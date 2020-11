Arvostelussa Huawei MateBook X (2020)

Huawei onnistuu jälleen vakuuttamaan yhtiön uudella MateBook X:llä (2020), joka on ultrakevyt kannettava hyvällä suorituskyvyllä, muotoilulla ja näyttävän laadukkaalla näytöllä. Sen liitettävyysvaihtoehdot voivat jäädä puutteelliseksi, eikä akkukesto tai kameran sijainti ole parhaimmasta päästä, mutta muutoin mallista on vaikea löytää valitettavaa.

Pika-arvio

Huawei on onnistunut vakuuttamaan monet viime vuosina julkaistuilla kannettavillaan, joista MateBook X Pro on komeillut ansaitusti meidän parhaiden kannettavien listan kärkipäässä.

Yhtiön uusi MateBook X jatkaa samalla linjalla, mutta tarjoaa aavistuksen pienemmän 13-tuumaisen näytön sekä huomattavasti kevyemmän muotoilun vain yhden kilon painollaan.

MateBook X on siten selkeä kilpailija MacBook Airille, josta uusi laite tuntuu ottavan myös paljon inspiraatiota. Lainaus on tehty kuitenkin onnistuneesti, sillä Huawei tarjoaa hinnalleen paljon vastinetta.

Uusi malli on ohuempi ja kevyempi kuin MacBook Air, vaikka siinä oleva näyttö on kooltaan käytännössä sama. Huawei hyödyntääkin tilan täysin käyttöönsä, ja 3:2-suhteessa oleva näyttö toimii lähes kaikenlaisessa käytössä. 3 000 x 2 000 -resoluutio takaa lisäksi veitsenterävän kuvan.

Olemme myös yllättyneet positiivisesti siitä, että MateBook X pystyy tarjoamaan täysikokoisen näppäimistön sekä kohtuullisen suuren kosketuslevyn kompaktista koostaan huolimatta.

Valitettavasti laite ei jää kuitenkaan täysin ilman epäonnistumisia, sillä sen liitettävyys on edelleen rajallinen ja akkukesto on vain kohtuullinen. Näiden kompromissien kanssa on tosin helppo elää muutoin erinomaisessa kokonaisuudessa.

Huawei jatkaa myös omaperäistä kamerasijoitteluaan, josta joko pitää tai ei. Toisin sanoen kamera on piilotettu näppäimistöön, mikä ei ole kaikkein käytännöllisin kulma. Tämän vaikutus käytettävyyteen riippuu tosin pitkälti siitä, kuinka paljon kameraa on aikomus käyttää.

Muutoin Huawei MateBook X:stä on vaikea löytää moitittavaa. Jos kaipaat kevyttä ja kompaktia kannettavaa, joka tarjoaa riittävät tehot työskentelyyn matkalla, kyseessä on erinomainen vaihtoehto juuri siihen tarkoitukseen.

Tekniset tiedot: Suoritin: Intel® Core i5-10210U RAM: 16 Gt 2 133 MHz Tallennustila: 512 Gt NVMe Näyttö: 13 tuumaa, 3 000 x 2 000 -resoluutio, 400 nitiä Liitännät: 2 x USB-C, 3,5 mm kuulokeliitäntä Kamera: 720p Liitettävyys: WiFi 6, Bluetooth 5.0 Mitat: 284,4 x 206,7 x 13,6 mm Paino: 1 kg

Huawei Matebook X (2020): Hinta ja saatavuus

Uusi Huawei MateBook X saapui Suomessa myyntiin 19. lokakuuta 2020.

Se on saatavilla ainoastaan 16 gigan RAM-muistilla ja 512 gigan SSD:llä varustettuna mallina, joka maksaa Suomessa 1 599 €. Värivaihtoehdot ovat hopea ja metsänvihreä, joista jälkimmäinen saapuu myyntiin vasta 30. marraskuuta.

Näyttö ja näppäimistö yltävät reunoille asti. (Image credit: Truls Steinung)

Muotoilu

Huawein MateBook-sarjan mallit ovat aina muistuttaneet MacBook Airia muotoilultaan, eikä tilanne muutu yhtiön uusimman laitteen kohdalla. Emme tosin näe tätä negatiivisena asiana, ja monilta osin Huawei on itse asiassa vain parantanut Applen kuuluisaksi tekemää muotoilua.

MateBook X on ohuempi, kapeampi ja kevyempi kuin MacBook Air, vaikka niissä molemmissa on lähes samankokoinen näyttö (MateBook X:ssä 13 tuumaa ja MacBook Airissa 13,3). Tämä johtuu siitä, että MateBook X: näyttö on 3:2-suhteessa, minkä myötä myös näyttöjen reunat jäävät hyvin ohuiksi. Näyttö kattaakin lähes koko kannen pinta-alan, eikä kannettavassa ole muutoinkaan juuri turhaa tilaa.

