita.

Haluat pitkäkestoisen akun

MacBook Airissa (M1, 2020) on erinomainen akkukesto, joka riittää koko työ- tai koulupäiväksi ongelmitta.

Älä osta, jos...

Etsit edullista mallia

MacBook Air (M1, 2020) on erinomainen hinta-laatusuhteeltaan, mutta se on edelleen kallis kannettava. Markkinoilla on olemassa erinomaisia edullisia kannettavia, jotka tarjoavat hyvää suorituskykyä huomattavasti halvempaan hintaan.

Et pidä Maceista

MacBook Air ei mullista muotoilua, eikä se yritä voittaa Windows-käyttäjiä puolelleen. Jos et ole pitänyt aiemmista MacBook Aireista, uusi 2020 malli ei todennäköisesti muuta tilannetta.