Näyttö on lisäksi vaikuttavan kirkas, ja 3 000 x 2 000 -resoluutiolla se tuottaa todella terävän kuvan. Resoluutio on itse asiassa jopa niin korkea, että Windows käyttää vakioasetuksena näytönskaalausta 225 prosentissa. Omaan silmäämme koimme paremman sopusuhdan luettavuuden ja hyödyn välillä tosin 200 prosentin asetuksilla.

Kalliimmassa mallissa on lisäksi kosketusnäyttö, joskaan emme omassa käytössä kokeneet sitä välttämättä järin hyödylliseksi. Tämä juontaa eritoten siitä, ettei näyttöä voi pyöräyttää kokonaan ympäri ja käyttää MateBook X:ää tablettina. Ottaen huomioon, kuinka ohut ja kevyt kannettava on kyseessä, tämä olisi voinut olla itse asiassa erinomainen vaihtoehto hybridimalliselle ratkaisulle. Toivottavasti tätä ainakin harkitaan ensi vuoden mallia ajatellen.

Näppäimistö yltää näytön lailla aivan kannettavan reunoihin saakka, joten mitoiltaan se vastaa lähes samaa kuin MateBook X Prossa oleva vastaava, vaikka jälkimmäinen on myös kokonaismitoiltaan paljon suurempi laite. Molemmat laitteet tarjoavatkin hyvin samankaltaisen käyttökokemuksen, ja näppäinpainallus on hyvä painikkeiden ohuudesta huolimatta. Kirjoittaminen on nopeaa ja tarkkaa.

Laitteessa on lisäksi nopea ja tarkka sormenjälkitunnistin, joka on sisäänrakennettu kannettavan virtanäppäimeen. Kannettavan saakin käynnistettyä ja siihen kirjauduttua vain yhdellä painalluksella.

Kosketuspinnan alue on vakuuttavan laaja kannettavan kokoon nähden. (Image credit: Truls Steinung)

Myös MateBook X:n kosketuslevy on vakuuttavan iso ja yltää aina kannettavan alareunaan asti. Pintatilaa riittääkin reilusti ohjaukseen.

Kyseessä on myös ensimmäinen Huawein kannettava, jossa kosketuspinta hyväksii painalluksen mistä tahansa kohtaa levyä. Yleensä hiirennapit on sijoitettu kosketuslevyn alaosaan. Tämä vaatii alkuun hieman totuttelua ja vahinkopainallukset ovat yleisiä, mutta totuimme pian käyttämään uutta ratkaisua.

Kosketuslevyn alla on myös NFC-lukija, jonka avulla laitteeseen voi liittää kätevästi Huawei-puhelimen, jolloin puhelinta voi käyttää suoraan tietokoneen näytöltä. Tämä ei valitettavasti toimi muiden valmistajien puhelinten kanssa, joten sen hyödyntäminen edellyttää samaa ekosysteemiä.

Kuva 1/2 Sivulla on USB-C- sekä 3,5 mm kuulokeliitäntä. (Image credit: Truls Steinung) Kuva 2/2 Toisella puolella on toinen USB-C-liitäntä. (Image credit: Truls Steinung)

Liitettävyyden osalta kannettavassa voisi olla parannettavaa, sillä siinä ei ole kuin kaksi USB-C-liitäntää sekä kuulokeliitäntä. Toinen USB-liitäntä menee käytännössä lataukseen.

Onneksi myyntipakkauksen mukana tulee adapteri, jolla saa käyttöönsä ylimääräisen USB-C-, USB-A-, VGA- ja HDMI-liitännän. Olisimme silti kaivanneet kannettavaan itseensä yhden USB-portin lisää sekä korvanneet mukana tulevan VGA-adapterin ennemmin SD-kortinlukijalla. Toisaalta kannettavan ohuus vaatii kompromisseja.

Webbikamera on piilotettu näppäimen alle. (Image credit: Truls Steinung)

Toinen kompromissi saadaan mukana tulevasta webbikamerasta, joka sijaitsee Huawein muiden laitteiden tapaan näppäimistön alle piilotettuna. Hyvänä puolena ratkaisussa on se, ettei kameraa voida käyttää vakoilutarkoituksiin ja että näyttö voidaan ulottaa aivan reunaan saakka.

Huonona puolena kameran sijainti ei luo järin mairittelevaa kuvakulmaa videokeskusteluihin, mutta tämä riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon videokeskusteluihin ylipäätään osallistuu ja onko kuvakulmalla itselleen merkitystä. Vaihtoehtoina on ostaa aina erillinen kamera, jos oman leukaperän näyttäminen ei tunnu mielekkäältä. Kuvanlaatu on muutoin kuitenkin riittävän hyvä.

Suorituskyky

Suorituskykytesti Näin Huawei Matebook X (2020) pärjäsi testeissämme: Sky Diver: 2 914 pistettä

GeekBench 5: 801 (yhdellä ytimellä); 1 889 (moniydin)

Cinebench: 605 pistettä

PCMark 10 (Home Test): 3 397 pistettä

PCMark 10 akkutesti: 7 tuntia ja 21 minuuttia

Akkutesti (TechRadarin elokuvatesti): 6 tuntia ja 52 minuuttia

Huawei MateBook X:n ohuuden vuoksi tässä mallissa ei ole aktiivista jäähdytystä, mutta siitä huolimatta kyseessä on suorituskyvyltään varsin pätevä laite. Koneessa riittää tehot keskiraskaaseen käyttöön, kuten kuvienkäsittelyyn, dokumenttien editointiin ja Excel-taulukointiin. Emme huomanneet testeissä suorituskyvyn osalta ongelmia, ja 16 gigan RAM-muistin takia kone kestää myös ylläpitää useita välilehtiä selaimessa.

Kyseessä ei ole kuitenkaan suoranaisesti raskaaseen työhön suunniteltu malli, mikä näkyy myös yllä olevissa testeissä. Kone pärjäsi kyllä testeissä yleisesti ottaen varsin hyvin ja etenkin, kun ottaa huomioon, ettei siinä ole kunnollista jäähdytintä. Geekbenchin moniydintulokset eivät ole kuitenkaan järin suuret, mikä kielii siitä, ettei MateBook X jaksa pyörittää useita prosesseja kerralla. Laitteessa on lisäksi melko vaatimaton näytönohjain, joten se ei sovellu suoranaisesti pelaamiseen.

Meillä ei ollut kovia odotuksia kannettavan kaiuttimien suhteen, mutta näiden pienestä koosta huolimatta ne kuulostavat ihan kohtuullisilta. Äänestä uupuu matalat taajuudet käytännössä kokonaan, mutta muutoin se on selkeä ja tarjoaa jokseenkin laajan äänimaailman. Kokonaisuus riittää varsin hyvin YouTube-videoiden katseluun ja videpuheluiden tekemiseen. Elokuva- tai musiikkikäytössä suosittelemme käyttämään jo kuulokkeita.

Akkukesto

Huawei MateBook X:n (2020) akkukesto ei ole kaikkein paras. PCMark 10:ssä saatu tulos ylsi 7 tuntiin ja 21 minuuttiin, kun taas TechRadarin omassa elokuvatestissä akku loppui jo 6 tunnissa ja 52 minuutissa.

Kestoa voi lisätä pienentämällä näytön kirkkautta, jolloin akun pitäisi riittää juuri työpäivän yli. Tällainen kesto riittänee toki jo monille, ja jälleen laitteen ohuudesta johtuen akkukestolta ei voitu odottaakaan ihmeitä, kun tilaa on käytössä vain rajallisesti.

Silti kilpailevassa MacBook Airissa akku kestää puolestaan 10 tuntia.

Kannattaako Huawei Matebook X (2020) ostaa?

MateBook X vakuuttaa äärimmäisen sulavalla ja kevyellä muotoilullaan. (Image credit: Truls Steinung)

Osta jos...

Haluat kevyen ja kompaktin kannettavan MateBook X (2020) on äärimmäisen kevyt ja ohut, joten se soveltuu omiaan matkakäyttöön.

Haluat hyväresoluutioisen näytön MateBook X:n näyttö on iso ja vakuuttava, kiitos korkean resoluution ja hyvän kirkkauden, jotka loistavat ympäröivästä tilasta riippumatta.

Haluat hyvän suorituskyvyn ja kannettavuuden Markkinoilla on olemassa tehokkaampia kannettavia, mutta hyvin harva niistä on yhtä mukavan kannettava kuin tämä malli.

Älä osta jos...

Haluat pitkän akkukeston Akkukesto on sopiva kannettavan kokoon suhteutettuna, mutta markkinoilla on runsaasti vaihtoehtoja, joissa on paljon pidempi käyttöikä.

Haluat paremman webbikameran Vaikka mukana tuleva webbikamera suojaa yksityisyyttäsi, se ei ole käytettävyydeltään lähellekään niin hyvä kuin perinteiset ratkaisut.